Maryam Razavi sai roolin kohutusta tv-sarjasta, jossa miehet käyttäytyvät vastenmielisesti – kertoo nyt, miten ikävät muistot mallimaailmasta nousivat kuvauksissa pintaan

Maryam Razavi asuu tyttärensä Celestian kanssa kaksin. Perheeseen hän laskee kuuluvaksi kuitenkin paljon muitakin kuin saman katon alla asuvat. Sekä työelämästä että perhemuodosta voi tehdä omannäköisen, hän ajattelee.

Maryam Razavin roolihenkilöllä Exit-sarjassa on perhe ja avoin suhde. ”Omassa elämässäni olen kyllä aika kaukana hänestä. Samaa meissä on halu pitää oma ura ja omat rahat.”

Linkki on väijynyt Maryam Razavin sähköpostissa jo viikkoja, mutta vielä hän ei ole tohtinut avata sitä. Parilla klikkauksella hän saisi nähtäväkseen uuden Exit-sarjan alkujaksot, myös sen kolmannen, jossa Maryam itse debytoi draamasarjan näyttelijänä.

Sen sijaan hän vie kädet kasvoilleen niin, että sormien välistä pilkistää vain jännittynyt katse, ja kysyy: ”Sinäkö katsoit sen jo? Olinko mä ihan tönkkö?”

Maryamin ensiesiintyminen sarjassa on nopea, muutaman lauseen kohtaus, jonka hän hoitaa luontevasti. Rooli kasvaa myöhemmissä jaksoissa. Hän kiittelee kannustavaa ilmapiiriä ja lempeää vastaanottoa, jotka sai kokea sarjan kuvauksissa kesällä.

– Olin keskeisten roolien esittäjistä ainoa, joka ei ole ammattinäyttelijä. Silti tunsin oloni tervetulleeksi ja minut otettiin heti ihanasti mukaan. Se taisi olla ensimmäinen kerta, kun minua ei uudessa työporukassa katsottu arvioiden, että ai, sä olet se malli, Maryam sanoo.

– Olen niin tottunut siihen, että olen yleensä se muualta tullut. Tässä työryhmässä sellaisia ennakkoluuloja ei ollut lainkaan, ja olin siitä todella kiitollinen.

” Minun ikäpolveni kasvatettiin ajattelemaan, että jokaisella pitää olla yksi oikea ammatti, johon keskittyä ja jossa olla hyvä. Oma luonteeni on aina vähän harannut sitä vastaan.

Maryamilla on ollut tapana seurata unelmiaan ja kiinnostuksenkohteitaan ja ylittää ammatillisia rajoja siellä, missä toisella puolella on näkynyt jotain innostavaa. Siksi hän aloitti mallinuransa 16-vuotiaana, ja on matkan varrella ryhtynyt myös stylistiksi, suunnitellut asuja ja laukkuja, kirjoittanut kirjan, ohjannut dokumentin, juontanut tv-ohjelmia ja aloittanut vastikään Second Hand Stories -podcastin vetäjänä. Instagramin esittelytekstissään hän luettelee ammateikseen malli, stylisti, suunnittelija ja kirjailija. Näyttelijää siinä ei vielä lue.

– Minun ikäpolveni kasvatettiin ajattelemaan, että jokaisella pitää olla yksi oikea ammatti, johon keskittyä ja jossa olla hyvä. Se oli se esimerkki, jonka lapsuudessa saimme. Oma luonteeni on aina vähän harannut sitä vastaan: inspiroidun monesta ja ajattelen, että tekemiseni ruokkivat toisiaan. Siksi olen iloisesti seilannut monien ammattien välillä.

Kaikkiin tekemiinsä töihin hänellä ei ole ollut koulutusta tai virallista pätevyyttä. Maryamin mielestä se ei saisi olla este yrittää.

– Tietenkin arvostan koulutusta, ja minulla on riittänyt kunnianhimoa opiskella myös töiden lomassa. Toisaalta kaikkiin tekemisiini ei ole ollut valmista reittiä. Kun aloitin stylistin hommat, silloin ei ollut vielä stylistikouluakaan, Maryam sanoo.

– Jos unelmia on, miksi niitä ei lähtisi toteuttamaan? Ja vaikka jokin juttu menisikin mönkään, mitä sitten? En halua myöhemmin harmitella, että kunpa olisin uskaltanut.

Niinpä Maryam melkein hykerteli ääneen, kun häneltä kysyttiin kiinnostusta kokeilla näyttelemistä CMoren uutuusdraamassa. Hän tunsi alkuperäisen norjalaisversion ja empi hetken, olisiko sarja liian härski, mutta päätti kuitenkin heittäytyä. Tällaisesta hän oli hiljaa mielessään haaveillut, ja nyt tilaisuus tuli kuin tarjottimella.

Maryam harjoitteli saamansa monologin ja kuvasi itse koekuvausvideonsa. Työnhaku self tape -videoilla on tuttua näyttelijöille mutta niin myös malleille, joita ei enää lennätetä jokaiseen castingiin eri puolille maailmaa. Muutaman viikon päästä meiliin tipahti vastaus: Maryam oli saanut roolin.

Silloin häntä alkoi jännittää.

Omanlaisensa perhe

Lounasravintola Helsingin keskustassa on valittu tapaamispaikaksi syystä. Sen ranskalaistyylinen sisustus, puheensorina ja tuoksut toimivat Maryamille larppauksena Pariisiin. Viime vuosina tiukasti kotiin rajautunut arki on ollut erilaista aikaa jatkuvaan reissuelämään tottuneelle. Ei vain outoa, pandemian pakottamaa, vaan myös umpionnellista vauvakuplaan vetäytymistä: Maryam synnytti esikoistyttärensä Celestian toukokuussa 2020, keskellä ensimmäistä koronakesää.

– Ilman koronaa olisin varmaankin palannut töihin nopeammin, mutta kun koko maailma oli muutenkin tauolla, me saimme opetella arkea kaikessa rauhassa.

” Kun kaverit fiilistelivät asuntojaan, minussa heräsi välillä haikeus: minulla ei ollut edes suosikkikuppia, josta olisin juonut aamukahvini.

Maryam sanoo lapsentulon muuttaneen koko hänen käsitystään kodista. Mallivuosina hän oli käytännössä elänyt matkalaukustaan käsin. Nyt kodista on tullut tärkeä tukikohta. Sinne tuntuu hyvältä palata, ja siellä on helppo olla.

– Joskus kolmekymppisenä aloin haaveilla omasta turvapesästä – kodista, jonka voisin sisustaa mieleni mukaan. Kun kaverit fiilistelivät uusia asuntojaan, minussa heräsi välillä haikeus: minulla ei ollut sellaista paikkaa, en omistanut astiastoja tai edes suosikkikuppia, josta olisin juonut aamukahvini, Maryam kuvailee.

– Nyt kotimme on kuin oma pieni maailma, johon olen asettunut ja jossa olen turvassa. Tykkään edelleen matkustaa ja saatan ikävöidä tiettyjä paikkoja, mutta enää en tunne tarvetta olla koko ajan lähdössä. Minulla on se vakituinen aamukahvikuppikin, Ultima thule -lasi.

Maryam Razavi koki, ettei vastannut nuoruutensa kuvastoa siitä, miten naisen kuuluisi elää: yksi ammatti ja ydinperhemalli. ”Olen halunnut ravistella sitä muottia ja tehdä elämästä omannäköiseni.”

Maryam on aiemmin kertonut vaikeuksistaan tulla raskaaksi. Toive lapsesta oli ollut suuri haave ja niin herkkä aihe, ettei hän ollut juuri uskaltanut puhua siitä ääneen. Vielä Celestiaa odottaessaan hän stressasi, ettei riskeeraisi mitään omilla valinnoillaan.

– Olen niin kertakaikkisen onnellinen, että äitiys lopulta toteutui. En osaa yhtään arvioida, millainen äiti olen, mutta sen tiedän, että minulle tämä kokemus on ollut paras muutos ja suurin lahja elämässä.

Maryam tunnistaa kaksivuotiaan Celestian piirteissä ja sanoissa usein itseään.

– Mitä niissä tilanteissa voi sanoa, kun tunnistat itsesi temperamenttisen kaksivuotiaan lauseissa? Ne hetket ovat niiiin huvittavia ja opettavaisia, Maryam sanoo kaikella rakkaudella.

– Samalla hänen parhaakseen haluaa tehdä ihan kaiken. Kun olemme yhdessä, kaikki turhat stressinaiheet painuvat taka-alalle ja on tosi helppoa keskittyä hetkeen.

” Jokaiselle toimii omanlaisensa, ja mun elämästä tuli tällainen.

Vaikka Maryam asuu kaksin Celestian kanssa, hän ei koe, että tytär jäisi vaille kokemusta laajasta perheyhteisöstä. Se ei ehkä ole se tavanomaisin ydinperhe, mutta edelleen rakastava, lämmin ja turvallinen. Maryam laskee perheekseen yhtä lailla vanhemmat, isovanhemmat, tädit, sedät, serkut ja ystävät. Aivan kuten työelämästä voi tehdä omannäköisensä, niin myös perhemuodosta, hän ajattelee.

– Koen, että meillä on tyttäreni kanssa tosi iso perhe, vaikka kaikki sen jäsenet eivät asu samassa osoitteessa. Elämä tuntuu ihanasti täydeltä, ja olen tosi onnellinen näin. Monilla ystävilläni on lapsia, jotka ovat ystäviä tyttäreni kanssa, ja yhdessä oleminen on valtavan luontevaa. Menemme aika lailla kaikkialle yhdessä, Maryam kuvailee.

– Minulla on hyvin syleilevä asenne erilaisia elämäntyylejä kohtaan. Jokaiselle toimii omanlaisensa, ja mun elämästä tuli tällainen.

Myös Maryamin sisko Shadi sai esikoisensa hiljattain. Serkuksille tuli ikäeroa 1,5 vuotta.

– Kun olemme yhdessä, Shadin vauva seuraa minun taaperoani, ja tuntuu, että heillä on nyt jo ihan omat juttunsa. En malta odottaa, että parivaljakko pääsee kunnolla vauhtiin.

Pikkulapsiarjen rinnalla sisarukset kantavat huolta äitinsä jaksamisesta. Kaijan parantumaton syöpä on jälleen aktiivisessa vaiheessa, ja sen hoidot verottavat jaksamista. Maryamille vielä suurempi huoli on, ettei hoitoihin pääsisikään. Jo tavallinen syysflunssatartunta riittää romuttamaan hoito-ohjelman.

Maryamin arjessa kohtaavat päiväkoti, sosiaalinen työ ihmisten keskellä sekä äidin heikentynyt vastustuskyky.

– Arki on tällaista tasapainoilua, pitää olla tosi varovainen ja miettiä, milloin on mommylle turvallista tavata. Vaikka syöpähoidot ovat rankkoja, niiden jatkuminen tarkoittaa, että asiat rullaavat ja on toivoa. Vetää hiljaiseksi, jos kuvioon tulee yhtään lykkäystä.

Vastuullinen muoti ja kierrätys ovat aiheita Maryamin uudessa podcastissa. ”Mietin nykyään paljon omaa ostokäyttäytymistäni ja materiaalivalintoja. Harvoja juttuja tulee enää ostettua uutena.”

Iskän ohjeilla

”Apua, nyt mua alkaa itkettää”, Maryam etsii katsellaan nenäliinaa. Kun sellaista ei näy, ison hupparin hihansuu saa kelvata. Tunnekuohu on noussut isän opetuksiin liittyvästä oivalluksesta.

Maryam on alkanut kertoa lapsuudenperheestään ja siitä, miten se on edustanut erilaisia vähemmistöjä: hänen isovanhempansa äidin puolelta ovat kuuroja, isä taas tuli Suomeen 1980-luvun maahanmuuttajana Iranista. Molemmat ovat kertoneet Maryamille arkensa erilaisista haasteista sekä siitä, miten niissä on haluttu tukea ja ymmärtää toinen toistaan. Siinä missä isovanhemmat opiskelivat iranilaista kulttuuria, isä opetteli viittomakielen voidakseen kommunikoida appivanhempiensa kanssa.

Maryam sanoo oppineensa perheeltään empatiaa, ymmärrystä erilaisuutta kohtaan sekä sen, millainen vahvuus oman yhteisön tuki on.

Maryam puolestaan oli vuosia koulukiusattu taustansa vuoksi ja tuskaili sitä, ettei tuntenut kuuluvansa joukkoon.

– Silloin isä aina sanoi, että ei sun tarvitse olla samanlainen, ei tarvitse mennä massan mukana. Hän rohkaisi tekemään niin kuin minusta tuntui oikealta, vaikka se poikkeaisi valtavirrasta.

” Nuorempana löysin tuen perheestäni, nykyään löydän rohkeuden jo itsestäni.

Sen sanoessaan Maryam liikuttuu. Hän on kyllä muistanut isänsä sanat, mutta havahtuu vasta nyt huomaamaan, että ne ovat oikeastaan ohjanneet häntä näihin päiviin ja nykyiseen elämäntilanteeseen asti. Niinhän hän on elänyt, sinnikkäästi oman intuitionsa mukaan.

– Koin jo nuorena, etten vastannut sitä yleistä kuvastoa, jota meille esiteltiin. Myöhemmin olen varsinkin työelämässä tehnyt loikkia, joita on pidetty kreiseinä ja jotka ovat vaatineet minulta rohkeutta, mutta on tuntunut hyvältä vähän rikkoa muottia. Etenkin nuorempana löysin tuen perheestäni, mutta nykyään löydän rohkeuden jo itsestäni, Maryam sanoo.

– Mielestäni ajat ovat onneksi muuttuneet. Näen nuorten kasvavan nyt maailmassa, jossa yksilöllisyyteen suhtaudutaan avarakatseisemmin ja sallivammin. Enää ei ole vain yhtä oikeaa mallia, miten kuuluisi elää.

Koko elämä aikaa

Syyskuussa Maryam täytti 40 vuotta. Isot juhlat on vielä pitämättä, sillä synttäripäivänään hän halusi vain ottaa chilisti. Maryam kertoo, ettei ikä ole tuntunut ollenkaan siltä kuin hän oli kuvitellut. Hänen mielessään nelikymppinen oli kuulostanut elämässään valmiilta ja rutinoituneelta, sellaiselta, jolla on valtavasti viisautta ja vakautta.

– En todellakaan koe olevani valmis tai jo kaiken tehnyt ja nähnyt. Päinvastoin, olen tosi innoissani tästä elämänvaiheesta ja iästä. Olen mielipiteissäni jo vahvempi mutta yhä utelias, kokeileva ja innostuva – ja se tuntuu ihanalta.

” Jos koko ajan haluaa priimaa, se voi estää ehtimästä muuhun kiinnostavaan.

Hän ajattelee myös, että uuden oppiminen kuuluu edelleen elämään. Samoin terve höllääminen – sitä hän suosittelee nyt muillekin.

– Olen ollut aiemmin liiallisuuteen asti perfektionisti, aina viilannut vimpan päälle. Jonkun vinkistä ymmärsin, että jos koko ajan haluaa priimaa, se voi estää uskaltamasta, jaksamasta ja ehtimästä muuhun kiinnostavaan. Välillä vähemmän täydellinen riittää, Maryam sanoo.

– Uskon, että asiat tulevat eteen, kun niille on oikea aika ja riittävästi rohkeutta ja viisautta ottaa ne vastaan. On lohdullinen ajatus, että meillä on koko elämä aikaa kokea uutta.

Lapsena Maryam osasi viittoa kuurojen isovanhempiensa kanssa. ”Nyt harmittaa, että taito tylpistyi teini-iän itsepäisyyteen.”

Takaumia kulisseissa

Kesällä Furuvikin kartanolla, Exitin setissä, kuvattiin tapahtumia, joita voi pitää vastenmielisinä, outoina ja friikkeinäkin. Sarja kertoo neljän liikemiehen ystävyydestä ja elämästä, johon kuuluu huumeita, prostituutiota, rahaa sekä ahdistusta sen menettämisestä. Talot ovat suuria, naiset näyttäviä, autot nopeita ja alastomuus tavallista.

Maryamin rooliin ei kuulunut alastonkohtauksia, eikä hän niihin olisi suostunutkaan, kuten ei ole suostunut mallinakaan.

Kulisseissa Maryamin mieleen nousi voimakkaita muistikuvia vuosien takaa. Samanlaisia puitteita ja säätäjiä hän on kohdannut kansainvälisessä mallimaailmassa.

– Oli jännä huomata, miten paljon elämästä on voinut painaa unohduksiin tilanteita, jotka nyt kuvauksissa nousivat pintaan. Vaikka sarjan tapahtumia voi pitää pähkähulluina, pystyn allekirjoittamaan, että tällaista oikeasti on, Maryam kertoo.

– Kiitän suojelusenkeleitä ja kotikasvatustani siitä, ettei minulle ole tapahtunut mitään pahaa. Olen osannut vetää rajat ja jättää osallistumatta sellaisiin juttuihin itse.

” Olen onnellinen, että uskalsin tehdä tämän.

Näyttelijäntöiden jatkosta Maryam ei voi vielä puhua. Norjalaissarjaa on kuvattu kolme kautta. Intoa ja uteliaisuutta hänellä ainakin riittää.

– Miksipä ei! On innostavaa oppia uutta ja kehittyä. Olisi tyhmää laittaa itselle lukkoja. En tiedä, kehtaanko vielä lisätä ammatteihini näyttelijäntyötä, mutta ainakin olen onnellinen, että uskalsin tehdä tämän.