Sara, 23, on harrastanut seksiä 113 ihmisen kanssa – kertoo nyt, miksi halusi jakaa luvun avoimesti Tiktokissa

Miksi on ok sanoa ääneen, kuinka monen ihmisen kanssa on seurustellut, mutta seksikumppaneiden määrää pitäisi hyssytellä? Tätä Sara ihmettelee Tiktok-tilillään.

”Jotkut ovat saattaneet kommentoida, ettei kukaan halua sellaista naista kumppanikseen, jolla on paljon seksikumppaneita. Tämä on minusta ihan päätön ajatus”, Sara sanoo.

Sara Salvén, 23, aloitti hiljattain avoimen keskustelun somessa seksikumppaneiden määrästä. Hän postasi Tiktokiin videon, jossa kertoo harrastaneensa seksiä 108:n miehen ja viiden naisen kanssa.

– Ei tehdä seksistä niin mystifioitua asiaa, kun se koskettaa jokaista meistä, Sara kirjoittaa videon kuvatekstissä.

Sara kertoo nyt Me Naisille, että videon tarkoituksena on ravistella seksiin liittyviä normeja, joista suurin osa peräisin historiasta ja uskonnoista. Hän haluaa kyseenalaistaa etenkin sen, mitä seksiin liittyvistä asioista koetaan hyväksyttävinä sanoa ääneen ja mitä ei.

– Yhteiskunnassamme on edelleen vahva normi yksiavioisuudesta. Miksi joku saa sanoa ääneen, että hänellä on ollut kaksi parisuhdetta elämänsä aikana, mutta seksikumppaneiden määrä pitäisi pitää salaisuutena?

Tarkkaa kirjanpitoa terveyden vuoksi

Saran seksikokemukset ovat kertyneet noin kolmen viime vuoden aikana.

– Joku voisi sanoa, että aika tiuhaan tahtiin. Mutta niin on mun elämä mennyt – ja niin olen halunnut, että se menee.

” Jos tulisi sukupuolitauti, voin ottaa yhteyttä aiempiin seksikumppaneihini.

Seksikumppaneiden määrästä Sara on pitänyt kirjaa puhelimensa muistiossa.

– Jonkun mielestä se voi ehkä olla puistattavaa. Minulle tämä on ollut tärkeää ihan käytännön asioiden kannalta. Jos tulisi sukupuolitauti tai muu terveydellinen tilanne, voin ottaa yhteyttä aiempiin seksikumppaneihini.

Sara on ollut aina todella tarkka ehkäisyasioista sekä sukupuolitautien ehkäisystä. Hän käyttää miehen kanssa yhdyntää tai suuseksiä harrastaessaan siihen tarkoitettua suojaa. Myös naisen kanssa seksiä harrastaessaan Sara on käyttänyt suuseksisuojaa.

– Muutama suhde on ollut, jossa suojaus on yhteisymmärryksessä jätetty pois.

Lisäksi Sara käy sukupuolitautitesteissä 2–3 kerran vuodessa.

Pari kertaa seksikumppani on ihmetellyt, miksi Sara haluaa harrastaa suojattua seksiä. Jotkut ovat keksineet syitä, miksi kondomia ei tarvitsisi käyttää, ja jopa kieltäytyneet käyttämästä kondomia kokonaan. Silloin Sara on kieltäytynyt seksistä.

– Kaikki eivät aina ole kunnioittaneet päätöstä omasta kehostani. Tällaisissa tilanteissa jämäkkyys on tärkeää. Aion ja haluan käyttää kondomia seksisuhteissani, niin silloin sitä myös käytetään.

Kaikki luvut ovat yhtä ok

Väestöliiton Finsex-tutkimuksessa vuonna 2015 havaittiin, että naisten seksikumppanien määrä on lisääntynyt 30 vuoden aikana, ja myös naisten suhtautuminen satunnaisiin seksisuhteisiin on muuttunut myönteisemmäksi.

Suomalaisella keski-ikäisellä naisella oli vuonna 2015 ollut elämänsä aikana keskimäärin 10–13 eri seksikumppania. Saran mielestä kenenkään ei pitäisi verrata omien seksikumppaniensa määrää siihen, paljonko niitä on muilla.

– Se ei vaikuta kenenkään elämään, paljonko ihmisillä on keskimäärin seksikumppaneita – tai paljonko joku muu harrastaa seksiä. Kaikilla on omat halut, eikä ihmisiä voi seksikumppaneiden määrän mukaan laittaa millään tavalla järjestykseen. Mitään ihanteellista seksikumppanien määrää ei ole olemassa.

” En ole joutunut kokemaan häpeää omasta seksuaalisuudestani.

Sara kertoo, että on ollut murrosikäisestä asti hyvin seksuaalinen. Kun hän on kasvanut aikuiseksi, hän on kokenut olevansa myös valmis uusiin kokemuksiin.

Tällä hetkellä Sara opiskelee kasvatustieteitä Helsingissä. Seksikumppanit Sara on tavannut deittisovelluksissa tai ulkona käydessään. Tapaamisiin ei juuri koskaan ole liittynyt alkoholi. Muutaman kerran Saran mielenkiinnon on herättänyt tuntematon henkilö, jonka kanssa hän on tutustunut selvin päin ja päätynyt harrastamaan myöhemmin seksiä.

– En ole onnekseni itse joutunut kokemaan mitään häpeää omasta seksuaalisuudestani tai seksikumppanieni määrästä. Olen tavannut ehkä keskimäärin avarakatseisempia ihmisiä, jotka ovat olleet minun laillani hyvin seksipositiivisia, Sara kertoo.

”Ihmettelin, että tuli vain yksi h***a-kommentti”

Jos tilanne olisi toisinpäin, että miespuolinen henkilö kertoo somessa harrastaneensa seksiä 113:n kumppanin kanssa, olisiko asetelma erilainen?

Saran mielestä osittain kyllä.

– Uskon, että tämä on sellainen aihe, että kuka tahansa voisi nykyään saada negatiivista leimaa ja huomiota sukupuolesta riippumatta. Joku voisi silti kääntää asetelman niin, että miehelle 113 seksikumppania olisi ihailtava juttu: mies on pelimies ja kunnon äijä, kun on saanut kaadettua naisia.

– Vaikka samalla tavalla voisi ajatella, että minä olen pelinainen ja miestennielijä, Sara naurahtaa.

Suurin osa Saran postaaman Tiktok-videon kommenteista on positiivisia ja kannustavia. Osa kiittelee, että Sara otti asian puheeksi rohkeasti.

– Se on kyllä kumma, että 118 seksikertaa eri ihmisten kanssa on kauhistus, mutta 118 seksikertaa yhden ihmisen kanssa ihan normi juttu, yksi Saran Tiktok-videon kommentoijista kirjoittaa.

Tervetulleen vastaanoton lisäksi Saran videot ovat keränneet jonkin verran negatiivisia kommentteja.

– Ihmettelin, että tuli vain yksi huora-kommentti, Sara kertoo huvittuneena.

– Jotkut ovat saattaneet kommentoida, ettei kukaan halua sellaista naista kumppanikseen, jolla on paljon seksikumppaneita. Tämä on minusta ihan päätön ajatus. Se sanonta, että huonoon lukkoon käyvät kaikki avaimet, on aivan kuraa.

Osan kommenteista Sara on joutunut poistamaan, sillä ei halua liikaa negatiivisuutta videoihinsa.

Lisää avoimuutta ja ymmärrystä

Sarasta on inspiroivaa nähdä, että seksipuhe on avoimempaa nyt kuin aikaisemmin, ja asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Silti hänen mielestään on vielä paljon tehtävää.

Eniten korvaan särähtävät verbit ”ottaa” ja ”antaa”, jotka liitetään edelleen sukupuoliin. Seksiin liittyvässä keskustelussa Sara törmää toisinaan edelleen näkemyksiin, että heterosuhteessa nainen antaa ja mies ottaa – vaikka eihän se niin mene.

– Olisi raikasta, että kaikki ymmärtäisivät sen uskontoihin pohjautuvan avioliitto- ja yksiavioisuusihanteen ja sen, mistä yleiset käsitykset seksistä johtuvat. Osa niistä tulee aikuisviihteestä, romanttisista komedioista ja osa yhteiskunnassa vuosisatojen saatossa juurtuneista oletuksista, Sara pohtii.

Saran mielestä ihmisten olisi hyvä ymmärtää, ettei sinkkuus välttämättä tarkoita sitä, että etsii parisuhdetta. Myös seksi kuuluu samalla tavalla sinkkujen nautinnoksi kuin parisuhteeseen, avioliittoon tai muuhun suhteeseen.

– Kaikilla on omanlaisensa tarve läheisyyteen, huomioon ja seksiin. Se, mitä kukakin hakee ja tekee on täysin ok, kunhan se tehdään yhteisymmärryksessä toisten kanssa.

Tulevaisuudessa Sara haluaa opiskella seksuaalikasvatusta. Hän tahtoo syventää tietämystään ja vaikuttaa aidosti käsityksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Suunnitteilla on myös seksuaalisuutta käsittelevä runokirja ja podcast.

