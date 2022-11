Päivi Voima elää niin pahojen kipujen kanssa, ettei voi edes imuroida – nyt hän kertoo, mikä on traagisinta

Supersuorittajaksi tunnustautuva Päivi Voima jätti pitkään huomioimatta kehonsa varoitusviestit. – Kehoni maksaa nyt mieleni tekemää laskua.

– Hermostoni on kutistunut. Kehoni on jo niin sekaisin kivusta, ettei se tiedä, mihin kuuluu reagoida ja mihin ei, Päivi Voima kertoo.

Kuin yllä olisi jatkuvasti muutamaa kokoa liian pieni märkäpuku, jonka sisäpinta on täynnä piikkejä. Niin Päivi Voima kuvailee painemaista kipua, jota hän tuntee kehossaan joka ikinen päivä.

– Hermostoni on kutistunut. Kehoni on jo niin sekaisin kivusta, ettei se tiedä, mihin kuuluu reagoida ja mihin ei. Kaikki kehoa venyttävät liikkeet pahentavat kipua. En ole esimerkiksi pystynyt imuroimaan enää vuosiin, hän kuvailee.

Pahimmat kivut ovat pään alueella, ja Päivi kärsii vaikeista migreeneistä. Koska kyse on keskushermostokivusta, hän kuitenkin aistii sen koko kehossa.

Päivi on elänyt kroonisen kivun kanssa vuodesta 2006. Silloin hänelle tehtiin rajun päänsäryn syyn selvittämiseksi sairaalassa selkäydinpunktio, joka epäonnistui. Selkäydin jäi tihkumaan, ja tilanteen korjaamiseksi tehdyt kaksi veripaikkaakin menivät pieleen.

– Sen jälkeen kivusta ei ole ollut paluuta. Terveysongelmieni juuret ulottuvat kuitenkin paljon kauemmas.

Päivi Voima on ollut koko elämänsä täydellisyyttä tavoitteleva supersuorittaja, joka on tehnyt asiat mielellään nopeasti ja paremmin kuin muut. Sen hän on varmistanut tekemällä todella kovasti töitä.

Päivi on niin herkistynyt kivulle, että jopa kevyet silmälasinpokat sattuvat. Kun yhdet alkavat painaa liikaa, hän vaihtaa toisiin.

Suomenkielisen perheen tytär kävi kotikaupungissaan ruotsinkielisen Kotka Svenska Samskolan, valmistui Hankenilta Helsingistä kauppatieteiden maisteriksi 22-vuotiaana ja väitteli markkinoinnista tohtoriksi 25-vuotiaana. Nuorempana kuin kukaan muu ja erinomaisin arvosanoin.

– Kirjoitin kuusi laudaturia, ja lukion päättötodistukseni keskiarvo oli 9,7, Päivi kertoo.

– Kaveerasin nuoresta pitäen erinomaisuuden kanssa, joten minulle oli itsestäänselvyys pyrkiä jatkossakin kaikessa parhaaseen. Toisaalta olen aina tuntenut olevani jotenkin vääränlainen. Pala, joka ei sovi palapeliin. Ja lopulta meillä kaikilla on tarve kuulua joukkoon.

Töitä vuorokauden ympäri

Väiteltyään tohtoriksi Päivi teki useaa työtä päällekkäin: toimi markkinoinnin vt. professorina Hankenilla ja yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Tai oikeastaan oli vielä kolmaskin työ, koska Päivi pätevöityi samoihin aikoihin opettajaksi ja hoiti öisin isoa konsulttiprojektia.

”Siinä sivussa” Päivi ja aviomies Juha rakennuttivat omakotitalon asuntomessualueelle Kotkassa. Yhdessä he sisustivat talon ja suunnittelivat sinne jopa huonekaluja.

– Tein töitä 200-prosenttisesti ja vuorokauden ympäri. Nukuin todella vähän, muutaman tunnin yössä. Silloin ajattelin, että kyllä keho tulee perässä. Ei se alle kolmekymppisenä voi pettää. Nyt tajuan, että jos elää vuosikausia keinovalolla pelkkää päivää, pimeys lankeaa lopulta. Kehoni maksaa nyt mieleni tekemää laskua.

” Kehoni oli aivan lopussa jo ennen raskauksia.

Hurjinta menoa kesti Päivin mukaan kolme vuotta, ja hänen kehonsa oli jo tuolloin ”pakkasen puolella”, kuten hän itse kuvailee. Hän kärsi esimerkiksi erilaisista tulehdustiloista ja pahoista ruoka-aineallergioista. Jo valmiiksi hoikka Päivi laihtui entisestään.

Siitä huolimatta hän painoi lisää kaasua.

– Lapsuudenperheessäni korostettiin työn merkitystä, ja rakastin työtä itsekin.

Terveysongelmien lomassa Päivi kävi läpi rankat hedelmöityshoidot jokaisen lapsen kohdalla. Hän ja puoliso olivat toivoneet lasta jo vuosia. Lopulta esikoinen syntyi vuonna 2004, keskimmäinen 2006 ja kuopus 2008. Ensin tuli poika, sitten kaksi tyttöä.

– Kehoni oli aivan lopussa jo ennen raskauksia, ja minulle sanottiin, etten välttämättä voi saada lapsia. Oli valtava onni tulla äidiksi ja tajuta, että näin sairas keho voi synnyttää jotakin niin kaunista.

Liian terveen näköinen

Haastattelupäivänä Päivi on ottamistaan lääkkeistä huolimatta kovissa kivuissa, mutta se ei näy ulospäin. Se on hänen sairautensa suuri tragedia. Koska hän ei näytä sairaalta tai kärsivältä, muiden on vaikea ymmärtää hänen tilannettaan tai jopa ottaa kipua todesta. Lisäksi hän on aina panostanut huoliteltuun ulkonäköön.

– Näytän niin terveeltä, ettei minuun osata yhdistää sairautta. Joskus olen lääkärin odotushuoneessa istuessani salaa toivonut, että minullakin olisi murtunut käsi tai jalka. Jotakin helppoa ja selkeää.

Ja on siinä sitäkin, että Päivi on sisukas sinnittelijä ja valoisa luonne. Jos hän ei tiedä, itkeäkö vai nauraa, hän valitsee usein naurun.

– Valonkin vangiksi voi jäädä. Olen tottunut reagoimaan tietyllä tavalla ja totuttanut siihen myös ympäristöni. Valon takaa kukaan ei näe, miten kipeä olen.

Päivi Voiman on ollut vaikea hyväksyä sairauttaan. Siinä on auttanut kirjan kirjoittaminen. ”Minun täytyi sukeltaa syvälle sisimpääni ennen kuin saatoin ymmärtää ulkoista polkuani. Uskon, että kirjani tulee järkyttämään monia.”

Päivi vertaa kroonista kipua sotaan. Ensin kärsimys herättää muissa ihmisissä paljon empatiaa mutta haalistuu ajan mittaan taka-alalle.

– Kun kerron kivustani ensi kertaa, kohtaan lämpöä ja myötätuntoa. Mutta kun kipu pitkittyy, on luonnollista, että maailma jatkaa matkaansa ja kipu kokee eräänlaisen inflaation. Aivan kuin sodan kohteena oleva valtio, kivusta kärsivä ihminen jää helposti taistelunsa kanssa yksin.

Viime aikoina Päivi on alkanut tuoda kipuaan enemmän esiin ja sanoittaa sitä. Harva tuttukaan kun enää kysyy, miten hän jakselee.

– Ihmiset eivät tee sitä tarkoituksella, mutta he tietävät, että olen aina kipeä ja vastaukseni on aina sama. Herään joka aamu kivun täyttämään päivään. Kivun mosaiikki on ja pysyy. Se on läsnä 24 tuntia vuorokaudessa, eikä siitä pääse lomalle.

Lupa olla sairas

Suorittaja on suorittaja luita ja ytimiä myöten. Siksi Päivi jätti vuosia huomioimatta kehonsa viestit. Raskaudetkaan eivät olleet helppoja, ja hänen terveysongelmansa mutkistuivat. Päivin suolisto ja koko elimistön vastustuskyky olivat heikossa kunnossa jo vuosia ennen kivun kroonistumista.

Terveys mureni pala palalta. Edes kipu ei suoranaisesti jarruttanut vauhtia, ennen kuin hän joutui jäämään sairauslomalle vuonna 2016. Tuolloin nielurisat olisi pitänyt leikata, mutta lääkäri sanoi, ettei Päivin keho kestäisi edes sitä.

– Jos kipu rysähtää päälle kerralla, se muuttaa elämän. Jos se hiipii vaivihkaa, siihen sopeutuu. Oma normaalini muuttui niin hiljakseen, etten huomannut sitä. Olin täysin armoton kehoani kohtaan enkä palautunut koskaan.

Eteenpäin pyrkivän suorittajan on ollut viime vuosiin saakka vaikea myöntää, että hän on sairas. Päivi ei ole halunnut hyväksyä asiaa edes omassa mielessään.

– Täydellisyyden tavoitteluni on ollut voimakasta. Se on pitänyt minua otteessaan ja ruokkinut häpeää. Olen ajatellut, ettei minulla ole oikeutta olla sairas. Kun vihdoin aloin itse ajatella toisin, yhteiskunta kielsi sen minulta.

Päivi kertoo, miten häneltä evättiin sairauspäiväraha loppuvuodesta 2016. Perheellä on aina ollut vakaa talous, mutta nyt sillä on enää toisen aikuisen palkkatulot. Laaja-alainen kivunhoito ilman maksusitoumusta on Päivin mukaan todella kallista. Pienellä paikkakunnalla hoitoon pääsy ei myöskään ole aivan yksinkertaista. Kivun takia hän taas ei kykene matkustamaan kovin usein hoitoon esimerkiksi Helsinkiin.

– Sairauspäiväraha evättiin, koska asiantuntijalääkärin mukaan olin käyttäytynyt vastaanotolla liian asiallisesti eikä taustallani ollut pitkiä sairauslomia. Seuraavat kolme vuotta taistelin etuuksistani, kunnes ne lopulta myönnettiin.

Sitten Päivi murtuu kyyneliin. Vaikka hänen fyysinen kipunsa on voimakasta, se on hänestä henkistä kipua helpompi sietää.

– Kipu murskasi koko identiteettini. Jouduin jättämään minulle tärkeän työn. Olin ollut näkyvissä rooleissa ja sitten sulauduinkin tapettiin, hän sanoo.

– Sinnittelin yli 15 vuotta, pysyin työelämässä ja otin kustannuksia itselleni sen sijaan, että olisin laittanut ne yhteiskunnan maksettaviksi. Olen hoidattanut kipuani paljon itse. Ja sen jälkeen minulle ei anneta lupaa olla sairas. Se tuntuu pahalta.

Tuttu peilikuva tuo lohtua

Kivun myötä kunnianhimoinen Päivi on kohdannut sekä työttömyyden että yksinäisyyden, joihin hän tuskin olisi terveenä menestyjänä koskaan törmännyt.

Päiville on ollut tyypillistä määritellä itsensä tekemisen kautta. Pakon edessä hänen on ollut opeteltava pelkkää olemista.

”Tässä hetkessä on myös tosi paljon kaunista ja hyvää. Mietin usein, miten kauniin maailman olen jo tähän mennessä nähnyt.”

– Kipu riisui minulta kaikki tittelit ja pakotti tekijästä toiminnan kohteeksi. Miten helppo onkaan sanoa toiselle, että sinä olet arvokas omana itsenäsi ja kieltää se itseltään.

– Olen ollut kympin tyttö, mutta nyt opettelen hyväksymään seiskan tai jopa vitosen. Lopulta on ollut siunattua kohdata itsensä omassa heikkoudessaan, pienuudessaan ja haavoittuvaisuudessaan.

Hän kieltäytyi pitkään lääkärien suosittelemasta terapiasta. Lopulta psykoterapian aloitus vuonna 2019 oli helpotus.

– Alussa ihmettelin, miksi sekoittaisin mieleni fyysiseen ongelmaan. Nyt ymmärrän, että krooninen kipu aiheuttaa aina myös ison henkisen kuorman.

” Vedän aamulla rajaukset silmiini vaikka mikä olisi.

Kivun takia kädet eivät toimi normaalisti, ja Päivillä on motorisen kontrollin häiriöitä. Tavarat putoavat usein, hän kertoo näyttäen kovia kokenutta puhelintaan.

Päivi on joutunut luopumaan monesta itselleen tärkeästä asiasta. Ehkä juuri siksi hän pitää sinnikkäästi kiinni huolitellusta ulkonäöstään, joka on aina ollut hänen tavaramerkkinsä. Meikkaaminen on tavallaan myös kuntouttavaa, sillä se ylläpitää käsien toimintakykyä.

– Vedän aamulla rajaukset silmiini, vaikka mikä olisi. Haluan osoittaa itselleni, että pystyn siihen vielä. Koska olen menettänyt minuudestani jo niin paljon, haluan edes näyttää itselleni tutulta.

Krooninen kipu vaikuttaa moneen arkiseen asiaan. Koko Päivin iho mukaan lukien päänahka ja kasvot ovat todella kosketusarat. Siksi Päivi ei enää voi pitää hiuksiaan kiinni. Lähes koko vaatekaapin sisältö on mennyt uusiksi, sillä moni materiaali tuntuu sietämättömältä iholla.

Hän omistaa peräti seitsemät silmälasit, jotta voi vaihdella niitä päivän aikana, kun yhdet alkavat painaa kasvoja kivuliaasti. Kaikki kehykset ovat huippukevyitä mutta istuvat nenälle ja korvallisille hieman eri kohtiin.

Paitsi tuttu peilikuva myös musta huumori auttaa jaksamaan kipujen keskellä. Päivi on vitsaillut miehelleen, että sitten kun hänellä ei enää ole ripsiväriä, hän on jo mullan alla.

– Mieheni vastasi, että sinulla on kyllä sitä varmasti mullan allakin!

Päivi ja hänen aviomiehensä, rehtorina toimiva Juha Voima ovat olleet yhdessä yli 30 vuotta. He tapasivat aikoinaan kotkalaisessa seurakunnassa ja avioituivat vuonna 1996 parikymppisinä. Päivi myöntää, että myös parisuhde on ottanut osumaa hänen terveyshuolistaan. Kun puoliso on sairas, rinnalla kulkijan rooli on raskas.

– Minulla on mahtava mies. Uskon, että minun on helpompi tuntea kipua kuin hänen on nähdä vaimonsa kärsivän.

Päivi suojeli pitkään läheisiään kivultaan ja esitti reippaampaa kuin olikaan. Sitten hän tajusi, että jos teeskentelee tervettä, elää valheessa.

– Tajusin kaipaavani heiltä myötätuntoa, vaikken ollut edes näyttänyt, kuinka kipeä olen.

Tarve ymmärtää omaa tarinaa

Katuuko Päivi koskaan sitä, että raatoi vuositolkulla ja suoritti elämää terveytensä kustannuksella? Se on vaikea kysymys.

– Toisaalta en kadu mitään, sillä ilman kokemuksiani en olisi tässä kertomassa tarinaani ja mahdollisesti auttamassa sillä muita välttämään kokemani kohtalon. Toisaalta jos voisin nyt valita uudelleen ja välttyä siten kivuilta, totta kai valitsisin toisin.

Kokemustensa myötä hänelle on herännyt valtava tarve ymmärtää omaa tarinaansa. Siinä on auttanut kirjan kirjoittaminen. Toinenkin teos on hyvää vauhtia tekeillä.

Päivi kertoo saavansa voimaa myös kristillisestä vakaumuksesta ja uskosta. Vaikka kipu runtelee, hän kokee elämänsä olevan monella tapaa hyvää. Tärkeintä on rakas mies, rakkaat lapset ja muut läheiset.

Hetkessä eläminen helpottaa sekin kivun sietämistä. Siihen pitää tietoisesti keskittyä. Kun on paljon kipumuistoja, valuu Päivin mukaan herkästi eiliseen. Pahimmillaan se aktivoi menneisyydenkin kipuja.

– Ajattelen, että ainoa kipu, josta minun pitää selvitä, on tämä tässä ja nyt. Pystyn kantamaan tämän hetken mutta en mennyttä enkä tulevaa, hän sanoo.

– Tässä hetkessä on myös tosi paljon kaunista ja hyvää. Mietin usein, miten kauniin maailman olen jo tähän mennessä nähnyt.