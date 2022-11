Täydellinen epäusko. Erittäin harvinainen ja poikkeuksellisen aggressiivinen syöpä, jota ei voi parantaa. Miten perusterve ja terveellistä elämää viettänyt nuori nainen voi sellaiseen sairastua? Sitä Matilda Heikkilä ei pystynyt käsittämään. Ei myöskään hänen siskonsa, Ylen Ranskan-kirjeenvaihtajana tunnettu ja nyt Puoli seitsemän -ohjelmaa juontava toimittaja-kirjailija Annastiina Heikkilä.

– Kun minun sairastamani syöpä leviää, siitä selviytyy nolla prosenttia ihmisistä, Matilda toteaa eleettömästi.

– Tiedän, että saatan kuolla ihan milloin vain. Se päivä voi olla hyvinkin lähellä. Silti tavoitteeni on elää siihen saakka mahdollisimman monipuolista ja kivaa, niin sanotusti normaalia elämää.

Sairaus alkoi ilmoitella itsestään pari vuotta sitten. Matilda oli silloin äitiysvapaalla työstään Nesteellä, missä hän kehitti uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin perustuvaa liiketoimintaa.

Hän oli perustanut kodin Länsi-Helsinkiin miehensä Teemun kanssa, ja perheeseen oli juuri syntynyt esikoistytär.

Matildalla oli aina ollut taipumusta päänsärkyyn, mutta äitiysvapaalla päänsärky oli ollut erilaista kuin ennen. Lisäksi Matilda oli ollut poikkeuksellisen väsynyt ja kärsinyt ajoittaisista selkä- ja vatsaoireista. Terveyskeskuslääkäri oli kuitannut kokemukset jännityspäänsärkynä ja tuoreen äidin väsymyksenä.

Meni kuukausia. Oireet pahenivat.

Annastiina ja Matilda kävivät samoja kouluja ja asuivat myös yliopistoaikana Jyväskylässä kämppiksinä.

Vuoden 2020 keväällä ja kesällä Matilda oli sinnikkäästi mutta tuloksetta soitellut terveyskeskukseen päästäkseen jatkotutkimuksiin. Kun lääkäriaikaa ei annettu, Matilda yritti päästä verikokeisiin, joiden ajatteli antavan tilanteesta edes jotain tietoa. Hän oli epäillyt oireidensa liittyvän maksan toimintaan.

– Terveyskeskuksesta oli todella vaikea saada apua. Jos olisin päässyt heti tutkimuksiin, ehkä syöpä ei olisi ehtinyt levitä ja minulla olisi ollut mahdollisuus parantua. Myöhemmin tein diagnoosini myöhästymisestä kaksi valitustakin, mutta niiden vastineissa ei myönnetty mitään virheellistä tapahtuneen, hän sanoo.

Kahdeksan kuukauden oireilun jälkeen Matilda lopulta meni yksityiselle lääkäriasemalle ultraäänitutkimuksiin.

– Paljastui, että maksassani oli niin kookkaita syöpäkasvaimia, että tervettä maksaa ei ollut nähtävillä, Matilda kertoo.

– Tajusimme, että hengenlähtö on mahdollisesti lähellä. Silloin romahdin, Annastiina toteaa.

Aikaa olisi ehkä vain pari kuukautta.

Yhdessä erilaiset

Annastiina ja Matilda ovat aina olleet läheiset. Tiivis kaksikko, Annastiina ja ”Sohvi”. Sen lempinimen Annastiina antoi siskolleen pienenä, ja se on yhä käytössä.

Siskokset ovat myös toistensa parhaat ystävät. He kävivät saman päiväkodin ja koulut ja Kallion ilmaisutaidon lukion.

Aina on ollut se toinen.

– Sisaruus on ollut itsestään selvä turvasatama, Annastiina sanoo.

Yhdessä he ovat reissanneet maailmaa ja asuneet kämppiksinä yliopistovuosina Jyväskylässä. Kun Annastiina raportoi terrori-iskuista Pariisissa, Tunisiassa tai Brysselissä, sisko oli tarvittaessa puhelimen päässä.

He ovat kannustaneet ja puolustaneet toisiaan ja olleet myös sisarellisia riitapukareita.

– Vaikka meillä on samanlainen ajatusmaailma ja ymmärrämme toisiamme poikkeuksellisen hyvin, olemme myös riidelleet ja kinastelleet lapsuudesta saakka. Nykyään tosin vähemmän, Matilda kertoo.

Matilda muistaa, miten hän omaa rauhaa kaipaavampana toistuvasti pyysi vanhemmilta huoneeseensa lukkoa. Seurallinen isosisko kun ei uskonut hänen oikeasti haluavan olla yksin ja kävi välillä syömässä myös pikkusiskon suklaat. Kun vanhemmat eivät suostuneet ostamaan lukkoa, Matilda tiedusteli rautakaupoista sellaista, jonka voisi itse asentaa ilman poraa.

Annastiina ja Matilda kävivät englanninkielistä peruskoulua. "Nunnien pyörittämässä koulussa piti olla kiltti ja kuuliainen. Kumpikaan meistä ei oikein mennyt siihen muottiin.”

Pienestä pitäen siskokset ovat kirjoittaneet ja esittäneet näytelmiä, järjestäneet kaupunginosansa tenaville leirejä sekä pikkuveljelle aina näyttävät syntymäpäivät. Kerrankin kotitalosta ja pihasta rakentui kummitusjuna tehtäväratoineen.

Kun kaksikko kävi englanninkielistä peruskoulua Meilahdessa, opettajat olivat välillä helisemässä.

– Nunnien pyörittämässä koulussa piti olla kiltti, kuuliainen ja puhua vain pyydettäessä. Kumpikaan meistä ei oikein mennyt siihen muottiin, Annastiina naurahtaa.

– Meillä on aina ollut rohkeus kyseenalaistaa asioita ja tehdä omannäköisiä ratkaisuja.

– Kun toinen uskalsi haastaa auktoriteetteja, toisenkin oli helpompi uskaltaa. Tuimme siinä toisiamme. Olimme yhdessä erilaisia, Matilda kertoo.

Aikuisiällä siskosten elämät ovat eriytyneet ja vieneet eri maihin, mutta yhteys ei ole katkennut.

– Rohkeus yhdistää meitä. Olemme aikamoinen voimakaksikko, he sanovat.

Terveestä kuolemansairaaksi yhdessä yössä

Odottaessaan tarkkaa diagnoosia Matilda alkoi googlailla, mikä häntä voisi vaivata. Hän luki, että tavanomaisen levinneen syövän kanssa saattaisi elää viisi vuotta, joskus pidempäänkin.

– Tiesin Suomen olevan syövänhoidon kärkimaita. Kuvittelin, että nuoren potilaan eteen tehdään varmasti kaikki voitava ja saan kokeilla vaikka mitä hoitoja, Matilda toteaa.

– Laskin, että tyttäreni ehtii ehkä viisivuotiaaksi ennen kuin kuolisin. Ehkäpä saan maksansiirron tai kasvaimet voidaan leikata. Minulla oli hetken aikaa usko, että asiat järjestyvät.

Vaikka syöpä on parantumaton ja poikkeuksellisen aggressiivinen, Matilda ei ole ole antanut periksi. Kalliita hoitoja on kustannettu muun muassa keräyksen turvin.

Annastiina ei voinut käsittää tilannetta. Pikkusisko oli aina ollut niin terve, ja vastikään oli juhlittu Matildan esikoisen syntymää.

– Kaikki rämähti niin yhtäkkiä: Sohvi muuttui yhdessä yössä täysin terveestä naisesta kuolemansairaaksi.

Noina päivinä Annastiina selasi valokuva-albumeja ja kävi läpi tavaroita, joita hän oli saanut siskoltaan lahjaksi.

– Itkin ja ajattelin, että en enää ikinä voi olla onnellinen. On niin hirveää, että minä menetän siskoni ja lapsi menettää äitinsä. Kysyin monta kertaa, miten tämä on mahdollista. Miksi Sohvi sairastui enkä minä?

Matildan toiveikkuus kääntyi shokiksi seuraavalla lääkärikerralla. Hänelle kerrottiin, ettei sairauteen juurikaan löydy hoitoja tai ne eivät todennäköisesti tepsisi pitkään.

– Tämä syöpä on niin aggressiivinen, että se immunisoituu nopeasti lääkkeille.

Sytostaattihoidot kuitenkin aloitettiin, osa auttoi, osa ei. Kun diagnoosista oli kulunut 11 kuukautta, Matildalle sanottiin, että hoidot lopetetaan ja ettei enää ollut mitään, mitä voisi kokeilla.

Matilda ei antanut periksi. Hän oli alusta asti tutkinut sinnikkäästi, millaisia hoitoja ja tutkimusta eri puolilta maailmaa löytyy. Hän vaati, että saisi kokeilla vielä erästä löytämäänsä hoitoa. Sitä ei kuitenkaan pystytty tarjoamaan julkisella puolella, sillä hoidon takana ei nähty olevan riittävästi tutkimusnäyttöä.

” Ei ole oikein, että terveydenhuollossa on kahden kerroksen väkeä.

Matildan ystävät ja sisarukset järjestivät pienkeräyksen. Sen tuotolla, Matildan ja puolison säästöillä sekä lähipiirin avustuksilla aloitettiin kallis hoito.

– Mutta eihän kaikilla ole tämmöistä rahaa käytössään. Ei ole oikein, että terveydenhuollossa on kahden kerroksen väkeä, Matilda toteaa.

– Olen todella kiitollinen keräyksen järjestäneille läheisilleni sekä jokaiselle tutulle ja tuntemattomalle, jotka siihen rahaa lahjoittivat.

Vuosi lisäaikaa

Annastiina sanoo ihailevansa Matildan ääretöntä määrätietoisuutta ja periksiantamattomuutta. Kun auktoriteetit sanoivat, että luovuta jo, hän päätti kerta toisensa jälkeen, ettei aio vielä kuolla.

– Sohvi on aina löytänyt jonkin hoidon. Se vaatii ihan uskomatonta sisukkuutta, analyyttisyyttä ja selvittelytaitoa. Tunnistan nämä piirteet jo lapsuudesta.

Kuluneen vuoden aikana Matilda onkin ollut paremmassa kunnossa kuin koko sairautensa aikana ja elänyt suhteellisen normaalia elämää.

– Pelasin itselleni vuoden lisäaikaa.

”Meille molemmille barrikadeilla olo on terapeuttista – ei se, että jäämme kahdestaan itkemään nurkkaan. Niitäkin hetkiä on toki ollut”, Annastiina sanoo.

Alkusyksyllä Matildan löytämän hoidon teho lakkasi ja se lopetettiin. Matilda ei ole kuitenkaan luovuttanut vaan etsii yhä apua tilanteeseensa.

– Sitä hankaloittavat yksityisten hoitojen kalliit hinnat.

Matilda toivoo, että potilaita ei ajateltaisi passiivisina uhreina, vaan jokainen saisi aktiivisesti osallistua hoitoonsa. Hänestä potilaiden pitäisi halutessaan saada kokeilla omalla riskillään myös vähemmän tutkittuja hoitomuotoja julkisen terveydenhuollon piirissä.

Matildan mielestä potilaille pitäisi myös järjestää mahdollisuus osallistua lääketutkimukseen ulkomailla, jos sopivaa tutkimusta ei löydy Suomesta.

– Toivoisin poliitikoiden tunnustavan kehityksen tarpeen syövän hoidossa ja lisäävän sen valtiollista tutkimusrahoitusta varsinkin kliinisten lääketutkimusten osalta ja liittyen etenkin harvinaisiin sekä erittäin harvinaisiin syöpiin.

Matilda on kampanjoinut syöpähoidon saatavuudesta ja syöpätutkimuksen tilasta, Annastiina puhunut hänen puolestaan yleisönosastokirjoituksissa ja somessa.

– Minun tapaukseni olisi alusta asti pitänyt nähdä mahdollisuutena kehittää vaikean syövän hoitoa. Kun vähemmän tutkittuja hoitoja kokeillaan, niiden kautta voi ajan myötä löytyä uusia lääkkeitä standardihoidon piiriin, Matilda toteaa.

” Meille barrikadeilla olo on terapeuttista.

Lukuisat lääkärit, terveysalan ammattilaiset sekä muutamat poliitikot ovat ottaneet häneen yhteyttä esiintymisten ja kirjoitusten jälkeen ja luvanneet viedä viestiä eteenpäin.

– Olen todella iloinen tällaisista viesteistä. Ne saavat tuntemaan, että työlläni on merkitystä, Matilda sanoo.

– Meille molemmille barrikadeilla olo on terapeuttista – ei se, että jäämme kahdestaan itkemään nurkkaan. Niitäkin hetkiä on toki ollut, Annastiina kertoo.

Huumoria ja toimintaa

Toistensa seura on ollut tärkeä henkireikä Annastiinalle ja Matildalle. Myös huumori ja toiminta ovat tämän kaksikon valttikortit.

– Olemme olleet aina läheisiä, toistemme luotettuja. Meillä on oma suora tapamme puhua, Annastiina kertoo.

Viikoittain he tapaavat lounailla, kävelyillä ja puhuvat puhelimessa. Mouhaavat, kuten Annastiina kuvailee. Silloin he vääntävät politiikasta tai yhteiskunnallisista asioista.

– Se on meille molemmille hyödyksi. Olemme voineet mouhata yhdessä. Se on ollut aika välttämätöntäkin, selviytymiskeino.

” Minulle on ollut tärkeää, etten ole Annastiinan silmissä kuoleva potilas.

Kumpikin arvostaa sitä, että heidän suhteensa on toisen sairastumisesta huolimatta säilynyt tasaveroisena.

– Minulle on ollut tärkeää, etten ole Annastiinan silmissä kuoleva potilas vaan ihan sama Sohvi, jonka seurassa ei tarvitse varoa sanomisiaan. Voimme jakaa elämän ilot ja surut kuten ennenkin, Matilda kiittää.

Tärkeää on sekin, että hän voi kertoa siskolleen rehellisesti, miltä milloinkin tuntuu. Tai olla kertomatta.

”Olemme tosi läheisiä. Vaikka Suomessa ei ole tyypillistä sanoa tunteita ääneen, tällainen tilanne pakottaa kertomaan, kuinka valtava merkitys toisella on. En olisi sama ihminen ilman sinua”, Annastiina sanoo siskolleen Matildalle.

Matildasta on tarpeen puhua myös ulkonäön merkityksestä sairastavalle – eikä ainakaan aliarvioida sitä. Hänelle tuo suurta iloa, että hän näyttää jotakuinkin samalta kuin ennen.

– Kun ulkonäkö ei enää muistuta minua sairaudesta, sillä on todella iso henkinen merkitys.

Ensimmäiset hoidot veivät Matildalta hiukset. Ajan myötä jatkuvat kovat hoidot vanhensivat ihoa sekä yleisilmettä ja aiheuttivat ihottumaa ja aknea. Peruukkikaupoille hän halusi siskonsa makutuomariksi.

– Annastiinalla on hyvä tyylitaju. Tiesin myös, että hän ei kritisoi minua, jos päättäisinkin panostaa peruukkiin. Olin itse vähän miettinyt, kannattaako, kun en tiedä, kuinka pitkään sitä käyttäisin.

Tällä hetkellä Matildan omat hiukset ovat kasvaneet siihen mittaan, että ne saa juuri ja juuri ponnarille.

– Ulkonäköön vaikuttavat sivuvaikutukset ovat kuitenkin pieniä murheita sen rinnalla, että syöpääni ei todennäköisesti enää löydy tehoavaa uutta hoitoa.

Annastiina ei ole halunnut vaivata siskoaan omilla peloillaan. Jooga ja meditointi ovat opettaneet hänelle hetki kerrallaan -ajattelua, esikoisromaanin kirjoittaminen puolestaan loi hallinnan tunnetta elämään. Se oli ollut Annastiinan suuri haave, jota hän alkoi toteuttaa jäätyään pidemmäksi jaksoksi Suomeen siskon sairastumisen jälkeen.

Annastiina omisti helmikuussa ilmestyneen romaanin Matildalle. Sitä aloittaessa oli näyttänyt todennäköiseltä, ettei sisko olisi romaania näkemässä.

– Silti Sohvi jaksoi kannustaa minua. Se oli minulle kuin siunaus tai lupa elää. Siksi siitä tuli paljon enemmän kuin kirja.

Nyt Annastiina kirjoittaa toista romaaniaan. Sen on määrä tulla ulos keväällä 2024.

Elämän pisin suhde

Matildalle on tärkeää, että hänen perheensä elämä jatkuu mahdollisimman normaalina. Puoliso on usein mukana lääkärikäynneillä, mutta kotona Matilda ei tilastaan juuri valittele.

– Ajattelen, että meille molemmille on parempi, kun puhumme pääosin muista asioista: musiikista, politiikasta, luonnon- ja eläintensuojelusta, kaupunkisuunnittelusta, liikunnasta ja lapsen kasvatuksesta.

” Vaikka elämäntilanteeni on ankea, ei elämäni ole ankeaa.

Matildan ja Teemun tunteikkaita häitä juhlittiin läheisten kesken 23.12.2020. Viisi vuotta yhdessä ollut kihlapari meni naimisiin sen jälkeen, kun Matilda oli saanut diagnoosinsa.

– Häät olivat todella kivat ja tunnelmalliset, vaikka harmittaakin, etten koronan takia pystynyt kutsumaan sinne kaikkia minulle tärkeitä ihmisiä, Matilda kertoo.

– Vaikka elämäntilanteeni on ankea, ei elämäni ole ankeaa. Minun tehtäväni on tehdä elämästäni niin hyvää kuin voin. Minulla on paljon ilon ja onnen hetkiä päivittäin, ja olen niistä kiitollinen.

Annastiina sanoo ajan tuoneen hänelle uuden tavan suhtautua tilanteeseen.

– On pakko ajatella muutakin, muuten varmaan sekoaisin. En mieti asiaa enää joka päivä, vaikka tiedostan sen. En anna sairauden viedä iloa tästä ajasta, mikä meillä on. Vaikka tämä kuulostaa kliseiseltä: jokainen päivä tuntuu nyt lahjalta.

”Edelleenkään minusta ei tunnu omalta sanoa kuolevani syöpään. Ihmettelen joka päivä, voiko se olla näin. Ei ajatukseen omasta kuolemasta nuorena voi tottua”, Matilda sanoo.

Viime keväänä siskoset matkustivat yhdessä Pariisiin ja tekivät risteilyn Seinellä. Kesällä Matilda järjesti sisarusmatkan Ahvenanmaalle. Siskokset ovat osallistuneet taidekurssille ja käyneet keikoilla ja tapahtumissa.

– Suunnittelemme koko ajan kaikenlaista periaatteen vuoksi. Rakastamme molemmat risteilyjä. Meillä oli risteily suunnitteilla marraskuullekin, vaikka nyt on hyvin epävarmaa, pääseekö Matilda lähtemään.

” Ei ajatukseen omasta kuolemasta nuorena voi tottua.

Puhuminen kuolemasta tuntuu yhä vaikealta. Joskus siskokset puhuvat keskenään sen lähestymisestä tai ajan vähyydestä. Ei kuolemasta itsestään.

– Edelleenkään minusta ei tunnu omalta sanoa kuolevani syöpään. Ihmettelen joka päivä, voiko se olla näin. Ei ajatukseen omasta kuolemasta nuorena voi tottua, Matilda sanoo.

Annastiina katsoo siskoaan.

– Olemme niin läheisiä ja kasvaneet yhdessä. Tämä sisaruussuhde on elämäni pisin suhde. Olemme olleet koko elämämme yhdessä. Jos ihmettä ei tapahdu, vanhenen yksin ilman siskoani. Sitä en ole vielä hyväksynyt.

Mutta Annastiina tietää, että Matilda on aina hänen mukanaan. Hän elää myös Annastiinan tarinoissa Matildan tyttärelle. Sen Annastiina on siskolleen luvannut.

– Sohvilla on ollut suuri huolen ja surun aihe, mitä pieni tytär muistaa äidistään sen jälkeen, kun hän on pois. Minä muistan paljon. Olen luvannut tehdä kaikkeni, jotta tytär tietää mahdollisimman paljon äidistään.

Fakta Matilda Heikkilä Toiminut liiketoiminnan kehitystehtävissä eri aloilla. Asuu Helsingissä puolisonsa ja tyttärensä kanssa. Sairastaa parantumatonta syöpää, johon ei enää löydy apua standardihoidon piiristä. Seuraa syöpätutkimusta ja etsii aktiivisesti apua tilanteeseensa. Nostanut esille syöpätutkimuksen ja yksilöllisen hoidon tärkeyttä, harvinaisten syöpien kehittymättömiä hoitomahdollisuuksia ja epätasa-arvoa lääkkeiden korvattavuudessa.