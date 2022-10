Krista Kiuru, 48, soitti jatkuvasti äidilleen Helmi-tyttären syntymän jälkeen – tämä oli kysymys

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sai keväällä syliinsä hartaasti odotetun esikoisen, Helmi-tyttären. – Olen lapsestani kiitollinen joka ainoa päivä.

”Kunpa suhteemme Helmin kanssa pysyisi hänen aikuistuessaan yhtä läheisenä kuin minulla on ollut oman äitini kanssa”, Krista Kiuru haaveilee.

Se talviyö jäi mieleen– ja synnytyslääkärin vakava ilme Naistenklinikan päivystyksessä. Ohjeet alavatsakipujen takia tulleelle potilaalle, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, olivat yksiselitteisiä.

On aika miettiä, mikä elämässä on tärkeintä. Ajattele syntymättömän lapsen parasta. Lepää.

Krista kuunteli, uskoi ja jäi tammikuun lopulla sairauslomalle, vaikka töissä oli pandemiatilanteen takia hirvittävä kiire. Suorittajaluonteinen nainen hyppäsi ensi kertaa vuosiin sivuun hektisestä poliitikon työstä ja jäi kotiin odottamaan kevätvauvan laskettua aikaa.

– Oli iso mutta oikea päätös jäädä ennenaikaisesti pois töistä. Muuta vaihtoehtoa ei ollut, koska lääkäri ratkaisua niin painokkaasti suositteli, ja olin ikäni puolesta riskisynnyttäjä, Krista, 48, muistelee nyt.

Pakollinen pysähtyminen lievitti raskausajan pulmia.

– Olo koheni heti, kun sain jättää sivuun työn tuoman stressin. Pahoinvointikin alkoi pikkuhiljaa vähentyä. Sain keskittyä järjestelemään kotia vauvaa varten ja tekemään pakollisia hankintoja.

Lähipiiriltä ja ystäviltä Krista sai monta neuvoa. Kaikkea ei kannata hankkia uutena: vauvantavarat ovat sen verran hinnakkaita ja niitä käytetään niin lyhyen aikaa! Liian sukupuolittuneita värivalintoja on hyvä välttää! Järki mukaan!

” Olo koheni heti, kun sain jättää sivuun työn tuoman stressin.

Krista noudatti saamiaan ohjeita. Hän maalasi ystävältä saadun vanhan vauvansängyn tummanharmaaksi ja ompeli siihen lakanat ja reunapehmusteet värikkäästä lastenkankaasta. Hän ahmi kasvatusoppaita, tankkasi neuvolan ohjeita ja aloitti Porin-kodissa remontin, josta oli puolison kanssa puhuttu jo vuosia. Vertaili erilaisten lastenvaunujen hyviä ja huonoja puolia ja päätyi lopulta ostamaan monessa vertailussa suositellut, järkevän vaaleanharmaat menopelit.

Lopulta, 17.3.2022, syntyi tytär Helmi.

– Puolisoni oli mukana synnytyksessä, se tuntui turvalliselta ja hyvältä, lievitti pelkojani, Krista muistaa.

Turvaa antoivat myös sairaalan osaavat ammattilaiset ympärillä.

– En koskaan unohda, miten sain vauvani ensi kertaa syliin ja hän tarttui minuun tiukasti pienenpienillä sormillaan. Se oli herkkä tilanne, kauneimpia muistoja koko elämäni ajalta. Vuosien toive täyttyi siinä hetkessä.

– Oli ainutlaatuista, että saimme perheenä jakaa sellaisen onnen.

Elämä vauvakuplassa

Nyt Helmi on seitsemän kuukauden ikäinen. Hän kohottelee takapuoltaan konttausasentoa etsien, tarraa leluihin ja hymyilee jokaiselle hänestä kiinnostuneelle.

– Vauvan kehityksen nopeus on uskomatonta. Tytölle kertyy uusia taitoja ihan joka viikko, kertoo Krista Kiuru, joka on vastikään palannut takaisin ministerin työhönsä.

Helmi on ollut terve, unirytmi on löytynyt, kaikki on sujunut. Krista muistaa arvostaa uutta elämäntilannettaan myös silloin, kun väsyttää tai vauvan nostelu käy työlääksi.

– Äitiydessä en ota mitään itsestäänselvyytenä. Olen lapsestani kiitollinen joka ainoa päivä.

– Koskaan minua ei ole odotettu kotiin kuten nyt. Töistä tullessa huutelen aina jo ovelta Helmiä, ja hän reagoi saapumiseeni sydäntä koskettavalla tunnistamisen riemulla, hymyllä ja käsien huitomisella, Krista kuvailee.

Kotona vietetyt äitiysvapaan kuukaudet hän muistaa iloa ja levollisuutta tulvineena vauvakuplana. Poliittiset murheet jäivät ja ajankohtaisia asioita tuli seurattua vähemmän kuin koskaan, kun Krista opetteli kaikkien tuoreiden vanhempien lailla arkea vauvansa kanssa.

Onko pienellä nälkä, jano, sylin tarve vai tylsää? Se selviää vain lasta hoitamalla.

– On ollut jännittävää oppia tulkitsemaan, mitä vauva milloinkin haluaa ja tarvitsee, Krista sanoo.

” Koskaan minua ei ole odotettu kotiin kuten nyt.

Hän kiittää tuesta hoitovastuun jakavaa puolisoaan, isovanhemmuudesta innostunutta äitiään sekä ystäviään ja muista läheisiään. Helmi on ollut kaikille onnentuoja.

– Haaveilin vauvasta kauan. Hyvää kannatti odottaa – äitiys on ollut elämäni suurin ja mullistavin kokemus. Helpotus siitä, että kaikki on tähän asti mennyt niin hyvin, on valtava, Krista kuvailee.

– Helmi on meille siunaus. Kun hän jokeltelee ja leikkii leluillaan, maailmassa on hetken kaikki hyvin.

Välillä Krista Kiuru miettii jo sitäkin, millaisia tulevat olemaan Helmin ja muiden suomalaisten lasten päiväkotivuodet.

– Kuinka voisimme paremmin varmistaa pienten oikeuden riittävään ja turvalliseen hoivaan? Varhaiskasvatuksen hoitajapula vaatii vakavaa huomiota. Tarvitsemme lisää hoitajia kuten sote-alallekin – olennaisia asioita ovat työolot, palkkaus, johtaminen ja työnjako.

”Yksi harvoista huonoista puolista kypsässä äitiydessä on se, ettei yhdelläkään samanikäisellä ystävälläni ole enää vauvaa. Pikkulapsiarkea ei voi jakaa heidän kanssaan.”

Nuttujen ja töppösten tulva

Kesän mittaan Krista alkoi huomata, miten luottamus omiin kykyihin äitinä kasvoi. Googlaamista tai neuvojen kyselyä tarvitsi enää harvemmin.

Hän muistaa esimerkiksi hellepäivän vaunulenkin ystävän kanssa.

– Ystäväni kysyi, pannaanko Helmille sukat. Vastasin suoralta kädeltä, että mitä suotta, hän potkii ne varmasti heti pois, koska on niin kuuma.

– On ollut helpotus huomata, että kyllä äiti lapsensa tuntee, ja että äitiys kantaa.

Myös neuvolan tuki on ollut Krista Kiurulle tärkeää.

– Satavuotias neuvolajärjestelmä on yksi kansakuntamme hienoimpia innovaatioita. Koronavuosien aikana kärsineet palvelut pitää palauttaa ennalleen, Krista sanoo.

” On ollut helpotus huomata, että äitiys kantaa.

Tukea ja muistamisia perhe on saanut monesta suunnasta. Vauvauutisen tultua julki Kristalle alkoi tulvia onnittelupostikortteja, tsemppaavia sähköposteja ja kansalaisten omin käsin kutomia nuttuja ja töppösiä.

– Upeaa, miten paljon Suomesta löytyy toisen onnessa mukana eläviä, sydämellisiä ihmisiä, Krista Kiuru sanoo.

– Olen saanut tästä lämmöstä ja positiivisuudesta suurta voimaa. On hienoa, että hyvä kiertää.

Hänen ajatteluaan poliitikkona ovat avartaneet monissa viesteissä kerrotut koskettavat tarinat. Lapsiasiassa on lukemattomia puolia, eivätkä kaikkien suomalaisten perhetoiveet täyty milloinkaan.

– Silmäni ovat avautuneet sille, miten paljon sarkaa perhepolitiikassa yhä on. Esimerkiksi lapsettomuushoitoja tulee lisätä, jotta useamman suomalaisen lapsihaaveet täyttyisivät, Krista Kiuru sanoo painokkaasti.

Valoa varjojen

Viimeisen vuoden tuomat mullistukset Krista Kiurun elämässä eivät päättyneet tyttären syntymään. Elokuussa hän juhli puolisoineen häitä. Krista hymyilee muistellessaan sitä, miten hän seisoi auringossa kirkon portailla rakkaidensa ympäröimänä.

– Vuosi 2022 jää historiaan synkkänä, mutta minun elämässäni se on ollut myös hyvä vuosi: pääsin naimisiinkin ensi kertaa elämässäni ja tuli jopa kirkkohäät, ministeri vitsailee.

– Runoilija Saarikoskea mukaillen: elämä on epätasaisesti valoisaa.

Saarikoski-lainauksella ministeri viittaa koronakriisiin ja Venäjän aloittamaan sotaan Euroopassa.

– Ukrainan sota on yksi oman elinaikani suurimpia tragedioita. Suru ukrainalaisten puolesta ja huoli oman maamme turvallisuudesta on varmasti kaikille suomalaisille yhteinen, Krista Kiuru sanoo.

– Monissa perheissä mietitään nyt, millaiseen maailmaan lapsiamme kasvatamme. Ajattelen, että hyvää vanhemmuutta on myös tyynen asenteen ja mielenrauhan välittäminen lapsille sekä toimivan arjen kannattelu.

Ministerin mieltä rauhoittaa se, että Suomen turvallisuus on osaavissa käsissä.

– Nato-hakemuksella pyrimme kansakuntana varmistamaan, että Suomi pysyy turvallisena ja hyvänä maana uusillekin sukupolville.

“Viime jouluna askartelin puolisolleni kiitollisuusjoulukalenterin. Jokaisesta luukusta löytyi jokin yhteiseen elämäämme liittyvä muisto ja syy kiitollisuuteen”, käsillä tekemisestä ja taiteesta innostunut Krista Kiuru muistelee.

Murroskohta

Porin kodin remontti venyi ja mutkistui, ja Krista vietti äitiysvapaallaan paljon aikaa Satakunnassa. Se tuntui hyvältä, juurille paluulta. Kesän lopulla remontti valmistui ja koti saatiin viimein täysin kuntoon.

– Olen toiminut Satakunnan kansanedustajana kohta kuusitoista vuotta. Se on pitkä aika, johon on sisältynyt jatkuvaa reissaamista Helsingin ja Porin välillä, Krista selittää.

Kun Porin kaupunginjohtajan virka ensi kerran lähes pariin kymmeneen vuoteen avautui, hän valpastui, alkoi miettiä asiaa ja päätti lopulta hakea paikkaa.

– Olen viihtynyt kansanedustajana hyvin ja koen saaneeni tässä työssä aikaan paljon hyvää. Ministerin työ on ollut palkitsevaa jopa tällä poikkeuksellisen vaikealla hallituskaudella, Krista sanoo.

– Helmin syntymä kuitenkin aiheutti vahvan tunteen siitä, että elämäni on murroksessa. Moni asia pitää nyt arvioida uudelleen sen mukaan, mikä on parasta lapsen kannalta.

Krista Kiurun arkea helpottaisi se, että hänellä olisi työ synnyinkaupungissaan.

– Ajattelen, että minulle on kertynyt paljon osaamista ja kokemusta sekä hyvät verkostot pitää Porista ja porilaisista huolta. Keskeistä on kokemus ihmisten ja verkostojen johtamisesta. Kaupunginvaltuusto ratkaisee tämän asian aikanaan, Krista summaa.

” Äitinä työssä pitää olla entistä ketterämpi.

– Sen olen tajunnut, että äitinä työssä pitää olla entistä ketterämpi. Hommat pitää hoitaa hyvin mutta tehokkaasti, jotta ehtii kotiin todistamaan lapsen elämän tärkeitä hetkiä ja ainutlaatuisia kehitysaskelia.

Porin uuden kaupunginjohtajan nimi selviää kaupunginvaltuuston mukaan marraskuun loppuun mennessä.

Leppoisia hetkiä

Äitiysvapaan rennot kuukaudet olivat työorientoituneelle Krista Kiurulle harvinainen pysähdyksen paikka. Hän ei lakannut hämmästelemästä sitä, miten hauskaa elämä vauvan kanssa voi olla.

Arkeenkin ennen kokematon rauha toi uutta näkökulmaa. Krista löysi itsensä yhä useammin lastenvaateosastoilta hypistelemästä pikkuisia hepeniä, myös niitä hennon ruusunpunaisia.

– Yllätyin itsekin siitä, miten kauniilta vaaleanpunainen on alkanut näyttää.

Krista innostui myös kokkaamisesta, joka yleensä on perheessä ollut puolison heiniä.

– Huomasin usein soittelevani äidilleni: mitä ihmettä laitan tänään ruoaksi? Ihan joka viikko kun en jaksaisi makaronilaatikkoa vääntää.

Krista onkin innostunut kokeilemaan äidin ohjeita, ja reseptivalikoimaan on tullut uutuuksina myös itämaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia ruokia.

Usein yhteisessä pöydässä istuu myös Kristan puolison edellisestä avioliitosta syntynyt teini-ikäinen poika. Hän on Kristalle rakas ja tärkeä. Uusperhekuvio toimii.

– Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä, mutta nämä ihanat lapset olemme elämältä saaneet. Sisko ja sen veli – voiko parempaa olla?

Krista Kiuru Perhe- ja peruspalveluministeri, valtiotieteiden maisteri. Syntyi 5.8.1974 Porissa. SDP:n kansanedustaja Satakunnasta vuodesta 2007. Toiminut ministerinä useissa hallituksissa.

