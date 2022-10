Mariska kertoo yllättävästä ominaisuudesta, johon ihastuu ihmisissä – ”Jos se on väärä, romanttiset fiilikset eivät herää”

Muusikko Mariska uskoo, että jokaiselle voi löytyä elämän aikana montakin oikeaa kumppania. Hänellä on selkeät edellytykset ihmisille, joihin voisi ihastua.

Kuinka kirjoitetaan rakkauslaulu, joka jää elämään? Siihen kysymykseen yksi parhaista vastaajista on Mariska, jonka kynästä ovat lähteneet muun muassa kappaleet Minä liityin sinuun, Liekki, Missä muruseni on ja Mestaripiirros.

Vaikka Mariskan sanoja rakkaudesta tulkitsee moni ääni, kappaleiden innoittajana on kaikki menneet vuodet toiminut suureksi osaksi sama henkilö.

– Isoimmat rakkauslauluni on kaikki kirjoitettu yhdelle ihmiselle. Hän on mies, johon olin joskus umpirakastunut, eikä rakkaus oikeastaan kadonnut missään kohtaa. Hän on minun ikuinen muusani – tai tässä tapauksessa muusoni, Mariska eli Anna Maria Rahikainen naurahtaa.

Mariska kuvaa inspiroivaa ex-suhdettaan edelleen tärkeäksi, mutta hän ei haaveile sen palaamisesta parisuhteeksi.

– Se on varmaan kaunein ihmissuhteeni olematta parisuhde. Lähimpänä sellaista isoa, sallivaa rakkautta, hän sanoo.

Jotta romanttiseen ihastumiseen olisi mitään saumaa, Mariskalla on siihen kaksi edellytystä.

– Ihastun ihmisiin, jotka haisevat oikealta ja joilla on hyvä ääni. Kun ne kaksi asiaa täsmäävät, alan antaa mahdollisuutta toisen luonteenpiirteille. En tarkoita hajulla partavettä, vaan ihmisen ominaishajua, jota on vaikeaa määritellä. Jos se on väärä, romanttiset fiilikset eivät vain herää.

Ominaistuoksu on Mariskalle niin tärkeä seikka, ettei hän voisi kuvitella olevansa suhteessa vääränhajuisen tyypin kanssa.

– En myöskään voisi olla kovan kuorsaajan kanssa, sillä olen herkkäuninen. Pidemmän päälle en voisi olla ihmisen kanssa, jolla on huono itsetunto. Minun kanssani pitää olla aikuinen ihminen ja vahva mutta joustava.

Mariska uskoo, että jokaiselle voi löytyä elämän aikana montakin oikeaa kumppania.

– Ihminen, joka tuntuu oikealta nyt, ei välttämättä tunnu siltä joskus myöhemmin. On hyvä tarkistaa kurssia aika ajoin ja jättää myös kasvulle ja kehittymiselle varaa. En tiedä, miten usein kurssia pitäisi tarkistaa, sillä en ole ikinä ollut kovin pitkissä parisuhteissa.

