Wilma Murto sai neljä vuotta sitten kahvikutsun, johon vastasi kahden vuoden viiveellä – keskustelu ikäerosta käytiin heti parisuhteen alussa

Työssään seiväshyppääjänä Wilma Murto pyrkii jatkuvasti ylöspäin. Nuorena alkanut ennätystahti oli vähällä katketa satuttavaan arvosteluun. Nyt hän käyttää asemaansa painaakseen urheilussa epäasiallisen kommentoinnin alas.

Wilma kasvoi maatilalla ja näki vierestä, mistä ruoka tulee. ”Maatalous on raskas ammatti. Pidän kotimaista ruokaa isossa arvossa, kun sen tuotantopuolen on saanut nähdä läheltä.”

Painatus takin selkämyksessä on sen verran räväkkä, että toppiksen saadessaan Wilma Murto oli ensin henkäissyt vau ja heti sen perään empinyt hetken, kehtaisiko pukeutua siihen. Kuvassa Wilmalle on piirretty siivet ja alle teksti julistamaan, että tässä kulkee Euroopan mestari.

Sitten Wilma oli päättänyt, että hemmetti, mikä ettei, hänhän on juuri tuo seiväshypyn tuore EM-voittaja, jota painatus esitti ja jonka kunniaksi vaate oli tehty. Ja niin Mauro Severinon suunnittelema uniikki takki on viime viikkoina kääntänyt katseita muun muassa Wilman kotikaupungin Salon kansanjuhlassa sekä tänään Helsingin keskustassa, missä tuore mestari on asioilla ja vielä kerran juhlistamassa elokuista voittoaan läheistensä kanssa.

Juuri nyt Wilma painelee nenäliinalla sadepisaroita kasvoiltaan ja hiuksiltaan. Rankkasadepuuska iski kesken auringonpaisteen ja tuntui kylmältä. Kisakaudella Wilma reagoisi viluntunteeseen herkemmin, mutta nyt hän on lomalla eikä silloin ole ihan niin tarkkaa.

– Lomalla teen vähemmän hyvinvointiani tukevia valintoja. En niin murehdi unen määrästä, syön epäsäännöllisemmin enkä ensimmäisen lomaviikon aikana liikkunut yhtään, Wilma paljastaa.

– Olen hyvä kuuntelemaan kehoani ja huomaan lomailun vaikutukset nopeasti. Toisaalta mieli tarvitsee myös löysäilyä rutiineista. Välillä pitää osata ottaa rennosti.

”Oli pysäyttävää nähdä, miten EM-voittoni levitti puhdasta iloa ihmisiin. Yleensä elämässä ei kannata tehdä mitään muiden näkemysten takia, mutta minun työssäni yleisön tuki on tosi kannustava osa.”

Ulkonäkökommenteista kasvoi vinouma

”Sain ensi kerran isommin julkista huomiota 17-vuotiaana, kun tein alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksen sekä ensimmäisen aikuisten Suomen ennätykseni. Median silmissä olin tullut tyhjästä, pärjäsin hyvin, ja huomio oli tosi positiivista. Sitten urheilussani tuli joitakin vaikeampia vuosia ja minusta alettiin kirjoittaa toisin.

Mielikuvissani kommentointi oli sellaista, että ’hän on painavampi, joten hän pärjää huonommin’ ja ’nyt toi näyttää lihavammalta, niin kai se hyppääkin huonommin’. Sellaisena arvostelu on ainakin jäänyt mieleeni.

” Nuorena kärsin ulkonäköni kommentoinnista paljon.

Kehoni muutokset olivat tavallinen osa aikuistumista. Alle parikymppisen naisen keho muuttuu, piste. Nuorena kuitenkin kärsin noista kommenteista paljon. Ne ohjasivat kohti virheellistä käsitystä, että mitä pienempi olisin, sen paremmin urheilisin. Uskon sen olevan naisurheilijan tavallisin sudenkuoppa.

Söin pitkään tavalla, jonka kuvittelin olevan oikein tai hyväksyttävää. Saatoin olla nälkäinen, mutta koin, etten saisi syödä enempää, koska lautasen kuului näyttää tietynlaiselta tai koska kaveri vieressäkään ei syönyt. Riisi-kana-parsakaali oli minulle urheilijan ruokavalio, ja kaikki sen ohi oli väärin. En osannut suhteuttaa ruuan määrää kehoni tarpeisiin tai tuntemuksiini vaan kuviteltuihin käsityksiin siitä, miten ’kuuluisi’ syödä.

Lopulta en enää tunnistanut nälkää tai sitä, olinko kylläinen. Omat tuntemukset hämärtyivät. Välillä reagoin ahmimalla, ja morkkiksessa vannoin, että huomenna söisin vieläkin vähemmän. Kaikki se hallitsemattomuus tuntui vaikealta, vaikutti suorituksiini, tunsin epäonnistumista, ja oravanpyörä oli valmis.

” Ajattelemattomista kommenteista alkanutta vinoumaa olen korjannut itsessäni monta vuotta psykologin ja ravintoterapeutin avulla.

Tuota ajattelemattomista kommenteista alkanutta vinoumaa olen korjannut itsessäni monta vuotta psykologin ja ravintoterapeutin avulla. Vasta heidän kanssaan aloin hallitusti ja suunnitelmallisesti laskea kaloreita sekä makroravinteita ja hahmottaa, miten paljon minun pitäisi ja kannattaisi syödä. Alku olikin kauhistelua: enhän mä voi syödä näin paljon ja kaikkea tällaista! Jännästi vain alkoi urheilukin kulkea hyvin.

En aina tiedä, miten kuuluu käyttää termejä syömishäiriö tai häiriintynyt syöminen, enkä ole koskaan saanut sellaista diagnoosia. On kuitenkin selvää, että syömiskäyttäytymiseni ja suhteeni ruokaan olivat häiriintyneitä pidemmän aikaa.

Kun tilanne oli päällä, tuntui mahdottomalta puhua siitä muille. Nyt kun vinoumat on oiottu, ajattelen, että kokemuksesta pitääkin puhua. Siitä saisivat ottaa opikseen kaikki.

Olen 182-senttinen ja aina tykännyt olla pitkä. Olen myös hahmottanut olevani aina se porukan iso, tällainen harteikas ja voimakas. On tasan yksilöllistä, mitä keho tarvitsee ja mikä sille on hyväksi. On myös tasan selvää, ettei ulkonäkö selitä urheilutuloksia. Esimerkiksi minun lajissani urheilijat ovat joka pakasta: on siroa ja vantteraa ja pitkää ja lyhyttä. Voima ja nopeus tulevat varsin erinäköisissä paketeissa.

Haluan käyttää ääntäni, kun meitä urheilijoita ja ulkonäköämme edelleen käsitellään julkisuudessa väärin ja epäasiallisesti. Se on epäkohta, johon kuuluu reagoida.

Äskettäin eräässä urheilutoimittajan kirjoituksessa, tiivistäen, minun tulkittiin pärjänneen, koska ulkonäkööni oli puututtu ja se oli muuttunut. Ulkopuolisen, joka ei tiedä harjoittelustani, on mahdotonta arvioida kuntoani. Sanotaan se nyt vielä kerran: ulkonäön vaikutus suoritukseen on tasan nolla.”

Wilma valmentajansa Jarno Koivusen kanssa Eugenen MM-kisoihin valmistaneella leirillä. ”Ei urheilun tarvii aina olla niin vakavaa.”

Media-alan opiskelija keväällä juttukeikallaan. ”Toinen lukuvuosi alkoi muutama viikko sitten, mutta vielä en ole käynyt koululla.”

Wilma on kahvihifistelijä ja tuo usein matkoiltaan erikoiskahveja kotiin maisteltaviksi.

Ilmassa tulee hiljaista

”Pienet hiukset ohimolla ovat herkin tapa aistia, mistä päin urheilukentällä tuulee. Myös kun käsivarret oikaisee vähän levälleen, voi iholla tuntea tuulen suunnan. Jotkut tuijottavat juoksuradalle asetettua tuulisukkaa, mutta minulle valmistautuminen on pitkälti aistimaailmaa.

Seiväshyppysuoritukseen annetaan kilpailussa minuutin aikaikkuna, jonka sisällä on löydettävä paras mahdollinen tuulirako. Juoksumatka kuopalle on noin kuusitoista askelta, ja tuuli voi muuttua jo niidenkin aikana.

Kun seiväs osuu maahan, isku tuntuu ensimmäisenä oikean käteni nyrkissä, se on putkella vasenta ylempänä. Energia kulkee oikeasta kädestä katkeamatonta linjaa vasemman jalan varpaisiin, koko kroppa jännittyy C-asentoon, lataa energian seipääseen ja pakottaa sen taipumaan. Hypyn teknisesti kriittisin hetki on, kun jalat irtoavat maasta: silloin liike pitää saada käännettyä vaakasuunnasta pystyyn. Se on koko suorituksen juju ja lainalaisuus: horisontaalienergiasta on saatava vertikaalienergiaa. Sillä hetkellä kehossa ei ole yhtään jännittymätöntä kohtaa.

” Hypätessä en enää kuule mitään, ilmassa tulee aivan hiljaista.

Vielä juostessa tunnistan nimeni kenttäkuulutuksessa, kuulen yleisön taputukset tai musiikin. Hypätessä en enää kuule mitään, ilmassa tulee aivan hiljaista.

Usein maasta irrotessa tiedän jo, onnistuinko hyvin. Münchenin EM-hyppyä tuuletin ilmassa, kun olin suunnilleen vielä riman päällä. Muistikuvissa pudotus tuntuu pidemmältä, mutta oikeasti koko suoritus ensimmäisestä juoksuaskeleesta patjatuntumaan kestää alle seitsemän sekuntia.

Toisinaan hyppy epäonnistuu. Ei ole hyvä tilanne, jos huomaan ilmassa muuttuneeni matkustajaksi. Silloin yritän vain ehtiä hahmottaa, miten tulla turvallisesti alas ja missä patja loppuu. Tammikuussa Ranskassa hyppy jäi lyhyeksi ja ehdin juuri tajuta kentässä kuopan, kun jo mätkähdin siihen ja mursin jalkani.

Seiväs, keppi, tanko, putki – Wilmalla on työvälineelleen monta nimeä. Hän osaa jo ulkoa, millaisiin lentokonetyyppeihin viisimetrisen seipään saa mukaan ja missä turvatarkastus eri kentillä tehdään.

En todellakaan tykkäisi hypätä viidestä metristä uimahallin hyppytornista. Omassa lajissani korkeus ei kuitenkaan pelota, se ei oikeastaan tunnu paljon miltään. Muistan lukeneeni, että autolla ajaminen on ihmiselle vaikein automaatiolla toimiva tekeminen. Suorituksessa on paljon osattavaa ja muuttujia, ja silti kuski hoitaa hommansa kuin itsestään. Minulle seiväshyppy on ajamiseen verrattavaa: olen toistanut sitä 15 vuotta, ja jos jotain tässä elämässä osaan, niin sitä.”

Sopivasti ruuvi löysällä

”Olen maatalon tyttö, kotoisin Salon laitamilta ja perheestä, jossa on koulutettua ja yritteliästä väkeä. Isäni ja isoveljeni ovat maataloustieteiden maistereita, äitini on kauppatieteiden maisteri, ja vanhempani ovat pyörittäneet yrityksiä yhdessä ja erikseen. Yrittäjähenkisyys on tuttua myös nyt ammattiurheilijana: en minäkään tee työtäni tunteja laskien. Lapsuudessa pidin hassuna, kun kavereiden vanhemmat olivat töissä virka-aikaan. Meillä oltiin aina kotona, mutta koko ajan myös töissä.

Vapaa-ajalla urheiltiin ja ulkoiltiin, aina oltiin liikkumassa. Äitini oivalsi, että rämäpäisyyteni voisi sopia seiväshyppyyn. Ja niinhän se on, kyllä hyppääjillä pitää jokin ruuvi olla löysällä, kaistapäistä rohkeutta ja jonkinlainen tunne omasta kuolemattomuudestaan.

Ahkeruus on ollut perheessämme iso arvo. Karjatilalla eläimistä on pidettävä huolta joka ikinen päivä, eikä meillä lepäilty laakereilla. Se minun on pitänyt opetella myöhemmässä elämässä ihan itse.

” Menestyksen eteen kuuluu nähdä vaivaa, mutta ei sen tarvitse olla vain kärsimystä.

Urheilussa toimii kotoa tuttu ajatus: mitä enemmän teet, sitä paremmaksi voit tulla. Mutta se yksin ei riitä, pitää myös osata löysätä. Kovan työntekemisen arvoissa meillä on käynyt sukupolvenmuutos. Omani ovat pehmentyneet, ja ajattelen, että menestyksen eteen kuuluu kyllä nähdä vaivaa, mutta ei sen tarvitse olla vain kärsimystä, kurjaa tai tuskallista. Urheilu on omien rajojen puskemista ja venyttämistä mutta samalla herkkyyttä tunnistaa, mikä on liikaa ja mikä sopivasti pahan tuntuista.

Opiskelen Turun ammattikorkean medianomilinjalla, erikoistun journalismiin ja viestintään. Olen kiitollinen joustavasta systeemistä, siitä että olen saanut keventää opintosuunnitelmaani ja pitää urheilun ykkösenä. Opiskeluissa teen sen, minkä sopivasti ehdin.

Tuo oivallus olikin ensimmäisen vuoden opettelua. Olen aina halunnut tehdä hyvin ja paljon, mutta kaikkeen en vain pysty. Aluksi oli vaikea hyväksyä, että tekisin vähemmän ja joskus vasemmalla kädellä eikä siitä tarvitse tuntea huonoa omatuntoa. Koulu on kuitenkin mennyt hyvin, näköjään se vasenkin toimii.”

” Jos urheilijuus otettaisiin minulta pois, jäisi vielä monta roolia, joissa olen jollekin tärkeä.

Kahden vuoden kahvikutsu

”Tykkään siitä, että minulla on elämässäni monta roolia eikä identiteettini ole rakentunut pelkästään urheilun varaan. Jos urheilijuus otettaisiin minulta pois, jäisi vielä monta roolia, joissa olen jollekin tärkeä. Lähelläni on ihmisiä, joille en ole vain urheilija sekä niitä, joille en ole urheilija ollenkaan. Olen myös tytär, ystävä, opiskelija, sisko ja tyttöystävä.

Jaakon tapasin ohimennen Flow-festareilla 2018. Urheilu-urallani oli silloin meneillään vaikeat vuodet, ja elämäntilanteeni oli sellainen, etten ollut hetkeäkään paikallani. Suostuin hänen kanssaan kahville vasta pari vuotta myöhemmin, hetki oli silloin sopiva, ja nykyään tuntuu, että kuvio meni lopulta juuri niin kuin piti.

” Parisuhde on iso tasapainottava tekijä, jossa mitaleillani ei ole merkitystä.

Asumme kahdessa kaupungissa, minä Turussa ja Jaakko Helsingissä. Hänkin toimii liikunnan alalla, ja ymmärrämme toistemme töitä. Parisuhde on minulle iso tasapainottava tekijä, jossa mitaleillani ei ole merkitystä.

Jaakko on minua yli kymmenen vuotta vanhempi, mutta ikäeroon törmäämme arjessa todella harvoin. Kävimme keskustelun heti alussa ja lyhyesti, tyyliin: Tiedäksä, minkä ikäinen olen? Joo. Haittaakse? Ei.

Elämäntilanteiden ero näkyy lähinnä siinä, että minun ystäväni aloittavat korkeakouluopintojaan ja Jaakon ystävät menevät naimisiin ja aloittelevat perhe-elämäänsä.

Vähän aikaa sitten isäni muisteli Jaakon kanssa Lahden dopingskandaalia. Isä oli seurannut uutisointia televisiosta, Jaakko oli ollut katsomassa kisojakin, mutta minulla ei ollut omia muistikuvia. Olin tapahtuman aikaan kolmevuotias.

Itsenäistyin varhain, muutin kotoa jo 16-vuotiaana ja aloin ottaa vastuuta urheilu-urastani. Olen nuoresta asti pyörinyt paljon minua vanhempien kanssa ja kauan sitten lakannut kiinnittämästä huomioita siihen, minkä ikäisiä ihmiset ovat.

” Menestys on turvannut taloudellista tilannettani.

Yleisurheilu on näyttäytynyt minulle tasa-arvoisena työympäristönä. Miesten ja naisten suorituksia arvostetaan yhtä lailla, ja tärkeimmissä kisoissa palkintorahat ovat molemmille samat. Menestys on turvannut taloudellista tilannettani. Lisätienestiä saa sijoittumalla hyvin kovissa kisoissa, mutta vielä isompi merkitys on yhteistyökumppaneiden sopimuksilla.

Toki on niitäkin seikkoja, joiden kanssa pitää vain elää. Ammattiurheilijana naisen on esimerkiksi lykättävä perhehaaveitaan, huipulla urheillessa harva voi saada molempia. Toinen fakta lienee, että maailman nopein ihminen on aina mies – siitä tuskin pääsee mihinkään. Nopeinta miestä ja nopeinta naista arvostetaan kuitenkin yhtä paljon.

Urheilu on Wilman mukaan hyvä reitti oppia elämäntaitoja. ”En tiedä monta parempaa keinoa itsetuntemuksen kehittämiseen. Kaikki, mitä urheilijana opin, palvelee koko loppuelämää.”

Minulla on pitkään ollut selkeä 4+1-olympiadisopimus itseni kanssa. Kahdet olympialaiset on käytynä, ja jos asiat menevät yhtään kuten olen suunnitellut, kahdet edessä. Vuoteen 2028 asti aion vetää täysillä, ja sitten on pohdinnan paikka. Sen jälkeen en ole enää asettanut itselleni velvollisuutta puskea vuorista läpi. Tähtään vuoden 2032 olympialaisiin vain, jos tekeminen yhä tuntuu mukavalta.

Nyt 24-vuotiaana on vaikea kuvitella, miltä elämä silloin 34-vuotiaana näyttää. Minulla on läheinen lapsuudenperhe, ja omakin perhe on tärkeä haave sitten joskus. On rauhoittava ajatus, että on paljon muitakin suunnitelmia, mistä olla innoissaan, kun urheilu-ura joskus loppuu.”

Wilma Murto 24-vuotias seiväshyppääjä asuu Turussa, edustaa urheiluseura Salon Vilpasta ja opiskelee medianomiksi. Kotoisin Salosta, seurustelee. Voitti kesällä seiväshypyn EM-kultaa Suomen ennätyksellä 485 cm. Hifistelee hyvällä kahvilla, joita tuo usein matkoiltaan. Suodatinkahvit syntyvät pour over -tekniikalla ja maitokahvit espressokoneella.

