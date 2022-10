Aki Tykki on käyttänyt mustaa pipoa 17 vuotta – kertoo, miksi siitä on niin vaikea luopua

Mistä Aki Tykki tunnetaan? No biiseistään – ja pipostaan!

Aki Tykin kokoelmissa on kymmeniä pipoja.

Tästä en luovu -juttusarjassa haastateltavat kertovat viisi asiaa, joista eivät ikinä suostuisi luopumaan.

Akustinen kitara

Ostin viime vuonna elämäni ensimmäisen kunnollisen akustisen kitaran, pari tuhatta maksaneen Martin 000-28:n. Mietin, onko kitara turhan kallis tällaiselle itseoppineelle rapsuttelijalle, mutta vastaava tuottajamme Lasse Kurki sanoi hienosti, että kitaran sisällä voi olla muutama hyvä laulu. Lopulta kitara muutti paljon. Teimme osittain senkin innoittamana tuoreen akustisen levyn.

Pipo

Soitimme vuoden 2005 hiihtokeskuskiertueella ulkona pipot päässä, ja kitaristimme sanoi minulle, että jätkähän näyttää ihan rokkitähdeltä. Pipo jäi päähän. Pipo on myös käänteinen valeasu, sillä minut tunnistetaan harvoin, jos minulla ei ole sitä päässä. Kokoelmissani on nykyään kymmeniä pipoja.

Työhuone

Minulla on kotini yhteydessä oma työhuone ja pakopaikka, 30 neliön kellaritila, niin kutsuttu rokkiluola. Äänitän kotistudiossa kaikki lauluni. On kiva päästä suoraan sängystä laulamaan. Aamun ensimmäisessä örähdyksessä on mukavan lämmin soundi. Tilasta löytyy myös baarikaappi ja 75 tuuman telkkari.

Appiukolta perinnöksi saatu munkkipatsas vahtii työntekoa Akin työhuoneella, ”rokkiluolassa”.

Matkustelu

Kun työhuone on kotona, minut irrottaa töistä kunnolla vain perheen tai kavereiden kanssa matkustelu. Teimme viime kesänä perheen kanssa kivan reissun Ruotsin läpi Legolandiin ja Pohjois-Saksaan. Vietän kavereiden kanssa laatuaikaa vaikka tekemällä pokerimatkan johonkin Euroopan maahan. Reissumme ovat viihdettä, ja pelaamme vain satasista. Suosikkikohteeni on Pohjois-Amerikka. Rakastan saastaista roskaruokaa ja sitä, että aamiaiseksi saa syödä pannukakkuja.

Äänikirjat

Olisi kiva tietää kaikesta kaikki. Tiedonnälkäni vain kasvaa vuosi vuodelta. Harmitti, että muutama vuosi sitten lukeminen jäi Netflixin alle. Nyt olen löytänyt e-kirjat ja erityisesti äänikirjat, joita kuuntelen autossa ja viedessäni nuorimmaistamme vaunukävelyille. Viimeksi kuuntelemani Mikko Kuustosen elämäkerta itketti ja nauratti. Lempikirjani on Juha Itkosen Anna minun rakastaa enemmän. Pidin siitä lauseesta, ja se vaikutti myös joihinkin biiseihimme.

Fakta Aki Tykki 47-vuotias Happoradio-yhtyeen laulaja syntyi Joensuussa, asuu Espoossa. Vaimo ja 2- ja 6-vuotiaat lapset. 20 vuotta täyttänyt Happoradio julkaisi Ihmisen mittainen -kokoelmalevyn ja tekee konserttisalikiertueen. Sami Kuuselan kirjoittama Pohjalta – Happo-radion tarina (Johnny Kniga) ilmestyi 29.9.

