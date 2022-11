Milja Kaunisto joutui keskeyttämään lukion ja menemään töihin, kun perhe menetti lamassa kaiken – ”Aikuistuin yhdessä yössä”

Pasi Kaunisto oli koko kansan tuntema iskelmätähti, mutta suosio vaihtui häpeäksi. Vasta kun isä raitistui, Milja Kauniston huoli hänestä katosi.

Milja ja Pasi ovat erityisherkkiä. Se auttaa eläytymään musiikkiin ja saa kokemaan tunteet väkevästi – myös negatiiviset. ”Yleisön tunnetilojen aistiminen on emotionaalisesti valtavan kohottavaa”, Milja sanoo.

Tehdäänkö ansioluettelo vai puhutaanko oikeista asioista?

Niin kirjailija ja muusikko Milja Kaunisto, 46, kysyi kaksi vuotta sitten isältään, iskelmälaulaja Pasi Kaunistolta, 72, kun he alkoivat suunnitella Pasista elämäkertaa.

Kotona oli aina puhuttu isän vaikeuksista avoimesti: sairaalloisesta ujoudesta, esiintymispelosta, alkoholismista ja itsetuhoisuudesta. Konkurssista, joka vei 1990-luvun lamassa perheeltä kaiken. Syvästä häpeästä ja masennuksesta.

” Isä sanoi olevansa siinä iässä, ettei halua puhua skeidaa.

Mutta halusiko isä avata synkimmät hetkensä koko kansalle?

– Isä sanoi olevansa siinä iässä, ettei halua puhua skeidaa, Milja kertoo Tampereen Komediateatterin kahvilassa ja hörppii kahvia.

– Nyt pystyn katsomaan itseäni armollisesti, Pasi selittää tyttärensä vieressä.

Tässä teatterissa Pasi on pitänyt monta konserttiaan, viimeisimmän syyskuussa Kai Hyttisen ja orkesterin kanssa. Miljallekaan konserttisalit eivät ole tuntemattomia. Kuusivuotiaana hän levytti isänsä kanssa ensimmäisen kerran ja 14-vuotiaana ryhtyi Pasille palkatuksi säestäjäksi. Siitä lähtien he ovat esiintyneet yhdessä, ja musiikista tuli Miljallekin ammatti vuosiksi.

Isänsä kautta hän on nähnyt, millaista on olla koko kansan tuntema tähti, jolla on parhaimmillaan 200 keikkaa vuodessa ja joka saa 400 fanikirjettä viikossa.

Milja muistaa, kuinka hän lapsena istui Junnu Vainion polvella ja kuinka Toivo Kärki tarjosi hänelle vihreitä kuulia Finnlevyn toimistossaan. Pasin menestys mahdollisti perheelle omakotitalon, maatilan Ranskassa, neljä autoa ja liikehuoneiston, mutta Milja oppi myös vihaamaan iskelmämusiikkia. Se vei isän keikoille pois hänen luotaan ja sai Irmeli-äidin kärsimään.

– Musiikille uhrattiin perheessämme kaikki, Milja kuvaa.

Pasin raittius on kestänyt yli 20 vuotta. Aiemmin alkoholi oli hänelle suojakuori. - Jos en olisi raitistunut, en usko, että olisin elossa.

Abortti imagon vuoksi

Pasi ja Irmeli, pikkukylän naapurukset Siivikkalasta, alkoivat seurustella 14-vuotiaina. Mutta kun Pasi vuonna 1969 voitti Syksyn Sävel -kilpailun, tuolloin 19-vuotiaan laulajan seurustelu piti salata lehdistöltä imagon vuoksi.

Irmeli vihasi kohulehdistön riepottelua. Kerran tuntematon, raskaana ollut nainen väitti Suosikissa Pasin olevan lapsensa isä. Väite oli perätön, ja nainen sai raastuvassa lopulta lähestymiskiellon. Kohuotsikot jäivät silti ihmisten mieliin, ja se ahdisti.

” Häpeä oli valtava

Miljakin sai lapsena osansa julkisuuden kiroista.

– Kuka sää luulet olevas, kun isäs on telkkarissa, minulle sanottiin. Muut kakarat karttoivat. Olin koulutieni alkuvuodet yksin ja pakenin kirjoihin.

Pahasta seurasi jotain hyvääkin, sillä lukemisen ansiosta Miljasta tuli myös kirjailija. Hän on julkaissut seitsemän historiallista romaania, ja tänä syksynä valmistui isän elämäkerta Pasi Kaunisto – Elävän laulajan sielu.

– Se on ollut hankalin kirjani kirjoittaa. Jouduin kysymään vaikeitakin juttuja. Olemme itkeneet ja nauraneet vuoron perään, Milja sanoo.

Elämäkerrassa kuvataan, kuinka isän uran tähden oli uhrattava paljon, jopa perheen ensimmäinen, syntymätön lapsi. Syksyn Sävel -voiton jälkeisenä isänpäivänä 19-vuotias Irmeli makasi yksin kuumeessa helsinkiläisellä aborttiklinikalla. Pasi oli keikalla. Sikiö oli lähdetetty yhteisellä päätöksellä, mutta Irmelin suru oli murskaava. Hän mietti psykiatrin sanoja Pasille ennen aborttia: ”Miksi sinä et ota ja mene naimisiin tämän kauniin nuoren naisen kanssa?”

Syy oli raadollinen: nuoren laulajan oli oltava julkisuuskuvansa vuoksi naimaton sinkku.

Piilopulloja saappaanvarressa

Uransa alussa Pasi oli sulkeutunut ja epävarma pikkukylän poika. Hän ei tiennyt, miten olla yleisön edessä.

– En uskaltanut katsoa yleisöön, vaan katselin lavan yläparruihin, hän sanoo.

Naiset yrittivät tarttua Pasiin, kirkuivat, seurasivat joka paikkaan. Huomio ahdisti, mutta kun hän kertoi siitä bändin pojille, hänelle naurettiin.

"Muuta kuin panet vain”, kirjassa kerrotaan heidän sanoneen.

Pasi tunsi itsensä huijariksi. Hän koki, ettei ollut se karismaattinen tähti, jota palvottiin, vaan liian vakava ja väkijoukkoja pelkäävä tuppisuu.

1960–70-luvuilla artistien tapoihin kuului viedä keikkajärjestäjälle pullo Koskenkorvaa, joka juotiin yhdessä keikan jälkeen. Pasi huomasi, että alkoholin avulla hän vapautui estoistaan ja tunsi olevansa itsevarma kuin Elvis.

Mutta keikkoja oli yhä enemmän, ja Pasi alkoi väsyä.

– Ohjelmatoimistosta sanottiin, että et voi perua tai on viimeinen keikkasi, Milja kertoo.

– Katsoin keikkakalenteria, joka oli myyty kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Stressi iski ja aloin miettiä, että ei herranjumala, kuinka selviän ja jaksan, Pasi muistelee.

Hän alkoi hukuttaa myös uupumustaan alkoholiin.

Kun Irmeli odotti parin ensimmäistä lasta Vernaa, hän löysi kodista piilotettuja pulloja milloin vessanpöntön takaa, milloin kumisaappaan varresta.

” Alkoholi teki minusta ihan eri ihmisen.

Kun Milja oli kaksivuotias, Irmeli sai soiton Pasin kollegalta. Tämä kertoi Pasin uhanneen humalassa tappaa itsensä ja että tällä oli autonsa perässä haulikko.

– Alkoholi teki minusta ihan eri ihmisen, Pasi sanoo nyt.

Pitkään Pasi kielsi ongelmansa, mutta 28-vuotiaana hän joutui alkoholipsykoosiin ja sai lähetteen Pitkäniemen psykiatriseen sairaalaan.

Hänen onnistui raitistua muutamaksi vuodeksi, ja silloin perhe-elämä oli hetken seesteistä. Kolmas lapsi Elias oli syntynyt, ja Kaunistot purjehtivat Näsijärvellä nauttien yhteisestä arjesta. Pasi löysi hengellisyyden ja alkoi rukoilla helpottaakseen murheitaan. Kun hän myönsi Jumalalle, että on vaikeaa, hän tunsi olevansa turvassa, elämäkerrassa kuvataan.

Pasin työläistaustaiset vanhemmat eivät hyväksyneet hänen ammattiaan, mutta omia lapsiaan hän on rohkaissut taiteilijanuralle. - Minut on kasvatettu ilmapiiriin, että virheet ovat sallittuja, Milja kiittää vanhempiaan.

Yllätysura hautausurakoitsijana

1980-luvulla Pasin laulajanura sai rinnalleen toisen ammatin: hän alkoi hautausurakoitsijaksi. Alunperin idea oli ollut hänen hyvän ystävänsä, jonka kanssa firma oli perustettu. Pasin oli ollut tarkoitus ainoastaan esittää hengellistä musiikkia hautajaisissa, mutta sitten ystävä kuoli yllättäen sairauskohtaukseen.

Pasin oli opeteltava uusi ammatti: eri arkku- ja uurnatyypit, muistotilaisuuden järjestelyt, perunkirjoitukset. Poliisi soitti hänelle, kun hautauspalvelua tarvittiin kuljettamaan kuolonuhri sairaalan ruumishuoneelle ratakiskoilta, valtatieltä, kerrostaloasunnoista tai katuojasta. Karut kuolemat pyörivät jatkuvasti Pasin päässä, eikä kalman haju tuntunut lähtevän nenästä.

Samaan aikaan iskelmämusiikkia alettiin pitää Suomessa naurettavana, kuin jäänteenä vanhasta maailmasta, Pasi muistelee.

– Iskelmästä tuli noloa, ja poppi jyräsi.

Häntäkin alettiin piikitellä lehdistössä, milloin hautausurakoitsijan työstä, milloin lisääntyneestä painostaan tai uskovaisuudesta. Pasi sai tuntea olevansa entinen tähti.

Turvapaikka löytyi Ranskasta.

Vuonna 1989 Pasi ja Irmeli ostivat Loiren laaksosta kalkkikivikukkuloiden keskeltä notkokattoisen maatilan, joka oli rakennettu Ranskan vallankumouksen vuonna 1789. Villiviini peitti talon seiniä, pihassa kasvoi kastanja-, luumu- ja päärynäpuita.

Ranskassa Pasi saattoi olla oma itsensä, sillä kukaan ei tuntenut häntä eikä halunnut hänestä mitään. 20 vuoden julkisuusmyllyn jälkeen se oli huumaavaa.

Maatilalla Milja muistaa isän olleen rento ja hyväntuulinen. Koti-Suomessa paineet eivät silti hellittäneet.

16-vuotiaana Milja ymmärsi, että isällä ei ollut kaikki hyvin. He olivat kahdestaan kotona pääsiäislomalla, eikä Pasi puhunut, nukkui vain. Herättyään hänen kätensä vapisivat ja hän oli housuja pukiessaan vähällä kaatua. Oksennuskin tuli, mukamas pilaantuneiden lihapullien takia.

Sitten isä lähti autolla konserttiin.

– Pelkäsin, että hänelle tapahtuu jotain, Milja muistelee.

Lopulta isä tuli takaisin ehjänä, taksilla. Joku oli soittanut poliisit, ja Pasi menetti ajokorttinsa moneksi kuukaudeksi rattijuoppouden takia.

Milja asuu Lounais-Ranskan vuoristossa keskiaikaisessa kylässä. Myös hänen Ylöjärvellä asuvilla vanhemmillaan on siellä oma asunto, jossa he käyvät useita kertoja vuodessa.

Konkurssi suisti häpeään

1990-luvun alussa Verna opiskeli viulunsoittoa Pariisissa ja Milja oli lukiossa sisäoppilaitoksessa Bourgesissa. Viikonloput he viettivät perheen maatilalla.

Elias kävi yläastetta Suomessa, Irmeli työskenteli kuvataiteilijana sekä perheen hautauspalvelussa, ja Pasi teki suosittua konserttikiertuetta Katri Helenan kanssa.

Sitten Suomeen iski lama, markka devalvoitiin, ja Pasin ottamien lainojen korot nousivat niin, että velka kaksinkertaistui yhdessä yössä. Konkurssien määrä tuplaantui vuodessa, ja hautausurakoitsijana Pasi yhä useammin hautasi itsemurhan tehneitä.

Kun yleinen ostovoima katosi, Pasin keikat vähenivät alle puoleen aiemmasta. Hänen veroprosenttinsa oli kuitenkin menestysvuoden jäljiltä 70 prosenttia, ja hänelle alkoi kertyä verovelkaa. Verottajalta tuli maksuvaatimus: Pasilla oli kahdeksan päivää aikaa maksaa 178 078 markkaa, nykyvaluutassa 44 000 euroa. Pasi pyysi maksuaikaa, mutta verotarkastaja ei suostunut.

Tuli konkurssi, ja kaikesta omaisuudesta oli luovuttava.

– Häpeä oli valtava, Pasi muistelee.

Hänen itsetuntonsa oli mennyt, ja kaikki tulot ulosmitattiin konkurssipesään.

Kirjan mukaan Irmelikin tuijotti Tammerkosken sillalta veteen ja mietti, kuinka helppoa olisi hypätä ja jättää kaikki.

Pasi lääkitsi ahdistustaan aloittamalla taas rankan, itsetuhoisen juomisen. Lopulta Irmeli ei pystynyt enää katsomaan sitä vierestä, vaan muutti poikansa luokse.

” Moni käänsi selkänsä, esitti kadulla, ettei tunne.

Pasilla oli seuraa enää harhoista ja lähestyvästä kuolemasta. ”Jos joisi nopeasti kaksi pulloa väkevää, sydän saattaisi antaa luovutusvoiton”, elämäkerrassa kuvataan hänen ajatuksiaan.

– Tuntui, että olin epäonnistunut ihmisenä. Kaikki oli mennyt, elämäntyö hävinnyt. Moni käänsi selkänsä, esitti kadulla, ettei tunne, hän kuvailee.

Sairas suhde Amerikassa

– Kamalaa, kamalaa, kamalaa, Miljakin muistelee konkurssia.

– Minulla jäi ylioppilaskokeet ja lukion viimeinen vuosi kesken Ranskassa, kun vanhempien omaisuus meni.

Milja sai suoritettua ranskalaisesta ylioppilastutkinnosta vain ranskan kielen ja kirjallisuuden osion, sillä hän lähti kesken kaiken Suomeen töihin.

– Näin, kuinka vanhempani masentuivat. Näin heidän järkytyksensä ja pettymyksensä, kun kaikki ympärillä katsoivat kuin halpaa makkaraa. Päätin, että minähän en heidän taakkaansa lisää. Minusta tuli aikuinen yhdessä yössä, hän sanoo.

– Isän raitistuminen muutti välimme täysin. Välillemme tuli luottamus, jota aiemmin ei ollut, Milja sanoo.

Milja ehti työskennellä keikkamuusikkona vuoden, kunnes tapasi amerikkalaisen miehen, joka houkutteli muuttamaan luokseen kuukauden tuttavuuden jälkeen.

– Yhdysvalloissa jouduin pian kokemaan sairaalloista mustasukkaisuutta ja henkistä julmuutta. Minulla ei ollut lupaa ajaa autoa, tehdä töitä, soittaa vanhemmilleni. Olin kotona lukkojen takana. Mutta luovuus pelasti minut. Aloin kirjoittaa: levyllisen lauluja, kaksi pöytälaatikkoromaania. Sillä pystyin täyttämään tyhjyyden, Milja muistelee.

Vuosien jälkeen hän lähti suhteesta ja palasi Suomeen. Vasta silloin Milja paljasti kaiken kokemansa vanhemmilleen. Hänen oma elämänsä oli sekaisin, mutta se helpotti, että Pasi ja Irmeli olivat nousseet jaloilleen.

– Te olitte kivi kiveltä rakentaneet tien takaisin elämäänne, saaneet työ- ja raha-asioita kuntoon, Milja sanoo vieressään istuvalle isälleen.

Vanhempien avioliittokin oli pelastunut, sillä Pasi oli lopettanut vuonna 2001 alkoholinkäytön.

– Minulla oli ollut kaksi vaihtoehtoa, elämä tai kuolema. Raitistuminen ei ollut helppoa, mutta se onnistui hyvien ystävien ja vertaistuen avulla, Pasi kertoo.

Samoin usko on ollut tärkeä apu matkan varrella.

” Vanhempani ovat selviytyneet kamalista asioista.

– Isän raitistuminen muutti välimme täysin. Välillemme tuli luottamus, jota aiemmin ei ollut. Huoleni isästä katosi, Milja sanoo ja saa Pasin nyökkäämään.

– Raittiina olen löytänyt oman itseni. On juhlallisesti sanottu, mutta on hienoa olla se Pasi Kaunisto, joka nyt olen. Olen saanut elää oikeaa elämää, hän sanoo.

– Entisiä pelkotiloja ei ole ollut 22 vuoteen. Pystyn kohtaamaan vaikka itte perkeleen, hän virnistää.

Milja katsoo isäänsä lämpimästi.

– Vanhempani ovat selviytyneet kamalista asioista.

Mutta niin on Miljakin. Hän on rakentanut elämänsä Ranskaan suomalaisen muusikkomiehensä Petteri Parviaisen kanssa.

Milja toimi vuosia keikkamuusikkona Pariisissa ja kirjoitti omia jazz-folk-kappaleitaan. Hän lauloi ja soitti flyygeliä öisin pianobaarissa Ritz-hotellin vieressä. Hän joutui tottumaan humalaisten ehdotteluihin, jopa seksuaaliseen ahdisteluun. Kerran sveitsiläinen liikemies yritti saada Miljan mukaansa Ritziin, lupasi korvata yön kauneusleikkauksella.

– Esikoiseni pikkulapsivuosina, 2010-luvun alussa, tuli uupumus musiikkiin. Ajattelin, että nyt voisin kirjoittaa historiallisen romaanin, jollaisen itse haluaisin lukea.

Milja kirjoitti 1400-luvulla eläneestä piispasta Olavi Maununpojasta ja lähetti käsikirjoituksen lapsuudenystävälleen, kirjailija Emmi Itärannalle. Tämä rohkaisi lähettämään sen kustantamoihin.

Syntyi Maununpojasta kertova trilogia: Synnintekijä , Kalmantanssi ja Piispansormus . Milja on kirjoittanut myös Ranskan vallankumouksen aikaan sijoittuvan Purppuragiljotiini-sarjan sekä Pariisin maailmannäyttelyn aikana tapahtuvan romaanin.

Musiikkikin on tullut taas takaisin Miljan elämään. Hän säveltää, sovittaa ja sanoittaa sekä esiintyy isänsä kanssa kirkkokonserteissa ja soolona yksityisklubeilla. Viimeksi hän ja miehensä tekivät Yö-yhtyeen Mikko Kangasjärven kanssa Pasille Elämäkerta-singlen indietuotantona.

Pasi ja Irmeli asuvat Ylöjärvellä, Milja miehensä ja 10- ja 13-vuotiaiden tyttäriensä kanssa keskiaikaisessa kylässä Villecomtalissa Lounais-Ranskan vuoristossa. Myös Pasilla ja Irmelillä on siellä oma asunto, piilopaikka, jossa he käyvät useita kertoja vuodessa. Viime vuonna Irmeli piti kylässä taidenäyttelyn ja Pasi tango finlandais -iltamat.

Konkurssiaikaisen verovelan rippeet Pasi sai maksetuksi muutama vuosi sitten. Se oli hänelle helpotus.

– Olen suorittanut velvollisuuteni yhteiskunnalle.

Fakta Milja Kaunisto 46-vuotias kirjailija, musiikintekijä, laulaja-pianisti esiintyy nimellä Mortimer Keefe. Asuu Ranskassa muusikkomiehensä Petteri Parviaisen ja kahden tyttärensä kanssa. Kirjoittanut seitsemän romaania. Elämäkerta Pasi Kaunisto – Elävän laulajan sielu ilmestyi vastikään. Tehnyt työryhmässä musiikkia myös isälleen, viimeksi singlen Elämäkerta.

Fakta Pasi Kaunisto 72-vuotias iskelmälaulaja asuu Ylöjärvellä kuvataiteilijavaimonsa Irmeli Kauniston kanssa. Kolme lasta, joista Verna on klassinen viulisti, Elias merikapteeni ja Milja kirjailija-muusikko. Voitti Syksyn Sävelen vuonna 1969. Levyttänyt iskelmämusiikkia, laulelmaa ja hengellistä musiikkia. Kaksi kultalevyä. Vuonna 2020 Kaunistolle myönnettiin ylimääräinen taiteilijaeläke tunnustuksena ansiokkaasta urasta.

