Tv-toimittaja Mari Karppinen löysi ihanan naisen Tinderistä – esitti ensitreffeillä ratkaisevan kysymyksen, nyt heitä on kolme

Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on aina tiennyt haluavansa lapsia. Karppisen ja amerikkalaisen puolison tytär sai alkunsa keinohedelmöityksellä.

Kirjeenvaihtaja Mari Karppinen (oik.), Shoshi Shmuluvitz ja heidän tyttärensä Alma asuvat New Yorkissa. Mari on Almalle äiti ja Shoshi mommy.

Haluatko tulevaisuudessa lapsia?

Niin MTV3:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kysyi Tinderissä tapaamaltaan Shoshi Shmuluvitzilta brooklyniläisessä cocktailbaarissa vuonna 2017.

Hän tiesi olevansa suorasukainen, mutta halusi selvittää tärkeimmän asian heti ensikohtaamisella – olihan hän itse aina halunnut äidiksi.

Jos treffikumppanin toiveet tulevaisuudesta olisivat eronneet hänen omistaan, hän ei olisi nähnyt järkeä mennä seuraaville deiteille tuhlaamaan aikaansa.

Cocktail-baarissa yhteinen sävel löytyi heti. New Yorkissa syntynyt ja kasvanut Shoshikin kertoi haluavansa lapsia.

– Shoshissa oli kaikki. Hän oli fiksu, huomaavainen ja hauska. Ja hoksasin heti, että hänellä on tosi iso sydän, Mari sanoo.

Tinder-kuvissa hänen huomionsa oli kiinnittänyt Shoshin kauneus ja taustalla oleva Tel Aviv, jossa asuu osa Shoshin juutalaisesta suvusta. Heitä yhdisti työ media-alalla, sillä Shoshi tekee työkseen podcasteja.

Ensisuudelma vaihdettiin jo samana iltana baarin ulkopuolella, ja kaksikko alkoi seurustella. He kävivät taidemuseoissa, elokuvissa, seinäkiipeilemässä ja vaeltamassa kansallispuistoissa.

Uutena vuotena 2018 Shoshi ja Mari matkustivat Tel Aviviin ja kävivät tapaamassa Shoshin yli 90-vuotiasta isoäitiä.

– Jännitti, miten hän reagoi ymmärtäessään, etten olekaan pelkkä kaveri. Mutta se oli voimakas kohtaaminen, Mari sanoo.

Isoäiti oli hyvin kannustava ja kertoi olevansa Shoshin puolesta iloinen.

– Hänen reaktionsa oli positiivinen yllätys. Joillain minun sukulaisillani on kestänyt vuosia hyväksyä seksuaalinen suuntautumiseni, Mari kuittaa.

Naimisiin pari meni syyskuussa 2019. Pitkään heidän elämänsä oli töiden takia kiireistä, eikä aikaa lapsenhankinnalle ollut.

– Kun keväällä 2020 tuli lock down, olimme jumissa kämpillä, ja meillä oli vihdoin aikaa tehdä tutkimustyötä spermapankeista, Mari muistelee.

Kun sopiva oli löytynyt, he valitsivat luovuttajien listasta henkilön, jonka suvussa ei ollut samoja sairauksia kuin heidän suvuissaan.

Annos spermaa maksoi 600–700 dollaria, ja pari teki inseminaation eli siittiöiden ruiskutuksen kohtuun kahdestaan kotona. Mari tuli raskaaksi toisella kerralla, mikä oli helpotus.

Nyt Alma on runsaat 5,5 kuukautta vanha, ja perhe asuu New Yorkissa. Hänelle Shoshi on mommy ja Mari äiti. Alma kasvatetaan paitsi suomalaiseksi ja amerikkalaiseksi, myös juutalaiseksi.

Miltä Marista tuntui palata töihin kirjeenvaihtajaksi äitiysloman jälkeen? Miksi Mari pelkää homoavioliittojen puolesta? Miten Mari välttyi maksamasta synnytyksestä 80 000 dollaria? Millaisiin vaaratilanteisiin hän on joutunut työssään?

