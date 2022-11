Maija Vilkkumaa sai vuosia sitten rajun varoituksen keholtaan – kertoo nyt, mitä siitä oppi

Maija Vilkkumaa on oivaltanut, että suulaudestaan on turha tuntea häpeää, että parisuhteessa luottamus kasvaa vuosien myötä ja että rokkarinkin on hyvä olla perillä raha-asioistaan.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

NAISEUS

”Nainen saa olla röyhkeä”

”Täytän ensi vuonna viisikymmentä vuotta. Siitä tuli myös uuden levyni teema: syntymävuoteni 1973. Levyä suunnitellessani ajattelin, että voisin kappaleissa pohtia sitä, miltä maailma mielestäni näyttää tällä hetkellä. Heti perään sain itseni kiinni ajatuksesta, että enhän minä voi niin tehdä. Se on liian röyhkeää ja tyhmää! Etenkin, kun ihailemani henkilöt kuten Ismo Alanko ja Samuli Putro ovat tehneet sellaisia biisejä.

Olenko liikaa tai liian äänekäs? Sitä pelkoa olen kokenut aina. Uskon, että pelko johtuu osittain niistä rajoitteista, joita yhteiskunnassamme liitetään sukupuoleen. Rajoitteet ovat rakenteissa ja sitä kautta meillä kaikilla päässä.

Olen kolmesta tyttärestä vanhin, ja koska lapsuudenperheessäni oli vain tyttöjä, vertailua poikiin ei koskaan ollut. Jossain vaiheessa koulumaailmassa kävi kuitenkin selväksi, että kovaäänisyys ei ole toivottava piirre tytölle. Suulaus tekee naisesta epäviehättävän. Parisuhteessa naisen pitäisi aina olla myös pikkuisen heikompi, köyhempi ja nuorempi kuin mitä mies on. Jos niitä sääntöjä rikkoo, se alkaa jollain tavalla ahdistaa itseä ja omaa toimintaansa alkaa kyseenalaistaa.

Vuosi 1983. ”Liisa-serkun luona kylässä siskojeni Liisan ja Eevan kanssa. Meillä ei ollut itsellä barbeja, joten leikimme niillä aina serkun luona.”

Pääsin yli röyhkeyspohdinnastani ikäni avulla. Pop- ja rockmusiikkiin liittyy vahvasti nuoruuden ihannointi, ja biisit kertovat hyvin murrosikäisistä asioista kuten ensirakkaudesta. Minun piti miettiä, haluanko roikkua kynsin hampain kiinni parikymppisten geimissä vai pitäisikö minun oikeasti tehdä kuten viisikymppiset tekevät ja alkaa kertoa, että maailma mielestäni näyttää tältä. Eihän sen tarvitse olla röyhkeää. Olen vain elänyt niin pitkään, että minulla on näkökulmaa siihen.”

ÄITIYS

”Elämää ei voi kontrolloida”

”Kun odotin esikoistani viisitoista vuotta sitten, neuvolassa seulottiin verikokeella Downin oireyhtymän mahdollisuus. Meillä se oli 1:3 500. Muistan kun katsoin lappua kädessäni ja mietin, että jos lapsella on Downin oireyhtymä, se on sataprosenttinen asia. Jos hänellä ei ole sitä, oikea prosentti on nolla. Luku ei kertonut oikeasti mitään. Pelkkä testien tekeminen on yritys kontrolloida jotain, mitä ei pysty kontrolloimaan.

Vuosi 1979. ”Äidin kanssa kuusivuotiaana Pariisissa.”

Äitinä olen saanut todeta, että asioita ei ole voinut kontrolloida myöhemminkään loputtomiin – joskus tuntuu, ettei lainkaan. Lapsen kasvaminen on ennemminkin sitä, että tutustuu juuri siihen lapseen ja auttaa häntä hänen omissa haasteissaan. En ole pystynyt missään vaiheessa pakottamaan lapsiani mihinkään. Mielestäni vanhemmuudessa ei ole kyse vallasta, enkä koskaan ole uskonut esimerkiksi rangaistuksiin. Lapset kyllä oppivat muutenkin: 15-vuotias ei enää pure tai lyö.

Italia 2019. ”Tyttäreni Amalfilla. Tytöt muistuttavat kovasti pikkusiskojani Liisaa ja Eevaa lapsuudessa, ja kutsun heitä usein vahingossa siskojeni nimillä.”

Kontrollista luovuttaminen on ollut suuri oivallus äitiydessäni. Jotkut asiat ovat isompia kuin me ihmiset. Sen asian ymmärtämisessä on ollut jotain kaunista ja kohottavaa. Sitä kautta olen myös oppinut tunnistamaan muutkin hetket, kun yritän hallita asioita, joita ei pysty hallitsemaan. Siitä tulee mailaa puristava, onneton olo. Sellainen kuin olisi yksin sodassa koko maailmaa vastaan.”

RAHA

”Rahan ymmärtäminen tuo vapautta”

”Lapsuudenperheessämme ei koskaan puhuttu rahasta. Molemmat vanhempani ovat akateemisia: äitini kirjallisuustieteilijä ja isäni sosiaalipsykologi. Asuimme aina Töölössä. Asunnot eivät olleet mitään valtavia lukaaleita, mutta ei meillä koskaan ollut hätää siitä, riittävätkö rahat.

Vuosi 1978. ”Äitini Sirkka Havu, isäni Ilpo Vilkkumaa sekä minä ja Liisa-vauva kotona Töölössä. Eeva ei vielä ollut syntynyt.”

Koska raha ei näytellyt lapsuudessani iso roolia, olen joutunut opettelemaan siitä puhumisen aikuisena. Kun tulin musiikkialalle, olin runotyttö, joka kirjoitti kappaleita ja keikkaili. Elin tuloillani, mutta minulla ei ollut hajuakaan, mistä rahaa milloinkin tuli. Vasta kun menin johonkin televisio-ohjelmaan vuonna 2015, jouduin perustamaan toiminimen. Kun myöhemmin vaihdoin toiminimen osakeyhtiöön, aloin ymmärtää, kuinka paljon yrityksen perustaminen toi vapautta. Minun ei enää tarvinnutkaan olla käsi ojossa johonkin suuntaan, vaan saatoin itse seurata budjettia ja tehdä siihen liittyviä päätöksiä.

Suhtauduin pitkään jopa taikauskoisesti siihen, etten halua tietää, mistä mikäkin raha tarkalleen tulee. Laulun tekeminen on minulle pyhä prosessi, ja pelkäsin, että tieto alkaisi ohjailla tekemisiäni. Nyt käyn läpi budjettia ja tiedän, mitä ja mistä tienaan. Olen oppinut, että se ei mitenkään maagisesti ala ohjata tekemisiäni vaan antaa minulle oikeanlaista valtaa omaan elämääni.”

MENESTYMINEN

”Menestymiseen tarvitaan aina tasapaino”

”En varsinkaan nuorena ajatellut menestymistä. Se on ehkä sukupolviasia. Minusta oli ihmeellistä ja virkistävää, kun Cheek tuli alalle ja ilmoitti, että hänestä tulee Suomen isoin artisti. Siihen saakka kukaan ei halunnut olla Suomen isoin. En minäkään, vaikka vahingossa yhtenä vuonna melkein olin.

Nyt tajuan, että minulle menestyminen muodostuu pienten asioiden verkosta. Onnistunut, hyvä fiilis on yllättävän vähän jos ollenkaan kiinni palkinnoista tai myyntilistoista. Ne eivät oikeastaan tunnu yhtään miltään. Menestymiseen tarvitaan kohdallani aina tasapaino työn ja perheen välillä.

Vuosi 2003. ”Ei-albumin promokuvia ottamassa Helsingin Pihlajasaaressa.”

Nyt kuvaamme Voice of Finlandia, ja kuvaukset loppuvat perjantai-iltaisin yhdeltätoista. Inhoan ajaa yöllä väsyneenä maantiellä, mutta lähden aina ajamaan, koska oltuani jo kaksi päivää poissa kotoa haluan herätä aamulla samasta paikasta lasteni kanssa. Viime keväänä Mikko laittoi tytöt Helsingistä junaan, ja kuvausten välissä kävimme turkulaisessa luonnonpuistossa, söimme ja katsoimme telkkaria yhdessä. Se teki koko olemisen töissä erilaiseksi ja toi ihanan rauhan sydämeen.

Minulle työ on vahvasti itseilmaisua, ja sisäinen maailmani järjestyy työtä tekemällä. Kauhistun ajatuksesta, että olisin lomalla enkä tekisi lainkaan töitä. Toisaalta jos teen vain duunia, minulla on paperinohut olo, päässäni surraa ja ikävöin lasten kanssa olemista. Saavutan tasapainon, kun saan molempia asioita koko ajan, mieluiten joka päivä.”

RAJANVETO

”Ihmisellä saa olla raja, jota ei ylitetä”

”Rajan määrittäminen on tärkeämpää kuin nuorempana tajusinkaan. Tunsin aiemmin huonoa omaatuntoa siitä, että menetin hermoni, jos lapset olivat inhottavia minulle. Ajattelin, että äidin pitää kestää kaikki: lapsellahan voi olla stressiä, uhmaa tai murrosikä. Sitten tajusin, että se on huono esimerkki lapsille. Ei kenenkään tarvitse kestää kaikkea.

Nykyään sanon välillä tytöille, että nyt riittää, ette puhu minulle noin. Ei haittaa, vaikka vanhempi välillä loukkaantuu tai suutahtaa. Jos joskus menee hermo, sitä voi pyytää anteeksi ja puhua siitä jälkeenpäin. Saa näkyä, että ihmisellä on joku raja, jota ei pidä ylittää.

Vuosi 1993. ”Kaksikymppisenä jollain Tarharyhmän erikoiskeikalla, jossa meillä oli akustiset kitarat.”

Saman rajanvedon tärkeyden olen huomannut työelämässä. Minulla on taipumus ottaa paljon hoitaakseni. Jossain vaiheessa huomasin, että olin ottanut huolehdittavakseni kaikki bändini tekniset asiat, ja lisäksi minun piti ottaa kantaa kaikenlaisiin budjetteihin. Se kuormitti, koska en ymmärtänyt asioista mitään. Tein itselleni buffer zonen, puskurivyöhykkeen. Ilmoitin esimerkiksi, että nyt tehdään niin, että kaikki tekniset asiat menevät ohjelmatoimistoni kautta.

Olen huomannut, että asioiden määrä ei niinkään stressaa vaan se, jos niistä ei ymmärrä mitään. Siksi en enää hoida sellaisia lainkaan.”

RAKKAUS

”Luottamuksen avulla voi olla oma itsensä”

Suhteemme aviomieheni Mikon kanssa alkoi tosi myrskyisästi, koska rakastuimme ollessamme tahoillamme parisuhteissa. Lisäksi olimme samassa bändissä. Rakastuimme, erosimme eksistämme ja menimme yhteen. Olimme 7 päivää -lehden kannessa monta viikkoa.

Parisuhteen ympärille tuli heti kova paine, etenkin, kun muutimme vielä heti avoliittoon käytännön syistä. Minun piti alun perin muuttaa yksin vuokra-asuntoon, mutta se paljastui huijaukseksi. Asuntoa ei ollut olemassakaan.

Nyt olemme olleet jo naimisissakin viisitoista vuotta. Pitkässä parisuhteessa luottamukseni on aina kasvanut vasta vuosien varrella. Aluksi olen aina ollut aivan hullaantunut, mutta samalla epävarma. Olen saattanut humahtaa sieltä hullaantumisesta alas aika pienestäkin ja alkanut epäillä, että toinen ei rakastakaan minua – ehkä hän jopa salaisesti vihaa minua. Luottamuksen myötä yhdessä olemiseen tulee uudenlaista vapautta.

Vuosi 2005. ”Mikko vaihtaa kieliä kitaraan jonkin festarin taka-alueen kontissa. Bändini kosketinsoittajan poika, Aapo Pennanen, katselee.”

Nuorempana ajattelin, että minun pitää olla tietynlainen kelvatakseni toiselle. Samalla kun yritin muuttaa itseäni kelpaavaksi, saattoi nousta tarve muuttaa toistakin sellaiseksi kuin itse halusin. Sellaista kontrolloinnin tarvetta ei ole, kun suhteessa on luottamus ja vapaus. Silloin antaa toisen olla sellainen kuin on, ja samalla antaa luvan siihen itselleenkin.”

PARISUHDE

”Jokainen on vastuussa onnellisuudestaan”

”Rakkautemme oli alussa hyvin intensiivinen, ja siihen liittyi voimakas sanaton ymmärrys. Mikko tajusi biisejäni paremmin kuin kukaan.

Jossain vaiheessa meille alkoi kuitenkin tulla tyypillisiä rokkibändin riitoja siitä, missä kohtaa pitää kuulua kovempaa laulu ja missä sähkökitara. Mikko lähti bändistäni ja aloimme katsoa taiteilijoina eri suuntiin. Se on parantanut parisuhdettamme valtavasti ja rauhoittanut elämää. Enää kotona ei tarvitse iltaisin ärsyyntyä siitä, miksi toinen oli päivällä pahalla tuulella treeneissä. Vaikka teimme ratkaisun jo vuosia sitten, edelleen minulta tullaan kysymään keikoilla, mihin olen Mikon jättänyt.

Meillä molemmilla työhön liittyy vahvasti oma merkityksellisyys. Kun se sekoittui parisuhteeseen, se ei enää ollutkaan omaa merkityksellisyyttä, vaan yhteistä. Siitä tuli todella omituinen keitos. Erkaantuminen eri bändeihin oli myllerrys, ja siihen liittyi sellaisia kysymyksiä, että enkö olekaan tuon toisen mielestä maailman tärkein artisti tai enkö ole toiselle se tärkein kitaristi. Kävimme ne läpi. Sen jälkeen oli mahdollista, että rakkaus ja parisuhde jatkuivat niin, että molemmat olivat siinä itsenäisinä.

Toisen onnellisuudesta ei voi ottaa vastuuta eikä odottaa, että toinen tekisi sinut onnelliseksi.”

TERVEYS

”Kohtuus tuo elämänhallintaa”

”Käytin aiemmin älykelloa, joka mittasi kaiken. Biohäkkäys tuntui aluksi kivalta, koska minua kiehtoo ajatus, että voisin elää ikuisesti. Kuolema on aina pelottanut minua. Jos paholainen tulisi ehdottamaan, että myy sielusi, niin saat elää ikuisesti, olisin että todellakin!

Luovuin kuitenkin älykellosta, koska se alkoi ahdistaa ja orjuuttaa. Kohtuus toimii minulla parhaiten kaikkeen elämänhallintaan. Kiertueella minun on tärkeää syödä huoltoasemien buffetpöydistä lautasmallin mukaisesti, muuten en meinaa jaksaa rundeja. Nuorempana kokeilin jotain dieettejä, mutta en kestä sitä, että syömisen ajattelu täyttää aivoni. En saa tehtyä mitään, jos mietin ruokavaliota.

”Nykyään tiedän, että minun pitää tehdä asioita kohtuudella. Se on tapa, jolla pidän yllä fyysistä ja myös henkistä terveyttäni”, Maija Vilkkumaa sanoo.

Kahdeksantoista vuotta sitten menetin ääneni totaalisesti. Tein monta vuotta töitä joogalla, osteopatialla, venyttelyllä ja lauluharjoittelulla, jotta sain sen takaisin. Äänen menetykseen oli varmasti monta syytä: erosin edellisestä parisuhteestani, minulla oli paljon keikkoja ja juoksin hirveästi. Osteopaatti kertoi, että rankani oli mennyt yliryhtiin ja lihakset kurkunpään ympärillä kuristuneet. Edelleen huomaan, että juokseminen lukitsee palleaani. Välillä teen sitä silti.

Tuon rajun kokemuksen kautta opin kuitenkin kuuntelemaan kehoani. Jos olen tehnyt hirveästi kaikkea ja elämä on ollut liian jännittävää, minulle tulee aina pieni flunssan tapainen. Kutsun niitä hetkiä miniburnouteiksi. Silloin on pakko tyhjentää kalenteri ja vain maata. Sitten nousen taas sieltä.”