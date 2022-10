Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

9 naista kertoo vaikeasta suhteesta vanhempiinsa – Hannele pani kokonaan välit poikki: ”Sen jälkeen on ollut helpompaa”

Kun suhde toiseen tai molempiin vanhempiin on vaikea, sen vaikutukset voivat heijastua pitkälle aikuisuuteen. Me Naisten lukijat kertovat, kuinka he ovat ratkaisseet vaikean perhetilanteensa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Monen huonot välit vanhempiin juontavat lapsuuteen, selviää Me Naisten kyselystä. ”Pienempänä mietin, että minun ja isäni huonot välit olivat minun syytä, ja minun oli korjattava ne”, Maria, 19, kertoo.