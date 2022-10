Maryam Razavi asuu kahdestaan taaperoikäisen tyttärensä kanssa – kertoo nyt omannäköisestä perhemuodostaan

Maryam Razavi, 40, harasi jo nuorena vastaan sitä elämisen mallia, mitä hänen sukupolvelleen yleisesti opetettiin: ydinperhe ja yksi oikea ammatti. Lapsuudenperhe kannusti kuitenkin tekemään elämästä omannäköistä. Siksi Maryam on rikkonut muottia sekä uralla että yksityiselämässään.

Maryam Razavilla on ollut tapana seurata unelmiaan ja ylittää ammatillisia rajoja. Hän aloitti mallinuransa 16-vuotiaana, ja on matkan varrella ryhtynyt myös stylistiksi, suunnitellut asuja ja laukkuja, kirjoittanut kirjan, ohjannut dokumentin, juontanut tv-ohjelmia ja aloittanut vastikään podcastin vetäjänä.

– Koin jo nuorena, etten vastannut sitä yleistä kuvastoa, jota meille esiteltiin. Myöhemmin olen varsinkin työelämässä tehnyt loikkia, joita on pidetty kreiseinä ja jotka ovat vaatineet minulta rohkeutta, mutta on tuntunut hyvältä vähän rikkoa muottia. Etenkin nuorempana löysin tuen perheestäni, mutta nykyään löydän rohkeuden jo itsestäni, Maryam sanoo.

Perinteisiä muotteja hän ravistelee yksityiselämässäänkin. Vaikka Maryam asuu kaksin taaperoikäisen tyttärensä Celestian kanssa, hän ei koe, että tytär jäisi vaille kokemusta laajasta perheyhteisöstä. Se ei ehkä ole se tavanomaisin ydinperhe, mutta edelleen rakastava, lämmin ja turvallinen. Maryam laskee perheekseen yhtä lailla vanhemmat, isovanhemmat, tädit, sedät, serkut ja ystävät. Aivan kuten työelämästä voi tehdä omannäköisensä, niin myös perhemuodosta, hän ajattelee.

– Koen, että meillä on tyttäreni kanssa tosi iso perhe, vaikka kaikki sen jäsenet eivät asu samassa osoitteessa. Elämä tuntuu ihanasti täydeltä, ja olen tosi onnellinen näin. Monilla ystävilläni on lapsia, jotka ovat ystäviä tyttäreni kanssa, ja yhdessä oleminen on valtavan luontevaa. Menemme aika lailla kaikkialle yhdessä, Maryam kuvailee.

– Minulla on hyvin syleilevä asenne erilaisia elämäntyylejä kohtaan. Jokaiselle toimii omanlaisensa, ja mun elämästä tuli tällainen.

Myös Maryamin sisko sai esikoisensa hiljattain. Serkuksille tuli ikäeroa 1,5 vuotta.

– Kun olemme yhdessä, Shadin vauva seuraa minun taaperoani, ja tuntuu, että heillä on nyt jo ihan omat juttunsa. En malta odottaa, että parivaljakko pääsee kunnolla vauhtiin.

Maryam sanoo lapsentulon muuttaneen koko hänen käsitystään kodista. Mallivuosina hän oli käytännössä elänyt matkalaukustaan käsin, nyt kodista on tullut tärkeä tukikohta.

– Joskus kolmekymppisenä aloin haaveilla omasta turvapesästä. Kun kaverit fiilistelivät uusia asuntojaan, minussa heräsi välillä haikeus: minulla ei ollut sellaista paikkaa, en omistanut astiastoja tai edes suosikkikuppia, josta olisin juonut aamukahvini, Maryam kuvailee.

– Nyt kotimme on kuin oma pieni maailma, johon olen asettunut ja jossa olen turvassa. Tykkään edelleen matkustaa ja saatan ikävöidä tiettyjä paikkoja, mutta enää en tunne tarvetta olla koko ajan lähdössä. Minulla on se vakituinen aamukahvikuppikin.

Maryam on aiemmin kertonut vaikeuksistaan tulla raskaaksi. Toive lapsesta oli ollut suuri haave ja niin herkkä aihe, ettei hän ollut juuri uskaltanut puhua siitä ääneen. Vielä Celestiaa odottaessaan hän stressasi, ettei riskeeraisi mitään omilla valinnoillaan.

– Olen niin kertakaikkisen onnellinen, että äitiys lopulta toteutui. En osaa yhtään arvioida, millainen äiti olen, mutta sen tiedän, että minulle tämä kokemus on ollut paras muutos ja suurin lahja elämässä.

