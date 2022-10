Anni Ihamäki kertoo takuuvarman puolisonlöytämisvinkkinsä – on toiminut aina!

Juontaja Anni Ihamäki tajusi olevansa kollegansa Ilkka Ihamäen kanssa hyvä pari, sillä molemmissa on sama, nopea rytmi.

– Takuuvarma puolisonlöytämisvinkki: päätä olla yksin. Niin minun elämässäni on aina käynyt, Anni Ihamäki sanoo kotinsa terassilla Espoossa ja hymyilee.

Anni ja Radio Suomipopin hovimuusikkona tunnettu mies Ilkka Ihamäki tutustuivat toisiinsa vuonna 2014, kun tämä alkoi käydä esiintymässä Aamulypsyssä.

– Tulimme aina hyvin toimeen, mutta myöhemmin ymmärsimme, että ai vitsi, me olisimme aika hyvä pari. Olemme tosi samanlaisia, meissä on sama nopea rytmi. Meillä oli myös samanlaiset haaveet, olimme molemmat toivoneet lapsia, Anni sanoo.

Pariskunnan seurustelusta ei ensin tiedetty julkisuudessa. Toukokuussa 2020 he olivat samassa lähetyksessä, ja Ilkka yllätti kaikki kertomalla raskaudesta.

Annilla oli entuudestaan poika ensimmäisestä avioliitostaan. Hän oli 37 tullessaan toista kertaa äidiksi ja kahta viikkoa vaille 40 synnyttäessään kuopuksensa.

– Ei äitiys ole aina huviajelu, Anni myöntää.

Haastattelua on siirretty puolella tunnilla, sillä kotona on ollut megakaikkihuutaatilanne päällä. Niin Anni on kirjoittanut aiemmin Whatsappissa ja liittänyt mukaan pari tuskanhikeä viestivää emojia, kun lapset eivät ole nukahtaneet päiväunille.

Mutta ei Anni kaipaa villejä vuosiaan parikymppisenä, kun hän harrasti muodostelmaluistelua ja viihtyi joukkuekavereidensa kanssa jatkuvasti yöelämässä.

– Usein lähdimme suoraan treeneistä Kaivohuoneelle, ja aamulla menimme samoilla silmillä treeneihin. Jos nyt tekisin niin, putoaisin kuolleena jäähän, Anni sanoo.

– Keski-ikä, check, hän lisää ja nauraa.

Toisella kierroksella äitinä hän on joutunut opettelemaan pysähtymistä kiireisten uravuosien jälkeen.

– Olen tottunut tekemään ihan hitosti töitä ja olen nopeatempoinen kaikin tavoin: sytyn nopeasti ja suutun nopeasti. Osaan olla huonosti paikallani, ja siksi olen jankuttanut itselleni hetkessä elämistä.

Äitiyslomalla Annista on tuntunut usein, että hän elää pitkää viikonloppua. Järjestystä, rutiineja ja toimintaa kaipaavalle ihmiselle se ei ole aina ollut helppoa, ja aiemmin se näkyi kärsimättömyytenä.

Mutta huhtikuussa 40 vuotta täyttäneelle Annille on yhtäkkiä konkretisoitunut, kuinka lyhyt elämä on.

– Se tuntuu epätodelliselta, ajan koko ajan nopeutuva kuluminen.

Sen ymmärtämisestä on kuitenkin ollut hyötyä.

– Pystyn vihdoin relaamaan ja nautin lasten kanssa kotona olosta.

