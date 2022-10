Selvitimme, mikä on Ensitreffit alttarilla -parien onnistumisprosentti – yksi pareista toteuttaa avioliittoa omalla tavallaan

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on nähty yhteensä 29 paria, joista tiedämme 26:n parin tilanteen. Ohjelman ansiosta on useampi lapsi saanut alkunsa, ja on Enskareiden ansiosta kehkeytynyt myös odottamattomia ihmissuhteita, kuten kävi lahtelaiselle Ollille.

Kaikista Ensitreffit alttarilla -pareista seitsemän paria on tiettävästi edelleen yhdessä.

Oman elämänsä keittiöpsykologeilla on riittänyt pohdittavaa, sillä Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta on seurattu tänä syksynä jo 9. kautta.

Tällä kertaa kotisohvilla on katseltu kolmen parin, Hennin ja Miikkan, Sallan ja Laurin sekä Assin ja Oton taivalta. Kautta on luonnehdittu sosiaalisessa mediassa tylsäksi, mutta yksi asiantuntijoista, Kari Kanala, kommentoi hiljattain Ilta-Sanomissa, että katsojathan eivät vielä ole nähneet kaikkea.

Aiemmin ohjelmaa on kritisoitu siitä, että ohjelman idea – eli pysyvä parisuhde – toteutuu vain harvojen kohdalla, ja turhan moni päätyy eroon. On ihmetelty, mitä järkeä ohjelmassa on, kun parien onnistumisprosentti on niin huono.

Tähän mennessä ohjelmaan on osallistunut 29 paria. Uusi kausi on vielä kesken eikä tämän kauden parien tulevaisuudesta ole vielä tietoa, mutta laskimme aiemmin ohjelmassa nähtyjen parien – eli 26:n parin – onnistumisprosentit.

Kun tarkastellaan, kuinka moni pari päätti jatkaa suhdettaan ohjelman jälkeen eli viiden–kuuden viikon yhteiselon jälkeen, onnistumisprosentti on huikea: 50. 26 parista nimittäin 13 päätti jatkaa suhdettaan.

Kun taas tarkastellaan sitä, kuinka moni kahdeksan kauden parista on yhä yhdessä, onnistumisprosentti on 26,9. 26:sta parista seitsemän on yhä yhdessä.

Listasimme uusimmasta vanhimpaan, mitä kullekin parille kävi ohjelman jälkeen. Vieläkö muistat kaikki 26 paria?

Kausi 8

Niina ja Lari

Tilanne kuvausten jälkeen: Päättivät jatkaa yhdessä.

Nyt: Lari ja Niina tekivät ohjelmassa historiaa, sillä he muuttivat jo kuvausten aikana virallisesti yhteen. Pari on edelleen yhdessä, ja heinäkuussa 2022 Niina ja Lari kertoivat odottavansa esikoistaan, jonka laskettu aika on marraskuussa.

Henna ja Sami

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Ovat yhdessä. Vuodenvaihteessa Henna ja Sami muuttivat Helsingistä rauhallisempaan ympäristöön Sipooseen. Mutkaton parin suhde ei ole ollut.

Kesällä 2022 Henna kertoi Anna-lehden haastattelussa, ettei parin suhde ole vakaalla pohjalla. Henna kertoi, että tähän on vaikuttanut hänen mielenterveysongelmansa, jotka pakottivat hänet pitkälle sairauslomalle.

Kesän jälkeen Henna ja Sami eivät ole julkisesti kommentoineet parisuhdettaan.

Tuula ja Miika

Tilanne kuvausten jälkeen: Päätyivät eroon jo kesken kauden.

Venla ja Karl

Tilanne kuvausten jälkeen: Päättivät jatkaa yhdessä.

Nyt: Ovat edelleen yhdessä.

Venla ja Karl olivat vuoden etäsuhteessa: Venla asui Turussa ja Karl Keravalla. Heinäkuussa 2022 Venla ilmoitti muuttavansa lähemmäs Karlia. Pari ei kuitenkaan vielä halua muuttaa yhteen, vaan haluaa elää omalla tavallaan.

Venla kirjoitti heinäkuussa 2022 Instagramissaan, että joka toinen ihminen kysyy häneltä tällä hetkellä, muuttavatko he Karlin kanssa yhteen.

– Vastaus on ei vielä.

Venla halusi kannustaa muitakin elämään niin kuin itsestä tuntuu hyvältä.

– Avioliittoon yhä tänä päivänäkin liittyy tietynlaisia odotuksia ja me ollaan siitä hyvä esimerkki, et asiat voi todellakin tehdä omalla painollaan, kiire ei ole mihinkään, ja tää on toiminut meillä tosi hyvin.

Venla kirjoitti myös iloitsevansa mahdollisuudesta tapailla ja nähdä Karlia nyt useammin myös arkena.

– Nyt alkaa meillä uusi vaihe ja varmasti tullaankin viettämään paljon aikaa toistemme luona, mut sit kuitenkin molemmilla on vielä se oma koti, Venla kirjoitti heinäkuussa 2022.

7. kausi

Seitsemännellä kaudella Enskareissa nähtiin kolmen sijasta neljä paria. Yksikään pareista ei ole enää yhdessä. Kati ja Janne kyllä jatkoivat suhdettaan ohjelman jälkeen, mutta suhde kesti vain muutaman kuukauden.

Matti ja Mira

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Juudit ja Tommi

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Emma ja Tuomas

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Kati ja Janne

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Tilanne nyt: Eronneet. Erosivat muutama kuukausi ohjelman loppumisen jälkeen.

6. kausi

Kuudennella kaudella Katja ja Olli sekä Heidi ja Oskari erosivat päätösjaksossa. Anniina ja Ville ovat yhä yhdessä.

Katja ja Olli

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Ollin ja Katjan tiet erosivat heti ohjelman päätyttyä, mutta vuosi sitten lahtelainen Olli kertoi tv:ssä, että ohjelma poiki hänelle jotain täysin odottamatonta. Kun Enskarit oli esitetty televisiossa, Ollille ennestään tuttu ihminen otti tähän yhteyttä. Olli kertoi parin myös odottavan lasta.

– Hän oli alkanut nähdä mut eri valossa ohjelman myötä ja kysyi, voitaisko me katsoa, onko meillä jotain yhteistä. Ja meillähän oli paljon yhteistä. Kaikki on niin hyvin kuin voi vain olla, Olli sanoi tv:ssä vuosi sitten.

Anniina ja Ville

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Ovat edelleen yhdessä. Ohjelman kuudennen kauden suosikkipari Anniina ja Ville menivät ohjelmassa naimisiin toukokuussa 2019 Suomenlinnassa.

Toukokuussa 2022 pari asteli alttarille uudelleen ja piti isot häät, jossa oli paljon ystäviä ja sukulaisia. Oman talon rakennuttaminen on pariskunnan seuraava projekti.

Heidi ja Oskari

Tilanne kuvausten jälkeen: Päättivät erota.

5. kausi

Viidennellä kaudella kahden parin suhde jatkui ohjelman jälkeen. Miina ja Heikki olivat naimisissa noin vuoden, mutta päättivät sitten erota. Sini ja Vesa sen sijaan ovat yhä naimisissa ja heillä on yksi lapsi.

Sini ja Vesa

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa. Pari muutti yhteen parin vuoden seurustelun jälkeen kesällä 2020. Nyt pariskunta elää vauva-arkea, sillä parin esikoinen syntyi tammikuussa 2022.

Sini julkaisi Instagramissa heinäkuussa 2022 kuvan lapsestaan ja puolisostaan Vesasta. Hän kertoi, ettei vielä pari vuotta sitten olisi voinut kuvitella muuttavansa pois Tampereelta ja asuvansa kaukana kaupungin sykkeestä, keskellä luontoa.

Miina ja Heikki

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa noin vuoden.

Rosa ja Eetu

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

4. kausi

Neljännellä kaudella kolmesta parista kaksi päätyi eroon suhteen alkuvaiheessa. Aliisa ja Esa erosivat kauden päätösjaksossa, mutta Mari ja Petri tekivät puolestaan historiaa – he erosivat kesken kauden. Johanna ja Markus hakivat avioeroa viime vuonna.

Aliisa ja Esa

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Johanna ja Markus

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Syyskuussa 2021 uutisoitiin, että Johanna ja Markus hakivat avioeroa huhtikuussa 2021.

Mari ja Petri

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat kesken kauden.

3. kausi

Kolmannen kauden päätösjakso oli samankaltainen kuin ensimmäisen kauden. Kaksi paria päätti jatkaa yhdessä ja yksi erota. Millan ja Kimmon suhde jatkui kuvausten jälkeen puolisentoista vuotta. Tiina ja Samuel ovat puolestaan edelleen yhdessä.

Tiina ja Samuel

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa. Ensitreffit alttarilla -ohjelman kolmannen tuotantokauden Tiina ja Samuel ovat pitäneet yhtä jo seitsemän vuotta. Pari asuu yhdessä, eikä yhteisestä päätöksestä halua perheenlisäystä.

Milla ja Kimmo

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa puolisentoista vuotta.

Heidi ja Mikko

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

2. kausi

Toisella kaudella kuvausten päätyttyä yksi pari päätti jatkaa yhdessä ja kaksi erota. Sarin ja Antin avioliitto kesti viitisen vuotta ja heillä on yksi yhteinen lapsi.

Sari ja Antti

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa viitisen vuotta ja saivat yhteisen lapsen.

Mari ja Jouni

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Tanja ja Roni

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

1. kausi

Kaikkien aikojen ensimmäisellä Enskarit-kaudella kolmesta parista kaksi paria päätti jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen. Vain Pia ja Jussi päättivät erota heti ohjelman päätyttyä.

Mian ja Ollin suhde jatkui noin vuoden kuvausten päätyttyä. Esa ja Viola sen sijaan ovat olleet yhdessä kesästä 2014 asti eli 8,5 vuotta. Parilla on kaksi lasta.

Viola ja Esa

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa. Ensitreffit alttarilla -ohjelman ensimmäiselle tuotantokaudelle osallistunut pari on edelleen naimisissa. Heillä on kaksi lasta.

Mia ja Olli

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Erosivat noin vuoden seurustelun jälkeen.

Pia ja Jussi

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti, kun ohjelma loppui.

