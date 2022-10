Wilma Murto kertoo, millaisia törkeitä kommentteja sai ulkonäöstään – ja mitä niistä seurasi: ”Korjasin vinoumaa monta vuotta”

Seiväshyppääjä Wilma Murron nuorena alkanut ennätystahti oli vähällä katketa satuttavaan arvosteluun. Sen vaikutuksia Wilma on oikonut psykologin avulla. – Kun tilanne oli päällä, tuntui mahdottomalta puhua siitä muille.

Urheilu on Wilman mukaan hyvä reitti oppia elämäntaitoja. ”En tiedä montaa parempaa keinoa itsetuntemuksen kehittämiseen. Kaikki, mitä urheilijana opin, palvelee koko loppuelämää.”

seiväshypyn tuore Euroopan mestari Wilma Murto sai ensi kerran isommin julkista huomiota jo 17-vuotiaana tehtyään ensimmäiset merkittävät ennätyksensä. Huomio oli aluksi positiivista, mutta kun urheilussa tuli vaikeampia vuosia, kommentointi muuttui.

– Mielikuvissani kommentointi oli sellaista, että ’hän on painavampi, joten hän pärjää huonommin’ ja ’nyt toi näyttää lihavammalta, niin kai se hyppääkin huonommin’. Sellaisena arvostelu on ainakin jäänyt mieleeni.

Nuori Wilma kärsi ajattelemattomista kommenteista.

– Ne ohjasivat kohti virheellistä käsitystä, että mitä pienempi olisin, sen paremmin urheilisin. Uskon sen olevan naisurheilijan tavallisin sudenkuoppa, hän sanoo.

– En aina tiedä, miten kuuluu käyttää termejä syömishäiriö tai häiriintynyt syöminen, enkä ole koskaan saanut sellaista diagnoosia. On kuitenkin selvää, että syömiskäyttäytymiseni ja suhteeni ruokaan olivat häiriintyneitä pidemmän aikaa.

Lopulta Wilma ei enää tunnistanut nälkää tai sitä, oliko hän kylläinen. Välillä hän reagoi ahmimalla, ja morkkiksessa taas vannoi, että huomenna söisin vieläkin vähemmän. Kaikki se vaikutti urheilijan suorituksiin, ja oravanpyörä oli valmis.

– Tuota ajattelemattomista kommenteista alkanutta vinoumaa olen korjannut itsessäni monta vuotta psykologin ja ravintoterapeutin avulla.

– Kun tilanne oli päällä, tuntui mahdottomalta puhua siitä muille. Nyt kun vinoumat on oiottu, ajattelen, että kokemuksesta pitääkin puhua.

Wilma huomauttaa, että kehon muutokset ovat tavallinen osa aikuistumista.

– Alle parikymppisen naisen keho muuttuu, piste, hän napauttaa.

Wilma muistuttaa myös, että on yksilöllistä, mitä jokaisen keho tarvitsee ja mikä sille on hyväksi. Hän itse on 182-senttinen ja voimakas.

– On myös tasan selvää, ettei ulkonäkö selitä urheilutuloksia. Esimerkiksi minun lajissani urheilijat ovat joka pakasta: on siroa ja vantteraa ja pitkää ja lyhyttä. Voima ja nopeus tulevat varsin erinäköisissä paketeissa.

– Haluan käyttää ääntäni, kun meitä urheilijoita ja ulkonäköämme edelleen käsitellään julkisuudessa väärin ja epäasiallisesti. Se on epäkohta, johon kuuluu reagoida.

Wilma sanoo, ettei hänen identiteettinsä ole rakentunut vain urheilun varaan – mitä muita rooleja hänellä on elämässään? Miten yli kymmenen vuoden ikäero näkyy Wilman parisuhteessa? Mitä seiväshyppysuorituksessa oikein tapahtuu, miltä lentäessä tuntuu? Miksi Wilma sanoo opetelleensa löysäilyn taidon vasta urheilijana?