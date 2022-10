Umpirakastunut Jyrki 69 vastaa 29:ään rakkauteen liittyvään kysymykseen – ”Tunnen itseni hupsuksi, kun näin antaudun tunteiden vietäväksi”

Rockmuusikko Jyrki Linnankivi eli pitkään yksin, mutta nyt hän on rakastunut mies. – Ystäväpiiristä on kuulunut vilpittömiä helpotuksen huokauksia ja riemunkiljahduksia. Minusta on selvästi oltu huolissaan.

Hymystä ei voi erehtyä. Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi, 53, on rakastunut mies.

– Tämä on tuore kokemus, hän myöntää.

Sen verran puskista rakkaus astui elämään, että The 69 Eyesin keulahahmo on vieläkin hämmentynyt, lähes shokissa.

Hän oli elellyt korona-ajan omissa oloissaan ja ”ilman tunne-elämää” hyvin tyytyväisenä. Lukenut, kävellyt luonnossa ja hiihtänyt, tehnyt musiikkia.

– Olin järjestänyt elämäni ja asiani niin, että minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Olin todella tasapainossa itsekseni ja yksikseni.

Sitten tulivat Vain elämää -ohjelman kuvaukset, missä itseään epäsosiaaliseksi kuvaava muusikko vietti aikaa uusien ihmisten kanssa ja yllättyi.

– Olikin aika mukavaa olla sosiaalinen – nauraa ja kokea asioita yhdessä.

” Koskaan ei ole liian myöhäistä rakastua!

Rakkaansa nimeä hän ei suostu lausumaan. Rakkauden sanomaa Jyrki on sen sijaan valmis liputtamaan. Hän haluaa vilpittömästi aktivoida ”kaltaisiaan, kotona viihtyviä jäbiä” palaamaan ihmisten ilmoille.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä rakastua!

Jyrki kertoo lähipiirinsä iloitsevan uudesta käänteestä.

– Ystäväpiirissä on kuulunut vilpittömiä helpotuksen huokauksia ja riemunkiljahduksia. Minusta on selvästi oltu huolissaan.

Myös Jyrkin 88-vuotiaan tädin toive on toteutunut.

– Täti kertoi tasaisin väliajoin minulle, kuinka häntä harmittaa, että joku ihminen jää paitsi näin mukavasta ihmisestä. Enää hänen ei tarvitse siitä huolehtia.

– Tämä on niin kova juttu! On hienoa hypätä tähän vuoristorataan, Jyrki sanoo.

– Rakkaus on terveellistä, sitä on hyvä saada ihan senkin takia. Tämä on herättänyt vanhan vampyyrin sydämen läpättämään.

”Armi Ratia kutsui minua tädin pieneksi orvokkisilmäksi, kun asuin lapsena Kaivopuistossa samassa talossa kuin hän. Nyt nämä orvokkisilmät ovat nähneet rakkauden.”

Jyrkistä on kiinnostavaa, että ikä ei ole muuttanut rakastumisen tunnetta.

– Se on yhtä voimakas ja yhtä vilpitön kuin päiväkoti-ikäisenä ensimmäisiä kertoja ihastuessa.

Ei yhtään lungimpi tai fiksumpi – eikä varsinkaan kypsempi. Sitä ei pysty rauhoittelemaan tai kontrolloimaan.

Millainen parisuhdemuoto sopii sinulle?

Luulen, että optimi on sellainen, että molemmilla on omat elämänsä. Olen keikkaileva artisti, se vaikuttaa parisuhteeseen. Silloin ei nähdä usein – tai vaihtoehtoisesti matkustetaan yhdessä. Sen takia olen ollut sinkkuna yli vuosikymmenen. On ollut helpompi olla itsekseen. Ei toista voi pitää odottamassa. On vaikeaa saada yhdistettyä nämä asiat.

Mikä naisessa kiinnittää huomiosi?

Ihmisessä pitää olla tavalla tai toisella samaa kuin minussa, jotain tutunoloista. Minä olen friikki – siinä toisessakin täytyy olla jotain friikkiä. En tarkoita sillä ulkonaisia ominaisuuksia, vaan jotain kiinnostavaa aspektia. Artistihan kiinnostaa aina. Myös saavuttamattomuuden tunne viehättää, samoin määrätietoisuus ja boss lady -asenne.

Mitä hurjemman näköinen, sen suloisempi luonne, totesi laulaja Erika Vikman sinusta. Näinkö on?

En tiedä. Kiva kuulla.

Romanttisin paikka on Jyrkin mielestä Venetsia. ”Keinut gondolissa, ja lyhdyt loistavat illassa kauniissa kaupungissa. Se on ihan totta! Kannattaa käydä kokeilemassa.”

Miten nainen isketään?

Laitan magneettiominaisuuteni päälle. Se vetää puoleensa. Olen vanhan liiton jäbä, ja naisten hyörinä Elviksen ympärillä leffoissa oli jotain sellaista, mitä kohden halusin nuorena mennä. Kun yksi nainen lähti, toinen tuli. Nykyään välttelen sellaista. Rockbändin laulajana olen saanut kaiken sen huomion aikaa sitten.

” Ostan kukkia niin usein kuin mahdollista ja huomioin toisen niin hyvin kuin osaan.

Montako kertaa olet ollut rakastunut?

Viitisen kertaa, mutta ihastumisia on useampiakin. Lasketaanko ne? Nekin ovat olleet tosia. Rakkaus ei katoa, mutta se voi väistyä. Syntyy ymmärrys, että rakkauden aika ei ole enää.

Oletko romanttinen?

Olen. Ostan kukkia niin usein kuin mahdollista ja huomioin toisen niin hyvin kuin vain osaan. Pyrin järjestämään romanttisia, arjesta pois vieviä hetkiä. Teot voivat olla pieniä ja arkisiakin. Tärkeintä on, että tunne tulee ilmi toiselle.

Mikä merkitys on ikäerolla?

Rakkaushan on iätön, ajaton ja paikaton. Myös ikuinen. Siihen eivät päde fysiikan määreet, kuten aika.

” Rakkautta on se, että annat toisen olla aina sellainen kuin hän omana itsenään on.

Yliopistossa pääaineesi oli analyyttinen kemia. Millaista analyyttisyyttä rakkaudessa tarvitaan?

Täytyy osata tulkita toista. Rakkautta on se, että annat toisen olla aina sellainen kuin hän omana itsenään on. Hänessä ei ole syytä muuttaa mitään. Pitää oppia ymmärtämään toista ja oppia, mikä hänestä tekee sen henkilön, joka hän on. Älä analysoi, anna vapaus – ja nauti siitä kombinaatiosta.

Jyrkin valinta rakkauselokuvaksi on The Star is Born. ”Sen kaikki versiot, mutta valitsen viimeisimmän, jossa näyttelevät Lady Gaga ja Bradley Cooper. Tulee fiilis, että voi kun tuolla lailla voisi elää. Mutta minähän olen elänyt!”

Miten hurmaat naisen?

Olen vanhanaikainen, ja minulla on vanhanaikaiset herrasmiehen tavat. Alkuun pääsee, kun ottaa toisen huomioon. Toteutan ritarillisuutta, uhrautuvaisuutta ja kohteliaisuutta. Annan naisen tuntea arvonsa. Oma ego pitää jättää pois. Minut ovat kasvattaneet äitini ja mummo, vahvat ja viisaat naiset. Tavat ja kunnioitus naisia kohtaan ovat peräisin heiltä.

” Määrätietoisuus ja päättäväisyys – jopa tilkka dominointiakin – ovat piirteitä, joista naisessa pidän.

Kuka päättää kotona?

Rakkaudessa ollaan tasavertaisia. Annan toiselle mieluummin enemmän tilaa kuin otan itse. Määrätietoisuus ja päättäväisyys – jopa tilkka dominointiakin – ovat piirteitä, joista naisessa pidän. Lavalla laitan 10 000 ihmistä taputtamaan käsiään. Kotona minun ei tarvitse olla samassa roolissa.

Milloin rakkaus on pelastanut sinut?

Joka kerta. Olen aina ollut jossain ihme jamassa nuoruudesta lähtien. Rakkaus on pelastanut kirjaimellisesti kaikesta nuoresta rockpojan uhosta ja tuhosta. Nykyinen rock’n’roll-elämä on ollut yksinäistä elää. Nyt kun on tullut jotain muuta, se on ollut pelastusköysi.

Näyttäydytkö ilman meikkiä rakkaasi edessä?

Pyrin huomioimaan toisen siten, että arkikin olisi glamourista, jännittävää ja kiinnostavaa. Ei latteaa tai villasukka-arkea. Villasukat ja verkkarit kuuluvat keikkarundiarkeeni. Toisen voi ottaa huomioon vaikka laittamalla päälle parhaimmat ja cooleimmat alushousut. Ja tuoksumalla siltä, miltä keskiyöllä kuuluu tuoksua.

Mistä nyt 53-vuotiaana haaveilet rakkaudessa?

Toivon, että olen yhtä pyörällä päästäni kuin tähän asti. En kaipaa seestymistä tunteeseen enkä tasaisuutta. Elämässä etsitään huippuja. Hyökyaaltomaisuus ja vuoristoratamaisuus ovat vain hyviä asioita. Pökerryksissä olo on täydellisintä nirvanaa.

Onko jotain, mikä pelottaa?

Totta kai olen myös skeptinen. Elämän varrella on tullut koettua kaikenlaista. Tunnen itseni ihan hupsuksi, että antaudun näin tunteiden vietäväksi, mutta olkoon niin. Ollaan ja nautitaan. Tulevalla ei ole merkitystä. Jos amor nuolensa ampuu, se osuu – ja jäät sen lumoihin. Sitä kokemusta ei saa minulta pois.

Mikä merkitys huumorilla ja naurulla on suhteessa?

Tosi tärkeä. Tässä tapauksessa ratkaiseva kuvio on se, että hän on ihminen, joka saa minut nauramaan. Olin todella ihmeissäni, että kukas tämmöinen tyyppi on.

Kuka oli ensirakkautesi?

Peppi Pitkätossu tietenkin. Hän oli sellainen gimma, jonka halusin tavata ja jonka kanssa kokea seikkailuja. Kaikissa rakkauksissani on ollut tiettyä peppipitkätossumaisuutta.

Entä elämäsi suurin rakkaus?

Tämä on kierteinen vastaus. Elämä itsessään. Rakastan elämää. Joka aamu on oikeasti tosi hieno. Se ilmenee minussa elämänilona. Uskon vilpittömästi, että kaikki on edelleen mahdollista. Vastaan näin, koska en ole koskaan perustanut perhettä. Jos minulla olisi lapsia, luettelisin heidän nimensä.

Millainen arvo pitkällä suhteella on sinulle?

Yksi kauneimpia asioita on nähdä harmaantunut pariskunta. Se saa mietteliääksi.

” Rakkaudessa on myös eläimellinen puolensa.

Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä?

Pakkohan se on. Kyllä tässä elämässä pitää olla satua ja fantasiaa. Ai, kävikö niin nykyisen kanssa? Joskus ensisilmäys ei tule heti, vaan kypsyy. Ylipäätään tunteet pitäisi sallia itselleen eikä ohittaa niitä olankohautuksella. Se pitää elämässä kiinni ja valppaana. Rakkaus on huumaavin tunne, siinä menevät korvatkin lukkoon.

Mikä on hulluin tekosi rakastuneena?

Kaikki teot rakastuneena ovat hulluja. Silloin ei kuunnella järjen ääntä, siihen ei ole syytä. Tekoihin on tavallaan alibi rakkaudelta.

”Tunnen itseni ihan hupsuksi, että antaudun näin tunteiden vietäväksi, mutta olkoon niin. Ollaan ja nautitaan.”

Millaisen ihmisen kanssa et voisi olla parisuhteessa?

Onko tuollaista syytä nostaa esiin? En halua arvottaa mitään. Vaikka ihmisellä olisi täysin erilainen arvomaailma kuin minulla, se on kiinnostavaa. Kyllä rakkaus raivaa tien. Kyse on henkilökemiasta, se on korkeampaa tiedettä. Muilla seikoilla ei ole merkitystä.

Oletko väleissä exiesi kanssa?

Vaikka aika kultaakin muistot, olen kiitollinen siitä, että monien kanssa yhteydenpito on tiivistä ja olemme ikuisia ystäviä.

Millainen painoarvo suhteessa on seksillä?

Rakkaudessa on myös eläimellinen puolensa. Viidakossa pätevät viidakon lait. Viidakko on aistien valtakunta, ja siellä kaiken pitää olla mahdollista.

Pitääkö parisuhteen eteen mielestäsi tehdä töitä?

Pitää. On kaiken a ja o, että suhteen eteen näkee vaivaa. Samalla kehittää myös itseään. Itsekkyys ei kuulu parisuhteeseen. Siitä pitää luopua parisuhteen hyväksi.

” Rehellisyys itselleen pitää kiinni parisuhteessa.

Mitä et voisi antaa anteeksi?

Jos toinen tekee eri tavalla kuin oletat tai odotat, sinun vain pitää ymmärtää, miksi. Pitää hyväksyä se, vaikka se on kenties toisin kuin itse ajattelet. Tietenkin on tärkeää, että se, mikä on korvaamatonta, säilyy. Mitä oikeastaan annetaan anteeksi? Miksi on tilanne, että anteeksiantoa pitää miettiä? Vai onko kyseessä erilainen näkökanta? Minusta kaikki vastakkainasettelu on turhaa. Tämä on kypsän kaverin ajatuksia, ei parikymppisen.

Oletko mustasukkainen?

Terveellisesti. Ethän sinä kilpasilla ole: mustasukkaisuus on turhamaisuutta ja pikkumaisuutta. Pidä itsetuntosi kuosissa, ettei tarvitse olla mustasukkainen.

Missä menee pettämisen raja?

Tuo on tyly kysymys. Sitä rajaa määrittelee Tempparit. Sitä kysymystä käytetään viihdeteollisuudessa. Minusta ihmiset ovat suhteessa vapaita. Siihen ei kuulu toisen muuttaminen, kahlitseminen tai kontrollointi.

Rehellisyys itselleen pitää kiinni parisuhteessa. Jos tunne on kadonnut, pitää olla rehellinen eikä viestittää sitä toiselle tekojen kautta tavalla tai toisella. Itseään ei kannata huijata.

Millainen on täydellinen rakkaustarina?

Odottamaton, räiskyvä ja seikkailullinen. Se on kuin elokuinen ilotulitus Venetsiassa.

Mikä on romanttisinta, mitä sinulle on tehty?

Tämä menee jo niin privaattipuolelle, ettei se sovi painettavaksi perhelehteen.