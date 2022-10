Nämä suomalaiset julkkisparit löysivät rakkauden työpaikaltaan – 35 vuoden ikäero, ensin tylyt pakit...

Moni rakkaus roihahtaa työpaikalla, eikä ihme – tuleehan sorvin äärellä vietettyä melkoisesti aikaa. Muun muassa näiden julkkisparien rakkaustarinat alkoivat työpaikalla.

Joskus rakkaus löytyy lähempää kuin arvaakaan.

Arman Alizad ja Senay Coco kertoivat Me Naisten kansihaastattelussa reilu viikko sitten löytäneensä toisensa työpaikaltaan. Kun tv-tuottaja ja meikkitaiteilija-stylisti ensi kerran töiden merkeissä tapasivat, olivat molemmat tahoillaan varattuja. He tunnistivat tuolloin toisissaan hyvän tyypin ja luotettavan työkaverin.

Romanssi syttyi vasta paljon myöhemmin, kun molemmat olivat ehtineet elää sinkkuelämää nelisen vuotta.

Nyt pariskunnalla on yhteinen, kaksivuotias tytär. Uusperheen perustamisen myötä saman katon alla majailee kuitenkin parhaimmillaan kahdeksan henkeä.

Armanin ja Senayn tarina ei ole poikkeuksellinen: varsin moni romanssi roihahtaa työpaikalla. Listasimme kahdeksan julkista rakkaustarinaa, jotka alkoivat niin sanotusti sorvin ääreltä.

Renny ja Johanna Harlin

Elokuvaohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin työskentelivät yhdessä vain lyhyen, mutta sitäkin merkityksellisemmän hetken. Pari tapasi toisensa Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa – Renny ohjaajana, Johanna sivuroolissa.

Pari tutustui kesällä 2020 ja muutti jo samana syksynä Rennyn töiden perässä Bulgariaan. Helmikuussa 2021 rakastavaiset menivät kihloihin Istanbulissa ja syyskuussa naimisiin Saint-Tropezissa Ranskassa. Elokuussa pari sai ensimmäisen yhteisen lapsensa, Coco-tytön.

Myös parin asuinmaa on vaihdellut suhteen ensimmäisten vuosien aikana vauhdilla.

– Kun kaiken tapahtuneen listaa, kyllähän se voi kuulostaa hurjalta. Mutta tiedätkö, minua ei ole hetkeäkään pelottanut, koska isotkin muutokset ovat tuntuneet oikeilta ja luontevilta. Olemme halunneet tätä, emmekä pelkää antaa elämän viedä, Johanna miettii.

Sittemmin pari onkin palannut myös työskentelemään yhdessä: Johannan sivurooli Luokkakokous 3:ssa on vaihtunut uraksi Rennyn ”oikeana kätenä” esimerkiksi apulaistuottajana ja kuvauskoordinaattorina.

–Työni on mielettömän innostavaa ja monipuolista. Saan auttaa myös luovassa työssä enkä vain valvo, menevätkö asiat budjettiin, Johanna kuvaili Me Naisille huhtikuussa.

Harlinit kertoivat Me Naisten jutussa olevansa hämmentyneitä siitä, miten heidän 35 vuoden ikäeronsa jaksaa puhuttaa.

– Se hämmentää meitä siksi, ettei ikäero näy mitenkään arjessamme tai suhteessamme. En kerta kaikkiaan osaa nimetä yhtään asiaa, mihin se vaikuttaisi, Johanna sanoi.

Mika ja Kirsi Aaltola

Mika Aaltola ja hänen vaimonsa Kirsi Aaltola tapasivat työkonferenssissa Santahaminassa vuonna 2017.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja ja Haus-kehittämiskeskuksen kehittämisen johtaja tulivat hyvin juttuun. Mika Aaltola kertoi Ilta-Sanomille kiinnittäneensä huomiota ”asiantuntevaan ihmiseen”.

– Ehdotin hänelle sitten työpalaveria, joka päättyi pariin samppanjalasiin. Se oli hyvä työpalaveri, Mika Aaltola kertooi IS:lle.

– Kyllä siinä aika nopeasti tajusin, ehkä 15 minuuttia juteltiin, että ei tämä ehkä työpalaveri ole. Siitä se sitten lähti, Kirsi Aaltola sanoi haastattelussa.

Aaltolat menivät naimisiin Helsingin Tuomiokirkossa syyskuussa 2019. Parin poika syntyi keväällä 2022.

Marja Hintikka ja Ile Uusivuori

Marja Hintikka ja Ile Uusivuori ovat yksi suomen tunnetuimmista julkkispareista – molemmat kun ovat tv:stä tuttuja kasvoja. Marja kertoi kesällä Me Naisille, kuinka 16 vuotta sitten ”söpö työkaveri” tuli notkumaan Marja Hintikan työpisteelle ja pyysi häntä lounaalle. Työkaveri oli Ile Uusivuori, joka työskenteli myös tuolloin YleX:ssä.

Parin onni täydentyi myöhemmin kolmella lapsella: kahdella pojalla ja yhdellä tyttärellä.

– Perheenä olemme päässeet näin pitkälle siksi, että olemme Ilen kanssa hitsautuneet yhteen tehotiimiksi. Tukiverkot ovat olleet ohuet, ja kaksin olemme selvinneet kaikesta. Meille ei ole annettu valmista pöytää, pikemminkin me olemme usein tarjonneet sen muille. Only easy day was yesterday, hoimme usein toisillemme, kun lapset olivat pieniä, Marja kertoi Me Naisille kesäkuussa.

Kari Heiskanen ja Anna-Maija Tuokko

Näyttelijä Anna-Maija Tuokko ja ohjaaja Kari Heiskanen löysivät toisensa yhteisten töiden kautta. Kun työsuhde syveni seurusteluksi, Anna-Maijaa ei hirvittänyt Karin kokemus, miehen nauttima arvostus tai 26 vuoden ikäero, hän kertoi Me Naisille vuonna 2016.

Parilla on yhdessä vuosina 2015 ja 2019 syntyneet tyttäret.

Mikko ja Sara Parikka

Mikko ja Sara Parikka tapasivat toisensa Salkkareiden kulisseissa.

Mikko ja Sara Parikka tapasivat Salattujen elämien kuvauksissa vuonna 2009, sillä molemmat näyttelivät tuolloin sarjassa. Mikko Parikan mukaan hän iski nopeasti silmänsä Saraan, mutta sai aluksi tylyt pakit.

Pikku hiljaa Sara kuitenkin lämpeni kollegalleen, ja kaksikosta tuli pari. Naimisiin he menivät vuonna 2014.

Nykyään pariskunta asuu modernissa hirsitalossa Espoossa kolmen tyttärensä kanssa. Molemmat ovat myös siirtyneet Salkkareista sisällöntuottajan töihin.

Anni Hautala ja Ilkka Ihamäki

Ilkka Ihamäki ja Anni Hautala Radiogaalassa 2022.

Radiolähetysten kulisseissa toisiinsa rakastuivat myös juontaja Anni Hautala ja hänen puolisonsa, Hovimuusikko Ilkkana tunnettu Ilkka Ihamäki.

Pari kertoi suhteestaan ja tulevasta perheenlisäyksestään Radio Suomipopin suorassa radiolähetyksessä toukokuussa 2020.

– Jännittää ja nukuin levottomasti tämän takia, vaikka onkin iloinen ja riemukas asia. Te tiedätte, Tuukka ja Jaajo, mistä on kysymys, ja äidit tietää, mutta kiva kertoa Aamulypsyn kuulijoillekin, ettei ole spekuloitavaa kenelläkään, Ilkka sanoi radiossa.

– Sunnuntaina on äitienpäivä ja ensi vuonna, jos kaikki menee hyvin niin, mä pääsen poimimaan valkovuokkoja yhdelle ihanalle tyypille, joka odottaa meidän vauvaa, hän jatkoi.

– Joo, mä odotan vauvaa, Anni Hautala ilmoitti kommenttiin.

Pariskunnan suhde oli melkoinen uutispommi paitsi kuulijoille, myös heidän työyhteisönsä jäsenille. Sittemmin pari on mennyt naimisiin, ja heidän perheensä on täydentynyt toisellakin lapsella.

– Ei me sitä mitenkään yritetty pitää salassa, mutta ei erityisemmin mainostettukaan, Anni kertoi Me Naiset Radiolle tammikuussa 2021.

Erja Häkkinen ja Mika Karttunen

Erja Häkkisen miesystävä Mika Karttunen ei juuri esiinny julkisuudessa. Pari on pitänyt silti yhtä yli kymmenen vuotta.

Erja Häkkinen tapasi nykyisen miesystävänsä Mika Karttusen alun perin tv-sarjan kuvauksissa Etelä-Ranskassa. Vuonna 2008 aviopuolisostaan, F1-tähti Mika Häkkisestä eronnut Erja oli tuotannossa ruudussa, jokapaikanhöylänä ja tulkkina. Mika Karttunen puolestaan työskenteli tuotantopäällikkönä.

Seurustelemaan he alkoivat vasta myöhemmin, kun parin tiet kohtasivat uudelleen juhlissa yli kymmenen vuotta sitten.

– Tapasimme joissain kekkereissä yli kymmenen vuotta sitten. Siitä se lähti ihan itsekseen. Mitään suurta mullistusta ei ollut. Magneettina oli Mikan keskustelutaito ja kielellinen rikkaus. Hän on älykäs ja lahjakas ihminen ja loistava käsikirjoittaja. Se on tehnyt vaikutuksen, Erja kertoi Me Naisille tämän vuoden maaliskuussa.

Sillä Erja asuu lastensa kanssa Monacossa ja Mika Karttunen Suomessa, pari on elänyt etäsuhteessa jo yli kymmenen vuotta. Se ei ole heille ongelma.

– En näe etäsuhteessa mitään vaikeutta. Se on asennekysymys. Etäsuhde toimii, jos sen haluaa saada toimimaan. Olemme kolmen tunnin lentomatkan päästä toisistamme. Voimme puhua ja nähdä toisemme joka päivä puhelimessa ja matkustella yhdessä, Erja sanoi.

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström

Myös Elina Gustafsson ja Anna-Liisa ”Ansku” Bergström tapasivat työn merkeissä – tai ainakin yhteisen projektin pyörteissä.

Bergström ja Gustafsson tutustuivat Tanssii tähtien kanssa -kuvauksissa ohjelman ensimmäisenä suomalaisena samansukupuolisena tanssiparina. Energinen pari ihastutti katsojia esityksillään ja myöhemmin myös yllätysuutisella: heistä oli tullut pari myös oikeassa elämässä.

Ilta-Sanomat tavoitti tuolloin puhelimitse Gustafssonin, joka vahvisti kaksikon olevan parisuhteessa. Hän ei kuitenkaan halunnut kommentoida asiaa sen enempää.