Jyrki 69 oli jo järjestänyt elämänsä yksin, sitten tulivat Vain elämää -kuvaukset – ”Koskaan ei ole liian myöhäistä rakastua”

Jyrki 69 löysi rakkauden yllätykseksi itselleenkin. – Tämä on niin kova juttu! On hienoa hypätä tähän vuoristorataan.

Jyrki 69 kertoo, että lähipiiri on iloinnut hänen uudesta rakkaudestaan. ”Minusta on selvästi oltu huolissaan.”

Hymystä ei voi erehtyä. Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi, 53, on rakastunut mies.

– Tämä on tuore kokemus, hän myöntää.

Sen verran puskista rakkaus astui elämään, että The 69 Eyesin keulahahmo on vieläkin hämmentynyt, lähes shokissa.

Hän oli elellyt korona-ajan omissa oloissaan ja ”ilman tunne-elämää” hyvin tyytyväisenä. Lukenut, kävellyt luonnossa ja hiihtänyt, tehnyt musiikkia.

– Olin järjestänyt elämäni ja asiani niin, että minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Olin todella tasapainossa itsekseni ja yksikseni.

Sitten tulivat Vain elämää -ohjelman kuvaukset, missä itseään epäsosiaaliseksi kuvaava muusikko vietti aikaa uusien ihmisten kanssa ja yllättyi.

– Olikin aika mukavaa olla sosiaalinen – nauraa ja kokea asioita yhdessä.

Rakkaansa nimeä hän ei suostu lausumaan. Rakkauden sanomaa Jyrki on sen sijaan valmis liputtamaan. Hän haluaa vilpittömästi aktivoida ”kaltaisiaan, kotona viihtyviä jäbiä” palaamaan ihmisten ilmoille.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä rakastua!

Jyrki kertoo lähipiirinsä iloitsevan uudesta käänteestä.

– Ystäväpiirissä on kuulunut vilpittömiä helpotuksen huokauksia ja riemunkiljahduksia. Minusta on selvästi oltu huolissaan.

– Tämä on niin kova juttu! On hienoa hypätä tähän vuoristorataan, Jyrki sanoo.

– Rakkaus on terveellistä, sitä on hyvä saada ihan senkin takia. Tämä on herättänyt vanhan vampyyrin sydämen läpättämään.

