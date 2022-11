Paula Lehtomäki oli keskustan supertähti, kunnes tuli ”kova kolaus” – kertoo nyt, mitä hänelle sen jälkeen tapahtui

Paula Lehtomäki oli keskustapuolueen tähtinimiä, kunnes yllättäen putosi eduskunnasta. Ura on kuitenkin jatkunut huippuvirasta toiseen ja vei vuosiksi perheenkin ulkomaille. Menestykseen hänellä on kaksi reseptiä: kaikki apu otetaan vastaan ja vaikeimmat hommat hoidetaan itse.

Sauvakävely lähimetsässä on Paulalle parasta mielen ja kehon virkistystä. ”Hyvä joogatunti on tullut siinä kilpailijaksi. Ole myös kova marjanpoimija, jos suinkin kerkiän metsään marja-aikana.

Näyttävälle kattoterassille kävellään saunatilojen kautta. Vaikka Paula Lehtomäki on vauhdilla ottanut haltuun syyskuussa alkaneen pestinsä Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana, aivan kaikkia nurkkia hän ei ole ehtinyt uudella työpaikallaan nähdä. Nyt edustussaunan ohittaessaan Paula pistää merkille tilojen varustelun – hiuslakkaakin löytyy – ja vitsailee sitten, että olisipa huomannut suihkeen ennen kuin asettui tämän jutun valokuviin.

– Mun sisko kutsuu tätä Anna Wintour -tukaksi, hän sipaisee paksua polkkakampaustaan, joka kattoterassilla pyrkii leikkiin tuulen kanssa.

Wintour on Vogue-lehden päätoimittaja, napakkuudestaan tunnettu boss lady. Myös Paula Lehtomäki on tehnyt uransa kovilla johtopaikoilla. Alkujaan kuhmolainen nousi keskustan kansanedustajaksi 26-vuotiaana ja ministeriksi 30-vuotiaana. 16 eduskuntavuoden jälkeen ura jatkui valtiosihteeriksi valtioneuvoston kansliaan ja keväällä 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriksi Kööpenhaminaan.

Pestin oli määrä kestää Tanskassa ensi kevääseen, mutta Lehtomäki rekryttiin sieltä metsäteollisuusyritysten edunvalvontajärjestön nokkaan puoli vuotta aiemmin.

– Pikkaisen etukynteen tulin matkasta pois, hän sanoo katsellessaan alas kadulle.

Näkymä on Lehtomäelle tuttu: vanha työpaikka valtioneuvostossa on miltei viereisessä korttelissa.

– Joku voisi sanoa, etten ole pitkälle päässyt, hän nauraa.

” Helpot hommat delegoidaan muille ja vaikeat hoidetaan itse.

Tai sitten voisi sanoa, että Lehtomäki on aina pysynyt keskeisillä paikoilla.

– Niin no, minut on sillä lailla rakennettu, että haastavat hommat kiinnostavat. Helpot hommat delegoidaan muille ja vaikeat hoidetaan itse, hän sanoo niin arkisesti kuin vain voi.

Äänessä ei ole ylpeyttä, ihmetystä eikä tällä kertaa vitsiä, vaikka sutkauksia Paula harrastaa paljon.

– Kyllä minua haasteet aidosti motivoivat. Uuden oppiminen on yksi innostavimpia seikkoja elämässä. Minulla on siihen varmaankin hyvät valmiudet: keskittymis- ja oppimiskykyä sekä tässä vaiheessa jo kokemusta hankalistakin hommista. On tullut hyvää sitkoa, hän analysoi.

”Johtajuus ei kiehdo glorian tähden, sellainen on minulle vierasta. Mutta jos on vahva näkemys, miten asiat kannattaa tehdä, silloin on kätevää olla päällikkönä”, Paula Lehtomäki sanoo pomopaikoistaan.

Mustikkakeittokriisi

Vuodet Kööpenhaminassa tulivat uralla hyvään aikaan, ja olihan ajatus arjesta ulkomailla houkuttanut Paulaa usein. Ajoitus vain oli vähän epäonninen: 3,5 vuoden jaksosta kaksi vuotta olivat koronan rajoittamia. Kun kaikki oli kiinni, Lehtomäen perhe jäi muiden tapaan palloilemaan keskenään.

– Puolet ajasta oli liesuamista omassa porukassa. Viihdyin Tanskassa loistavasti, opin kieltäkin kohtuullisen hyvin ja tykkäsin touhuta paikallisten kanssa, mutta poikkeusoloissa sosiaalinen elämä ja perheenä maahan tutustuminen jäivät vähiin, Paula kertoo.

– Kävimme paljon luonto- ja metsäretkillä. Alkuun nuorimmainen lapsi kyllä kyseli, kutsutaanko tätäkin metsäksi, kun tanskalainen maisema poikkesi meidän pohjoisen havumetsistä.

Paula ja puolisonsa muuttivat Kööpenhaminaan nyt 17-, 15- ja 11-vuotiaiden lasten kanssa. Kolmikko sai paikat kansainvälisessä koulussa, jonka oppilaat edustivat yli 80 kansallisuutta. Kahdelle nuorimmalle vieraskielinen ympäristö oli alussa tiukempi haaste, mutta äiti kiittelee lasten sopeutuneen lopulta hyvin.

– Nuoret ovat niin näppäriä hyödyntämään digitaalisia välineitä. Kun samaa pleikkapeliä voi pelata Suomessa istuvien kaverien kanssa, se helpottaa kotiutumista kummasti, hän sanoo.

– On näiden lapsuus todella erilainen kuin omani. Olen kotoisin pienestä kylästä itärajalta, jossa arki oli hyvin pienimuotoista. Kokemus maailmalta on varmasti arvokasta pääomaa, mutta ei se itsessään tee lapsuudesta parempaa tai huonompaa.

” Ruotsalaiset kollegat trokasivat minulle sillan toiselta puolelta blåbärsoppaa.

Sitten Paula muistuttaa, että arjen peruslogiikka on lopulta hyvin samanlaista, ainakin näin Pohjoismaissa, eivätkä kulttuuriset erot järisytä. Aamulla lähdetään kouluun ja töihin, illalla käydään harrastuksissa ja ruokaa ostetaan kaupasta.

– Hassu juttu oli se, ettei Tanskassa myyty marjasoppaa, jota Suomessa on marketeissa tarjolla pitkät rivit ja jota meillä on totuttu syömään paljon.

Paula turvautui tilanteessa ruotsalaisiin työkavereihinsa.

– -Siitähän tuli sitten ihan vitsi, miten ruotsalaiset kollegat trokasivat minulle sillan toiselta puolelta blåbärsoppaa.

Nyt muutto Suomeen ja tuttuun kotiin Itä-Helsingissä on kokolailla hoidettu. Muu perhe palasi jo koulujen päätyttyä kesällä, Paula viimeisenä syyskuussa. Nippeliä, nappelia ja byrokratiaa, hän tiivistää kokemuksensa muuttoruljanssista. Viimeisenä sähkösopimuksia lopeteltiin vielä Suomesta käsin.

Paluunsa jälkeen perhe on ehtinyt viettää keskimmäisen lapsen rippijuhlia sekä tavata ystäviä ja läheisiään.

– Vuodet ulkomailla, erityisesti pandemia-aikana, herättivät huomaamaan, miten vahvasti sosiaaliset verkostoni ovat Suomessa. Kotiinpaluu on monessa mielessä tuntunut oikein hyvältä.

Pomoksi patruunoille

Tuskin on sattumaa, että Paula Lehtomäki on tänään pukenut ylleen Marimekkoa, jonka kuosin vihreä on tismalleen sammaleen sävyistä. Väri natsaa työpaikan teemaan ja sopii kantajalleen. Lehtomäki kertoo muokanneensa mekkoa niin, että on teettänyt siihen taskut. Käytännöllisyys ja toimeliaisuus ovat hänen juttunsa.

Lehtomäen oma metsäsuhde alkaa näkymällä kotikeittiön ikkunasta. Se on ensimmäinen maisema, jota hän aamuisin katsoo napsauttaessaan kahvinkeittimen päälle. Hänelle metsä on henkilökohtaisen hyvinvoinnin lähde.

– Sauvakävely lähimetsässä on parasta mielen ja kehon virkistystä. Kuhmossa mennään tietenkin lakkasuolle ja syksyllä puolukkaan. Parhaiden maastojen sijainnista kerrotaan korkeintaan epämääräisiä vihjauksia, hän nauraa.

Kun tuore toimitusjohtaja alkaa puhua työstään, olemuksessa on vilpitöntä innostusta eikä puhe tule brosyyreista. Lehtomäki on nyt ensi kertaa urallaan yksityisen sektorin leivissä ja vaikka edustaakin valtavaa teollisuuden alaa, hän näkee paikaltaan suoran linkin yksityisiin metsänomistajiin, puutaloaan rakentaviin tai vaikkapa heihin, jotka parhaillaan ideoivat, miten puukuitu tulevaisuudessa taipuu tekstiiliksi. Puu on megatrendi, ja Lehtomäki tietää sen.

– Tällä alalla on paljon uutta keksittävää ja samaan aikaan vahvaa perinnettä. Metsäteollisuudessa on pitkä historia kestävän hyvinvoinnin luomisessa sekä suuri potentiaali luoda sitä myös tulevaisuudessa. Siitä on helppo olla innostunut, hän sanoo.

Jos haasteet sopivat Lehtomäen luonteelle, on niitä tässäkin ajassa ja tehtävässä tarjolla. Metsäteollisuuden kilpailukykyä koettelevat energiakriisi sekä vauhdilla etenevä EU:n lainsäädäntö, joka ohjaa, missä määrin metsää suojellaan, kaadetaan ja käytetään. Tuo vääntö vie jatkossa myös Lehtomäkeä Brysseliin.

Imagollisesti alalla on äijäleima – miesvaltaisuus on myös tilastollinen fakta – ja samaan aikaan tarve uusista ammattilaisista, joissa Lehtomäki mieluusti näkisi enemmän naisia. Samaa toimitusjohtajan virkaa on kerran aiemmin hoitanut nainen, Anne Brunila vuosina 2006–2009. Hän kirjoitti värikkäästi kokemuksistaan metsäpatruunoiden neuvotteluissa ja illanvietoissa kirjassaan Kuka olisi uskonut (Tammi, 2020).

– Faktisesti ei ole mitään syytä, miksi metsäalan tarvitsisi olla miesvaltainen jatkossakin. Haluan innostaa tyttöjä ja nuoria naisia koulutusvalinnoissaan metsän suuntaan. Suomessa on myös noin 700 000 yksittäistä metsänomistajaa ja heistä iso osa naisia. Ei kaikkien tarvitse ryhtyä metsänhoitajiksi, mutta kyllä omistuksistaan kannattaa kiinnostua eikä vain istua niiden päällä, Lehtomäki sanoo.

– Urallani olen usein toiminut miesvaltaisella alalla, eikä se ole koskaan ollut issue.

” En koe ollenkaan huonona, miten nuoret tällaisen boomerin näkevät.

Se, mitä Lehtomäki työltään toivoo, on kunnon dialogi. Hänen mielestään näkemyksiä voi haastaa vain käymällä keskusteluita niiden kanssa, jotka ovat samaa mieltä mutta myös ja erityisesti niiden kanssa, jotka ajattelevat toisin.

– Yhteinen fundeeraus on virkistävää, se että oikein keskustellaan ja haastetaan. Vaikka omista tottumuksista luopuminen on hirveän vaikeaa, se on myös mielettömän kehittävää. Ajattelen, että pysyvä halu ja uteliaisuus omien totuuksieni kyseenalaistamiseen on ollut yksi tärkeimpiä työkalujani elämässä, Lehtomäki pääsee vauhtiin.

– Erilaisten näkemysten ja ikäluokkien sekoittuminen työpaikoilla ja kotonakin on mahtavaa. Luojan kiitos ihanista nuorista, jotka osaavat ajatella asioita vinkkeleistä, joista en itse osaa.

Paula Lehtomäki täyttää marraskuussa 50 vuotta ja ajattelee, että ikä on mitä parhain uudelle ura-avaukselle.

– Tässä vaiheessa on jo kokemusta mutta vielä pitkästi perspektiiviä edessäpäin. En koe ollenkaan huonona, miten nuoret tällaisen boomerin näkevät.

” Elämänkokemus tuo henkisiä valmiuksia olla onnellinen.

Mutta on Paulalle valjennut sekin, ettei viisikymppisen parane tehdä ihan kaikkea niin kuin parikymppisenä. Esimerkiksi osallistua jalkapalloon ilman alkuverryttelyä. Siitä on jo viikkoja, kun tukijalan takareisi sanoi potkuhetkellä räps, ja reisi on yhä kipeä.

– Selvänä tuntuu, että keho on jo kääntynyt ikääntymisen suuntaan. Samalla mieli on kuitenkin vahvistunut kestämään muutoksia. Sillä lailla luonto on tämän homman rakentanut, että elämänkokemus tuo henkisiä valmiuksia olla onnellinen ja tyytyväinen, vaikka fysiikka ei ole enää ennallaan.

Politiikan sivullinen

Paula Lehtomäki sanoo seuranneensa lähivuosien kotimaan politiikkaa pääosin julkisista lähteistä. Siitä puhuessaan vauhti kääntyy varovaisemmaksi. Hän arvioi, että varsinkin some on muuttanut tempoa ja tuonut politiikkaan piirteitä, joita hän ei ole kaivannut lopetettuaan eduskunnassa 2015.

– Ajatteluun on ylipäätään kaikissa tehtävissä liian vähän aikaa. Politiikassa haastetta lisää, että aina on päivän polttavaa tulipaloa sammutettavana.

Aikoinaan Lehtomäki oli keskustan tähtinimiä ja valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi peräti neljässä puoluekokouksessa.

– Ajassa pitää kyllä mennä tosi paljon taaksepäin, jos minusta puhuu puolueen tähtinimenä, hän toppuuttelee.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Lehtomäki oli ehdolla Helsingistä, mutta jäi varasijalle.

– Oli se kova kolaus, hän sanoo nyt.

– Olin tosissani mukana, ja kun paikkaa ei tullut, tietenkin se oli pettymys. Toisaalta sitä seurasi vaativa mutta mahtava periodi valtioneuvostossa ja tehtävä Suomi 100 -juhlavuoden puheenjohtajana. Minulla on käynyt monesti hyvä onni, että asioita on tullut oikeaan aikaan tarjolle.

” Kukaan ei voi pyyhkiä vuosikymmenten historiaa elämästään pois.

Uudessa työssään Lehtomäki aikoo pitää tiivistä vuoropuhelua kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Yhteys keskustaan on säilynyt ”jonkinlaisena”.

– Kukaan ei voi pyyhkiä vuosikymmenten historiaa elämästään pois. Siltä ajalta minulla on myös läheisiä ystäviä.

Politiikkaan paluuta hän kiistää miettineensä eikä halua sillä leikitellä nytkään juuri alkaneen virkansa startissa.

– Sanotaan niin, että harvoihin asioihin elämässä asennoidun ’ei koskaan’. Ajassa mentäisiin kuitenkin tooodella pitkälle, ennen kuin miettisin tuollaista. Toisaalta, jos terveyttä riittää, minulla on hyvinkin parikymmentä aktiivista vuotta edessä. Siinä ehtii vielä moneen.

Paula Lehtomäki oli pitkään ministerinä, kun hänen lapsensa olivat vauva- ja taaperoikäisiä. ”Tarvittiin massiivinen määrä apua, että homma pyöri”, hän kertoo.

Elämän mittaiset ruuhkavuodet

Paula Lehtomäki näyttää onnistuneen vaikuttavan uran ja perhearjen pyörityksessä hyvin. Hänellä on siihen selvä resepti: käytä apua.

– Nii-i, hän aloittaa vetämällä syvään henkeä.

Lehtomäki oli pitkään ministerinä, kun lapset olivat vauva- ja taaperoikäisiä.

– Tarvittiin massiivinen määrä apua, että homma pyöri. Ainakin minä tarvitsin. Ei se ihan helppoa ollut.

Samalla, kun Paula kannustaa naisia ja äitejä pyrkimään koviin tehtäviin, hän muistuttaa, ettei kombinaatio ole yksinkertainen. Häntä on auttanut puoliso, jolla ei ole matkatyötä ja joka on ottanut vastuuta arjesta. Myös oma äiti on ollut perheelle merkittävä apu.

” Ei pidä harhautua kuvittelemaan, että ruuhkavuodet on jokin kolmesta viiteen vuoden periodi ja sitten förbi.

Paulan isä menehtyi 1980-luvulla, äiti on hyvissä voinneissa ja yhä tukena arjessa.

– Ei pidä harhautua kuvittelemaan, että ruuhkavuodet on jokin kolmesta viiteen vuoden periodi ja sitten förbi. Silleenhän se ei mene. Kun yksi ruuhkakohta hellittää, kohta tulee jo seuraava.

Siksi Paula pyrkii pitämään jaksamisensa tasapainossa päivätasolla, ei viikko tai kuukausi kerrallaan. Riittävästi sauvakävelyä tai joogaa ja iltariekkumisille loppu ”sivistyneeseen aikaan”.

– Olen tinkimätön nukkumisen suhteen ja aika hyvä pitämään itsestäni huolta. Tunnistan, jos korvien välissä alkaa olla kaista täynnä tai jaksaminen kantillaan. On yksilöllinen kokemus, kuinka paljon pyöritettävää on hallittavissa.

Omaa kaistaansa Paula on surutta raivannut läheisten sekä palkatulla avulla. Samaa hän suosittelee muillekin. Viimeksi pitopalvelu hoiti rippijuhlien tarjoilut, väillä ostetaan siivousapua tai kauppakassitilauksia kotiinkuljetuksella.

– Kaikkea apua, mitä on ollut mahdollista käyttää, olen käyttänyt ja aion käyttää jatkossakin. Kaikkea ei voi yhtä aikaa tehdä eikä tarvitse. Eikä liioin tarvitse olla huolissaan, etteikö muistettavaa silti jäisi ihan tarpeeksi itsellekin.

Sitten on vielä yksi tärkeä juttu: ystävät. Tyttöporukalla kohtaamisen ja kohkaamisen merkitys on Paulan hyvinvoinnille a ja o. Kuhmon lukiovuosilta on säilynyt neljän naisen ystäväpiiri, joka viimeksi saatiin koolle kesällä Oulussa.

– Ensin otetaan lasi viiniä, ennen sitä ei aleta millekään. Sitten käydään läpi perheen kuulumiset, mitä kremppaa on kelläkin ja iloisesti todetaan, ettei olla enää ihan kaksikymppisiä.

Sen jälkeen keskustelu yleensä liukuu yhteiskunnallisiin aiheisiin, sillä sillä saralla ystävykset ovat olleet tai ovat edelleen aktiivisia.

– Jutuissamme on erityinen klangi, kun olemme tunteneet toisemme niin pitkään. Se on se minun venttiilini päästää höyryjä ulos.

Paula Lehtomäki 49-vuotias entinen poliitikko asuu Helsingissä puolisonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Aloitti vastikään Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana. Toiminut Suomen ympäristöministeriä sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä. Puhuu suomen lisäksi englantia, venäjää, ruotsia, tanskaa ja vähän ranskaakin. Harrastaa laulua ja kuntoliikuntaa.

