Emmi ja Sanna ovat aviopari, mutta heidän luonaan asuu myös Sannan poikaystävä Ari – Emmi asetti kuviolle yhden ehdon

Sanna Monell, 37, ja Emmi Mohell, 34, ovat kiireistä arkea elävä pariskunta. He ovat ravintolayrittäjiä ja heillä on kolme lasta. Aivan kaikesta Sannan ja Emmin ei tarvitse kuitenkaan selvitä kahdestaan, sillä arjessa auttaa Ari Salomäki, 40. Ari on Sannan poikaystävä.

Kolmikko muutti yhteen tänä kesänä.

Ennen kuin Sanna, Emmi ja Ari muuttivat yhteen, Emmi teki selväksi yhden asian: talon tulisi olla niin iso, että Arin makuuhuone olisi riittävän kaukana hänen ja Sannan yhteisestä makuuhuoneesta. Mieluiten toisella puolella asuntoa.

Kolmikko viettää tiiviisti aikaa yhdessä, mutta Emmillä ja Arilla ei ole intiimiä suhdetta. Ari on ainoastaan Sannan poikaystävä.

Sanna ja Emmi nukkuvat pääosin kahdestaan, mutta Sanna on öitä myös Arin makuuhuoneessa.

– Olen aina kaksi yötä Emmin ja yhden yön Arin kanssa kerrallaan, Sanna selittää.

– Ihan kaikesta aikatauluttamisesta ei olla vielä päästy eroon, Emmi kommentoi.

Ulkopuoliselle Arin ja Sannan yhteinen aika voi kuulostaa vähältä, mutta Ari on tyytyväinen järjestelyyn. Arilla on myös aikaisempaa kokemusta monisuhteisuudesta.

Kolmikon arki sujuu nykyään hyvin, mutta Sannan ja Emmin suhteessa on ollut lukuisia kriisejä – ja myös draamaa. Niiden selvittäminen on vaatinut paljon puhumista sekä kompromissien tekemistä.

Monisuhteisuus puheeksi jo suhteen alussa

Sanna ja Emmi ihastuivat toisiinsa vuodenvaihteessa 2014, kun Emmi piti uudenvuodenjuhlat silloisen kumppaninsa kanssa Kuopiossa. Emmin silloinen kumppani ja Sanna olivat ystäviä, joten siksi Sannakin oli juhlissa.

– Kerroin juhlien jälkeen häpeissäni ystävälleni, että olen ihastunut hänen tyttöystäväänsä. He erosivat – ja ystävyys meni joiksikin vuosiksi, Sanna muistelee.

Juhlien jälkeen Sanna ja Emmi aloittivat suhteen, ja jo kahden kuukauden päästä juhlista he muuttivat yhteen. Emmi muutti Kuopiosta Sannan ja tämän noin vuoden ikäisen lapsen luo Helsinkiin.

Monisuhteisuus tuli puheeksi jo suhteen alussa, sillä parilla oli asiasta hieman erilaiset näkemykset. Sannalla oli suhdemuodosta jo kokemusta, sillä kun hän seurusteli lapsensa isän kanssa, hänellä oli myös tyttöystävä.

Emmi sen sijaan paheksui Sannan elämäntapaa, sillä ei ollut itse vielä valmis elämään yhtä avoimesti, vaikka olisi halunnut.

Suhteen alkaessa kummallekin oli kuitenkin päivänselvää, että muiden kanssa saa olla. Pari päätyi avoimeen suhteeseen, jossa oli kaksi sääntöä: kumpikaan ei ole naisten kanssa, eikä saa olla mitään vakavaa.

Sannan ja Emmin suhde on edennyt aina nopeasti. Miesten kanssa Sanna kertoo olevansa varovaisempi.

Vahinkoraskaus ja kriisi

Yksi Sannan ja Emmin suhteen käännekohta oli vuosi 2016. Tuolloin Sanna synnytti parin ensimmäisen yhteisen lapsen. Seuraavana vuonna oli edessä taas yksi muutos, kun pari päätti muuttaa Helsingistä Kouvolaan.

Muuton myötä naisia koskeva sääntö aiheutti varsin pian vääntöä, sillä Emmin tarpeet muuttuivat. Sääntö sopi hyvin Sannalle, sillä hän on aina tullut hyvin toimeen miesten kanssa. Sen sijaan Emmi taas on kiinnostuneempi naisista kuin miehistä, eikä hänen ollut yhtä helppoa tutustua miehiin kuin Sannan.

” En halunnut synnyttää enää yhtään lasta.

Vaikka tilanne oli Sannalle mieluisampi, päätti Emmikin sopeutua siihen.

Kouvolassa Sanna tapaili miestä, jolle tuli vahingossa raskaaksi. Se oli iso kriisi Sannan ja Emmin parisuhteelle.

– En halunnut synnyttää enää yhtään lasta. Lisäksi olimme yhdessä päättäneet, että Emmi synnyttäisi seuraavan lapsen, Sanna kertoo.

Raskaus ei ollut Emmille helppo asia. Lopulta hän oli kuitenkin se, joka toivoi, että lapsi pidetään. Sanna epäröi, mutta heltyi ajatukselle ultraäänikäynnillä. Lapsi syntyi vuonna 2018.

” Koin itseni ulkopuoliseksi suhteessamme.

Isoimmat väännöt olivat kuitenkin vasta edessä. Emmi nimittäin halusi, että suhteessa saisi deittailla myös naisia. Se oli kova paikka Sannalle. Kun Emmi löysi uuden deittikumppanin, Sanna koki voimakkaita mustasukkaisuuden tunteita.

Sanna halusi kuitenkin selvittää asian ja kertoi rehellisesti Emmille tunteistaan.

– Kerroin, että salailu sattuu kaikkein eniten. Koin itseni ulkopuoliseksi suhteessamme, Sanna kertoo.

– Moniavioisessa suhteessa voi olla ihan yhtä lailla mustasukkaisuutta kuin muissakin suhteissa, hän lisää.

Ari astui kuvioihin

Vuonna 2019 Sanna tapasi Tinderissä kiinnostavan miehen – se oli Ari. Sannaa ja Aria yhdisti yrittäjyys ja lapset, joita myös Arilla on kaksi. Sanna ja Ari kävivät treffeillä, mutta suhde pysyi kevyenä.

Sanna ei halunnut mitään vakavaa, koska aika ja energia kuluivat yrityksen pyörittämisen lisäksi perhearkeen ja pienen vauvan hoitoon. Myös parisuhde Emmin kanssa oli kriisissä. Pikku hiljaa Sannan stressi paheni, ja lopulta hän paloi loppuun keväällä 2020.

” Meidän piti selvittää ensin omat ongelmamme, ennen kuin pystyimme keskittymään muihin.

Burnout oli kuitenkin parin pelastus, sillä sen ansiosta Sanna ja Emmi ymmärsivät pysähtyä ja selvittää parisuhdettaan.

– Emme osanneet tukea toisiamme, kun olimme niin väsyneitä. Koska kummallakaan ei ollut tuohon aikaan mitään vakavaa meneillään muiden kanssa, päätimme sulkea suhteen, Sanna kertoo.

– Meidän piti selvittää ensin omat ongelmamme, ennen kuin pystyimme keskittymään muihin, Emmi lisää.

Uudet säännöt suhteelle

Kun Sanna ja Emmi olivat saaneet selvitettyä ajatuksiaan ja selvinneet kriisistä, he päättivät avata suhteensa uudestaan. Kesällä 2021 Sannan ja Arin välit lämpenivät uudelleen, mutta kumpikaan ei vieläkään halunnut mitään vakavaa.

Tuolloin Sanna ja Emmi päättivät myös uusista pelisäännöstä.

– Vaikkemme edelleenkään olleet kaikesta täysin samaa mieltä, olimme kummatkin kasvaneet kriisivuoden aikana paljon, Emmi kertoo.

Pelisäännöistä keskustelemisen yhteydessä pari käsitteli molempien toiveita. Selvisi, että Emmi toivoi monisuhteisuuden tarkoittavan sitä, että on lupa mennä ja tehdä. Hän ei silti voinut kuvitellakaan, että voisi rakastaa kahta tai useampaa ihmistä samaan aikaan.

” Minusta ei tuntunut hyvältä, että Sanna meni aina vain Arin luo.

Sanna taas koki, että monisuhteisuus tuo hänelle turvaa ja helpottaa menetyksen pelkoa – pelkoa siitä, että jos kumppani rakastuisi toiseen ja jättäisi hänet. Tuolloin Sanna kertoi Emmille, että haluaisi asua kahden ihmisen kanssa samassa kodissa.

– Aluksi ajattelin, ettei ehdotus tulisi kuuloonkaan, Emmi kertoo.

Sanna luopui ajatuksesta, mutta pikku hiljaa Emmi alkoi nähdä kodin jakamisen kolmannen osapuolen kanssa mahdollisena.

– Sanna ja Ari näkivät usein. Minusta ei tuntunut hyvältä, että Sanna meni aina vain Arin luo. Se aika oli pois meidän perheeltä, Emmi kertoo.

Niinpä Ari alkoi viettää yhä enemmän aikaa Sannan ja Emmin luona, jolloin Emmi tutustui Ariin paremmin. He huomasivat paljon yhtäläisyyksiä toisissaan.

– Huomasin, että Ari ei ole tulossa meidän väliimme, Emmi kertoo.

Arista ja Emmistä tuli ystäviä ja lopulta he ehdottivat yhteenmuuttoa Sannalle.

– Ajattelin, että säätäminen loppuu, jos olemme kaikki saman katon alla, Emmi kertoo.

– Minä taas ajattelin, että otetaan aika isoja askeleita. Nyt voisi vähän himmailla, Sanna muistelee.

Kolmikko löysi kuitenkin sopivan kodin ja muutti yhteen.

Alkuun Emmiä häiritsi esimerkiksi Sannan ja Arin pussailu hänen edessään. Nyt kaikki ovat läheisyyden kanssa avoimempia.

Voiko hellyyttä osoittaa toisen nähden?

Rajojen löytäminen ja vetäminen ovat vaatineet Sannalta, Emmiltä ja Arilta paljon opettelua.

Emmi kertoo, että on edelleen ajoittain mustasukkainen Sannan ja Arin suhteesta.

– Onneksi osaan käsitellä sitä nykyään ja sanoa asiasta. Mustasukkaisuus johtuu useimmiten siitä, etten ole kokenut saaneeni tarpeeksi huomiota, Emmi kertoo.

Alkuun Emmiä häiritsi Sannan ja Arin pussailu hänen edessään. Myös Arille oli aluksi ongelma pussailla Emmin nähden, sillä hän halusi kunnioittaa tätä.

Nyt kaikki ovat läheisyyden kanssa avoimempia. He ovat sopineet, että muiden nähden saa pussailla ja halailla, mutta kaikki intiimi tapahtuu makuuhuoneen puolella.

– Pitää ajatella maalaisjärjellä, mikä on okei ja mikä ei, Emmi sanoo.

” Arki on aivan tavallista.

Sanna muistuttaa, etteivät polyamoriset suhteet ole välttämättä mutkattomia:

– Jos oma tontti ei ole kunnossa, niin on aivan turhaa haalia lisää tontteja. Jos yhtä suhdetta on vaikea ylläpitää, niin ei ole yhtään sen helpompaa ylläpitää useita suhteita.

Yhteisen yrityksen ja lasten takia Sanna ja Emmi ovat aina yhdessä.

– Jaamme vain yöt. Muuten arki on aivan tavallista, Emmi kertoo.

Sannan ja Emmin mielestä monisuhteisuuden ainoa vaikeus on kommunikaatio.

– Pitää ilmaista omat tarpeet. Jos Ari haluaa aikaa Sannan kanssa, pitää hänen avata suunsa ja sanoa se, Emmi selittää.

– Toisaalta on hyvä asia, että puhumista joutuu kehittämään ja kaikki pitää sanoa ääneen. Harjoittelen sitä joka päivä, hän jatkaa.

Sanna ja Emmi ovat tottuneet selvittämään kaiken puhumalla. Arista kaikkea ei tarvitsisi keskustella niin perusteellisesti.

” Se vähentäisi syyllisyyden tunnetta, jos tietäisin, ettei toinen jää yksin, kun lähden toisen kanssa treffeille.

Välillä Sannan pitää olla myös Emmin ja Arin välisenä viestinviejänä. Tilanne vaatiikin joustoa ja opettelua kaikilta osapuolilta.

Vaikka pari ei ole sulkenut pois muiden deittailua, Emmillä tai Arilla ei ole ollut aikaa tai halua muiden tapailuun. Sanna taas toivoisi, että tilanne olisi päinvastainen.

– On raskasta olla kaikille kaikkea. Se ehkä vähentäisi syyllisyyden tunnetta, jos tietäisin, ettei toinen jää yksin, kun lähden toisen kanssa treffeille, Sanna selittää.

Yhtenäinen perhe

Sanna ja Emmi ovat olleet yhdessä liki yhdeksän vuotta, joista kuusi naimisissa. Ari on ollut mukana kuvioissa kolme vuotta.

Vaikka suhteet eivät ole olleet mutkattomia, vaikeinta kaikille on ollut uusperheeseen sopeutuminen. Perheen lapset eivät kuitenkaan ole asumisjärjestelyjä kummastelleet.

– Joskus vanhin lapsi on kertonut, että koulussa luokkakaveri on ihmetellyt asiaa, Emmi kertoo.

” En voinut elää enää salassa vanhemmiltani.

Muuten läheiset ovat suhtautuneet kolmikon suhde- ja asumiskuvioihin hyvin. Emmin äidin ainoa huoli on liittynyt uusperheeseen. Sanna puolestaan on pehmitellyt vanhempiaan vuosia. Muutto Kouvolaan oli Sannalle iso päätös, sillä hänen äitinsä on kotoisin sieltä. Ari on ensimmäinen toinen suhde, jonka Sanna on esitellyt vanhemmilleen.

– En voinut elää enää salassa vanhemmiltani. Minun piti tulla kaapista viisi vuotta sitten monisuhteisuuden kanssa. Vanhemmilleni oli vaikeaa jo se, että olen naisen kanssa, Sanna kertoo.

Itse monisuhteisuus on Sannan, Emmin ja Arin kohdalla sujunut kaikkien mukaan hyvin.

– Haluamme olla yhtenäinen perhe. Tässä suhteessa ei ole hierarkioita, kuten joillakin muilla saattaa olla. Kaikki suhteemme ovat yhtä arvokkaita, Sanna kertoo.

Erilaisten suhdemuotojen sanastoa Vastuullinen tai eettinen Monisuhteisuus on yläkäsite, jolla viitataan sellaisiin intiimeihin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta. Sanat vastuullinen tai eettinen viittaavat siihen, että suhde perustuu kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen. Esimerkiksi polyamoria ja avoin suhde ovat monisuhteisuuden muotoja. Polyamoria on monisuhteisuuden toteuttamismuoto. Polyamoriassa henkilöllä voi olla seksuaalisesti, emotionaalisesti ja/tai romanttisesti intiimejä ihmissuhteita usean ihmisen kanssa yhtä aikaa kaikkien osallisten tietoisella hyväksynnällä ja suostumuksella. Polyamoriset suhteet eivät ole sidoksissa ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Polyamoria on eri asia kuin polygamia, joka tarkoittaa moniavioisuutta. Avoin tai vapaa suhde on intiimi suhde, jossa ei ole kielletty seksuaalisia tai muuten intiimejä suhteita muiden kanssa. Osapuolet sopivat, että heillä on lupa pitää parisuhteensa ohella muita seksisuhteita ja joskus – vaan ei aina – myös rakkaussuhteita. Lähde: Sexpo

