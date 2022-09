Uuvutko helposti sosiaalisissa tilanteissa? Jos vastaus on kyllä, tunnistat takuulla nämä 14 arkista ongelmaa

Tuntuuko joskus siltä, että on ihan pakko päästä kotiin kesken juhlien? Ilahdutko, jos sovitut menot peruuntuvat? Jos vastasit kyllä, olet ihmistyyppiä, joka uupuu helposti sosiaalisissa tilanteissa.

Jos uupuu helposti sosiaalisissa tilanteissa, on joskus pakko vetäytyä omaan rauhaan.

Se saattaa iskeä aivan yllättäen, esimerkiksi kivassa illanvietossa, juhlissa tai konsertissa. Ensin kaikki on ihan hyvin, mutta sitten alkaa väsyttää. Pian voi iskeä ahdistus: haluan pois täältä.

Esimerkiksi tältä voi tuntua sosiaalinen uupumus. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi irtaantunut, masentunut tai avuton olo ja vetäytyminen tilanteissa, joissa on muiden seurassa.

Sosiaalisesta uupumuksesta kärsivät etenkin introvertit, joita sosiaaliset tilanteet tavallisesti väsyttävät enemmän kuin virkistävät. Introvertin on saatava tarpeeksi omaa aikaa, jotta saa ladattua akkuja ja jaksaa taas viettää aikaa muiden kanssa.

Joskus ihmisten näkeminen voi olla kuitenkin liikaa jopa niille, jotka yleensä jaksavat bailata pilkkuun asti. Vaikka sosiaaliset tapahtumat toimivat ekstroverteille voimavarana, voi meneväinen ja sosiaalinenkin tyyppi väsähtää.

Sosiaaliselta uupumukselta voi yrittää välttyä, jos osaa kuunnella ja tunnustella omaa oloaan erilaisissa tilanteissa. Joskus se silti iskee päälle varoittamatta.

Listasimme 14 asiaa, jotka jokainen sosiaalisissa tilanteissa helposti uupuva tunnistaa. Jos löydät itsesi listalta, älä huoli – et ole tunteidesi kanssa yksin.

1. Kun olet lähtenyt hyvillä mielin juhliin tai tapaamaan kavereita, mutta salamana iskee tunne siitä, että on pakko päästä kotiin. Siihen ei tunnu olevan mitään syytä, sillä kaikki on periaatteessa hyvin. Silti tuntuu, että olisit juuri nyt mieluummin itseksesi kotona.

2. Kun saavut kotiin töistä, etkä kykene hetkeen tekemään mitään muuta kuin makaamaan sohvalla hiirenhiljaa.

3. Kun joudut pitkän työpäivän jälkeen ruuhkabussiin, -junaan tai -metroon. Silloin ajatus yksityisautoilusta alkaa tuntua kumman hyvältä.

4. Ahdistut jo etukäteen, kun tiedossa on isot juhlat. Erityisen paljon ahdistaa, jos olet itse niiden järjestäjänä tai juhlakaluna, sillä tiedät, ettet voi poistua paikalta, vaikka mieli tekisi.

5. Vetäydyt yleensä sivummalle sosiaalisissa tilanteissa. Tiedät, että kun hengailet porukan reunamilla, voit tarpeen tullen kadota vähin äänin.

6. Et mielelläsi sovi arki-iltoihin ylimääräisiä menoja, sillä sosiaalinen mittarisi täyttyy yleensä jo töissä. Viikonlopulle uskallat sopia enintään yhden riennon, sillä tarvitset sen jälkeen omaa aikaa. Jos menoja on tiedossa useampi, stressaat jo etukäteen, miten tulet jaksamaan.

7. Kun jokin meno peruuntuu, tunnet useimmiten ainoastaan iloa ja helpotusta. Ihanaa, et olisi halunnutkaan mennä!

8. Olet fyysisesti uupunut sosiaalisten tapahtumien jälkeen. Saatat myös kärsiä fyysisistä oireista, kuten päänsärystä. Olo voi tuntua jopa krapulaiselta, vaikket olisi käyttänyt alkoholia.

9. Melu ja puheensorina saavat sinut väsähtämään. Vaikkei kukaan puhuisi juuri sinulle, olet hyvin tietoinen kaikista ympärilläsi olevista äänistä.

10. Täysinäinen kalenteri on sinulle kauhistus. Mitä vähemmän menoja ja merkintöjä, sen parempi.

11. Et mielelläsi mene tilaisuuteen, jossa et tunne muita osallistujia kovin hyvin, koska silloin joudut jutustelemaan niitä näitä vähän kaikkien kanssa. Tarvitset mukaasi kaverin johon turvautua. Läheisen seurassa et väsy yhtä helposti.

12. Kun törmäät vanhaan puolituttuun ja erehdyt pysähtymään juttusille, kun hän moikkaa. Sitten on pakko vaihtaa väkinäisesti kuulumisia, vaikka ei oikeastaan edes kiinnosta.

13. Kun olet juhlissa, joista et voi lähteä kotiin, on välillä pakko vetäytyä vessaan tai ulos, jotta saat olla edes hetken yksin. Sama pätee, jos lähdet porukalla reissuun. Saatat silloin vetäytyä välillä ”päiväunille” – et välttämättä edes nuku, mutta tarvitset syyn, jonka varjolla voit olla hetken yksin hiljaisuudessa.

14. Parasta, mitä tiedät, on rauhallinen koti-ilta yksin tai perheen kanssa.

