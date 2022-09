Pekka Haaviston suhde Antonio Floresin kanssa on kestänyt 25 vuotta – huomasi heti kaksi asiaa, jotka heitä yhdisti

Pekka Haaviston ja Antonio Floresin suhde alkoi kolumbialaisessa diskossa ja jatkui seuraavana päivänä perunasoppaa peltilautasilta syöden.

Pekka Haaviston ja Antonio Floresin parisuhde on kestänyt neljännesvuosisadan.

– Rakkaus voi tulla elämään mitä yllättävimmissä paikoissa. Minulle se tapahtui Bogotassa Kolumbiassa vuonna 1997, ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo Me Naisten Elämäni oivallukset -juttusarjassa.

Haavisto oli tuolloin Lipposen hallituksen ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri. Kovan Natura 2000 -luonnonsuojeluohjelman väännön jälkeen hän kertoo olleensa aika uuvuksissa ja kaivanneensa lomaa. Hän lähti rinkka selässä matkalle Etelä-Amerikkaan.

– Loman loppuvaiheessa tapasin jossakin diskossa Antonion. Rupesimme juttelemaan ja tapasimme uudelleen seuraavana päivänä kansankuppilassa, jossa söimme perunasoppaa peltilautasilta. Kävin hänen parturiliikkeessäänkin.

Puolen vuoden kuluttua Pekka reissasi Ecuadoriin ja hän tapasi Antonion uudelleen.

– Meitä on yhdistänyt alusta alkaen samanlainen tilannekomiikan taju ja kommunikaation helppous. Parisuhteessa on tärkeää nauraa samoille asioille.

Kun Antonio muutti Suomeen ja alkoi opiskella täällä, puolison työn mukanaan tuoma julkisuus oli hänelle aluksi outoa.

– Antoniolla on aina ollut halu laajentaa omaa osaamistaan, opiskella uusia taitoja ja uusia kieliä. Nyt hän tekee eurooppalaisissa elokuvatuotannoissa meikkauskeikkoja ja opiskelee hiusmuotoilijaksi, Pekka kertoo.

Yhteinen aika on joskus kortilla, kun molempien työhön kuuluu paljon matkustamista.

– Silloin arjen pienet asiat, yhteiset illat ja hetket, jolloin käymme jossain kivassa paikassa syömässä, ovat tärkeitä.

Antonio on osallistunut myös Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjaan.

– Vuonna 2012 olimme yhdessä liikkeellä Kymenlaaksossa, ja meitä pyydettiin iltapäivällä pysähtymään karaokepubissa, jossa tunnelmaa sävyttivät leijonakorut kaulalla ja -tatuoinnit käsivarsissa. Tartuin mikkiin, mutta pidin vaalipuheeni aika tiiviinä. Kourat puristivat tuoppeja tiukasti, Pekka kertoo.

– Työnsin mikrofonin Antoniolle – sanopa sinäkin nyt jotakin. Hän kertoi opiskelusta ja työstään Suomessa ja millaista on muuttaa asumaan Suomeen. Selvällä suomen kielellä.

Pekka kertoo, miten yleisö innostui ja fanikuvien ottajia oli jonoksi asti.

– Jotakin herkkää kieltä Suomen kanteleessa oli kosketettu ja muuri murrettu.

– Joskus on tärkeää vain kävellä vieraalle tontille, ymmärtää erilaisia ajatusmaailmoja ja erilaisia tapoja elää.

