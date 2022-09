Riinan, 27, viisihenkisen perheen asumiskustannukset ovat vain 400 e/kk – kertoo, miksi vaihtoi 120-neliöisen kodin 52-neliöiseen taloon

Riina Myöhänen, 27, asuu puolisonsa ja kolmen lapsensa kanssa pikkuruisessa omakotitalossa, jossa vanhemmat ja lapset nukkuvat kaikki samassa huoneessa. Vaikka asumistyyli herättää Tiktokissa ihmetystä, on tiivis asuminen maaseudun rauhassa perheelle unelmien täyttymys.

Kaksi aikuista, kolme lasta, kaksi kissaa, kaksi koiraa ja viisi lammasta.

Niin monta asukasta mahtuu Kuopion Nilsiässä sijaitsevaan 52 neliön omakotitaloon ja sen pihalle.

Talossa asuvat Riina, 27, ja Pasi Myöhänen, 30, sekä heidän 7-, 3- ja 1,5-vuotiaat lapsensa. Kompakti koti koostuu eteisestä, tuvasta, yhdestä makuuhuoneesta ja kylpyhuoneesta, joka toimii vessana, suihkuna ja kodinhoitohuoneena.

Hehtaarin kokoiselta tontilta löytyy pihasauna ja leikkimökki sekä navetta, jossa sijaitsevat Pasin harrastustila ja puuvarasto. Lisäksi on aittarakennus, johon on remontoitu nukkumapaikka vieraille. Pihalla viihtyvät myös perheen lampaat.

– Tämä on tällainen miniatyyrimaatila, Riina kuvailee.

Vielä muutama vuosi sitten perhe asui vuokralla 120 neliön omakotitalossa, jossa oli neljä makuuhuonetta. Riina ja Pasi haaveilivat kuitenkin omasta kodista. He pohtivat vuokrakotinsa ostamista, mutta laina jäi saamatta – onneksi, Riina toteaa.

– Talon sijainti ei täysin miellyttänyt. Sydän sykki maalle, omaan rauhaan.

Riina tunnustautuu kaupunkivihaajaksi. ”En ole ikinä ymmärtänyt, miksi ihmiset haluavat asua samassa sumpussa niin, että näkee, mitä naapurit tekevät.”

Sitten Pasin mummo kertoi pienestä, myynnissä olevasta talosta.

– Hän oli käynyt talossa lapsena ja tiesi sen historian. Hän kävi katsomassa taloa itselleen mökiksi, mutta piti sitä liian hienona.

Riina ja Pasi ajattelivat ensin, että talosta voisi saada mökin, johon paeta kaupunkielämää. Vierailun aikana talon pohja osoittautui kuitenkin toimivaksi ja makuuhuone niin isoksi, että siihen mahtuisi koko perhe. Miksi emme muuttaisi tänne, he ajattelivat.

– Miksi pitäisi omistaa sekä asunto että mökki, jos oikeasti haluaisi elää koko ajan sellaista elämää, mitä mökillä viettää. Miksi ei sitten eläisi sillä tavalla koko ajan?

Kaupat tehtiin alle 50 000 eurolla, ja heinäkuussa 2020 perhe muutti minikotiin.

Myöhästen koti on ehkä pieni, mutta toimivan pohjan ansiosta sinne mahtuu asumaan isompikin perhe.

Riina näki Facebookista, että hänen kaverinsa lampaat etsivät uutta kotia. ”Vinkkasin Pasille, että tori.fi:stä löytyisi aitaakin halvalla, ja voisimmeko hakea lampaat meille.” Nyt perheen pihalla asustaa viisi lammasta.

Koko perhe samassa huoneessa

Muutos 120 neliöstä 52 neliöön oli iso. Otti aikansa, että lapsille keksittiin toimivat nukkumisjärjestelyt. Myös lelujen säilytys aiheutti päänvaivaa, sillä niiden haluttiin olevan helposti otettavissa, mutta kuitenkin pois silmistä.

– Alussa huonekaluja meni vaihtoon. Paljon piti kokeilla erilaisia järjestelyjä ja miettiä, miten neliöistä saadaan kaikki hyöty irti.

Lopulta koti muotoutui nykyiseen malliinsa. Perheen lapset nukkuvat kolmen hengen kerrossängyssä, vanhemmat parisängyssä. Tilanjakajana toimii iso Ikean Kallax-hylly, jossa säilytetään leluja.

– Halusin, että meidän aikuisten sänky olisi oma pesäpaikkansa. Hylly blokkaa näkyvyyttä, valoa ja ääniäkin sen verran, että tuntuu, kuin meillä olisi oma huone. Kerrossängyn ansiosta lapsilla on myös oma rauha nukkua.

Koko Myöhästen perhe nukkuu samassa huoneessa. Riinan ja Pasin parisänky on oma pieni pesänsä. Näkösuojana toimii hylly, jossa säilytetään lasten leluja.

Lapset nukkuvat kolmen hengen kerrossängyssä. ”Sahasimme alasängyn jalat poikki, sillä huonekorkeus on melko matala. Näin yläsänkyynkin jää tilaa nukkua”, Riina kertoo.

Riina kokee, että järjestely on toimiva.

– Minulle on helpotus, kun ei tarvitse rampata huoneesta toiseen katsomassa, kenellä on pissahätä ja kenellä jano. Ja lapset osaavat nukkua, vaikka vielä kuuluisikin pesukoneen tai imuroinnin ääniä.

Kodissa on muitakin tavallisesta poikkeavia ratkaisuja. Suihku toimii pyykkien kuivatuspaikkana, sillä perhe peseytyy lähes aina pihasaunassa ämpärien ja kauhojen avulla.

– Moni on ihmetellyt sitä. Minusta se on hassua, sillä näinhän sitä ennenkin tehtiin ja monilla mökeillä yhä peseydytään. Meillä kuluu paljon vähemmän sähköä ja vettä, joten ratkaisu on edullinen ja ekologinen.

Pienessä kodissa on muitakin hyviä puolia.

– Siivoaminen on nopeaa ja lasten vahtiminen on helppoa, kun he ovat aina näkösällä.

Pitkä ja kapea eteinen aiheutti pitkään päänvaivaa, kunnes Riina näki netissä vinkin omista säilytyslokeroista. Nyt kaikki tavarat ja lasten vaatteet pysyvät järjestyksessä.

Lähes 1 000 euroa pienemmät asumiskustannukset

Riina on laskenut, että viisihenkisen perheen asumiskustannukset ovat 406 euroa kuussa. Summa sisältää 200 euron lainanlyhennyksen, sähkön, veden, jätemaksun, kaivontyhjennyksen, nuohouksen, tienhoitomaksun, kiinteistöveron ja vakuutuksen.

– Summa on laskettu viime vuoden perusteella, kun käytimme vielä paljon pattereita ja sähköä kului enemmän. Uskon, että hintojen noususta huolimatta kustannukset pysyvät tänä talvena suurin piirtein samanlaisina.

Perheen koti lämpenee pääasiassa puulla. Melkein kaikista pattereista on hankkiuduttu eroon, sillä niitä ei ole juuri tarvittu.

– Puista emme maksa mitään, sillä meillä on puuta omalla tontilla, ja lisäksi saamme hakea sukulaisen pihasta puuta.

Myöhästen koti lämpenee puulla.

Edellisessä kodissa asumiskustannukset olivat noin 1 200–1 300 euroa kuussa.

– Pelkkä vuokra oli yli 700 euroa. Sähkölasku oli kesälläkin 200, talvella 400 euroa. Onhan se järjetön ero, kun miettii, että nyt asumme lähes tonnin halvemmalla per kuukausi!

Perhe ei kuitenkaan Riinan mukaan vaihtanut minikotiin rahaa säästääkseen.

– Muutimme tänne rakkaudesta ja uskosta tähän paikkaan.

Tuvan pöydän ääreen mahtuu koko perhe.

Kaunis katto on yksi Riinan lempiasioista talossa.

Rauhallista elämää maalla

Riina on ammatiltaan yrittäjä, mutta tällä hetkellä hän on kotona lasten kanssa. Pasi työskentelee hitsaajana. Perhe viettää lähes kaiken aikansa kotona omassa rauhassaan.

Sitä todella riittää. Seuraavaan taloon on noin 700 metrin matka. Tien toisella puolella 100 metrin päässä metsän keskellä asuu tosin yksi naapuri, mutta näköyhteyttä ei ole. Palvelut sijaitsevat 10 kilometrin päässä, jonne on autolla matkaa 10 minuuttia.

Riina kertoo nauttivansa valtavasti arjestaan ja vapaudesta, jonka kodin sijainti suo.

– Tuntuu, että täällä meillä on vapaus hengittää ja elää omannäköistä elämää.

Suihku on jäänyt vähälle käytölle, sillä perhe peseytyy lähes aina pihasaunassa.

Talossa on yksi kylpyhuone, joka toimii samalla kodinhoitohuoneena.

Sekä Riina että Pasi ovat muuttaneet elämänsä aikana yli 20 kertaa. Siksi heistä tuntuu erityisen hyvältä, että perhe on asettunut aloilleen.

– Emme käy edes ulkomaanmatkoilla. Meistä tuntuu, että olemme rampanneet ihan tarpeeksi. Nyt haluamme nauttia tästä. Ei tarvitse lähteä kotoa kauemmas, että voisi olla onnellinen.

Yleensä perheen kasvaessa muutetaan aina vain suurempaan kotiin. Vaikka Riina ja Pasi haaveilevat perheenlisäyksestä, he eivät ole muuttoaikeissa.

– Olemme laskeneet, että tänne mahtuisi kuusi lasta. Nyt käyttämättä jääneeseen yläkertaan voi tehdä huoneen ja lisäksi alkovin, joka riittäisi meille vanhemmille. Aitassa voisi nukkua teini tai pari, sillä se on ympärivuotisesti lämmitettävä.

Pihalta löytyy lapsille leikkimökki, hiekkalaatikko ja keinu.

Somessa kummastellaan

Riina kertoo perheensä elämästä, kodista ja arjesta videoilla Tiktokissa. Poikkeava elämäntyyli kerää kommentteja. Monet niistä ovat kummastelevia, aggressiivisiakin.

– Moni ihmettelee erityisesti sitä, ettei lapsilla ole omia huoneita, Riina kertoo.

– Usein kysytään myös, olemmeko lestadiolaisia, kun meillä ei ole telkkaria. Emme ole. Emme vain koe tarvitsevamme telkkaria, kun meiltä löytyy jo läppärit, tabletit ja puhelimet.

Riina ymmärtää, ettei asumistapa ole kaikkia varten, mutta Myöhäsille se on unelmien täyttymys. Sekä Riina että Pasi ovat pienestä pitäen haaveilleet omasta, tiiviistä perheestä.

– Meillä molemmilla on hankala oma tausta. Nyt tuntuu turvalliselta, kun lapset ovat lähellä ja kuulemme omaan sänkyyn, kun he tuhisevat.

”Ei tarvitse lähteä kotoa kauemmas, että voisi olla onnellinen.”

Sitä paitsi: on sitä ennenkin eletty pienesti. Ennen vanhaan koko suku saattoi asua yhdessä talossa keskenään, Riina huomauttaa.

– Minusta nykyään ihannoidaan liikaakin yksityisyyttä. Tuntuu, ettei monissa perheissä edes puhuta toisille, kun kaikki viettävät aikaa omissa huoneissaan. Minusta se on aika surullista. Haluan, että meidän kodissa on avoin ilmapiiri, ja kaikesta uskalletaan jutella yhdessä.

Riina on saanut Tiktokissa myös positiivisia kommentteja.

– Joku kertoi miettineensä, voiko kahden lapsen kanssa asua 56 neliön asunnossa. Hän kertoi saaneensa varmuutta nähdessään, että joku muukin asuu tiiviisti.

Lopulta vihakommentitkin kertovat Riinan mielestä siitä, että tavallisesta poikkeava asuminen herättää ihmisissä ajatuksia.

– Telkkarissa, lehdissä ja somessa näkee usein vain valkoisia, sadan neliön kaupunkikoteja. On kiva näyttää, että muutakin vielä on.

