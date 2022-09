Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Maria Veitolan isä soitti ja kertoi kuolevansa syöpään – nyt Maria kertoo koskettavalla videolla, mitä teki kuultuaan uutisen

Maria Veitola soitteli isänsä kanssa melkein joka päivä. Sitten Maria sai puhelun, jossa seitsemänkymppinen isä kertoi, että hänellä on haimasyöpä ja että hän kuolee. Syöpäsäätiön videolla Maria Veitola kertoo, millaista on, kun läheinen sairastuu parantumattomaan syöpään. Ja mitä kannattaa tehdä, kun saa tietää, että läheinen on kuolemassa. Maria Veitola on tämän vuoden Roosa nauhan suunnittelija.

