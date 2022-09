Testasimme upouuden deittisovelluksen – yksi seikka erottaa Tinderistä ja muista treffisovelluksista

Suomalainen treffisovellus Lovena lupailee loppua kertakäyttödeittailulle. Testasimme – ja yllätyimme iloisesti.

Testasimme hiljattain useita pinnalla olevia deittisovelluksia, mutta tällä kertaa suurennuslasin alle päätyi kirjoitushetkellä vain alle viikon verran markkinoilla ollut Lovena-appi.

Lovena on suomalainen deittisovellus, joka tuli ensimmäisen kerran markkinoille noin vuosi sitten. Nyt appi on kuitenkin täysin uudistunut, ja lupaa ”loppua kertakäyttödeittailulle”.

En täysin tiedä, mitä kertakäyttödeittailulla tarkoitetaan, mutta lupaus kuulostaa suurelta.

Lovenan nettisivuilla kerrotaan, että sovellus yhdistää pysyvää seuraa etsiviä ihmisiä elämäntyylin, arvojen ja tulevaisuuden toiveiden perusteella.

Helppokäyttöinen ja selkeä

Lataan ilmaisen sovelluksen sovelluskaupasta ja aloitan profiilin luomisen. Sovellus on helppokäyttöinen ja selkeä.

Ensin täytän perustiedot, eli nimen, asuinpaikkakunnan ja iän.

Seuraavaksi sovellus kysyy, kuinka suurelta etäisyydeltä etsin kumppania. Deittiehdokkaiden etäisyydeksi voi valita 50–1000 kilometriä. Minun on siis mahdollista nähdä kaikki sovelluksessa olevat suomalaiset etäisyydestä huolimatta. Tämä ei esimerkiksi treffisovelluksien mersuna tunnetun Tinderin ilmaisversiossa ole mahdollista.

Valitsen hakuetäisyydeksi suurimman mahdollisen, eli 1000 kilometriä. Seuraavaksi täytän oman sukupuoleni ja etsittävän kumppanin sukupuolen ja iän. Sukupuolista valittavana on nainen, mies ja ei-binäärinen.

Viimeiseksi sovellukseen on ladattava itsestään korkeintaan kolme kuvaa ja vastattava 19 kysymykseen.

” Toistaiseksi en ole törmännyt yhteenkään treffiappiin, jossa etsittäisiin kumppania nimenomaan sen perusteella, millaista suhdetta kumpikin on etsimässä.

Kiinnitän huomioni heti ensimmäiseen kysymykseen: millaista suhdetta etsit? Deittiapeissa kerryttämäni kokemuksen mukaan useat kilpailevat sovellukset yhdistävät ihmisiä korkeintaan sen perusteella, millaista kumppania käyttäjät etsivät. Toistaiseksi en ole törmännyt yhteenkään treffiappiin, jossa etsittäisiin kumppania nimenomaan sen perusteella, millaista suhdetta kumpikin on etsimässä.

Vaihtoehtoina on esimerkiksi perinteinen parisuhde ja avoin suhde. Kaikkia suhdemuotoja ei ole valittavana, mutta tiedot antavat hyvää osviittaa siitä, millaista suhdemuotoa toivoo.

Vastaan vielä jäljellä oleviin kysymyksiin, joissa kartoitetaan esimerkiksi sitä, mitä mieltä olen kumppanin mahdollisista lapsista, tulevaisuuden perheenperustustoiveista, lemmikeistä ja päihteistä. 19 kysymystä voi kuulostaa paljolta, mutta lopulta vastaamiseen kului korkeintaan kaksi minuuttia.

Sitten profiilini on valmis – ja pääsen selaamaan muiden profiileja.

Ei swaippailua

Ensimmäisenä sovellus ehdottaa minulle kandidaatteja, joiden kanssa minulla on samanlaiset mielipiteet – toiveet suhdemuodosta ja lapsista.

Pientä hämmennystä herättää se, että kandidaatteja ei ”swaippailla” oikealle tai vasemmalle. Kun kiinnostun ehdokkaasta, tarkoitus on lähettää hänelle suoraan viesti. Kokeilumielessä sujahdan muutaman tyypin viestilaatikkoon.

Kun joku lähestyy minua viestitse, viesti siirtyy viestipyyntöihin. Sieltä voin lukea viestin, ja joko hylätä tai hyväksyä pyynnön. Kun viestittely ei vaadi matchia ja viestin voi lähettää käyttäjistä ihan kuka vain, vaarana ovat epätoivotut viestit.

Instagramissa Lovena esitellään sovelluksen profiilin biossa ”dating app with manners” eli vapaasti suomennettuna deittisovellus käytöstavoilla. Vaikka viestittely sovelluksessa on vapaata, en ainakaan muutaman päivän otannalla kohtaa häiritseviä tai epäsovinnaisia viestejä.

” Kahden päivän selailun jälkeen eteeni alkaa tupsahtaa kieli poskella tehtyjä profiileja, ja ei niin sopivia kumppaniehdokkaita.

Muutama epäsovelias profiili pistää kuitenkin silmään. Kahden päivän selailun jälkeen eteeni alkaa tupsahtaa kieli poskella tehtyjä profiileja ja ei niin sopivia kumppaniehdokkaita. Yhden profiilin biossa lukee ”Minun unelmayhteiskunnassani tasa-arvoisia ovat vain risteykset”. Seuraavaksi ruudulle lävähtää Panomieheksi itsensä nimennyt treffailija. En ylläty huomatessani, että kummankaan kanssa minulla ei näytä olevan mitään yhteistä.

Koska sovellus on niin uusi, odotukseni tarjonnasta olivat matalat. Näyttää kuitenkin siltä, että tämä uudistunut suomalainen deittisovellus on löytänyt tiensä yllättävän monen suomalaisen puhelimeen – deittailijoita on paljon enemmän kuin odotin. Tähän vaikuttaa se, että pidin koko kokeilun ajan kumppanin ikä- ja etäisyysvalinnat suhteellisen laajoina.

Lovena-sovelluksen Instagramissa kerrotaan, että sovellusta ladattiin ensimmäisen viikonlopun aikana 556 kertaa. Ainakin tämän verran sovelluksella luulisi siis olevan käyttäjiäkin.

” Entäpä muut tulevaisuuden suunnitelmat, kuten haaveet, matkustaminen ja ura?

Testauksen aikana heräsi yksi oleellinen ajatus: jos deittailijoita ehdotetaan minulle mielenkiinnonkohteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien perusteella, kartoittavia kysymyksiä olisi voinut olla profiilia luodessa jopa enemmän.

Tällä hetkellä ainut tulevaisuutta koskeva kysymys koski perheenlisäystä. Entäpä muut tulevaisuuden suunnitelmat, kuten haaveet, matkustaminen ja ura? Kumppania etsiessä se, että haluaa asua ulkomailla, voi jollekin olla yhtä ratkaiseva tekijä kuin toiselle lapsihaaveet.