Antti Reini on alkanut ajatella, että voisi vielä elää jonkun kanssa saman katon alla – asunut lähes 20 vuotta itsekseen

Näyttelijä Antti Reini on tottunut elämään yksin. – Mutta yksinäinen en ole.

Rakkaus sanana on menettänyt Antti Reinille merkityksensä. ”Rakkauden tunne sen sijaan on vahvistunut ja laajentunut vuosien varrella.”

Näyttelijä Antti Reini, 58, luonnehtii itseään sosiaaliseksi erakoksi.

– Olen tottunut elämään itsekseni. Myös viimeisimmän pitkän suhteen aikana – josta on jo vuosia – asuimme eri osoitteissa.

Vähitellen Antti on alkanut lämmetä toisenlaisellekin asumismuodolle.

– Olen pikkuhiljaa ruvennut avautumaan ajatukselle siitä, että voisi olla mielenkiintoista joskus kokea saman katon alla asuminen näin vajaan parinkymmenen vuoden jälkeen.

Antti kertoo, että hänellä on jonkin verran sosiaalisia kontakteja, mutta hän viihtyy pitkiäkin aikoja vain itsensä seurassa.

– En ole yksinäinen. Yksin oleminen on eri asia. Todennäköistä kuitenkin on, että kahdeksankymppisenä, kun en enää pysty tällä samalla vauhdilla tekemään kaikkea itse, vierellä korisee joku samanlainen rollaattorin rullaaja. Tosin en aio koskaan rollaattoriin tarttua. Ehkäpä silloin liidellään jo lentävillä potkukelkoilla.

Antti ei kuitenkaan koe tarvetta seurustella pelkän seurustelun vuoksi.

– Minulla ei ole odotuksia parisuhteelle. Nuorempana varmaan oletin, että se on ikuista. Sitten jonkun vuoden päästä huomasin, että eihän se ollutkaan. Mutta niinhän sen pitää mennä – ainakin nuorena.

– Rakkauden vastaanottaminen on ollut minulle paljon hankalampaa kuin sen antaminen. Se on hassua. Pikkuhiljaa olen saanut kiinni siitä, miksi näin on. Rakkauteen, varsinkin parisuhteessa, liittyy usein suuria odotuksia, joita kukaan ei pysty täyttämään.

Antti luonnehtii menneitä parisuhteitaan opettavaisiksi.

– Olen oppinut niiden kautta varsinkin itsestäni todella paljon.

Antti arvelee osaavansa nykyisin avata suunsa paremmin ja useammin kuin nuorena.

– Ajattelen, että en voi omistaa ketään enkä vaatia keneltäkään mitään. Minusta olisi ihan älytöntä vaatia toiselta, että olisin hänelle se number one. Sellaiset asiat tulevat itsestään, jos ovat tullakseen. Sellaiseen ei voi pakottaa ketään. Se olisi erittäin itsekästä.

Suhteen lopettamisesta hän ajattelee, että myös se pitäisi tehdä rakkaudessa.

– Eron hetkellä näkee ihmisen todellisen luonteen.

