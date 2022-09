Kun Arman Alizad ja Senay Coco tapasivat, molemmat olivat varattuja – eronsa jälkeen Senay laittoi Armanille viestiä, ja kohta hän oli jo raskaana

Arman Alizad ja Senay Coco olivat seurustelleet vasta puoli vuotta, kun nyt kaksivuotias Kiara-vauva ilmoitti tulostaan. Nyt heillä on kahdeksan hengen uusperhe.

Tv-tuottaja Arman Alizad, 51, ja meikkitaiteilija-stylisti Senay Coco, 36, asuvat lastensa kanssa omakotitalossa Espoossa. Uusperheen perustamisen myötä saman katon alla majailee parhaimmillaan kahdeksan henkeä.

Pariskunnalla on yhteinen kaksivuotias tytär, ja vuoroviikoin heidän luonaan asuvat myös Armanin 12- ja 9 -vuotiaat tytöt sekä Senayn 13-vuotias poika ja 9-vuotias tytär. Armanin 19-vuotias esikoistytär työskentelee isänsä tuotantoyhtiössä ja asuu äitinsä kanssa, mutta kyläilee usein isän perheen luona.

Lähes tarkalleen kaksi vuotta sitten Arman ja Senay saivat yhteisen lapsensa Kiaran, lempinimeltään Kikin.

– Olimme seurustelleet vasta puoli vuotta, kun hän ilmoitti tulostaan. Halusimme yhteisen lapsen, ja Kiki onkin yhdistänyt perheemme ihanalla tavalla, Senay sanoo.

Kun Arman ja Senay ensi kerran töiden merkeissä tapasivat, olivat molemmat tahoillaan varattuja. He tunnistivat tuolloin toisissaan hyvän tyypin ja luotettavan työkaverin.

– Olimme molemmat juuri saaneet tytöt, ja vaihdoimme kuvaustauolla kokemuksia vanhemmuudesta, Senay muistelee.

Yhteisiä työprojekteja tuli vuosien varrella useita. Molemmat olivat eronneet ja olleet sinkkuina nelisen vuotta, kun Senay eräänä syysiltana sohvalla telkkaria katsellessaan päätti kysyä Armanilta Instagramissa, mitä tälle kuuluu. Arman vastasi, ja he päättivät tavata. Tapaamisesta on nyt kolme vuotta.

– Ennen Armania olin käynyt yksillä treffeillä, joilta lähdin kesken pois, koska homma ei vain toiminut.

– Itse olin siinä vaiheessa aikamoinen erakko. Jaoin aikani töiden ja lasten kanssa. Liikkuvan työn vastapainoksi olin mielelläni yksin kotona tuijottamassa seinää, Arman muistelee.

Vaikka kumpikaan ei varsinaisesti etsinyt uutta parisuhdetta, tunsivat he pian kohdanneensa hengenheimolaisensa.

– Armanin seurassa tuntui, että ensi kertaa joku ihan oikeasti ymmärtää minua. Hän näkee edelleen minusta, millainen päivä minulla on ja löytää aina oikeat sanat, Senay sanoo.

