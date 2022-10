Kun Venla oli 7-vuotias, isä teki itsemurhan – äiti kertoi kaiken Venlalle suoraan alusta alkaen

Kirjailija Tiina Pystynen, 67, on laittanut oman pihan potut valmiiksi kattilaan odottamaan. Tytär, toimittaja-kirjailija Venla Pystynen, 40, ja hänen 8-vuotias tyttärensä ovat tulossa viikonlopuksi Helsingistä suvun tukikohtaan Sysmän Särkilahdelle.

Lähistöllä asuva äidinäiti, Leila-mummi, 88, on tilannut juhlan kunniaksi kermakakkua: Venlan kirja En voi lakata ajattelemasta kuolemaa on valmis. Se on romaani isän itsemurhasta ja sen vaikutuksesta tyttäreen.

Vaikka kirja on fiktiota, sillä on pohjaa oikeassa elämässä, sillä Venlan isä, sarjakuvataiteilija ja muusikko Harri Pystynen, teki 35-vuotiaana itsemurhan. Venla oli tuolloin 7-vuotias, veli Ville yhdeksän.

Tiina jäi 34-vuotiaana leskeksi ja talo Sysmässä pahasti kesken.

Hirsi kerrallaan Tiina ja Harri olivat kärränneet Yskelän kartanon muonamiehen talon hirret maitokärryllä rannasta. Venla muistaa ensimmäisen kesän, jolloin he asuivat keskeneräisessä vintissä. Isä oli tehnyt vinttiin huoneita jakamalla tilan vilteillä. Kunnon lattiaa ei ollut.

Perheen vakituinen koti, vanha kansakoulu, oli Salon seudulla. Ajatus oli, että perhe muuttaisi kokonaan Särkilahden rannalle.

– Tästä piti tulla Harrin, minun ja meidän perheen turvapaikka, mutta sitten Harri lähti tuonne vainaaksi, Tiina toteaa.

Kansakoulusta lankesi Tiinalle isot velat. Elettiin laman kynnyksellä, mutta Tiina pääsi onnekseen toisesta talosta eroon.

– Oli vaara, että olisin menettänyt tämänkin.

Valmiiksi oli ehtinyt vain yksi huone, mutta keskeneräisenäkin talosta tuli tärkeä paikka nuorelle leskelle.

– Kun Harri kuoli ja pääsin tänne, tuntui, että olin turvassa.

Leila-mummi alkoi auttaa tytärtään saamaan taloa kuntoon. Leilan äiti Anni puolestaan hoiti lapsia. Kylältä löytyi ammattimies auttamaan, ja sittemmin Tiinan ja lasten elämään tuli Olavi, joka on rakentanut, korjannut ja sisustanut taloa pieteetillä.

Nyt talo on jo Venlan lapsienkin turvapaikka. Isän perintö, jota Venla alkoi tutkia romaaninsa kautta.

Pelko omasta sairastumisesta

Alun perin Venla suunnitteli tietokirjaa, joka käsittelisi mielisairauksien periytymistä. Hänen isänsä kärsi masennuksesta, ja Harrin veljellä oli ollut skitsofrenia. Venla oli alkanut kahdenkympin tienoilla pelätä omaa sairastumistaan.

– Se oli minulle todella iso pelko ja ahdistava asia.

Kun Venla kirjoitti aiheesta myöhemmin kolumnin, hänen äitinsä säikähti toden teolla.

– Olen aina pelännyt, vaikuttaako tämä lapsiin. Sairastuvatko he suvun sairauteen.

– Harri pelkäsi ihan samalla tavalla kuin sinä omaa sairastumistaan, Tiina toteaa tyttärelleen.

Tiina paljastaa seuranneensa tiiviisti lastensa elämää ikäkausina, jolloin alttius sairastumiseen oli tavallista suurempi.

– Olen pelännyt ja pohtinut, voinko sanoa tällaista ääneen. Sairastuvatko he siitä, että minä pelkään.

Venla alkoi toimittajana tutkia mieltään vaivaavaa aihetta. Häntä helpotti kuulla, että pelko sairastumisesta on yleinen mielen sairauksista kärsivien sukulaisilla.

– En ollutkaan ainoa tämän pelon kanssa.

Yksinäistä surua

Perheessä isän itsemurhasta oli puhuttu jo lapsuudessa avoimesti. Siitä Tiina oli pitänyt huolen.

Mutta Venla ei ollut koskaan päässyt kunnolla tuntemaan isäänsä.

– Halusin tietää, kuka hän oli ja miksi hän tappoi itsensä.

Kun Venla haastatteli kirjaansa varten lähipiiriä ja isänsä sukulaisia, joihin kontakti oli jäänyt vähäiseksi, tietoa tuli lisää.

– Sain selvitettyä oman tarinani.

Tiinan ja Harrin rakentama hirsitalo Sysmässä ei ollut vielä valmis, kun Harri kuoli. Nyt talo on jo Venlan lapsienkin turvapaikka.

Kirjan kirjoittaminen oli Venlalle vaativa, mutta terapeuttinen prosessi.

– Olen itkenyt tosi paljon. Ollut tosi huonona. Kävin emotionaalisesti läpi asioita, joita en ole ennen käynyt.

Vaikka tabuja ei asiasta kaksikon välillä ole, Tiinaa jännitti tarttua kirjaan.

– Ensimmäisellä lukukerralla tarkkailin, mitä sivuilla on meistä. Kuka tuo on ja pitääkö tuo paikkansa – onko tämä totta vai Venlan kuvitelmaa, Tiina nauraa.

Toisella lukukerralla iski valtava suru.

– Tajusin, kuinka me kaikki olemme itse asiassa surreet yksin. En edes oikein tiedä, mikä olisi ollut se keino, millä olisimme voineet surra yhdessä, Tiina toteaa.

– Oli raskasta käydä asia läpi uudestaan ja katsoa se lapsen silmin. Mutta toisaalta: jokaisen on luotava oma suhteensa läheisen kuolemaan.

Kuolema lasten näkökulmasta

Tiina muistelee Harrin kuoleman jälkeistä aikaa, kun hän teki kaunokirjallista kuvateostaan, Leskikuningattaren muistelmia.

– Minulle oli tärkeintä pysyä elossa, näyttää lapsille, että kannattaa uskaltaa elää ja että elämällä on vielä paljon hyvää meitäkin varten.

Lisäksi hänen piti olla sekä äiti että isä, turva lapsille.

– Itselleni selitin, että se riittää. Ja minähän pärjäsin.

” En tiennyt, millaista suruprosessia lapset käyvät vielä aikuisina.

Tiina seuraili lapsiaan ja kirjoitti heidän kommenttejaan ylös. Kuten sellaisia, että mitä jos äiti on murhannut isän. Tai: mulle jäi hyvä mieli isistä, se katsoi aina tähtiä. Tai että: saadaanko me jakaa isin rahat.

– Mielestäni ne olivat lasten tapoja käsitellä surua, Tiina toteaa.

– Kuvittelin aina, että kaikki meni hyvin ja että lapset ovat selvinneet ja pärjäävät. Olin huojentunut, että olimme vielä järjissämme.

Hän uskoo ajattelutavan suojanneen häntä. Venlan kirja avasi uudenlaisen näkymän suruun.

– Itse asiassa en osannut ymmärtää lasteni surua. Enkä ole ollenkaan tiennyt, millaista suruprosessia lapset käyvät vielä aikuisina. Nyt huomaan, kuinka paljon me kaikki loppujen lopuksi haurastuimme.

Venlan kirjaa lukiessaan hän heräsi ihmettelemään, miten he oikeasti ovat selvinneet siitä kaikesta.

– Tuli olo, että herrajumala, mehän voisimme olla aivan umpisekopäisiä, Tiina sanoo.

– Olisipa joku kertonut, miten surua olisi lasten kanssa pitänyt käsitellä. Ei minulla ollut siitä tietoa.

Suoraan puhumisen valinta

Enää Tiina ei puhuisi lapsille asiasta yhtä suoraan. Tuolloin hänelle oli tärkeää, että lapset tietävät, mitä todella oli tapahtunut.

– Ettei kukaan ulkopuolinen tule kertomaan lapsille, että heidän isänsä teki itsemurhan.

Tiina ei myöskään halunnut, että lapset löytävät ja lukevat itsekseen Harrin viimeisen kirjan Jäähyväiset aaseille. Siinä vaimo ja lapset hylkäävät piirtäjäisän. Siksi Tiina päätti lukea kirjan lapsille ääneen itse.

” Täydellisen rehellisyyden vaatimus on ihan roskaa.

– Nyt ajattelen ihan kauhulla sitä, miten Harri on kuollut ja minä luen sitä kirjaa, Tiina kertoo.

– En edes muista sitä, Venla lohduttaa.

Mutta Tiina muistaa. Lapset vain totesivat: eihän me hyljätty isää – isi vain piirsi tämän.

– Kyllä minulla oli pöllö rehellisyyden vaatimus, että lasten pitää tietää kaikki, Tiina puistaa päätään.

– Nyt olen sitä mieltä, että täydellisen rehellisyyden vaatimus on ihan roskaa. Ei pidä kaunistella, mutta lapsille olisi pitänyt kertoa sellainen totuus, johon he ikänsä puolesta olisivat olleet valmiita. En kyllä tiedä, millainen se totuus olisi ollut.

– Olit varmaan shokkitilassa, Venla kommentoi.

Hänelle isän kirjasta on jäänyt mieleen kohtaus, jossa isähahmo miettii, millä keinoin hän tekee itsemurhan. Lapsi huutaa isälleen: Anna mennä, läski!

– Silloin ajattelin, että olenko aiheuttanut isän itsemurhan. Olenko niin paha. Näinhän lapsi usein ajattelee.

Ei mitään häpeää

Venla sanoo arvostavansa äitinsä avoimuutta. Moni itsemurhan tehneen omainen on kertonut Venlalle tiedon pimittämisestä ja häpeän taakasta.

– Monet ovat muuttaneet toiselle paikkakunnalle, koska häpeä on niin iso. Se oli minulle yllättävää, koska minulla ei ole koskaan ollut tabuja ja häpeää itsemurhaan liittyen.

Siksi Venla kuvittelikin pitkään, että hänellä ei ole asian suhteen mitään ongelmaa.

– Ajattelin, että tämä on hienosti hoidettu.

Hän kyllä muistaa ihmetelleensä lapsuudessa tilanteita, joissa hän ei tuntenut surua, vaikka ajatteli, että olisi pitänyt.

"Puolisoni totesi minulle taannoin: Ilman kärsimystä sinulla ei ole ilmeisesti identiteettiä”, Venla kertoo. Siitä Venla haluaisi päästä eroon.

Myöhemmin aikuisiässä hänelle selvisi, että niin trauma vaikuttaa. Ihminen menettää kosketuksen tunteisiinsa eikä oikeasti tule kohdanneeksi suruaan.

– Minusta sinä olet surrut lapsena omalla tavallasi, käsitellyt asiaa leikkimällä, Tiina toteaa.

Hänestä suru jää meihin, mutta sen kanssa oppii elämään.

– Välillä se purskahtaa esiin. Se pitää aina uudelleen käsitellä: että mitä suru tarkoittaa tämän ikäisenä ja tässä elämänvaiheessa, Tiina toteaa.

Miten rakastaa oikein?

Kun Venla oli samanikäinen kuin hänen isänsä kuollessaan, hän mietti, kuinka hukassa ja sekaisin hän elämänsä kanssa oli.

– Nyt ymmärrän, että niin minun isänikin oli. Lapsenahan sitä ajattelee, että vanhemmat tietävät kaikesta kaiken ja ovat kaikkivoipaisia. Vasta samanikäisenä sitä sitten tajuaa, kuinka keskeneräisiä tyyppejä hekin ovat.

Saman keskeneräisyyden kanssa hänen omat lapsensa ovat saaneet puolestaan viettää lapsuuttaan, Venla murehtii. Hän on pohtinut, onko hän osannut rakastaa oikein ja miten lapsiin on vaikuttanut se, kun äiti ei ole ollut aina kosketuksissa edes omiin tunteisiinsa.

– Olen tosi paljon syyttänyt itseäni. Olen pohtinut, missä olen epäonnistunut tai olenko itse traumatisoinut heitä. Mutta minulle on sanottu, että jos mietin tuollaisia asioita, se kertoo siitä, että olen osannut reflektoida asiaa, joten asiat ovat aika hyvin.

Ongelmia ja kaaosta kohti

Tapahtuneen taakkoja molemmat naiset ovat käsitelleet terapiassa. Tiina aikoinaan, Venla nyt seitsemättä vuotta.

– Terapia on pelastanut minut. Olen alkanut ymmärtää trauman vaikutuksia parisuhteisiini ja kaikkeen elämään. Omien rajojen pitäminen on ollut minulle tosi vaikeaa. Olen antanut ihmisten kävellä ylitseni sekä työelämässä että parisuhteissa. Se ehkä liittyy arvottomuuden kokemukseeni.

– Terapiassa tajusin, että isäni itsemurha oli minulle raju hylkäämiskokemus.

– Lapsihan ajattelee, että on arvoton – että minun puolestani ei kannata edes elää.

Että isä ei rakasta.

– Isättömyys on vaikuttanut siihen, että minulla on ollut suuri rakkauden kaipuu – ja suuri hyväksynnän kaipuu, Venla kertoo.

"Naiset ovat pitäneet tässä suvussa perheitä pystyssä. Miehillä on meidän suvussamme ollut ongelmia, naiset ovat hoitaneet hommat”, Venla sanoo.

Tiina nyökkää.

– Tytön elämässähän isän hyväksyntä on tärkeää. Venla ei saanut kokea murrosiässä isän ylpeyttä tyttärestään: että onpas meillä komea ja fiksu tyttö. Silloin on suuri vaara, että jotkut vanhemmat miehet kiehtovat, koska tyttö etsii isän ihailevaa katsetta.

Venla tunnistaa, mistä äiti puhuu.

– Olen avannut itseni nuorena sisälmyksiäni myöten sellaisille ihmisille, jotka satuttavat. Mikään rauhallinen ja tavallinen ei ole kiinnostanut minua ikinä. Mitä enemmän mielenterveysongelmia ja mitä tahansa kaaosta, sitä todennäköisemmin olen mennyt sitä kohti, Venla toteaa.

” Ajauduin parisuhteisiin itsetuhoisten ihmisten kanssa.

Sen hän arvelee johtuvan pelastamisen tarpeesta ja tuttuudesta. Yrityksestä ratkaista jotain.

– Kuten kirjassani sanotaan: olen haistanut kivun muiden ihmisten iholta – se on tuttu tuoksu isän sylistä. Olen ajautunut nuorena parisuhteisiin itsetuhoisten ihmisten kanssa. Suhteisiin, joissa minua on kontrolloitu tai joissa on uhkailtu itsemurhalla.

"Äiti on ollut minulle se, joka on sanonut, että nyt sinä rösähdät päin seinää. Hän on sanonut monta kertaa, että huonosti käy, jos jatkat”, Venla toteaa.

Terapiassa Venla on saanut monelle asialle selityksen: Jos elämä on kaaosta ja selviytymistä, ihminen ei joudu kohtaamaan kaikkein syvintä traumaansa. Ja jos ottaa muiden ongelmia kantaakseen, välttyy kohtaamasta omia ongelmiaan.

– Olen järjestänyt muiden ihmisten elämiä ja pelastanut ihmisiä, mutta unohtanut, että itsensäkin voisi pelastaa.

Arvottomuuden tunne on tehnyt Venlasta ahkeran ja itselleen ankaran työntekijän. Hän on uppoutunut töihin ja rakentanut ihmisarvoaan suorittamalla.

– Minulla on ollut ihan järkyttävät työskentelytavat. Parin tunnin yöunia ja aivan järjetöntä työntekoa. Minun on pakko suorittaa ja tehdä kaikki tosi hyvin, jotta kelpaisin.

Äitiä tyttären heittäytyminen työhön on huolestuttanut. Se muistuttaa Harrin tapaa tehdä töitä.

– Harri oli työnarkomaani. Yritän sanoa Venlalle, että muista nukkua ja levätä – koska perheessämme on ihminen, joka lopulta on kuormittanut itsensä niin, että on kuollut siihen.

Valtava rakkauden kaipuu

Harrin kuolemasta on nyt 32 vuotta.

– Nyt kun ajattelen Harrin kuolemaa, se on vaurioittanut minua: vaikuttanut moniin myöhempiin elämän valintoihini. Koen, että olen vakavasti vammautunut, Tiina toteaa.

Viidentoista yhteisen vuoden aikana hän sanoo kasvaneensa Harrin kanssa siksi ihmiseksi, mikä hän on.

– Olin tottunut ajattelemaan, että yhdessä me selviämme kaikesta. Harri pelastaa minut, jos tulee maailmanloppu.

Tiina muistaa menetyksen jälkeisen syvän yksinäisyyden. Moni lohdutti Tiinaa, että eihän hän yksin ollut: olivathan lapset.

– Mutta rakkauden kaipuu oli valtava. Ajatus, että eikö kukaan rakasta minua. Olenko yksin maailmassa? Ei se riitä, että lapset rakastavat.

Tuli valtava tarve löytää joku rakastettu.

– Välillä se hävetti. Minunhan olisi pitänyt leskenä kulkea musta viitta harteilla, nyyhkiä ja muistella hyvää aviomiestäni ja hyviä asioita, Tiina naurahtaa.

Vuosien jälkeen rakastettu löytyi kustantamon juhlista.

Alkuun äidin seurustelu oli teini-ikäiselle Venlalle vaikea hyväksyä. Hän myöntää, että hänellä oli vihamielisiäkin ajatuksia.

– Olavi pääsi suosiooni, kun hän vei minut ratsastustunneille, Venla naurahtaa.

Tiina on ollut nykyisessä suhteessaan nyt vuosikausia.

– Pärjään hyvin. Pystyn olemaan onnellinen ja pystyn olemaan onneton. Olen monella tavalla ylpeä ja iloinen siitä, että saan elää. Mutta minut on kerran katkaistu kahtia. Ne arvet jäävät. Välillä ne arvet särkevät, välillä niitä ei huomaakaan, Tiina pohtii.

Venla kuuntelee äitiään rauhallisesti ja katselee välillä pihalle.

Heille molemmille Harri on edelleen talossa läsnä, sukulaisten puheissa ja muussakin. Ikkunasta avautuu molemmille rakas maisema. Valo muuttuu, alkaa tulla ilta.

Fakta Venla Pystynen 40-vuotias toimittaja ja kirjailija. On myös laulaja ja basisti pop-rock-yhtye Neridassa. Asuu Helsingissä, perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta. En voi lakata ajattelemasta kuolemaa -esikoisromaani (WSOY) ilmestyi 28.9.

Fakta Tiina Pystynen 67-vuotias kirjailija ja graafikko. Asuu puolisonsa kanssa Helsingissä ja Sysmässä. Aikuiset lapset Venla ja Ville.

