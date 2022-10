Mieskollega alkoi kehua Anna Rimpelää stand up -keikan jälkeen, ja sitten puheenvuoro sai outoja sävyjä – ”En tiennyt, mitä sanoa”

Ida Grönlund ja Anna Rimpelä ovat tehneet komiikkaa jo kauan, eivätkä enää yleensä ole stand up -iltojen ainoita naiskoomikoita. Alan tasa-arvoasenteissa riittää silti vielä tekemistä.

Ida ja Anna perustivat vuonna 2017 stand up -kollektiivi All Female Panelin yhdessä kolmen muun koomikkonaisen kanssa. Yleisö tykkäsi: ”Tuli palautetta, että onpas raikasta nähdä iltoja, joissa ei ole pelkkiä miehiä lavalla”, Anna kertoo.

– Aika paljon rahaa pitäisi maksaa, että suostuisin nyt heittämään setin.

Ida Grönlund silmäilee ravintolan pöydissä istuvia lounasruokailijoita. Tunnelma on rauhallinen – ilmeisesti liiankin rauhallinen stand up -keikkaa ajatellen. Jotta nauruhermo kutisee parhaiten, sekä koomikon että yleisön on oltava oikealla taajuudella. Siihen eivät kuulu lounasravintolan kirkkaat valot ja orastava iltapäiväväsymys.

– No kyllä mä kahdesta tonnista lähtisin, heittää Anna Rimpelä.

– Ei tarvitsisi hävetä niin paljon, kun on vähemmän porukkaa, hän jatkaa.

Ja sitten nauretaan.

Stand up -kamut

Ida ja Anna ovat stand up -koomikoita, ja heidän leipätyönsä on saada muut nauramaan. Ida on keikkaillut parikymmentä vuotta ja pitää myös stand up -kursseja. Annalla puolestaan on näyttelijätausta, ja ensiesiintymisestä komedialavalla on reilut kymmenen vuotta.

Kun naiset aloittivat uransa, maailma oli hyvin erilainen paikka, myös koomikolle. Idan aloittaessa 2000-luvun alussa naisia oli alalla vain muutama, eikä lavakomiikka muutenkaan ollut valtavirran viihdettä. Sitten vuonna 2005 Sub TV:llä starttasi yhdeksän jakson mittainen Get up, stand up -kykykilpailu, jonka voitti Sami Hedberg.

Tämän jälkeen koomikot ovat olleet vakiokasvoja television viihdeohjelmissa, ja stand up on kasvanut klubeilta isojen areenoiden viihteeksi. Mutta edelleen koomikkonaisia on miehiä vähemmän, vaikka on alalla tapahtunut vuosien varrella paljon hyvääkin, Ida ja Anna toteavat.

Ida ja Anna tutustuivat stand upin kautta. He luonnehtivat suhdettaan työystävyydeksi, vaikka se tuntuukin Annasta ”kalsalta kuvaukselta”.

– Ei me ikinä hengata muista kuin työsyistä. Tosin, en mä hengaa kenenkään muunkaan kanssa, hän sanoo huvittuneesti.

” Ikään kuin meidän pitäisi vain olla tyytyväisiä siitä, että saamme olla täällä koomikkoina.

Kalsalta termi tuntuu myös ulkopuolisen silmin: jutustelua ja vitsailua katsellessa huomaa, että Ida ja Anna tuntevat toisensa – ja toistensa huumorintajun – paremmin kuin keskivertokollegat.

Hersyvän naurun sekaan sekoittuu myös hitunen jännitystä, sillä Idalta ja Annalta on juuri ilmestynyt yhteinen kirja. Liian nätti lavalle – Mitä kaikkea opimmekaan stand upin maailmassa (Gummerus) käsittelee stand upin perusteita, mutta myös sitä, millaista on olla nainen miesvaltaisella alalla. Ei aina ihan helppoa. Idea yhteisestä kirjasta tuntui projektin alusta asti hyvältä ja luontevalta, mutta julkaisun lähestyessä epävarmuuskin ehti nostaa päätään.

– Kun oikoluin kirjaa, mietin, onko tämä nyt kauheaa valitusta. Ikään kuin meidän pitäisi naisina olla vain hiljaa ja tyytyväisiä siitä, että saamme olla täällä koomikkoina, Anna sanoo.

Aivokanavat auki huumorille

Idan ja Annan ystävyyden kehittyminen otti oman aikansa. Ida oli katsomossa komediaklubilla, jossa Anna veti stand upia ensimmäisiä kertoja. Keikan jälkeen Ida oli kehunut Annan settiä ystävälleen.

– Mutta klubilla Ida ei moikannut. Emmekä ole muuten vieläkään kätelleet, Anna muistelee.

– No äsken vähän käteltiin, Ida heittää väliin viileään, sarkastiseen tyyliinsä, jota molemmat naiset viljelevät puhuessaan.

Naisilla on komiikan lisäksi muutakin yhteistä: molemmat ovat tyytyväisiä koiranomistajia, ja kumpikin harrastaa talviuintia.

– Avantouimarinhan tunnistaa siitä, että hän kertoo harrastuksestaan ensimmäisenä, Anna sanoo ja Ida komppaa.

Ehkä sitäkin voi jo kutsua harrastukseksi, että Anna yrittää saada Idaa innostumaan milloin mistäkin työväenopiston kurssista. Listalla on ollut muun muassa ukulele-kurssi.

– Kerran ehdotit mulle pukeutumiskurssia, Ida sanoo.

– Se ei ollut mikään vihje, huudahtaa Anna.

Annan mukaan kurssit ovat koomikolle hyvä tapa pitää ”aivokanavat auki erilaisille asioille”. Sillä arjestahan sitä parasta huumoria revitään, naiset toteavat.

Anteeksi, olen vähän rankka

Syy, miksi kumpikaan ei innostu ex tempore -keikasta kesken lounashetken on selkeä: naisten mukaan stand up ei saa ikinä tulla yllätyksenä, vaan yleisön on tiedettävä, mihin he ovat tulleet. Myös koomikko valmistautuu keikkaan huolella.

– Kukaan muu kuin koomikko ei ota komiikkaa yhtä vakavasti, Ida ja Anna sanovat.

Kaikki lähtee vitsien kehittelystä, jonka jälkeen vitsejä testataan kollegoilla, läheisillä ja treeniklubilla.

– Yleensä Anna soittaa ja sanoo: oletko valmis huumoriin, Ida kertoo.

Vertaistuki on tarpeen silloinkin, jos keikka on mennyt huonosti. Annalla on keikalla aina päällä sanelin: sen avulla hän muistaa, mitä vitsejä on setissään kertonut ja mikä tärkeintä, miten hän on ne kertonut.

” Tuntosarvien on oltava yleisön kanssa koko ajan pystyssä.

– Siten pystyn kuuntelemaan että okei, tuossa kohtaa on liikaa lätinää ja tuota pitää alustaa paremmin. Tuntosarvien on oltava koko ajan pystyssä. Jos yleisö syttyy jostain tietystä vitsistä, saatan improvisoida lisää jotain aiheeseen liittyvää, Anna kertoo.

Improvisoinnista huolimatta vitsikimara eli setti suunnitellaan ja kirjoitetaan huolella. Setti sisältää monta vitsiä, ja aikalailla kaikissa vitseissä on sama kaava: vitsi alkaa alustuksella, set upilla. Siinä pedataan vitsin huipennusta, eli punch linea: silloin yleisön pitäisi viimeistään nauraa.

Silläkin on väliä, miten koomikko tulee lavalle. Ensiesittelyn avulla yleisö tietää, mikä vitsien konteksti on.

Ida kertoo yleisölle heti aluksi olevansa normaali.

– Harvemmin kukaan sanoo olevansa täysin normaali, siksi se yleensä naurattaa yleisöä, hän selittää.

Anna puolestaan kävelee lavalle rauhallisesti, jonka jälkeen hän pahoittelee että on ”niin rankka tyyppi”. Itseironia toimii komediassa aina, mutta se vaatii itsetuntemusta: on tiedettävä sokeat pisteensä. Vuodet opettavat katsomaan omaa persoonaa ulkopuolisin silmin, ja se auttaa koomikon työssä, naiset sanovat.

Idan ja Annan ensimmäistä yhteistä kirjaa juhlitaan kuinkas muutenkaan kuin stand up -keikan merkeissä. – Kirjaa oli helppo tehdä yhdessä, sillä olemme Annan kanssa yhtä tunnollisia. Meillä on myös samanlainen rytmi: olisi vaikeaa, jos toinen aloittaisi työt vasta iltapäivällä.

Kaikesta voi vitsailla (melkein)

Onko sitten jotain, mistä naiset eivät tekisi vitsiä? Sota, pedofilia, kuolema?

Oikeastaan kysymys ei ole siitä, mistä aiheista voi tehdä vitsiä, vaan mistä näkökulmasta vitsin tekee, Anna pohtii.

Ida ei vitsailisi sodasta.

– En usko, että osaisin tehdä vitsin oikein. Vaikeissa aiheissa korostuu aiheen käsittelytapa: pitää osata olla terävä, hauska ja oivaltava, hän pohtii.

Naisten mukaan huumori on aina riski, eivätkä koomikot aina voi vaikuttaa siihen, pahoittaako joku mielensä. Idalle ja Annalle kuitenkin on tärkeää, että yleisöllä on hyvä olla, eikä ketään ainakaan ahdista tulla heidän keikalleen.

Ida ja Anna miettivät myös tarkkaan sanojensa piilomerkityksiä. Idalla on esimerkiksi setissään vitsi koskien viimeistä ateriaa.

– Jos sanon, että viimeisen aterian kohdalla ei paljoa tarvitse linjojaan miettiä, tulenko antaneeksi viestin, että arjessa linjoja sitten pitää miettiä, Ida pohtii.

” Joskus vitsit lipsahtavat ”halvan naurun” vuoksi suuntaan, joka ei ole hauska.

Nimittäin yhtäkään laihdutuspuhetta tukevaa vitsiä ei Ida halua tehdä.

Anna myöntää, että joskus vitsit ovat keikoilla lipsahtaneet ”halvan naurun” vuoksi suuntaan, joka ei ole hänestä hauska, esimerkiksi oman kumppanin kustannuksella vitsailu.

– Tärkeää on, että yleisö tajuaa minun kunnioittavan miestäni, vaikka heitän hänestä vitsiä.

Stereotyyppiset sukupuoliroolit ovatkin helppo ja paljon käytetty vitsailun kohde lavalla. Eri asia on, onko niistä vitsailu tätä päivää.

– Tarvitseeko enää 2020-luvulla sanoa, että mies juo kaljaa ja nainen tiskaa, Ida kysyy.

Milloin tulee oikea koomikko?

Voiko kahta naista laittaa peräkkäin esiintymään? Ida kuuli tämän kysymyksen erään helsinkiläisen stand up -klubin vetäjältä muutama vuosi sitten. Vetäjä yritti miettiä, missä järjestyksessä illan koomikot menisivät lavalle. Ongelmana oli se, että esiintyjälistassa oli yhden sijaan kaksi naista.

– Yleisö voisi kuulemma hämmentyä siitä, jos naisen jälkeen lavalle tulisi toinen nainen. Näissä tilanteissa tulee tunne, että en ole oikea koomikko, koska en ole mies.

Koomikkonaiset nähdään edelleen keskenään samankaltaisina esiintyjinä. Tästä ei kuitenkaan keskustella miesten kohdalla: edelleen on iltoja, joissa koomikkokattaus koostuu pelkästään miehistä.

– Ihan kuin naiset heittäisivät läppää vain menkoista ja meikeistä, Anna sanoo.

” Ida ja Anna ovat sukupuolensa vuoksi jatkuvan arvostelun kohteena.

Vaikka maailma ja komiikka ovat menneet monissa asioissa eteenpäin, on sukupuolten tasa-arvossa tekemistä. Idalle ja Annalle on edelleen tavallista, että he ovat sukupuolensa vuoksi jatkuvan arvostelun kohteena. Se näkyy asiattomina heittoina takahuoneessa tai arvostuksen puutteena.

Yksi tällainen tilanne tapahtui Annalle viime kesänä, kun eräs kollega halusi kehua Annan keikkaa.

– Yhtäkkiä hän analysoi, että koska en ole maailman kaunein, mutta en maailman ruminkaan, se varmaan auttaa minua lavalla. En tiennyt mitä sanoa – ikään kuin keski-ikäisellä mieskoomikolla olisi oikeus analysoida minua.

Kommentit eivät helpota Annan jo olemassa olevaa tunnetta, että naisena hän on joko liikaa tai liian vähän. Uran alussa se vaikutti vaatevalintoihinkin: keikalle Anna yritti pukeutua koomikkomiesten suosimaan esiintymisunivormuun, flanellipaitaan ja farkkuihin, jotta hänen sukupuolensa ei veisi huomiota vitseiltä.

– Että olisin vain teline suulle.

Ihan liian nainen

Idakin on saanut pitkän uransa aikana osansa epätasa-arvoisesta käytöksestä. Kerran miespuolinen kollega tokaisi Idalle erään setin jälkeen, että ”älä ole niin nainen siellä lavalla”. Ja on Ida istunut baaripöydän ääressä ainoana koomikkonaisena ja kuunnellut, kun koomikkomiehet ympärillä pohtivat, miksi naiset eivät ole hauskoja.

– En tiennyt, puhuivatko he minusta vai sivuuttivatko he minut täysin.

Kyse on myös arvostuksesta, sanoo Ida.

– Jos nainen puhuu setissä elämästään, se nähdään vähäpätöisempänä kuin jos mieskoomikko tekee niin. Silloin asia nähdään parhaimmillaan yhteiskuntakritiikkinä.

Mutta on sukupuolesta ollut myös yllättävää etua. Kun Anna aloitti stand up -uransa, koomikkonaiset pystyi laskemaan yhden käden sormilla. Ja se vaikutti positiivisesti työllistymiseen.

– Keikkaa sai helposti.

Asiat alan tasa-arvon suhteen muuttuvat jatkuvasti parempaan suuntaan. Ja siitä saa kiittää alalle tulevaa uutta sukupolvea.

– Vähän aikaa sitten kolmekymppinen mieskoomikko kertoi odottavansa innolla kirjaamme. Se tuntui hyvältä.