Arman Alizad, 51, ja Senay Coco, 36, olivat seurustelleet puoli vuotta, kun Senay tuli raskaaksi – tällaista on kahdeksanhenkisen uusperheen arki

Arman Alizadin ja Senay Cocon parisuhde alkoi työkaveruudesta ja Instagram-viestistä. Senayn tapaaminen sai Armanin jättämään erakkoelämän.

Senayn mukaan pariskunnan lapsiluku on täynnä. ”Juuri nyt ainakin tuntuu siltä, mutta eihän sitä koskaan tiedä.”

Tv-tuottaja Arman Alizadin, 51, ja meikkitaiteilija-stylisti Senay Cocon, 36, omakotitalossa Espoossa on herätty jo ennen aamuseitsemää. Perheen isommat lapset ovat lähteneet itsenäisesti kouluun, ja kaksivuotias kuopus on viety tarhaan. Kiireinen pariskunta on raivannut kalenteristaan koko päivän helsinkiläisessä hotellissa tehtävää yhteishaastattelua varten.

– Tämä aamu tuntuu helpolta verrattuna alkuvuosiimme, kun osa lapsista kävi koulua Espoossa ja osa Helsingissä. Veimme ja haimme heidät koulusta ja kuskasimme harrastuksiin. Se oli tuntikausien rumba. Nyt kolmen vuoden jälkeen palaset ovat siinäkin suhteessa loksahdelleet paikoilleen, Arman toteaa aamukahvia juodessaan.

Uusperheen perustamisen myötä saman katon alla majailee parhaimmillaan kahdeksan henkeä: vuoroviikoin siellä asuvat Armanin 12- ja 9 -vuotiaat tytöt, sekä Senayn 13-vuotias poika ja 9-vuotias tytär. Armanin 19-vuotias esikoistytär työskentelee isänsä tuotantoyhtiössä ja asuu äitinsä kanssa, mutta kyläilee usein isän perheen luona.

Kaksi vuotta sitten Arman ja Senay saivat ensimmäisen yhteisen lapsensa Kiaran, lempinimeltään Kikin.

– Olimme seurustelleet vasta puoli vuotta, kun hän ilmoitti tulostaan. Halusimme yhteisen lapsen, ja Kiki onkin yhdistänyt perheemme ihanalla tavalla, Senay sanoo.

Sekä Arman että Senay hyppäsivät ensi kertaa uusperheeseen, mikä jännitti kumpaakin. Molemmat olivat kuulleet kauhutarinoita siitä, mikä kaikki voi uusperhe-elämässä mennä pieleen. Siitäkin syystä he osaavat olla kiitollisia toimivasta arjesta.

– Kaikki on mennyt paremmin kuin ikinä osasimme toivoakaan. Lapset ovat keskenään hyviä kavereita, mikä vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan positiivisesti, Arman sanoo.

– Olemme tosi onnekkaita, sillä lapsemme tulevat todella hyvin toimeen ja tykkäävät toisistaan, Senay jatkaa.

– Kutsumme samassa huoneessa asuvia yhdeksänvuotiaita tyttöjämme Tikuksi ja Takuksi. Heillä on samat kiinnostuksen kohteet, ja he ovat kuin paita ja peppu. En näe itseäni Armanin tyttöjen äitipuolena, vaan enemmänkin hyvänä ystävänä ja turvallisena naishahmona, joka tukee ja auttaa siinä, missä pystyy.

Hallittu kaaos

Kahdeksanhenkisen uusperheen pyörittäminen vaatii aikataulutusta, rutiineja, suunnitelmallisuutta ja välillä pikimustaa huumoria. Arjen palapeli koostuu vanhempien liikkuvasta ja epäsäännöllisestä työstä sekä lasten koulu- ja harrastusaikatauluista. Vaikka menot merkitään hyvissä ajoin yhteiseen kalenteriin, muuttujia ja muutoksia tulee jatkuvasti.

– Jonkinlainen kuri ja järjestys on pakko olla, muuten homma leviäisi käsiin. Meillä vallitsee hallittu kaaos, Senay sanoo virnistäen.

– Pidämme kiinni perheen yhteisestä illallishetkestä, jolloin kaikki asettuvat saman pöydän ääreen syömään ja vaihtamaan kuulumisia, Arman lisää.

Kiki menee nukkumaan puoli 8 illalla, jonka jälkeen talossa vallitsee hiljaisuus. Puoli kymmeneltä muu perhe vetäytyy huoneisiinsa lukemaan tai katsomaan telkkaria.

– Olemme kasvatusasioissa samoilla linjoilla. Osaamme tarvittaessa olla tiukkoja, mutta emme myöskään jaksa jatkuvasti hengittää lasten niskaan. Jos sanomme, että puhelimet pois, he kyllä tottelevat kiltisti, Senay sanoo.

Senayn lempinimi Coco tulee muoti-ikoni Coco Chanelilta. ”Olemme molemmat tarkkoja tyylistämme”, vaatturin koulutuksen saanut Arman sanoo.

Lapset auttavat kotitöissä ja siivoavat huoneensa kahdesti viikossa tiistaisin ja lauantaisin, jolloin on myös karkkipäivä. Silloin koko konkkaronkka kurvaa läheiseen markettiin viikon ruokaostoksille.

– Se on usein varsinainen sirkus. Kiki saattaa huutaa vaunuissa ja Tiku ja Taku tiktokata ja tehdä kärrynpyöriä pitkin käytäviä. Olemme kuin mikäkin mustiin pukeutuva lestadiolaisperhe. Kaverit kutsuvatkin perhettämme leikkisästi Addams Familyksi, Arman nauraa.

Arman yrittää järjestää kuvausreissunsa niin, ettei Senay joudu olemaan pitkiä aikoja yksin vastuussa perheestä. Aina se ei onnistu.

– Ystävät, Kikin luottohoitaja ja Senayn vanhemmat auttavat tarvittaessa.

Armanin suvusta ei turvaverkkoja enää helposti löydy.

– Äitini menehtyi miltei parikymmentä vuotta sitten. Isosisko asuu toisella paikkakunnalla, ja isäkin on jo iäkäs, hän kertoo.

Somesta se lähti

Kun Arman ja Senay ensi kerran töiden merkeissä tapasivat, olivat molemmat tahoillaan varattuja. He tunnistivat tuolloin toisissaan hyvän tyypin ja luotettavan työkaverin.

– Olimme molemmat juuri saaneet tytöt, ja vaihdoimme kuvaustauolla kokemuksia vanhemmuudesta, Senay muistelee.

” Ennen Armania olin käynyt yksillä treffeillä.

Yhteisiä työprojekteja tuli vuosien varrella useita. Molemmat olivat eronneet ja olleet sinkkuina nelisen vuotta, kun Senay eräänä syysiltana sohvalla telkkaria katsellessaan päätti kysyä Armanilta Instagramissa, mitä tälle kuuluu. Arman vastasi, ja he päättivät tavata. Tapaamisesta on nyt kolme vuotta.

– Ennen Armania olin käynyt yksillä treffeillä, joilta lähdin kesken pois, koska homma ei vain toiminut.

– Itse olin siinä vaiheessa aikamoinen erakko. Jaoin aikani töiden ja lasten kanssa. Liikkuvan työn vastapainoksi olin mielelläni yksin kotona tuijottamassa seinää, Arman muistelee.

Vaikka kumpikaan ei varsinaisesti etsinyt uutta parisuhdetta, tunsivat he pian kohdanneensa hengenheimolaisensa.

– Meillä on paljon samanlaisia kokemuksia – esimerkiksi se, että työmme kautta kohtaamme jatkuvasti erilaisia ihmisiä ja rakastamme kuulla heidän tarinoitaan. Kahden kulttuurin kasvatteina jaamme myös tietynlaisen ulkopuolisuuden tunteen, Arman kertoo.

Senaylla on 18 tatuointia, Armanilla 7. Senayn poskilta löytyvät lasten etunimien ensimmäiset kirjaimet. Armanin käteen on tatuoitu hengellisiä symboleja eri maista.

– Armanin seurassa tuntui, että ensi kertaa joku ihan oikeasti ymmärtää minua. Hän näkee edelleen minusta, millainen päivä minulla on ja löytää aina oikeat sanat, Senay sanoo.

Eräs tärkeimmistä asioista, joihin Senay Armanissa ihastui, oli tämän huolehtivaisuus. Armanin kautta toteutui myös Senayn unelma suurperheestä.

– Arman huolehtii aina siitä, että minulla on kaikki hyvin ja on kaiken lisäksi aivan ihana ja läsnä oleva isä lapsilleen. Itselläni ei ollut nuorena samanlaista läheisyyttä oman isäni kanssa.

– Senaykin on erittäin huolehtiva ja hyväsydäminen ihminen, joka harrastaa muun muassa hyväntekeväisyyttä. Hänen tapaamisensa on tehnyt erakkoluonteelleni todella hyvää, Arman sanoo.

Yhteiset rahat

Kahden yrittäjän uusperheessä suhtautuminen rahankäyttöön on mutkatonta. Lapset ovat tasavertaisessa asemassa, ja kulut ovat yhteisiä.

– Jos ostamme yhdelle, ostamme kaikille. Emme missään nimessä halua, että kukaan lapsi kokee olevansa vähempiarvoinen kuin muut. Syntymäpäivät ja isommat hankinnat ovat toki asia erikseen.

He ovat pitäneet huolta siitä, että myös jälkikasvu ymmärtää rahan arvon.

"Neljänkympin jälkeen jokainen juoksee alaspäin liikkuvia rullaportaita ylöspäin. Itse haluan pysyä liikkeessä ja uudistua loppuun saakka”, Arman sanoo.

Kosovossa syntyneen Senayn kolmilapsinen perhe pakeni sodan jaloista Suomeen, kun Senay oli viisivuotias. Heillä ei käytännössä ollut mukanaan muuta omaisuutta kuin matkalaukussa olleet vaatteet. Koko elämä piti rakentaa alusta uudessa maassa.

– Vanhemmat löysivät töitä siivousalalta ja perustivat myöhemmin oman siivousfirman, jossa itsekin työskentelin. Opin työnteon ja säästämisen merkityksen heiltä.

Armanin juuret ovat Iranissa, josta hänen perheensä pakeni islamistista vallankumousta Yhdysvaltojen kautta Suomeen 1979.

– Opin rahankäytön kunnolla vasta kolmevitosena. Sitä ennen hoidin raha-asiani huonosti: kaikki meni, mitä tuli. Onneksi seuraava sukupolvi on viisaampi, ja lapsemme säästävät mielellään, mikä ei lakkaa hämmästyttämästä minua, hän sanoo.

Kahden kulttuurin lisäksi pariskuntaa yhdistää pikimusta huumori. Pari pohtii, että se saattaa olla myös eräänlainen selviytymiskeino rankkojen elämänkokemusten jälkeen.

– Kun katsomme yhdessä realitysarjoja, saattavat juttumme lähteä ihan käsistä. Lempisarjamme on 90 päivää morsiamena. Se kuvaa kulttuurien yhteentörmäystä hienosti.

Ikä on vain numero

Arman täytti tänä vuonna 51 vuotta, Senay on 36. Molemmat ovat perhekeskeisiä, eivätkä he juuri käy ulkona juhlimassa. Pariskunnan ikäero näkyy eniten elämänkokemuksessa, jota Armanille luonnollisesti on ehtinyt kertyä enemmän.

– Aika on opettanut meidät paremmiksi keskustelijoiksi ja kaventanut ikäerostamme johtuvia perspektiivieroja, Arman toteaa.

– Olemme toistemme parhaat kaverit ja pystymme keskustelemaan ihan kaikesta. Jos joskus tunnen olevani naiivi jossain asiassa, puhuminen auttaa ymmärtämään Armanin näkemyksen, Senay jatkaa.

” Olemme temperamenttisia, mutta emme mökötä.

Parisuhteesta he pitävät huolta vaalimalla yhteistä aikaa. Joskus siihen riittää vaunukävely Kikin kanssa, toisinaan pari hemmottelee toisiaan ravintolaillallisilla tai hotelliöillä.

– Keväällä olimme muutaman päivän kaksistaan Italian Como-järvellä. Se teki todella hyvää parisuhteellemme, Senay muistelee.

Arjen kaaos kuuluu välillä asiaan. Riitaa voi syntyä väsyneenä tai väärinymmärryksistä. Siinä missä Senay voi hetkessä tulistua nollasta sataan, kestää rauhallisella Armanilla pidempään ennen kuin kuppi menee nurin.

– Olemme molemmat temperamenttisia, mutta emme onneksi mököttäjiä. Osaamme käydä asiat läpi ja sopia, Arman summaa.

Ristiretki itseen

Syyskuun puolivälissä Ruudussa alkoi Armanin tähänastisen elämän henkilökohtaisin ohjelma Arman ja viidenkympin kriisi. Siinä hän sukeltaa ikäkriisiinsä ja tutkii elämäänsä eri näkökulmista. Dokumentaarisessa sarjassa pääsevät ääneen myös Armanin perheenjäsenet, kuten isä Vahid, sisko Afsaneh, tytär Daniela sekä Senay.

– Koluan ohjelmassa perusbingot ja senioritanssit ja lähden myös mukaan tyttäreni ja hänen kavereidensa bilematkalle Ibizalle, itseltäni kun jäi se aikoinaan kokematta. Luvassa on omanlainen ristiretki itseeni, hän kuvailee.

”Olemme toistemme parhaat kaverit ja pystymme keskustelemaan ihan kaikesta”, Senay sanoo.

Ikääntyminen on saanut miehen pohtimaan myös kuolemaa.

– Ei niin, että se pelottaisi, mutta tiedostan, että mitä todennäköisimmin olen elänyt jo yli puolet elämästäni. Onko jotain jäänyt tekemättä? Olenko tasapainossa itseni kanssa? Olenko oikeassa paikassa, teenkö oikeita asioita? Riitänkö minä? Olenko hyvä isä, puoliso, lapsi – ja ylipäätään kelpaanko, etenkin itselleni? Mitä tulevaisuus tuo?

Arman painottaa, että hänen elämässään on kaikki hyvin. On työ, jota hän rakastaa, ihana perhe, terveyttä ja vähän omaisuuttakin. Nuoruutta ei kuitenkaan kukaan saa takaisin.

– Se pysäytti, kun tajusin olevani 67-vuotias, kun Kiki saa ylioppilaslakin. Mietin jaksamistani siinä iässä vähän huolestuneena.

Hän myöntää, että voisi pitää itsestään parempaa huolta fyysisesti varsinkin tiukkojen kuvausaikataulujen puitteissa.

– Viime kevät oli jatkuvaa lentokenttäelämää, ja löysin itseni milloin vuoristosta milloin savannilta. Söin, mitä sain, ja nukuin, kun pystyin. Tämän syksyn olen rauhoittanut perheelle, eikä tiedossa ole työreissuja.

Vaikka juuri nyt eletään ruuhkavuosia, siintävät tulevaisuuden unelmat jo horisontissa.

– Olemme matkoillamme joskus haaveilleet talosta etelässä, joten 10 vuoden päästä saatamme löytää itsemme vaikkapa Toscanasta omalta viinitilalta, Arman väläyttää.

– Hullut unelmat yhdistävät meitä. Tällä hetkellä tosin kahdenkin viikon yhteinen reissu tuntuu kaukaiselta, Senay jatkaa nauraen.

Fakta Arman Alizad 51-vuotias Iranissa syntynyt palkittu toimittaja ja dokumentaristi. Muutti 8-vuotiaana Suomeen, asuu omakotitalossa Espoossa. 19-, 12-, ja 9- vuotiaat tyttäret edellisistä liitoista sekä 2-vuotias tytär nykyisestä suhteesta.