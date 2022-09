Kalle Holmbergin ainut tytär Annina Holmberg kertoo, miltä tuntui seurata oman isän sairastumista alkoholismiin

Moni on kertonut Annina Holmbergille myöhemmin miten hänen isänsä oli humalassakin hyvä seuraihminen. – Ei se kotona synkkinä hetkinä tuntunut siltä, vaikka hän ei koskaan ollutkaan aggressiivinen.

Annina Holmberg on kirjoittanut isästään Kalle Holmbergista elämäkerran. ”Isän elämäkerran kirjoittaminen oli syvä, mutta kiehtova sukellus. Oivalsin, miten kannattaa elää, ei kolhuja peläten.”

Kirjailija Annina Holmberg on tehnyt elämäkerran Riivattu ja siunattu (Siltala) isästään, ohjaaja Kalle Holmbergista.

Vuosina 1971–1977 Kalle Holmberg työskenteli Turun kaupunginteatterin pääohjaajana, ja Anninan äiti Ritva Holmberg dramaturgi-ohjaajana Åbo Svenska Teaternissa.

– Isä joi paljon Turun-vuosina, mutta se ei ollut vielä synkkää juomista. Puhuimme isän alkoholismista aina suoraan, eikä se ollut virtahepo olohuoneessamme, Annina sanoo.

– Nuorena en pitänyt isästä humalassa, enkä sen puoleen äidistäkään. Kukapa lapsi siitä pitäisi? Isän juomisen syvin vaihe ei ollut loppujen lopuksi pitkä. Raskainta oli kestää se, etteivät alkoholistin lupaukset ikinä pidä.

Anninan mukaan moni on kertonut, että hänen isänsä oli humalassakin hyvä seuraihminen.

Pakokeinoksi juominen muuttui Kalle Holmbergin ohjatessa televisioon valtavasti työtä ja aikatauluttamista vaatinutta Rauta-aikaa. Raitistuttuaan hän kertoi, miten kuvitteli pitkien raittiiden jaksojensa jälkeen voivansa hallita juomista.

– Sellainen sairaus alkoholismi on, ettei se onnistunut, Annina sanoo.

– Onneksi hänen lähelleen osui sitten oikeita henkilöitä, ja hän lopetti juomisen jo vuonna 1982. Päätös riippui hänestä itsestään, mutta AA-ryhmän tuki oli hänelle äärimmäisen tärkeää.

Yksi tukijoista ja ystävistä oli itsekin raitistunut Junnu Vainio. Myös Kalle Holmberg tuki myöhemmin monia. Heistä yksi läheisimpiä oli Samuli Edelmann.

– Äiti sanoikin jossain vaiheessa, että isän työhuoneen oven takana on jono avun tarvitsijoita. Isä oli aina valmis tukemaan ja auttamaan muita alkoholismia sairastavia.

