Kirjailija Tiina Raevaara toteutti vuosia muiden toiveita ja lopulta uupui – kertoo, miksi koirat ovat auttaneet toipumisessa, mutta ihmiset eivät

Tiina Raevaara on genetiikan tohtori, jolla oli ura tutkijana, mutta hän valitsi epävarmemman polun kirjailijana. Uupumus pakotti Tiinan jälleen arvioimaan, mikä hänelle on elämässä tärkeää.

Koirat ovat olleet Tiinalle aina tärkeitä elämänkumppaneita. Tällä hetkellä hänellä on kaksi koiraa: Igor ja Talvikki.

Tänä syksynä kirjailija Tiina Raevaaralla, 43, on ollut taas kiire, ja tehtäviä on kasaantunut. Ensi vuonna ilmestyvän trillerin ensimmäinen versio täytyi palauttaa, ja lisäksi kalenteri on ollut täynnä tapahtumia ja monenlaista muuta härdelliä.

– Kaaos on elämässäni se, mitä vastaan aina taistelen. Haluaisin, että asiat tuntuisivat levollisilta ja hallitsisin niitä. Sen sijaan ne juoksevat karkuun, eikä hallinnan tunnetta voi saavuttaa, Tiina huokaa.

Vaikka hektinen syksy on aiheuttanut ahdistusta, Tiinalla on nyt työkaluja, joiden avulla hän voi käsitellä sitä.

– Olen terapiassa löytänyt konsteja, jotka auttavat.

Tiina hakeutui terapiaan kolmisen vuotta sitten uupumuksen takia. Yksi tärkeä oppi on ollut oleellisten ja itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen kaaoksen keskellä.

– Keväällä aloin myös laittaa pitkästä aikaa unelmiani ylös paperille. Se oli todella tärkeää, tuntui kuin olisi avannut ikkunoita elämään, Tiina kertoo.

Listalle pääsivät muun muassa yhteiset kokemukset aikuisuuden kynnyksellä olevien lasten ja maalaamisharrastuksen herättely.

– Kaikkien ei varmaankaan tarvitse kirjoittaa asioita ylös tunnistaakseen, mikä on tärkeää, mutta minä en ollut pitkään aikaan miettinyt, mitä minä haluan.

Luonteva valinta

Tiinan reitti kirjailijaksi ei ole ollut se perinteisin. Lukion jälkeen Tiina aloitti yliopistossa biologian opinnot. Koska hän oli ollut aina kiinnostunut eläimistä ja luonnosta, eläinekologia oli luonteva valinta. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Tiina kuitenkin ymmärsi, että tarvitsi elämäänsä ”pienempiä kokonaisuuksia” kokonaisten lajipopulaatioiden sijasta.

– Olin ajatellut, että kulkisin metsässä tutkimassa lintuja, petoja tai kovakuoriaisia, mutta suuntauduinkin genetiikkaan.

Tutkijan ura lähti nopeasti käyntiin jo toisena opiskeluvuonna, kun Tiina ajautui sattumusten kautta tekemään tutkimusryhmässä gradua paksusuolensyöpään liittyvistä geenivirheistä.

” Minä en ollut pitkään aikaan miettinyt, mitä haluan.

Vaikka Tiina oli haaveillut tutkijan urasta, työ oli nuorelle ja kokemattomalle opiskelijalle haastavaa. Opeteltavaa riitti. Tutkimustyössä Tiina joutui käyttämään menetelmiä, joita hän vasta opetteli samaan aikaan ensimmäisillä laboratoriokursseilla.

Opiskelukaveritkin suhtautuivat epäuskoisesti: eihän noin voi eikä kannata tehdä! Kaikki eivät aina edes uskoneet, kun Tiina kertoi jo tekevänsä gradua.

Tiina poti usein huijarisyndroomaa.

– Mutta opin, kun sain tehdä itselleni merkityksellisiä asioita. Pidin myös heti alusta lähtien tutkijan työn itsenäisyydestä ja ongelmanratkaisusta.

Gradun jälkeen Tiina jatkoi väitöskirjan parissa samassa tutkimusryhmässä. Sekin sujui hyvin: ohjaaja oli hyvä, tuloksia syntyi. Väitöskirjan teko ei ollut Tiinalle mikään vuosien taistelu.

– Minulla oli kaikki palaset kunnossa.

Tekstin kutsu

Tiina sai ensimmäisen lapsensa, kun väitöskirja oli vielä kesken, ja toinen lapsi syntyi pian sen jälkeen.

Äitiyslomalla Tiina alkoi kirjoittaa novelleja. Hän oli innostunut luovasta kirjoittamisesta jo lukiossa, mutta sen jälkeen sille ei ollut löytynyt elämästä aikaa.

– Olin ajatellut, että kirjoitan sitten, kun elämässä tulee kiireettömämpi vaihe.

Aluksi kaunokirjallisen tekstin tuottaminen tuntui vaikealta, mutta Tiina sai määrällisesti paljon aikaan. Nopeasti hän alkoi haaveilla kirjailijuudesta.

– Se oli jopa vähän epätoivoinen ajatus, että tämän minä todella haluan toteutuvan. Ja jos se koskaan toteutuu, niin en enää ikinä valita mistään, Tiina nauraa.

Väitöskirjan jälkeen hän alkoi työstää esikoisromaanin käsikirjoitusta ja teki samaan aikaan töitä koiran geeneihin liittyvän tutkimuksen parissa.

Sekä tutkimus että kirjoittaminen vaativat tietynlaista luovuutta ja omistautumista.

– Silloin tajusin, että ajatukseni ovat koko ajan kirjoittamisessa, enkä pysty tekemään näitä kahta työtä yhtä aikaa.

Edessä oli valinnan paikka.

– Lopulta oli itsestään selvää, että valitsen kirjoittamisen.

Vuonna 2007 Tiina jäi pois tutkijan töistä. Aluksi hän hankki lisätuloja kirjoittamalla freelancerina tiedejuttuja ja kirja-arvosteluja. Siirtymävaihetta helpotti myös kotihoidontuki, jota Tiina sai ollessaan kotona lasten kanssa.

Vuonna 2008 ilmestyi Tiinan esikoisromaani Eräänä päivänä tyhjä taivas (Teos). Tummanpuhuva dystopia kertoi ydintuhon jälkeisestä ajasta.

” Lopulta oli itsestään selvää, että valitsen kirjoittamisen.

Tiinan hyppy tutkijasta epävarmalle kirjailijanuralle hämmensi kuitenkin osaa hänen ympärillään olevista ihmisistä, ja Tiinalle vihjailtiin tarjolla olevista työpaikoista.

Koska Tiinan on aina ollut hankalaa tuottaa muille pettymyksiä, hän toisinaan löysikin itsensä työhaastatteluista.

– Sitten paniikissa peruin niitä, koska halusin kirjoittaa.

Uupumus hiipii

Vuonna 2018 Tiinaa pyydettiin osa-aikaiseen työelämäprofessorin virkaan Turun yliopistoon. Muiden kannustama Tiina lähti työhön.

– Tietysti olin itsekin innoissani ja imarreltu. Työ myös antoi minulle paljon, Tiina kertoo.

Vaikka pesti ei vienyt ajallisesti paljon, se kuitenkin verotti Tiinan voimia ja energiaa.

Sittemmin Tiina on huomannut, että hänellä on tapana suostua sellaiseen, mitä ei välttämättä itse haluaisi, mutta minkä silti suunnilleen osaa.

– Se on myös itsekeskeinen ajatus, ihan kuin olisin korvaamaton. Vaikka oikeasti jos kieltäydyn, tilalleni löytyy kyllä joku muu.

Sama piirre on näkynyt Tiinan yksityiselämässä.

– Olen yliempaattinen, otan toisten asioita kannettavaksi ja käytän paljon aikaa siihen, että mietin millä mielellä joku toinen on. Pelottaako jokin asia häntä tai kuinka voisin lievittää hänen taakkaansa? Se vie voimia.

Ja niin uupuminen pääsi vauhtiin.

Tiina kävi päänsä sisällä jatkuvasti keskusteluita, joita ei oikeasti tapahtunut. Hän puolusteli itseään mielessään kuviteltujen epäonnistumisten ja myöhästymisen vuoksi.

– Ja koko ajan oli olo, että minulta vaaditaan asioita. Tulin allergiseksi sille, että ihmiset ottivat minuun edes yhteyttä. Ajattelin, että taas minulta halutaan sitä ja tätä, vaikkei kukaan ollut edes sanonut mitään, Tiina kertoo.

Tärkeät eläimet

Uupuneena Tiinasta tuntui, ettei hän olisi jaksanut muita ihmisiä lainkaan. Sen sijaan Igor-villakoiransa seurassa hän tunsi virkistyvänsä.

Tiina on aina ollut koirarakas. Vaikka lapsuudenperheessä koiraa ei ollut, tuttavien lemmikit saivat häneltä hellyyttä aina, kun se oli mahdollista.

Omat koirat ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä sen eri osa-alueilla parisuhteista työelämään.

Kolmen saksanpaimenkoiran meluisa yhdistelmä kiristi aikoinaan perhe-elämää. Saksanpaimenkoira Rauni taas eli Tiinan rinnalla pitkän elämän ja kuoli vuonna 2018 iäkkäänä.

– Rauni oli elämässäni esikoislapsen syntymästä saakka ja yli yhden avioeron. Se kulki koko ajan rinnallani ja kiinnittyy muistoissani suuriin hetkiin. Kun se kuoli, tuli suru siitäkin, ettei ole enää ketään, joka olisi elänyt kanssani nämä vaiheet.

” Olen huomannut olevani kiinnostuneempi eläimistä kuin ihmisistä.

Koirat ovat olleet myös kahden Tiinan kirjoittaman tietokirjan aiheena ja vilahdelleet useissa kaunokirjoissakin. Hän on kirjoittanut niistä kymmeniä kolumneja ja blogitekstejä.

– Olen huomannut olevani kiinnostuneempi eläimistä kuin ihmisistä, ja se tuntuu myös vaikealta ajatukselta. Pelkään, että kuulostan ihmisvihaajalta, vaikka totta kai lasteni ja läheisteni asiat kiinnostavat minua.

Suhteissa koiriin ei näy sitä, mikä väistämättä ihmisten välisiin suhteisiin vaikuttaa: menneisyys ja tulevaisuus, Tiina sanoo.

– Ihmisillä on aina odotuksia, toiveita, eilistä riitaa ja edellisten suhteiden jälkiä. Koirat elävät ainoastaan tässä hetkessä.

Koiriin Tiina on myös aina saanut yhteyden. Kun ihmisten läsnäolo uupuneena ja masentuneena tuntui vaikealta ja perheenjäsentenkin seura oli liikaa, koiran läsnäolo ei tuntunut raskaalta.

– Jonkun seurassa oleminen tekee kuitenkin hyvää silloinkin, kun on uupunut tai masentunut. Koiran läsnäolo on turvallista ja rauhoittavaa.

Mitä minä haluan?

Uupumus alkoi väistyä, kun Tiina alkoi vähän kerrallaan tyhjentää elämäänsä. Väistyä saivat ”tärkeät” ja ”hienot” työtehtävät, kuten esimerkiksi ulkomailla pidettävät kongressiesiintymiset.

– Kaikki työni perustuu siihen, että ajattelen ja keksin uutta. Tajusin, että aivoni eivät saa yhtään lepotaukoa.

Tiina on tullut myös siihen tulokseen, ettei kyse ollut pelkästään työstä tai sen määrästä. Osansa on ollut myös muiden vaatimuksilla. Toipuessaan hän huomasi, että menneisyyden vaikeista parisuhteistakin oli jäänyt käsittelemätöntä taakkaa.

– Muiden ehdoilla eläminen ja omista tärkeistä asioista tinkiminen hyökyi päälle. Tuntui, että minulla oli koko eletty elämä rasituksenani.

Terapia antoi rutkasti työkaluja jaksamisen säätelyyn ja lepääminen vahvisti.

” Kun on pidempikestoista stressiä, ahdistus hiipii edelleen helposti kuvaan.

Uupumus jätti kuitenkin jälkensä. Ihmisten seura väsyttää Tiinaa edelleen enemmän kuin ennen. Uupumus on ollut myös luopumista: Tiina on joutunut myöntämään monien asioiden kohdalla, että tämä ei nyt sovi minulle – ainakaan tässä kohtaa.

– Olen parantanut elämääni huimasti siitä, mitä se oli vielä vaikkapa kuusi vuotta sitten. Tilanne on pakottanut miettimään mitä todella haluan, kuka minä olen. Mutta kun on pidempikestoista stressiä, ahdistus hiipii edelleen helposti kuvaan. Minusta ei saa tehtyä suurta toipumiskertomusta.

Yksi tärkeimmistä asioista on Tiinalle edelleen kirjoittaminen.

– Se on ydintäni, ja olen raivannut elämääni sellaiseksi, että pystyn tekemään sitä. En osaa kuvitella kirjoittamisesta luopumista.

Kun hän aloitti terapian, hoitaja kysyi, voisiko hän vaihtaa ammattia, jos nykyinen kerta uuvuttaa.

– Olin ihan, että mitä? Vaikka tavallaan se olikin looginen kysymys, kirjoittamisesta luopuminen olisi sama kuin leikkaisin pääni irti.

Tiina Raevaara Vuonna 1979 syntynyt kirjailija, tiedetoimittaja, perinnöllisyystieteeseen erikoistunut biologi ja filosofian tohtori. Kirjoittanut useita tietokirjoja ja romaaneja. Kaksi lasta ja kaksi koiraa.

