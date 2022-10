Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen varmisti jo ensitreffeillä, että Shoshi Shmuluvitz haluaa lapsia. Nyt heidän tyttärensä Alma käy Manhattanilla suomalaisessa muskarissa ja juhlii juutalaisia pyhiä.

New Yorkissa syntynyt Shoshi Shmuluvitz (vas.) ja MTV3:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen tutustuivat viitisen vuotta sitten, ja nyt heillä on yhteinen tytär, Alma. ”Meillä vain klikkasi, ja keskustelu oli helppoa”, Shoshi kertoo ensitreffeistä.

Haluatko tulevaisuudessa lapsia?

Niin MTV3:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kysyi Tinderissä tapaamaltaan Shoshi Shmuluvitzilta brooklyniläisessä cocktailbaarissa vuonna 2017.

Hän tiesi olevansa suorasukainen, mutta halusi selvittää tärkeimmän asian heti ensikohtaamisella – olihan hän itse aina halunnut äidiksi.

Jos treffikumppanin toiveet tulevaisuudesta olisivat eronneet hänen omistaan, hän ei olisi nähnyt järkeä mennä seuraaville deiteille tuhlaamaan aikaansa.

Amerikkalaiseen kepeään small talk -kulttuuriin tottunut Shoshi oli häkeltynyt – ja vaikuttunut – suomalaistoimittajan suoruudesta. Hän vastasi myöntävästi. Shoshikin halusi lapsia.

Nyt treffeistä on kulunut viisi vuotta, ja heidän tyttärensä Alma röyhtäisee äänekkäästi helsinkiläisessä hotellissa.

– Kuulitteko? Se oli tosi hyvä röyhtäys, Mari sanoo ja hymyilee kohta puolivuotiaalle vauvalle sylissään.

– Niin oli, Shoshi kannustaa ja kurottaa ottamaan Alman puolisoltaan.

Mari on juuri lopettanut imettämisen, ja nyt on hänen vuoronsa vaihtaa vaipat.

– Meille voi tulla vielä poop explosion, niska-selkäkakka, Shoshi epäilee ja katoaa pian vauvan kanssa kylpyhuoneeseen.

Perhe on viettänyt kaksi kuukautta Suomessa, sillä mediayhtiössä vastaavana tuottajana työskentelevä Shoshi on pystynyt tekemään työt etänä ja Mari on ollut äitiyslomalla. Suurimman osa ajasta he ovat olleet Marin vanhempien mökillä Oulujärven rannalla ja hänen entisessä kotikaupungissaan Oulussa.

– Vähän erilaiset vaunulenkit kuin New Yorkissa. Mökkitiellä käveli hirvi vastaan. Shoshin mielestä Alma oli hämmentynyt, kun oli niin hiljaista. Kuuluikin linnunlaulua eikä New Yorkin metroja, Mari sanoo ja hymyilee.

Perhe asuu kaksiossa Brooklynin Dumbossa, siinä, missä Brooklynin silta ylittää joen Manhattanille. Pian edessä on muutto kolmioon.

– Katso nyt tätäkin huonetta! Nuin pieni ihminen tarvitsee ihan älyttömästi kaikkea, Mari sanoo ja viittilöi huoneessa lojuviin vauvanvaatteisiin, vaippoihin ja leluihin.

”Mari on rohkein ihminen, jonka tiedän”, Shoshi sanoo puolisostaan. ”Shoshilla on hyvä sydän”, Mari vastaa.

Elämän rakkaus löytyi nopeasti

Mari aloitti työnsä kirjeenvaihtajana New Yorkissa elokuussa 2014. Vuodet ovat olleet hänelle ammatillisesti äärimmäisen kiinnostavaa, dramaattistakin aikaa. Trumpin valtakausi, Yhdysvaltain kongressitalon valtaus, Black Lives Matter -mielenosoitukset, korona, hän luettelee mieleenpainuneita uutisaiheita.

Tärkeintä, mitä Mari on Yhdysvalloista löytänyt, on kuitenkin oma perhe.

Tinder-kuvissa hänen huomionsa kiinnitti Shoshin kauneus ja taustalla oleva Tel Aviv, jossa asuu osa Shoshin juutalaisesta suvusta.

– Olit kirjoittanut profiiliisi, että olet syntynyt ja kasvanut New Yorkissa ja teet työksesi podcasteja. Yhdessä kuvassa haastattelit kissaa radionauhurilla, Mari sanoo Shoshille.

– Ajattelin, että saapa nähdä millainen busy bee hän on.

– Sinä olit kuvassa tiikerikostyymissä Halloweenina. Ja flanellipaita päällä jossain järvellä, Shoshi muistelee.

– Joo, Alaskassa, siellä oli ilmastokokous, Obama oli vielä presidentti, Mari vastaa.

Cocktail-baarissa yhteinen sävel löytyi heti.

– Meillä vain klikkasi, ja keskustelu oli helppoa. Marilla on tosi vahva oikeudentunto. Hän seisoo sen takana, mihin uskoo, Shoshi kuvaa.

Hän oli tapaillut aiemmin vain muutamaa naista, ja Marista tuli hänen ensimmäinen oikea tyttöystävänsä.

” Osa ohikulkijoista vislasi, ja autot tööttäsivät meille.

Mari puolestaan on ollut suurimman osan elämästään parisuhteissa. Tinderissä hän ehti olla vain hetken, ja Shoshi oli hänen kolmas Tinder-treffikumppaninsa.

– Löysin elämäni rakkauden nopeasti, Mari hymyilee.

– Shoshissa oli kaikki. Hän oli fiksu, huomaavainen ja hauska. Ja hoksasin heti, että hänellä on tosi iso sydän.

Ensisuudelma vaihdettiin jo samana iltana baarin ulkopuolella.

– Osa ohikulkijoista vislasi, ja autot tööttäsivät meille. Olemme päättäneet kokea sen elokuvamaisena hetkenä, vaikka tiedämmekin, että se kertoo ehkä enemmän joidenkin asenteista kahden naisen ihastusta kohtaan, Mari sanoo.

”Mari kysyi ensitreffeillä, haluanko tulevaisuudessa lapsia. Amerikkalaiselle tuollainen suoruus oli aika.. vau! Me tavattiin 10 minuuttia sitten”, Shoshi muistelee. ”Otin riskin, sillä minulle se oli niin iso asia”, Mari sanoo.

Tukea isovanhemmilta

Kaksikko alkoi seurustella. He kävivät taidemuseoissa, elokuvissa, seinäkiipeilemässä ja vaeltamassa kansallispuistoissa. Mari kertoi Shoshille Suomesta ja sai puolestaan kuulla Shoshin suvun tarinan.

Shoshin saksalainen isänäiti oli lukiolainen, kun toinen maailmansota alkoi. Hän joutui keskitysleirille koko sodan ajaksi ja oli niin nälkiintynyt, että oli pitkään varma, ettei pysty saamaan lapsia.

Isänisä kuului Puolan vastarintataistelijoihin ja rakensi pommeja.

– Natsit tappoivat hänen veljensä ja vanhempansa. Isoisä lähetettiin jonkinlaiselle leirille, työ- tai keskitysleirille. Hän pakeni sieltä ja piileskeli kolme kuukautta, hän kertoo.

Lopulta isovanhemmat pääsivät Israeliin, jossa he tapasivat.

– He olivat uskomattoman vahvoja ja rohkeita ihmisiä. Isoisä vitsaili usein, kun olin lapsi. Juutalaisilla on sysimusta huumori. Olemme kokeneet niin paljon tragedioita, Shoshi sanoo.

” Tulin ulos kaapista, ja isoäitini oli hyvin kannustava.

Uutena vuotena 2018 Shoshi ja Mari matkustivat Tel Aviviin ja kävivät tapaamassa Shoshin yli 90-vuotiasta isoäitiä.

– Jännitti, miten hän reagoi ymmärtäessään, etten olekaan pelkkä kaveri. Mutta se oli voimakas kohtaaminen, Mari sanoo.

– Tulin ulos kaapista sillä matkalla, ja isoäitini oli hyvin kannustava. ”Olen iloinen, että sinulla on hyvä tyttö huonon miehen sijaan”, Shoshi kertoo.

– Hänen reaktionsa oli positiivinen yllätys. Joillain minun sukulaisillani on kestänyt vuosia hyväksyä seksuaalinen suuntautumiseni, Mari kuittaa.

Suurimpaan osaan sukulaisistaan Marilla on kuitenkin lämpimät välit. Kesällä sydänkohtaukseen kuollut isoisä oli hänen suurin tukijansa.

– Olimme hyvin läheisiä. Hän lähetti minulle sähköpostia joka uutislähetykseni jälkeen, hän sanoo ja hymyilee.

Suurta surua lievensi se, että isoisä ehti tavata Alman.

– Onneksi olimme hänen kuollessaan täällä. Pystyimme olemaan mummin ja äidin tukena. Alma kevensi meidän kaikkien surua, Mari sanoo.

Siitä lähtien, kun Alma oli kuusi viikkoa, Mari ja Shoshi ovat lukeneet tyttärelleen kirjoja englanniksi ja suomeksi. ”Hän rakastaa sitä”, Mari sanoo.

Raskaaksi toisella yrityksellä

Mari ja Shoshi menivät naimisiin syyskuussa 2019. Se oli heille tärkeää jo lapsihaaveenkin takia. Yhdysvaltain avioliittolainsäädännön mukaan naimisissa olevalle parille syntyvästä lapsesta tulee automaattisesti juridisesti molempien lapsi.

Vihkimisen suoritti Shoshin täti, joka osti vihkiluvan 30 dollarilla netistä. Tunnelma hääjuhlassa oli lämmin, ja se oli sekoitus perinteitä molempien kulttuureista. Kun Mari ja Shoshi kisasivat hääkakkua leikatessa jalalla polkaisemisesta, Shoshi voitti.

Pitkään parin elämä oli töiden takia kiireistä, eikä aikaa lapsenhankinnalle ollut.

– Kun keväällä 2020 tuli lock down, olimme jumissa kämpillä, ja meillä oli vihdoin aikaa tehdä tutkimustyötä spermapankeista, Mari muistelee.

Selvisi, että ne ovat Yhdysvalloissa heikosti säänneltyjä ja monia vastaan oli nostettu kanteita. Lopulta löytyi yritys, jolla ei ollut vireillä oikeusjuttua.

Luovuttajien listasta he valitsivat henkilön, jonka suvussa ei ollut samoja sairauksia kuin heidän suvuissaan. He saivat myös kuulla nauhalta luovuttajan äänen ja nähdä tämän lapsuuskuvia.

” Ilman vakuutusta synnytys olisi maksanut yli 80 000 euroa.

Annos spermaa maksoi 600–700 dollaria, ja pari teki inseminaation eli siittiöiden ruiskutuksen kohtuun kahdestaan kotona. Mari tuli raskaaksi toisella kerralla, mikä oli helpotus.

– Koeputkihedelmöitys olisi maksanut kymmeniä tuhansia dollareita, Mari sanoo.

Seuraavaksi piti hankkia kunnon terveysvakuutus. He maksoivat siitä yli 1 000 dollaria kuussa, joka tuntuu suomalaisittain suurelta. Mutta Yhdysvalloissa ei ole kattavaa julkista terveydenhuoltoa.

– Ilman vakuutusta synnytys olisi maksanut meille yli 80 000 euroa, mutta nyt omavastuu oli vain muutaman satasen, Mari sanoo.

Hän joutui raskausmyrkytyksen takia ennenaikaisesti sairaalaan, mutta lopulta kaikki meni hyvin.

– En ikinä unohda sitä hetkeä, kun Alma syntyi. Tulen tunteelliseksi, kun vain ajattelenkin sitä, Shoshi sanoo, ja hänen silmänsä kyyneltyvät.

– Kun Alma nostettiin rinnalleni, hän alkoi tuijottaa minua kuin tietäisi kuka olen. Se oli upeaa! Hän on elämämme rakkaus, Mari sanoo.

– Mutta jotkut ihmiset ovat päättäneet, että me olemme surkeat vanhemmat, koska rakastamme toisiamme, hän jatkaa.

Molempia huolestuttaa homofobian kasvu. Toisinaan konservatiivisilla paikkakunnilla Yhdysvalloissa Mari ja Shoshi huomaavat ihmisten tuijotuksesta, ettei heidän rakkauttaan hyväksytä. Että lapsella pitäisi joidenkin mielestä olla isä ja äiti, ei kahta äitiä.

– Kukaan ei kyseenalaistaisi Shoshin vanhemmuutta, jos hän olisi Simon ja olisimme käyttäneet lahjoittajan siittiöitä, Mari huomauttaa.

Tilastojen mukaan suurin osa amerikkalaisista tukee homoliittoja ja aborttioikeutta. Silti korkeimman oikeuden tuomarit kumosivat kesällä äänin 5–4 laajan aborttioikeuden. Nyt Mari ja Shoshi pelkäävät, että sama tapahtuu homoavioliitoille. Konservatiiviset äänenpainot ovat selvästi koventuneet.

Mari ja Shoshi ihmettelevät ihmisiä, jotka puhuvat homojen oikeuksista turhana hössötyksenä. Seksuaalivähemmistöille kyse on luvasta olla olemassa ja elämästä ilman pelkoa.

Alma ei onneksi tiedä vielä yhteiskunnan epäkohdista. Hänelle Shoshi on mommy ja Mari äiti. Kumpikin puhuu tyttärelleen omaa äidinkieltään, ja joka ilta hän saa kuulla satuja sekä englanniksi että suomeksi.

Alma kasvatetaan paitsi suomalaiseksi ja amerikkalaiseksi, myös juutalaiseksi.

– Se on tosi tärkeää minulle, Shoshi sanoo.

” ”Jos onni suo, joskus tulevaisuudessa Shoshi voi kantaa seuraavan lapsemme.”

Hän ei ole uskonnollinen, mutta haluaa opettaa Almalle juutalaisten ja hänen sukunsa historian, juhlia juutalaisia pyhiä ja olla osana New Yorkin juutalaista yhteisöä.

Mutta Alma saa myös joulun ja muut suomalaiset perinteet, Mari huomauttaa.

– Jokaisen juutalaisen unelma on saada joulu, Shoshi vastaa ja naurahtaa.

– Alma saa tuntea olevansa osa meidän molempien kulttuuria, hän selventää.

Nyt Alma tuntee kuitenkin lähinnä väsymystä. Hän alkaa itkeä, ja Mari alkaa hyssytellä tytärtään päiväunille. Lepo onkin tarpeen, sillä seuraavana päivänä koko perhe lentää takaisin Yhdysvaltoihin.

Alma kasvaa monikulttuurisessa perheessä ja saa tuntea olevansa osa suomalaista, amerikkalaista ja juutalaista traditiota.

Unelmatyö kirjeenvaihtajana

Syyskuun lopussa Mari soittaa New Yorkista. Kello on puoli yhdeksän aamulla, ulkona on 25 astetta hellettä, ja hän on juuri pumpannut maitoa pakkaseen. Seuraavalla viikolla Mari aloittaa taas työt kirjeenvaihtajana, ja Shoshi jää kahdeksi kuukaudeksi hoitamaan Almaa kotiin.

– Olen ollut onnellisessa äiti-vauvakuplassa. En ole eläissäni seurannut näin vähän maailman tapahtumia. Pikku hiljaa alan tiedostaa, että työt pitää kohta aloittaa, Mari sanoo.

Taustalla kuuluu Shoshin ja Alman ääniä.

– Almalla menee hermot, Shoshi leikkaa hänen kynsiään, Mari sanoo ja naurahtaa.

Äitiysloma on ollut Marille unohtumaton, mutta nyt on Shoshin vuoro päästä vauvakuplaan. Sitä paitsi kirjeenvaihtajan pesti on Marin unelmatyö. Ja kun hän lähtee pidemmille juttukeikoille autolla, Shoshi ja Alma voivat tulla mukaan.

– Mutta ei tietenkään turvattomille katastrofikeikoille, hän huomauttaa.

Välillä Marin työssä on ollut vaarallisiakin tilanteita. BLM-mielenosoituksessa nyrkin kokoinen kivi lensi kerran hänen päänsä vierestä. Mari on myös haastatellut kongressihyökkäystä tukeneita, raskaasti aseistautuneita ääriryhmiä, raportoinut hurrikaanien tuhosta ja kuvannut Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla siirtolaisten ja rajavartioston yhteenottoja.

Suomalaisittain Marin 5,5 kuukauden vanhempainvapaa on lyhyt.

– Mutta aina kun kerron sen amerikkalaisille kavereilleni, he sanovat että wau, niin pitkä, Mari sanoo. Yhdysvalloissa paiskitaan töitä paljon Suomea enemmän.

Almallakin on riittänyt puuhaa. Hän on aloittanut Suomi-kirkon järjestämän pupukerhon Manhattanilla, jossa lauletaan suomenkielisiä lauluja.

– Shoshikin menee sinne opettelemaan!

Jossain vaiheessa he toivoisivat saavansa myös lisää jälkikasvua. Saman luovuttajan spermaa on jo varattu myöhempää varten.

– Alma on meille kaikki kaikessa, mutta jos onni suo, joskus tulevaisuudessa Shoshi voi kantaa seuraavan lapsemme, Mari sanoo.

Fakta Mari Karppinen 38-vuotias MTV3:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja ja dokumentaristi. Asuu puolisonsa Shoshi Shmuluvitzin ja tyttärensä Alman kanssa New Yorkissa. Kotoisin Oulusta. Yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Harrastaa vaunulenkkejä, kuntosalilla käyntiä ja patikointia.