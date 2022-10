Maria Veitola oli ystäviensä kanssa drinkillä, kun sai pysäyttävän puhelun – kertoo nyt, mikä lohdutti eniten, kun isän kuolema oli lähellä

Isän epäonnistunut saattohoito ja kärsimystä täynnä ollut kuolema ovat Maria Veitolan elämän rankimpia ja tärkeimpiä kokemuksia. Nyt hän rohkaisee ihmisiä puhumaan sairastamisesta ja kuolemasta.

”Sairaus, jossa ei ole toivoa, on läheisille tosi raskas. Toisaalta se on mahdollisuus, aito deadline, jolloin voi valita, uskaltaako kohdata sen toisen ihmisen vai ei.”

Maria Veitola istui hälyisässä cocktailbaarissa. Oli maaliskuu 2016, ja hän, Radio Helsingin päätoimittaja, oli drinkeillä kollegoidensa kanssa parhaimpiinsa pukeutuneena. He olivat lähdössä pian Radiogaalaan, mutta yhtäkkiä Marian äiti soitti.

– Isän tajunnan taso on muuttunut. Sairaanhoitaja sanoi, että kuolema on lähestymässä, äiti kertoi.

Maria säikähti kyyneliin. Ei vielä, hän ajatteli.

Marian isä oli saanut viisi kuukautta aiemmin diagnoosin haimasyövästä, ja helmikuussa oli tehty päätös saattohoidosta. Lääkäri oli arvioinut, että kuolema tulisi vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua.

– Kysyin äidiltä, tulenko heti, mutta hän sanoi, että tule vasta aamulla, Maria muistelee työhuoneellaan Helsingin Punavuoressa.

Sen seinät ovat pinkit ja täynnä taidetta muun muassa Rauha Mäkilältä ja Eeva-Leena Eklundilta. Rekillä roikkuu Marian tavaramerkiksi muodostuneita villejä muotiluomuksia tylleineen, hyllyllä on pitkä rivi palkintoja, jotka Maria on voittanut tv- ja radiotöistään.

Nyt ei kuitenkaan puhuta töistä, vaan kuolemasta ja sairastamisesta, sillä Maria on Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyskampanjan uusi keulakuva. Kampanjalla kerätään varoja suomalaiseen syöpätutkimukseen ja neuvontapalveluihin, ja sen teemana ovat nyt huonoennusteiset syövät. Sellainen Marian isänkin haimasyöpä oli.

” Joku tunnisti minut ja kysyi saako ottaa selfien, kun itkin räkää.

Radiogaalassa Maria poseerasi valokuvaajille pinkissä jakkupuvussa hymyillen, mutta tunsi kauhua. Ilta sujui jotenkuten. Aamulla Maria rämpi kaupungin läpi ensimmäiseen Imatralle menevään junaan.

– Joku tunnisti minut ja kysyi saako ottaa selfien, kun itkin räkää, hän hymähtää.

Marian päästyä vanhempiensa kotiin sängyssä oli tuskainen, kouristeleva ja valittava isä. Hän hikoili kovissa kivuissa silmät kiinni eikä pystynyt enää puhumaan.

Maria istui sängyn viereen ja otti isäänsä kädestä. Heidän suhteensa oli ollut pitkään vaikea. Isä oli kipukroonikko, joka oli sairastanut nivelreumaa parikymppisestä.

– Pienenä olin isäni aarre ja silmäterä, mutta hänen luonteensa muuttui kireämmäksi sairauden edetessä ja kipujen lisääntyessä. Hänestä tuli äkäinen, kärsimätön ja kulmikas, Maria muistelee.

– Isä ei jaksanut mitään ärsykkeitä tai melua kun olin nuori, esimerkiksi sitä, että minulla olisi kavereita kotona. Hänen voimansa menivät työpaikalle, ja kun hän tuli kotiin, hän halusi usein vain luhistua hiljaisuuteen.

” Totuin laittamaan omat tarpeeni taka-alalle, sillä en halunnut rasittaa isää.

Pitkään Maria ei ymmärtänyt, että isän äreys johtui kivuista, sillä tämä salasi nivelreumansa.

– Ajattelin, että isä vain on vihainen ja synkkä ihminen.

Vasta Marian ollessa 10-vuotias isä paljasti, mistä on kyse. Oli pakko, sillä hän joutui olemaan pitkään sairaalassa. Isä toivoi, että sairaudesta ei puhuttaisi, vaan elettäisiin kuin sitä ei olisikaan.

– Säikähdin tosi paljon. Isän vakava sairaus ja siitä vaikeneminen varjosti koko perhettäni. Totuin laittamaan omat tarpeeni taka-alalle, sillä en halunnut rasittaa isää.

Isän kuolema ja oma sairastuminen ovat vaikuttaneet syvällisesti Marian maailmankuvaan. ”Kun olen terve ja hengissä, ajattelen, että vitsi mulla menee hyvin.”

Vaikeat viimeiset päivät

Maaliskuussa 2016 Marian isä oli sairauksien runtelema mies. Puoliso oli toiminut hänen omaishoitajanaan viimeiset vuodet. Isä oli käyttänyt jo vuosia pyörätuolia, sillä hänen toinen jalkansa oli amputoitu kuolion takia. Sairauseläkkeelle hän oli joutunut jo viisikymppisenä.

Sitten iski haimasyöpä, joka vei loputkin voimat.

Marian teki pahaa katsella isänsä tuskaa. Saattohoitosuunnitelman mukaan isän olisi pitänyt saada morfiinia jo edellisenä päivänä kuolemavaiheen alkaessa, sillä haimasyövän loppumetreillä kivut ovat kovat.

– Mutta isän omalääkäri oli lähtenyt pääsiäislomalle. Kotisairaanhoitaja sanoi, että valitettavasti heillä ei ole lääkäriä, joka voi antaa luvan kipupumppuun, Maria sanoo surullisena.

” Isä jäi ilman morfiinipumppua.

Kuolemaa lähenevällä syöpäpotilaalla tulee aina olla lääkityksestä vastaava lääkäri. Nyt niin ei jostain syystä ollut.

– Isä jäi ilman morfiinipumppua. Saattohoito epäonnistui täysin.

Marian silmät kyyneltyvät yhä, kun hän ajattelee 72-vuotiaan isänsä viimeisiä hetkiä.

– Sairaanhoitajakin sanoi, että hänellä on todella kovat kivut. Kun kysyin, mitä teemme, hän sanoi, että odotamme lääkäriä lomalta, Maria muistelee.

Seuraavat päivät olivat Marian elämän hirveimpiä. Kukaan ei ollut varoittanut häntä siitä, millainen kuolema voi olla. Hänen isänsä oli tajuttomuuden tilassa, mutta kouristeli ja vääntelehti tuskasta. Loppuun kulunut ruumis alkoi antaa periksi. Isä kakoi tukehtumaisillaan, sillä hänen kurkkunsa oli täynnä limaa. Tuli verensyöksy, ja yhtäkkiä verta oli joka paikassa.

– Soitimme ambulanssin, mutta he sanoivat, etteivät hekään voi tehdä mitään, koettakaa kestää. Limaimurin he sentään antoivat. Äitini on hammaslääkäri ja kylmäpäinen ihminen. Hän on tottunut limaan ja vereen työssään, mutta minä pyörryin, Maria kertoo.

– Se oli niin rumaa, kuin kauhuelokuva. Isän kuoleman tuskat olivat hirveät, ja oli karmivaa nähdä, kuinka rakas ihminen kärsii.

” Silti hänen vierellään oleminen tuntui tärkeältä

Pahinta oli avuttomuus, se, ettei isän oloa voinut helpottaa.

– Silti hänen vierellään oleminen tuntui tärkeältä, Maria sanoo.

Maria ja hänen äitinsä valvoivat isän vieressä vuorotellen, ja velikin tuli jättämään hyvästit.

Maria Veitola on Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjan keulakuva. Marian isä kuoli haimasyöpään, ja pari vuotta sitten suuri kasvain rintaontelossa pelästytti Marian itsensä.

Kaiken kauheuden keskellä Mariaa lohdutti, että viimeisinä vuosina he olivat alkaneet isän kanssa puhua vaikeista väleistään.

Käännekohta oli tapahtunut, kun Maria oli mennyt 35-vuotiaana terapiaan.

– Se muutti elämäni tyystin. Ensimmäistä kertaa tajusin, että jos perheessä yksi on vakavasti sairas, se vaikuttaa kaikkiin. Olimme eläneet salailun ja puhumattomuuden kulttuurissa, ja ymmärsin, miten myrkyllistä se oli ollut. Se sairastutti koko perheen.

16-vuotiaana Marialla puhkesi vaikea masennus ja anoreksia, ja hän joutui sairaalaan. Sen jälkeen masennus on uusinut pari kertaa, ja hän on kärsinyt ahdistuksesta ja paniikkihäiriöistä.

Maria syytti vuosia itseään siitä, että oli aiheuttanut anoreksialla perheelleen lisää tuskaa.

– Häpesin sitä, että melkein kuolin.

” Meidän piti esittää, ettei sairautta ole.

Terapiassa Maria kuitenkin ymmärsi, että hänen mielensä sairastuminen oli normaali reaktio liian vaikeisiin tapahtumiin. Isän sairastamisen lisäksi Marian veli oli joutunut nuorena vakavaan onnettomuuteen.

Maria tajusi, että myös hänen isäänsä oli hävettänyt oma sairautensa.

– Hän oli vähän toksinenkin perheen patriarkka. Hänen mielestään mies ei voinut olla heikko. Siksi meidän piti esittää, ettei sairautta ole.

Maria oppi myötätuntoa ja ymmärrystä paitsi itseään, myös isäänsä kohtaan. Hahmoterapiassa hän sai konkreettisia työkaluja, kuinka aloittaa puhuminen. Terapeutti pyysi Marian ajattelemaan, että sohvan tyyny on isä, ja harjoittelemaan, mitä sanoa.

– Ajattelin, että älä nyt jumalauta, onpa kiusallista! Mutta harjoiteltuani uskalsin käydä isän kanssa keskusteluja, joita en ollut ikinä käynyt, Maria sanoo.

– Isän ja minun viimeiset vuodet olivat kauniita, hän jatkaa herkistyen.

Mihin isä meni?

Kun isä sai saattohoitopäätöksen, Marian poika Taisto oli vain 3-vuotias.

– Isä sanoi, että eniten häntä surettaa, ettei Taisto tule muistamaan häntä.

Viimeisinä kuukausina Maria vietti poikansa kanssa paljon aikaa vanhempiensa luona.

– Kun isän kuolema lähestyi, me molemmat hakeuduimme käymään lisää vaikeita keskusteluja. Se oli tosi ihanaa. Arvostan sitä, että me olimme niin rohkeita, hän sanoo ja alkaa itkeä.

Maria nousee pöydästä, hakee vessasta paperia ja pyyhkii silmiään. Kohta tulee jo nauru.

Pöydällä hänen edessään on puoliksi syöty muffinssi, jonne kyyneleet ovat tipahdelleet.

– Vitsit, itken muffinssiin.

Sitten Maria vakavoituu taas ja palaa isänsä viimeisiin hetkiin.

Kolmen päivän kärsimisen jälkeen lääkäri tuli pääsiäislomaltaan. Marian isä sai kaivatun morfiinipumpun. Kivut lakkasivat ja isä rauhoittui.

– Pidimme äidin kanssa isää sylissä. Tuntui kuin hän olisi herännyt hetkeksi: ”Mähän olenkin elossa, ja tämä on se hetki, kun kuolen”. Sitten hän alkoi taas uinua rauhallisesti, ja tuntui, että hän pystyi päästämään irti.

Isän kuoleman hetki oli Marialle elämän tärkein kokemus oman lapsen syntymän rinnalla. Yhtäkkiä isä lakkasi hengittämästä ja sydän lyömästä. Hänen ihonsa alkoi muuttua nopeasti kalpeaksi.

– Minulla oli olo, että isä oli tässä juuri äsken, mutta nyt jäljellä on enää vain keho, kuollut kuori. Mihin isä meni? Se oli hämmentävää.

– Äiti halusi valmistella isän arkkuun, pestä ja pukea hänet. Mietimme, mitä hänen päälleen laitetaan, sitten puimme häntä kuin isoa kuollutta nukkea.

Kun hautaustoimisto vei isän, Maria lähti veljensä kanssa palauttamaan tämän apuvälineitä sairaalaan.

Mitä nyt tapahtuu, Maria ajatteli.

Tuntui oudolta, ettei hän enää voinut soittaa isälle.

– Ihmisen rajallisuuden tajuaminen oli vaikeaa, vaikka olinkin ehtinyt valmistautumaan isän kuolemaan.

”Nuorena sitä ajattelee, että elämä jatkuu ikuisesti, rillutirei. Nyt ajattelen, että oh shit, tämä menee nopeasti, enkä tiedä, mitä eteen vielä tulee.”

Kuolemanpelko iski

Aluksi Maria oli isänsä viime hetkistä niin traumatisoitunut, ettei voinut jakaa kokemaansa muille.

– Oli häpäisty olo. Jo isän sairastaessa tuntui siltä, ettei vanhalla räsällä miehellä ole väliä, sillä hänestä ei saada enää veronmaksajaa.

Pian hänessä laukesi hurja kuolemanpelko.

– Minulle tuli hirveä tarve puhua kuolemasta kaikkien kanssa, mutta kukaan ei halunnut.

Heitä alkoi ahdistaa. On helpompi olla kuin kuolemaa ei olisi olemassa, vaikka me kaikki kuolemme, hän ihmettelee.

” Ihmisen pitää saada päättää omasta elämästään ja kuolemastaan.

Kului kaksi vuotta, ja Terho-kodin entinen johtaja Juha Hänninen pyysi Mariaa juontamaan Finlandia-talolla heidän juhlavuotensa kunniaksi järjestetyn juhlan.

Maria sanoi, että haluaisi tulla, muttei tiedä, pystyykö.

– Kun kerroin, mitä isälleni oli tapahtunut, hän sanoi olevansa tosi pahoillaan. Hän kertoi, että tämän takia he yrittävät puhua saattohoidosta: hyvä kuolema ei Suomessa toteudu.

Maria on pahoillaan, etteivät myöskään eutanasia ja avustettu itsemurha ole sallittuja.

– Ihmisen pitää saada päättää omasta elämästään ja kuolemastaan, jos kaikki muu apu on saatu.

Kasvain pysäytti

Syksyllä 2019 Mariasta tuntui kuin joku istuisi hänen rintakehällään.

Hän oli kokenut jo monta vuotta kovaa ahdistusta ja väsymystä, mutta nyt hänellä oli olo, ettei hän pysty enää hengittämään.

Maria oli juossut lääkärissä, mutta verikokeista, keuhkokuvista tai sydänfilmistä ei ollut löydetty mitään. Lääkärit olivat sanoneet, että kyse on Marian mielen ongelmista tai stressistä.

Sitten Maria joutui varjoainekuvaukseen vatsaongelmiensa takia. Selvisi, että hänellä oli suolistoameeba, mutta lisäksi kuvan yläreunassa näkyi jotain, mitä olisi hyvä katsoa tarkemmin. Hänestä otettiin toinen varjoainekuva.

Kun Maria meni kuulemaan tuloksia, hän oli varma, ettei se ole vakavaa. Mutta uutiset olivatkin päinvastaiset.

– Ohhoh, nyt on kyllä hurja löydös. Sulla on jättimäinen kasvain, lääkäri sanoi ja käänsi kuvan Marialle.

Hän näki rintaontelossaan limutölkin kokoisen kasvaimen, joka oli kietoutunut ruokatorveen ja painoi sydäntä ja palleaa.

– Tämä täytyy saada nopeasti pois. Milloin sinulla on kalenterissa kuukausi tyhjää, lääkäri kysyi, mutta Maria ei ymmärtänyt kuulemaansa.

– Sanoin, että voitko selittää, mitä täällä tapahtuu. Lääkäri pahoitteli ja sanoi luulleensa, että tiedän asiasta jo. Hän uskoi minun tulleen keskustelemaan siitä, milloin leikataan, Maria sanoo.

Kasvain näytti kuvissa hyvänlaatuiselta, mutta varmuus saataisiin vasta koepalan ottamisen jälkeen. Kun Maria kysyi, onko kasvain muuten vaarallinen, lääkäri vastasi, että on, jos se kasvaa.

– Jos et pysty hengittämään tai nielemään, mene päivystykseen, hän ohjeisti.

– Silloin ajattelin, että voin kuolla.

Vastaanotolta lähtiessään Maria oli sokissa. Läheiset yrittivät valaa häneen uskoa, vaikka olivat itsekin järkyttyneitä.

– Jouduin tekemään tosi paljon töitä mieleni kanssa ja hoin itselleni kirurgin sanoja siitä, että kasvain on todennäköisesti hyvänlaatuinen. ”Luota siihen, älä anna tilaa muille ajatuksille.”

Maria alkoi odottaa leikkausta, mutta sitten koronapandemia alkoi levitä ja maailma meni säppiin.

– Kaikki sulkeutuivat veskipaperin kanssa kotiin, muidenkin elämä pysähtyi. Oma murheeni hautautui sen alle. Kaikki puhuivat koronasta, ja ajattelin, etten voi piipittää kasvaimestani. Kerroin asiasta vain muutamalle läheiselleni.

” Olin tosi loukkaantunut puolisolleni.

Kuukaudet kuluivat, eikä sairaalasta kuulunut mitään. Marian mieli alkoi olla koetuksella. Leikkaus olisi pitänyt hoitaa nopeasti, mutta teho-osastot oli valjastettu koronapotilaille.

Ne, jotka tiesivät hänen kasvaimestaan, kysyivät vähän väliä, miten hänellä menee. Se tuntui hyvältä.

– Mutta puolisoltani Jotilta olisin halunnut paljon enemmän huomiota, huolehtimista ja voinnin kysymistä. Olin tosi loukkaantunut hänelle. Mutta kun puhuimme asiasta myöhemmin, tajusin, että en ollut itse osannut sanoa, mitä tarvitsen. Olen aina ollut se reipas tsemppaaja. Puolisoni ajatteli, että parempi jatkaa elämää eikä koko ajan muistuttaa kasvaimesta.

Lopulta lokakuussa 2020 Maria pääsi leikkaukseen, kymmenen kuukauden odottamisen jälkeen. Se meni hyvin, ja hänen olonsa helpotti välittömästi. Rintakehään oli tullut tilaa hengittää.

Nyt hänellä on muistona leikkauksesta neljä sentin arpea kyljessään. Kasvain oli hyvänlaatuinen, ja se saatiin pois kokonaan. Kontrollikäyntejäkään ei tarvita.

”Haluan olla kuoleman sanansaattaja ja murtaa puhumattomuuden kulttuuria.”

Jäljelle jää vain rakkaus

Sairastumisensa myötä Maria on alkanut ymmärtää paremmin myös isäänsä.

– En minäkään halunnut puhua kasvaimestani, olla yhtä kuin sairauteni, hän sanoo.

– Nyt tajuan myös sen, että isä oli syntynyt vuonna 1944, suoraan sodan jalkoihin. Eivät hänenkään vanhempansa olleet varmaan suuria tunteiden tulkkeja. Sen ikäluokan on vain pitänyt selvitä, ei ole ollut varaa marista joka asiasta. Ei ihme, ettei hän osannut puhua.

Isän kuolema ja Marian oma sairastuminen ovat muuttaneet hänet. Nyt murehtiminen töistä tai vaikkapa ulkonäöstä tuntuu täysin toissijaiselta.

Helmikuussa Maria täyttää 50.

– Se on ihan hullua! Nuorena sitä ajattelee, että elämä jatkuu ikuisesti, rillutirei. Nyt ajattelen, että oh shit, tämä menee nopeasti, enkä tiedä, mitä eteen vielä tulee. Ympärillä on koko ajan enemmän ihmisiä, jotka sairastuvat ja menehtyvät. Tässä iässä elämän hauraus on konkretisoitunut, hän sanoo.

Maria ei ole uskonnollinen, mistä hän on hieman pahoillaan.

– Syvästi uskossa olevilla tuttavillani ja sukulaisillani on rauha kuoleman kanssa. Heidän näkökulmastaanhan asiat vain paranevat kuolemassa. Synnit sovitetaan ja pääsee Jumalan valtakuntaan. Olisihan se upeaa uskoa niin.

” Me ihmiset teemme virheitä, mitä sitten.

Maria ei tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, mutta silti hän juttelee yhä isänsä kanssa lähes päivittäin mielessään.

– Tunnen isäni rakkauden ja läsnäolon, ja minulle se on totta. Isän kuoleman jälkeen rakkaus on vain selkiytynyt ja kristallisoitunut, hän sanoo.

Enää ei ole egojen valtataistelua eikä isän virheillä ole Marialle väliä.

– Me ihmiset teemme virheitä, mitä sitten. Jäljelle jää vain rakkaus.

Omien kokemustensa myötä Maria kannustaa ihmisiä puhumaan rohkeammin kuolemasta ja sairastamisesta.

– Haluan olla kuoleman sanansaattaja ja murtaa puhumattomuuden kulttuuria. Eikä haittaa, vaikka itkettääkin. Ehkä ihmiset sitten muistavat, että elämä on nyt, hän sanoo ja naurahtaa.

– Pilven reunalta isä varmaan miettii, että miksi sun pitää puhua. Hän ei varmaan yhtään haluaisi, mutta tämä on minun elämäni.

– Ajattelen, että kuolema on jälkeenjääneille mahdollisuus. Se sai minut arvostamaan sitä, että saan olla elossa ja miettimään, miten haluan elämäni elää.