Manuela Bosco rajun kotisynnytyksen jälkeen: Näin elämä on muuttunut – ”Ajattelen, että mikään ei tapahdu sattumalta”

Manuela Bosco täytti tänä vuonna 40 vuotta ja sai keväällä neljännen lapsensa, kahden keskenmenon jälkeen. Nyt he valmistelevat Tuuren kanssa hääjuhlaa ystävilleen.

Manuela Bosco tuntee elävänsä elämänsä mullistavinta aikaa. Se on muuttanut myös hänen käsityksensä sitoutumisesta.

Kymmenen viime kuukautta ovat olleet Manuela Boscolle, 40, elämän mullistavinta aikaa.

Manuelasta tuli nelikymppisenä äiti neljännen kerran kahden keskenmenon jälkeen. Kotisynnytys kahden kätilön ja doulan ohjaamana oli Manuelan mukaan ”raju mutta kaunis”.

Hänellä on aiemmasta liitosta kaksi lasta ja muusikko Tuure Kilpeläisen kanssa kaksi. Lisäksi perheeseen kuuluvat Tuuren 15- ja 18-vuotiaat lapset.

– Lapsen syntymä tuo aina valtavan muutoksen elämään. Se on yksi luovimpia asioita, joita naiselle tapahtuu. Jotakin vanhaa menee siinä rikki ja jokin portti avautuu, Manuela kuvailee.

Pahimman surun keskenmenoista hän sanoo olevan ohi.

– Maailmankatsomukseni on helpottanut surutyötä. Ajattelen, että mikään ei tapahdu sattumalta tai vahingossa.

Neljänkympin ikä on myös vahvistanut Manuelan ymmärrystä elämän rajallisuudesta.

– Tietoisuus siitä ohjaa valintojani. Ihan sellaisista päätöksistä lähtien, missä asumme, hän toteaa.

– Ajattelen elämän rajallisuutta ja kuolemaa päivittäin. Tässä iässä ymmärrän, että en elä välttämättä yhtä pitkään kuin olen tähän mennessä elänyt tai ainakaan kovin paljon pidempään.

Rajallisuuden tajuaminen on vaikuttanut myös Manuelan ihmissuhteisiin ja muuttanut hänen käsitystään sitoutumisesta.

– Jos aikaisemmin takaportti on ollut enemmän auki ja olen ajatellut, että lähteminen on helppo ratkaisu, niin nyt koen, että se ei ole yksinkertainen vaihtoehto. Toki sekin vaihtoehto on absoluuttisella tasolla olemassa, ja mitä tahansa voi elämässä tapahtua.

Manuela ja Tuure aikovat juhlistaa sitoutumisensa syvyyttä. Neljä vuotta sitten maistraatissa naimisiin mennyt pari järjestää syksyllä hääjuhlat. Vieraita on tulossa Italiaa myöten.

– Olemme olleet yhdessä yhteensä viisi vuotta. Nyt uskallamme mennä naimisiin ystävien edessä, Manuela sanoo nauraen ja vakavoituu sitten.

– Se liittyy tiiviisti sitoutumiseen. Sitoutuminen on kivijalka ja turva siitä, että saamme tämän kuvion toimimaan.

