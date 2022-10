Syömishäiriö hiipi Joanna Wallinheimon elämään salakavalasti – voimisteluvalmentajien puuttuminen asiaan paljasti isälle totuuden

Joanna Wallinheimo kilpaili telinevoimistelussa ja sairastui syömishäiriöön. Kansanedustajaisä Sinuhe Wallinheimoa suututtaa, ettei hän tajunnut, kuinka suuressa stressissä Joanna eli vuosia. Mutta hän on myös ylpeä siitä, että hänen tyttärensä uskaltaa puhua kokemastaan.

Rantabaari-tv-sarjassa näyttelevällä Joanna Wallinheimolla, 21, ja hänen kansanedustajaisällään Sinuhe Wallinheimolla, 50, on mutkattomat välit. Vuosi sitten Joanna muutti Jyväskylästä Helsinkiin omilleen.

Joanna, sinulla on ongelma. Emme tiedä tarkalleen, mitä teet itsellesi, mutta joko kerrot vanhemmillesi tai me kerromme.

Näin 17-vuotiaan Joanna Wallinheimon telinevoimisteluvalmentajat sanoivat hänelle vakavina urheiluhallin toimistossa neljä vuotta sitten. SM-tasolla kisannut Joanna oli tehnyt voltteja puomilla, kun yhtäkkiä hänen jalkansa olivat romahtaneet alta. Valmentajat näkivät, että jokin oli pielessä, sillä Joanna oli laihtunut silmin nähden, eivätkä hänen voimansa enää riittäneet jokapäiväisiin treeneihin.

Joannaa pelotti, itketti ja palelsi. Hän oli ollut jo pitkään masentunut ja ahdistunut. Koulussa hän pysyi hädin tuskin hereillä, sillä ei saanut tarpeeksi energiaa ruuastaan. Joanna oli peitellyt syömishäiriötään kuukausia, mutta nyt hän oli jäänyt kiinni. Tapahtuisi se, mitä hän oli eniten pelännyt: hän joutuisi hoitoon.

Kun Joanna kertoi sinä iltana vastentahtoisesti kansanedustajaisälleen Sinuhe Wallinheimolle ja opettajaäidilleen Kaisa Wallinheimolle sairaudestaan, he kiittivät Joannaa ongelmansa myöntämisestä.

– Olimme alkaneet epäillä syömishäiriötä jo aiemmin, Sinuhe sanoo nyt helsinkiläisellä terassilla.

– Joanna söi valtavia annoksia ja silti laihtui. Hän oli myös alkanut saunoa pitkiä aikoja.

Hyväntuulinen Joanna, 21, istuu isänsä vieressä porkkana-herkkusieni-kvinoasalaattia haarukoiden ja cokista juoden. Vielä vuosi sitten hän ei olisi luultavasti tilannut ruokaa ollenkaan tai olisi kompensoinut sen syömistä jälkikäteen runsaalla liikunnalla. Nyt ortoreksia ja bulimia ovat kuitenkin terapian ja syömishäiriöklinikan harjoitteiden ansiosta vihdoin hallinnassa.

Joanna muistaa sairausvuotensa sumuisena, yksinäisenä aikana, jolloin pää täyttyi kehoa moittivista pakkoajatuksista.

– Ahdistukseni oli niin iso, että työnsin ihmiset pois elämästäni. Pikkuveljenikin sanoi, että susta on tullut tosi inhottava, et halua enää tehdä mitään kivaa, hän sanoo ja pudistelee päätään.

Kyyneleet säästetään tyynylle

Joanna aloitti telinevoimistelun nelivuotiaana. Lajin vaativuus, jopa brutaalius yllätti Sinuhen, vaikka hän itse oli Joannan lapsuudessa ammattiurheilija, joka pelasi jääkiekkomaalivahtina Suomen lisäksi Saksassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

– Harjoitusmäärät olivat telinevoimistelussa valtavia jo nuorella iällä, 4–5 tuntia päivässä. Loukkaantuneenakin he harjoittelivat: jos jalka oli kipeä, tehtiin käsiä, Sinuhe kertoo.

– Treeneistä tuli kotiin usein väsymyksestä itkuinen tyttö. Se hätkähdytti, mutta ajattelin, että se kuuluu lajiin.

Telinevoimistelussa haastetaan fysiikan lakeja, ja laji pitää aloittaa nuorena, ennen itsesuojeluvaiston kehittymistä, Wallinheimot kertovat. Tuhansilla toistoilla liikkeet iskostetaan lihasmuistiin, sitten pitää vain luottaa, että tasapaino pysyy eikä puomilta mätkähdä maahan.

Joanna aloitti telinevoimistelun 4-vuotiaana. Lajin vaativuus yllätti Sinuhen, vaikka hän on itsekin ollut ammattiurheilija.

Joanna muistaa, että uusien liikkeiden tekeminen pelotti joka kerta.

– Samalla meille opetettiin, että treeneissä ei itketä, kyyneleet säästetään tyynylle.

– Siltikin rakastit telinevoimistelua ja halusit aina mennä treeneihin. Jälkikäteen suututtaa, etten tajunnut, kuinka hirveässä stressissä elit vuosia, Sinuhe sanoo ja katsoo tytärtään myötätuntoisesti.

Mutta jääkiekkouransa aikana hänen ajatuksensa olivat jatkuvasti jäällä ja pelistrategioissa myös vapaa-ajalla.

– En ollut kotona henkisesti läsnä, Sinuhe pahoittelee.

Ja kun Joanna oli 10-vuotias, Sinuhesta tuli kokoomuksen kansanedustaja. Muu perhe asui Jyväskylässä, mutta Sinuhe vietti suurimman osan viikostaan eduskunnassa Helsingissä.

Joanna ei isänsä poissaoloa huomannut. Hän tähtäsi Suomen huipulle.

Ruoka on vihollinen

”Olet ihan paska! Mikset yritä!”

”Sulla on liian isot jalat, voimistelusi ei tule ikinä näyttämään kauniilta!”

Tällaisia kommentteja Joanna kuuli lapsena ja nuorena urheiluhalleilla vuodesta toiseen.

” Ajattelin, että mitä laihempi olen, sen parempi.

– Välillä aikuiset huusivat pienille tytöille päin naamaa. Enimmäkseen ikävät kommentit tulivat muilta kuin omilta valmentajilta, esimerkiksi leireillä. Muiden seurojen valmentajat kommentoivat usein ”liian isoja” jalkojani, Joanna kertoo.

Haukut tuntuivat pahalta, mutta ne saivat Joannan yrittämään kovempaa – liian kovaa.

– Identifioiduin voimistelijaksi ja ajattelin, etten ole mitään muuta. Halusin olla paras, hän selittää.

Painon tarkkailu esteettisessä lajissa oli Joannalle jokapäiväistä, ja hän saattoi käydä vaa’alla monta kertaa päivässä.

– Leireillä ei saanut syödä jälkiruokaa ja leipääkin vain yhden päivässä. Ajattelin, että mitä laihempi olen, sen parempi. Ruoka oli vihollinen, hän muistelee.

Kun viesti oli toistunut tarpeeksi monta kertaa ja Joannan oman mielen joustavuus väheni, hän sairastui vakavasti.

Joanna painottaa, että lajin parissa on myös paljon ammattitaitoisia valmentajia. Hänellä oli varsinkin viimeisten valmentajiensa kanssa hyvä suhde – hehän hänen sairastumisensa ensiksi huomasivatkin ja olivat yhteydessä myös kotiin.

Monissa urheilulajeissa on viime vuosina puhuttu lasten ja nuorten valmennuksen ongelmista. Suomen Voimisteluliiton eettisten periaatteiden mukaan epäasiallista käytöstä ei hyväksytä ja seuroilta edellytetään toimintamalleja siihen puuttumiseen. Voimistelun tavoitteena on edistää terveyttä, ja liitto kouluttaa aiheesta jäseniään.

Voimistelu onkin antanut Joannalle paljon. Hän sai monia taitoja, elinikäisiä ystäviä ja rakkauden esiintymistä kohtaan.

– Hyvää oli enemmän kuin pahaa, vaikka niiden pahojen asioiden myötä sairastuinkin, hän sanoo ja kertoo lopettaneensa lajin 18-vuotiaana.

– Mutta haluaisin olla niiden voimistelijatyttöjen ääni, jotka treenaavat toksisessa ilmapiirissä. Niiden, joiden valmennus viedään äärimmäisyyksin ja joiden tulevaisuus ja mielenterveys pilataan. Joku raja pitää vetää siihen, mikä on menestyksen hinta. Jotkut saattavat traumatisoitua sen takia loppuelämäksi, Joanna sanoo.

Joannan ortoreksia ja bulimia ovat terapian ja syömishäiriöklinikan harjoitteiden ansiosta vihdoin hallinnassa.

Sinuhe on ylpeä siitä, että hänen tyttärensä uskaltaa puhua kokemuksistaan: vain niin muutos on mahdollinen.

– Eikä telinevoimistelu ole ainoa tällainen laji. Toivoisin, että kaikessa urheilussa lapset saavat olla pidempään lapsia.

Laihtumiseen jäi koukkuun

Syömishäiriö hiipi Joannan elämään salakavalasti. Ensin hän alkoi ihannoida laihuutta ja rajoittaa syömistään.

– Kun muut ihmiset huomasivat laihtumiseni, se oli kuin musiikkia korvilleni. ”Oletpa sä laiha, näytät sairaalta.” Halusin kuulla sitä lisää ja aloin oksentaa joka päivä. Ajattelin, että oksennan niin kauan, että pääsen tavoitepainooni, mutta en sen jälkeen. Sitten en pystynytkään lopettamaan, hän sanoo.

Salailu oli raskasta, itseinho jatkuvaa.

Kun Joanna oli myöntänyt vanhemmilleen sairautensa, he hankkivat hänelle heti apua, ensin kouluterveyden kautta, sitten syömishäiriöklinikalta.

– Minulle sanottiin, että jos painoni ei nouse, minut otetaan osastohoitoon, Joanna muistelee.

Hän alkoi käydä klinikalla tuetussa ruokailussa, jossa opeteltiin syömään. Teelusikallinen, murunen, pieni varovainen kulaus kerrallaan.

Lisäksi Joanna aloitti terapian, jossa muokattiin sairauden vääristämää kehonkuvaa. Välillä tehtiin kehollisia harjoitteita, kuten hengitysharjoituksia painopeiton kanssa. Niiden avulla Joanna oppi tuntemaan oikeat mittasuhteensa.

Sairaus oli kuin huvipuistojen vääristävät peilit: Joanna oli langanlaiha, mutta peilistä häntä katsoi sairaalloisen ylipainoinen tyttö. Pikku hiljaa peilikuva alkoi muuttua, ja Joanna löysi oikeat ääriviivansa.

Sinuhe on kiitollinen tyttärensä saamasta hyvästä hoidosta.

– Mekin kävimme vaimon kanssa klinikalla keskustelemassa, kuinka voimme tukea Joannaa.

Sinuhe luotti siihen, että tytär paranee, mutta prosessin hitaus oli hänelle yllätys. Hyvien kausien jälkeen tuli usein takapakkia, ja viimeksi toissa kesänä Joanna huomasi, että oli alkanut taas rajoittaa syömistään.

– Kun rupesin laihtumaan, jäin siihen koukkuun. Mutta viime jouluna päästin vihdoin jostain henkisesti irti. Joinain päivinä syön paljon herkkuja – so what. Olen alkanut ajatella, että elämä on liian lyhyt kalorien laskemiseen, Joanna sanoo.

Matka tähän hetkeen ei kuitenkaan ole ollut helppo: syömishäiriöisistä ajatuksista irti pääseminen kesti hoidon aloittamisen jälkeen yli kolme vuotta.

– Olen menettänyt kaksi läheistä ihmistä ja pistänyt asioita tärkeysjärjestykseen. Miksi antaisin syömisen pilata tulevaisuuteni ja tietoisesti tuhoaisin terveyttäni?

Toinen läheisistä oli keväällä kuollut Joannan äidin sisko ja toinen Sinuhen isä, syöpätautien erikoislääkäri Hannu Wallinheimo, joka menehtyi kesäkuussa. Molemmat olivat Joannalle ja Sinuhelle rakkaita ja läheisiä.

Sinuhea helpotti surutyössä se, ettei mikään jäänyt isän kanssa sanomatta. Hannun syöpä diagnosoitiin jo vuonna 2013, ja viimeisinä vuosina he tekivät asioita, joita Hannu halusi vielä kokea: kävivät ajamassa rallia, enduroa ja vesiskootteria ja kokeilivat jäärata-ajoa.

Joannaa auttoi toipumisessa unelmien kesätyö näyttelijänä Rantabaari-tv-sarjassa. Sitä ennen hän oli opiskellut vuoden kansanopistossa draaman ja näyttelijäntaiteen koulutuslinjalla ja avustanut muutamien sarjojen kuvauksissa, kuten Salatuissa Elämissä.

Sinuhelle tyttären näyttelijähaaveet olivat yllätys, olihan Joanna haaveillut vielä lukiossa juristin tai lääkärin ammateista.

– Mutta aloin ajatella, että olikohan tämä minun unelmani, vai oliko joku – esimerkiksi tämä herra tässä vieressä – istuttanut sen päähäni, Joanna sanoo ja tökkää isäänsä kylkeen.

– Olin vähän ihmeissäni, kun Jossun pitkäaikaiset tavoitteet muuttuivatkin viime hetkellä. Ajattelin, että tämä on ehkä hetken juttu, Sinuhe sanoo.

Silti hän maksoi tyttärelleen näyttelijäkoulutuksen kansanopistossa, sillä halusi tukea tätä.

Tv-työnsä Joanna hankki ilman apua, laittamalla viestin Salattujen elämien tuottajalle Marko Äijölle. ”Olen tosi hyvä tyyppi, voisin tulla teille töihin”, Joanna esittäytyi.

– Tästä mä tykkään hänessä, rohkeudesta, Sinuhe kehuu tytärtään.

– Jos tämä on Jossun palava halu, kaasu pohjaan ja menoksi, minä en jarruttele.

Adhd-diagnoosi oli helpotus

Kaasu pohjaan ja menoksi, sitä voisi pitää yleisemminkin Wallinheimojen mottona.

Sinuhe ja Joanna kuvailevat vuoron perään toisiaan äkkipikaisiksi, impulsiivisiksi ja kärsimättömiksi, sitten nauravat päälle.

– Kun isälle tulee idea, se pitää toteuttaa heti. Ja kaikki pitää tehdä itse, vaikka ei osaa. Saanko kertoa maalausepisodin, Joanna kysyy isältään ja alkaa kertoa vastausta odottamatta.

Joanna sanoo, että hän ja isä ovat kummatkin temperamenttisia. ”Mutta Jossu on myös tosi lämminsydäminen”, Sinuhe sanoo. ”Ja isä huumorintajuinen”, Joanna myöntää.

Viime kesänä Joanna otti aurinkoa perheen omakotitalon parvekkeella Jyväskylässä, kun ruokailuhuoneen kattoa maalannut Sinuhe huusi yhtäkkiä häntä auttamaan.

Joanna ryntäsi paikalle ja näki isänsä pitelemässä päätään. Sinuhe oli osunut maalitelalla kristallikruunuun, joka oli rysähtänyt ensin hänen niskaansa ja sitten pirstaleiksi lattialle.

– Kun yritin auttaa isää, tiputin maalipurkin lattialle ja sen sisältö levisi ympäri lattiaa. Kauhea huuto, ärräpäät vain lentelivät, ja minä kauhoin maalia käsilläni takaisin purkkiin. Me olemme häsläreitä, ja aika nopeasti alamme huutaa toisillemme ja olemme kierroksilla, Joanna sanoo ja virnistää.

Sinuhe huomauttaa, että tyttären lyhytpinnaisuutta ja impulsiivisuutta selittää myös adhd, joka todettiin lukion jälkeen. Joanna alkoi epäillä itsellään tarkkaavuushäiriötä, mutta vanhemmat eivät aluksi uskoneet siihen.

– Luulin, että adhd tarkoittaa sitä, että ihminen ei pysty keskittymään ollenkaan, Sinuhe selittää.

Joannahan oli jaksanut treenata telinevoimisteluvuosinaan kaiken muun ympäriltään unohtaen ja pärjäsi hyvin koulussa!

Joanna kuitenkin mainitsi epäilyksistään viime vuonna psykologille, kun häntä hoidettiin syömishäiriön takia. Hän pääsi tutkimuksiin, ja kun diagnoosi lopulta tuli, Joanna oli helpottunut.

– Monet asiat saivat selityksen. Olen ollut tosi kunnianhimoinen perfektionisti ja ruoskinut itseäni siitä, miksi sain kokeista kasin ja muut kympin, vaikka luin koealueen useammin kuin kaverini. Ajattelin, että olen typerä, hän sanoo.

Joanna seurustelee popartisti Costeen eli Jussi Tiaisen kanssa. Isällä ja poikaystävällä ei ole ihan samanlainen aatemaailma.

Nyt Joannalla on adhd-lääkitys, joka auttaa häntä keskittymään.

– Olen järjestelmällisempi enkä lähde tekemään samaan aikaan miljoonaa asiaa niin, etten saa mitään loppuun.

Niinä päivinä, kun Joannalla ei ole tarkkuutta vaativia tehtäviä, hän jättää lääkkeen syömättä. Sen sivuvaikutuksiin kuuluu nimittäin ruokahalun heikentyminen, ja Joannan syömishäiriötaustan takia asian kanssa pitää olla tarkkana.

Terapian ansiosta hän on kuitenkin oppinut tunnistamaan vahingolliset ajatuksensa ja pystyy kontrolloimaan niitä paremmin.

Ikuinen lätkäleima

Joanna muutti vuosi sitten asumaan Helsinkiin omilleen. Perheen esikoispoika oli lähtenyt jo aiemmin, ja lähitulevaisuudessa 17-vuotias kuopuskin muuttaa pois kotoa.

– Se on outoa. Vapaa-aikaa on enemmän, Sinuhe ihmettelee.

Hän on nyt kolmannella kaudellaan kansanedustajana eikä ole vielä tehnyt päätöstä, aikooko hän osallistua ensi vuonna eduskuntavaaleihin.

– Täytin keväällä 50, ja nyt on hyvä pohtia, mitä teen lopulla työurallani, hän sanoo.

Parikymppisenä Sinuhe opiskeli Denverin yliopistossa kansainvälistä politiikkaa ja pelasi yliopistojen jääkiekkosarjassa.

Vuonna 2008 Sinuhe palasi Suomeen Moskovasta, jossa oli pelannut vuoden Itä-Euroopan KHL-liigassa. Hän asettui kunnallisvaaliehdokkaaksi Jyväskylässä ja pääsi läpi suurella äänimäärällä. Siitä alkoi hänen poliitikon uransa.

Sinuhe myöntää, ettei siirtymä urheilusta politiikkaan ole kaikkein tavanomaisin.

– Minussa on ikuinen lätkäleima: ”et voi tietää mitään mistään”. Tehtävänäni on muuttaa tuota stereotypiaa, hän sanoo.

Tosiasiassa Sinuhella on kolme yliopistotutkintoa. Denveristä hankitun BA-tutkinnon lisäksi hän on valmistunut Suomessa yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja liikuntatieteiden maisteriksi.

Joanna puolestaan heräsi yhteiskunnallisesti ylioppilaskirjoitustensa aikaan. Sinuhe sparrasi tytärtään yhteiskuntaopin koetta varten, ja he kävivät pitkiä keskusteluja muun muassa verotuksesta ja yrittäjyydestä.

– En ole kaikesta samaa mieltä kokoomuksen kanssa, Joanna tokaisee.

– Eikä pidäkään olla, Sinuhe vastaa.

– Toivottavasti olet minua kuitenkin äänestänyt, hän jatkaa ja katsoo tytärtään kysyvästi.

Joanna haaveilee näyttelijänurasta ja aikoo hakea Teatterikorkeaan. ”Kaasu pohjaan ja menoksi, minä en jarruttele”, Sinuhe sanoo.

Joanna alkaa nauraa.

– Pidän vaalisalaisuuden, hän sanoo.

Kansanedustajan tyttärenä ei ole aina ollut helppoa. Joanna kertoo saaneensa lokaa niskaansa isänsä puoluevalinnan takia.

– Jyväskylässä piirit ovat pienet, ja aikuiset miehet ovat tulleet heittämään minulle baarissa törkykommentteja: ”Voisitte koko perhe räjäyttää itsenne. Sinuhen pitäisi tappaa itsensä”, Joanna kuvaa.

” Poikaystäväni ei jaa isäni poliittisia ajatuksia.

Sinuhe on tottunut siihen, että valta-asemassa joutuu kritiikin kohteeksi, mutta Joannan kohtaama vihapuhe tuntuu pahalta.

– Ei perheenjäsenten pitäisi joutua kuulemaan tuollaista, hän tuohtuu.

Viime aikoina perheessä on käyty uudenlaisia poliittisia keskusteluja, kun myös Joannan poikaystävä, popartisti Costee eli Jussi Tiainen on ottanut niihin osaa.

– Poikaystäväni ei jaa isäni poliittisia ajatuksia. Hän ja isä haastavat toisiaan kieli poskessa, Joanna sanoo.

– Meillä on hyvä suhde, hänhän on yrittäjä. Jussi ymmärtää kyllä, miten yhteiskunta pyörii. Mutta aina välillä on hyvä tirvaista, Sinuhe virnistää.

Hän on käynyt jo useilla Costeen keikoilla.

– Jussi on valtavan hyvä artisti, vaikka hänen musiikkinsa onkin vähän synkkää meikäläisen makuun.

Sinuhella itselläänkin on musiikkitausta: hän soitti lapsena viulua ja lauloi palkitussa lapsikuorossa Vox Aureassa.

Jussi on Joannan ensimmäinen poikaystävä, ja he ovat olleet yhdessä runsaat kaksi vuotta.

Kun Joanna oli teini, Sinuhella oli yksi ehto poikaystäväkandidaateille.

– Tiukka kriteerini oli, että lätkänpelaajia ei talouteemme mahdu. Sen verran olen jo niitä nähnyt, Sinuhe sanoo ja nauraa.

– Mutta kun esittelin artistin, isä sanoi vitsaillen, että noo, olisiko lätkänpelaaja ollut sittenkin ok. Sanoin, että kiitos neuvosta, mutta en kuuntele, Joanna sanoo ja hymyilee.

Fakta Sinuhe Wallinheimo 50-vuotias kokoomuksen kolmannen kauden kansanedustaja ja kolmen lapsen isä. Asuu Jyväskylässä vaimonsa ja kuopuksensa kanssa. Entinen ammattijääkiekkoilija, joka on pelannut Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Ruotsissa ja Venäjällä.