Anni Ihamäki kertoo, miksi hänen aiemmassa avioliitossaan syntynyt poika ei näy somekuvissa – seuraajat ihmettelivät

Anni Ihamäki rakastui puolisoonsa Ilkkaan, kun oli päättänyt olla visusti yksin. Nyt heillä on yhteinen sukunimi, koti Espoossa ja kolmen lapsen uusperhe.

Anni Ihamäki on teinin ja kahden pikkulapsen äiti. Äitiyslomalla esikoisen kanssa hän pelkäsi, että työt loppuvat ja hänet unohdetaan. Nyt pelko on väistynyt ja äitiys on rennompaa.

Tapaaminen juontaja Anni Ihamäen, 40, kanssa on sovittu hänen kotiinsa Espooseen, mutta puoli tuntia ennen sovittua aikaa hän kysyy, voisiko sitä lykätä.

Aivan siis megakaikkihuutaatilanne päällä, hän kirjoittaa Whatsappissa ja liittää mukaan pari tuskanhikeä viestivää emojia.

Annin viisikuukautinen tytär ja pari kuukautta vaille kaksivuotias poika eivät ole nukahtaneet päiväunille, ja tarvitaan aikalisä.

Tunnin kuluttua hän viestittää tilanteen olevan hallinnassa ja ohjeistaa tulemaan terassille, etteivät lapset herää ovikelloon.

Syysaurinko lämmittää pihaa, jossa on trampoliini, jalkapallomaali ja omenoita notkuva puu. Huuto on hiljennyt: vauva nukkuu nurmikolle parkkeeratuissa vaunuissa harson takana, isompi sisällä talossa. Annin 13-vuotias esikoispoika on koulussa, Radio Suomipopin hovimuusikkona tunnettu mies Ilkka Ihamäki on töissä, ja Annin lastenhoitoapuun tullut äitikin katoaa sisälle taloon.

On aika hengähtää hetki ja juoda pullakahvit.

”Luotan siihen, että elämässä kaikki menee niin kuin pitää. Kun täydellinen asunto meni sivu suun, myöhemmin löytyi vielä parempi.”

Älkää unohtako mua

Anni oli 27-vuotias saadessaan esikoisensa, 37 tullessaan toista kertaa äidiksi ja kahta viikkoa vaille 40 synnyttäessään kuopuksensa.

– Äitiys on nyt paljon rennompaa kuin aikaisemmin, Anni sanoo, kaataa termospannusta kahvia ja haukkaa äitinsä tuliaisiksi tuomaa korvapuustia.

– Esikoisen kanssa oli kauhea hätä ja kiire takaisin radioon. Olin huolissani, loppuvatko työt. ”Apua älkää unohtako mua”, Anni kuvaa.

Hän oli päässyt 21-vuotiaana kansanopiston radiolinjan opintojen jälkeen harjoittelijaksi radio Suomipopille ja 24-vuotiaana Helsingin yliopistoon opiskelemaan yleistä valtio-oppia ja politiikantutkimusta. Radiotyöt jatkuivat opintojen ohella, mutta uran alkuvaiheessa epävarmuus vaivasi.

– Ei minulla ollut syytä epäillä töiden loppumista, mutta tuntui, ettei jalkani ollut vielä riittävästi oven välissä, hän sanoo. Epävarmuutta eivät ainakaan lieventäneet asenteet, joita hän sai nuorena naisena kokea miesvoittoisella radioalalla.

– Pomoni sanoi minua jatkuvasti pissikseksi muiden kuullen. Se nolotti minua, hän muistelee.

Nyt Annista on kuoriutunut yksi Suomen suosituimmista tv- ja radiojuontajista, eikä hän kuuntelisi enää haukkumista. Hän on työskennellyt Aamulypsyn lisäksi suurissa tv-tuotannoissa kuten Idols ja Kaikki vastaan 1 sekä kirjoittanut kolme ruokakirjaa.

Tällä kertaa hän ei murehdi äitiyslomalla töiden loppumista, mutta toisella kierroksella äitinä hän on joutunut opettelemaan pysähtymistä kiireisten uravuosien jälkeen.

– Olen tottunut tekemään ihan hitosti töitä ja olen nopeatempoinen kaikin tavoin: sytyn nopeasti ja suutun nopeasti. Osaan olla huonosti paikallani, ja siksi olen jankuttanut itselleni hetkessä elämistä.

Äitiyslomalla Annista on tuntunut usein, että hän elää pitkää viikonloppua. Järjestystä, rutiineja ja toimintaa kaipaavalle ihmiselle se ei ole aina ollut helppoa, ja aiemmin se näkyi kärsimättömyytenä.

– Esikoisen kanssa odotin, että käänny jo, konttaa jo, opi jo lisää! Nyt ajattelen, että älkää olko vielä noin isoja! On niin lyhyt aika, kun lapsi on pieni pallero, joka tarttuu tahmeilla käsillään kiinni ja kuolaa päälle, hän sanoo ja nauraa.

Huhtikuussa 40 vuotta täyttäneelle Annille on yhtäkkiä konkretisoitunut, kuinka lyhyt elämä on.

– Se tuntuu epätodelliselta, ajan koko ajan nopeutuva kuluminen. Juurihan minä olin 20! Olen suorastaan järkyttynyt, kun käyn kavereideni lasten rippijuhlissa! Voi jessus, mikä klisee, mutta lapsista sen ajan juoksun näkee, hän sanoo ja virnistää.

Sen ymmärtämisestä on kuitenkin ollut hyötyä.

– Pystyn vihdoin relaamaan ja nautin lasten kanssa kotona olosta. On tosi kivaa käydä muskarissa, kirkon kerhossa ja leikkipuistossa juomassa kahvia puistotätien ja muiden vanhempien kanssa.

Anni Ihamäen esikoinen oli huono nukkumaan. Välillä heräämisiä oli yli 14 yössä.

Kuolemanpelko vaivaa

Moni muukin asia Annin äitiydessä on toisin kuin ennen.

Esikoinen oli huono nukkumaan, ja eräänä yönä Anni lopetti heräämisten laskemisen 14. kerran jälkeen. Vauvan täytettyä yhdeksän kuukautta Anni oli niin väsynyt, että hakiessaan neuvolasta apua tilanteeseen hän itki hysteerisesti. Vauva passitettiin unikouluun, mutta heräily jatkui.

Kahden nuoremman lapsen kanssa samanlaisia vaikeuksia ei ole ollut, ja osin siksikin äitiydestä on nyt helpompaa nauttia.

Kuolemanpelko, joka Annia on vaivannut jokaisen lapsensa ollessa vauva, ei kuitenkaan ole kadonnut. Hän on kuullut, että se on normaali reaktio uuden, hauraan elämän äärellä. Vauva on täysin riippuvainen hoivasta, ja se saa mielen skannaamaan erilaisia vaaroja ja kauhuja.

– Välillä huoli valtaa minut öisin, ja käyn päässäni läpi kaikkea sodasta energiakriisiin ja maailman lasten pahaan oloon. Varsinkin lapsiin kohdistuvat kauheudet Ukrainassa saavat minut ihan tolaltaan, Anni sanoo.

” Ai vitsi, me olisimme aika hyvä pari!

Anni on kokeillut meditoimista sisäisen murehtijansa hiljentääkseen.

– Mutta olen siinä aivan surkea. Alan ajatella, mitä söisin seuraavaksi ja pitäisikö vaihtaa huonejärjestystä. Onnistuin käyttämään puhelimeni meditaatioappia kolme viikkoa, hän tokaisee.

Nyt Anni on ottanut tavoitteeksi meditoida edes minuutin päivässä arjen lomassa. Ilman älylaitteita, vaikka vain hengittämällä hetken syvempään.

Hän on opetellut kesyttämään huolia myös kiitollisuusmantralla: miettimällä asioita, jotka ovat hyvin.

– Olen kiitollinen lapsista, miehestäni, siitä että läheiset ja minä olemme terveitä. On töitä ja katto pään päällä, hän luettelee ja katselee vehreää pihaa.

Anni Ihamäki päätti olla yksin, sitten hän löysi puolisonsa Ilkka Ihamäen.

Yhteinen haave lapsista

– Takuuvarma puolisonlöytämisvinkki: päätä olla yksin. Niin minun elämässäni on aina käynyt, Anni sanoo.

Hän ja muusikko-juontajana toimiva Ilkka tutustuivat toisiinsa vuonna 2014, kun tämä alkoi käydä esiintymässä Aamulypsyssä.

– Tulimme aina hyvin toimeen, mutta myöhemmin ymmärsimme, että ai vitsi, me olisimme aika hyvä pari. Olemme tosi samanlaisia, meissä on sama nopea rytmi. Meillä oli myös samanlaiset haaveet, olimme molemmat toivoneet lapsia, Anni sanoo.

Pariskunnan seurustelusta ei ensin tiedetty julkisuudessa. Toukokuussa 2020 he olivat samassa lähetyksessä, ja Ilkka yllätti kaikki kertomalla raskaudesta. Kollegoista ainoastaan Jaajo Linnonmaa tiesi asiasta.

”Sunnuntaina on äitienpäivä, ja ensi vuonna, jos kaikki menee hyvin, niin mä pääsen poimimaan valkovuokkoja yhdelle ihanalle tyypille, joka odottaa meidän vauvaa. Ja hän on tässä studiossa tänään”, Ilkka sanoi.

Elokuussa pariskunta meni naimisiin ja Anni vaihtoi sukunimeään.

– Se tuntui hyvältä ja oikealta vaihtoehdolta, hän sanoo.

Nyt he elävät Espoossa saman katon alla uusperheenä, johon kuuluu myös Annin esikoispoika hänen nuorena solmimastaan avioliitosta.

Anni kertoo Instagram-seuraajiensa kyselleen, miksei hänen somefeedissään näy kuvia esikoisesta, kun pienempien touhuiluja näkyy. Viettävätkö he edes aikaa yhdessä?

Se naurattaa Annia.

– Haluaisitko itse olla 13-vuotiaana äitisi somessa? Minusta se ainakin olisi sairaan noloa, hän sanoo ja kertoo saaneensa pojaltaan luvan tasan yhden lumilautailuvideon julkaisemiseen.

Anni on huomannut, että äitiys teinin kanssa on luopumaan opettelemista. Liekaa on pakko oppia löysäämään.

– Ensin lapset haluavat olla sinun kanssasi, sitten ne eivät enää haluakaan, hän sanoo itsenäistymisvaiheesta ja virnistää.

” – Ei äitiys ole aina huviajelu.

Anni suunnittelee olevansa äitiyslomalla radiojuontajan työstään ainakin siihen asti, kunnes tytär on vuoden. Kokonaan hän ei ole töitä jättänyt, vaan kirjoittaa kolumnia Helsingin Sanomiin kerran kuussa. Syyskuun alusta hän on juontanut myös Big Brotherin suorat lähetykset joka sunnuntai, ja pesti jatkuu koko syksyn.

– Se on tuntunut tosi kivalta.

Vauvan puklaamat vaatteet ja villasukat vaihtuvat silloin aina hetkeksi juhlapukuihin ja korkokenkiin. Työmatkalla hän usein soittaa vertaispuhelun Tanssii tähtien kanssa -kisoja juontavan Vappu Pimiän kanssa, jolla on lähetys samana päivänä. Muitakin työsuhde-etuja löytyy.

– Kiva päästä käymään vessassa niin, että joku ei raavi siinä ovella koko ajan. Ja saan syödä rauhassa lämpimän ruuan! Sanoin juuri tuottajalle, että voinko välillä tulla suihkuunkin tänne, hän sanoo ja nauraa.

Anni tietää, että ruuhkavuosien keskellä omaa rauhaa ei ole aina helppoa saada. Ennen haastattelua hän on kertonut, että hänellä on yksi harrastus, josta hän pitää kiinni, vaikka mikä olisi: jokatiistainen pilates. Sen alkamisaika lähestyy, mutta nyt Anni kertookin jäävänsä lasten kanssa kotiin.

– Ilkalle tuli työ, jonne oli pakko mennä.

Mutta sellaista se on. Ei Anni kaipaa edes niitä villejä vuosia parikymppisenä, kun hän harrasti muodostelmaluistelua ja viihtyi joukkuekavereidensa kanssa jatkuvasti yöelämässä.

– Usein lähdimme suoraan treeneistä Kaivohuoneelle, ja aamulla menimme samoilla silmillä treeneihin. Jos nyt tekisin niin, putoaisin kuolleena jäähän, Anni sanoo.

– Keski-ikä, check, hän lisää ja nauraa.

Itse asiassa Anni on ollut viimeksi tanssimassa juontajakollegansa Tuija Pehkosen häissä joulukuussa 2019.

– En enää edes muista, miten tanssitaan.

Klubbailun sijaan Anni unelmoi ravintolaillallisesta ystäviensä seurassa.

– Olisi ihanaa päästä Palaceen syömään joku tuhannen ruokalajin menu. Ottaisin myös viinipaketin, mutta ehkä puolikkaana. Nykyään harkitsen hyvin vakavasti, uskallanko juoda. Päänsärky tulee kahdesta viinilasista.

Psykologia ja erilaiset taakkasiirtymät kiinnostavat Annia.

Omaa hautaa en kaiva

Anni nauraa olevansa kaikilla mittareilla tukevasti keski-ikäinen. Viime aikoina hän on innostunut myös sukututkimuksesta ja tilannut sukulaistensa tietoja Kansallisarkistosta.

Kipinän siihen Anni sai, kun hän juonsi Kadonneen jäljillä -ohjelmaa ja tv-ryhmä kävi Kansallisarkistossa selvittämässä erään sotalapsena Ruotsissa olleen henkilön tietoja.

Annille selvisi, että hänen isoisoisänsä Kaarle oli Vallilassa asunut kivityömies, joka rakensi mukulakivikatuja Helsingissä. Sisällissodassa mies oli punaisten puolella ja joutui Tammisaaren vankileirille. Sinne sullottiin pahimmillaan 8500 punavankia, joista 3 200 kuoli muutamassa kuukaudessa nälkään ja kulkutauteihin. Sitten heidät haudattiin Suomen suurimpaan joukkohautaan.

– Luin vangitsemispöytäkirjaa, jossa kysyttiin, miksi Kaarle on punaisissa. Ei hänellä ollut ideologiaa, vaan punaiset tarjosivat parasta palkkaa. Työt olivat loppu, oli vaimo ja lapsi ruokittavana, Anni kertoo.

Isoisoisä selvisi leiriltä, mutta muistot eivät jättäneet häntä rauhaan.

” Olen käynyt terapiassa, etten kaataisi ongelmiani lasteni niskaan.

– Äiti muistaa lapsuudestaan vaarin istumassa pöydän ääressä kännissä pöytäliinaa puristaen ja hokien: ”Sen minä perkele vannon, että omaa hautaa en kaiva”. Järkyttävää, mitä hän on joutunut kokemaan, Anni kertoo.

Sukututkimus on vetänyt Annia puoleensa, sillä hän on tahtonut selvittää, mistä tulee.

– Haluaisin tietää, mitä aiempien sukupolvien traumoja kannamme, hän sanoo.

Erilaiset taakkasiirtymät ja psykologia ylipäänsä kiinnostavat Annia.

– Olen käynyt terapiassa, sillä olen halunnut yrittää selvittää omat ongelmani. Etten kaataisi niitä lasteni niskaan, Anni sanoo.

Terapiassa Anni on oppinut ymmärtämään muun muassa erilaisia alitajuisia reaktioitaan, sitä, miksi hänen kroppansa reagoi niin nopeasti vaikkapa ahdistuksella tietyissä tilanteissa, ennen kuin mieli ennättää mukaan.

– Olen sitä mieltä, että kaikkien olisi hyvä käydä terapiassa, jotta tuntisi itsensä paremmin.

Anni Ihamäki löysi itseltään harmaita hiuksia ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Hän kertoo olevansa kaikilla mittareilla keski-ikäinen.

Harmaita hiuksia

Keski-ikäistymisen myötä Anni on miettinyt yhä enemmän elämän rajallisuutta.

– Olen pitänyt vanhempiani ylivertaisina ja vahvoina, mutta vanhennuttuaan he eivät enää olekaan sitä. Se on kurkkua kuristava, haikea tunne, hän sanoo.

Siitä Anni on iloinen, että he voivat ja haluavat viettää paljon aikaa lastenlastensa kanssa.

– Kun mummi tulee, poikani sanoo ”Äiti pois, älä häiritse. Äiti voi mennä kauppaan tai paistamaan”, Anni sanoo ja nauraa.

Hän löysi harmaita hiuksia itseltään ensimmäisen kerran vuonna 2015 ja on miettinyt joskus, vaihdetaanko hänet töissä nuorempaan.

– Se on juontajan töissä pelin henki, pitää olla vaihtuvuutta. Sitten kun minut korvataan kaksikymppisellä, kyllä se varmasti ottaa päähän, hän pohtii.

” – Varsinkin ennen vanhaan miesjuontajilla olivat ihan eri säännöt kuin naisilla

Onneksi nykyään naisilla on viihteen kentällä isompi liikkumavara kuin aiemmin, Anni iloitsee. Elokuvissa päärooleissa näkyy vanhoja naisia, ja malleinakin työskentelee eri ikäisiä ja kokoisia ihmisiä.

– Miksi en voisi tehdä tulevaisuudessa ruokaa telkkarissa Teija Sopasena? Haaveilen myös, että voisin juontaa Arto Nybergin tyylistä omaa keskusteluohjelmaa. Haluaisin haastatella tavallisia ihmisiä, joilla on kiinnostava tarina.

Uransa alussa Anni koki radioalalla usein, ettei ole yhtä tärkeä kuin miehet.

– Varsinkin ennen vanhaan miesjuontajilla olivat ihan eri säännöt kuin naisilla, hän tokaisee.

Anni kertoo tapauksesta vuosien takaa, kun hän oli ollut radion järjestämällä laskettelukiertueella Messilässä ja Jaajo Linnonmaa samoihin aikoihin kuulijamatkalla Alpeilla, jossa tämä oli kestinnyt kuulijoita firman kortilla.

– Olin ajanut omalla autolla Messilään ja kysyin johtajalta kilometrikorvauksesta. Hän sanoi, että et todellakaan saa sitä ja nauroi minut ulos. Jarski käveli samanaikaisesti sisään jättimäisen kestityslaskun kanssa, joka meni läpi, Anni muistelee.

– Silloin ajattelin, että sukupuolten väliseen tasa-arvoon on kyllä matkaa.

Myöhemmin hänelle on selvinnyt, että hän on saanut myös huonompaa palkkaa kuin mieskollegat – samoista töistä.

– Onneksi kollegat ovat aina olleet minulle reiluja. Esimerkiksi Jarski on sanonut, että meidän pitää saada sama palkka, hän sanoo.

Anni Ihamäki on lukenut paljon elämäntaito-oppaita, joita kutsuu lämpimästi hihhulioppaiksi.

Sisäinen rauha on utopiaa

Anni on ollut varsinkin nuorempana kova murehtija. Ehkä siksikin hän on lukenut paljon elämäntaito-oppaita, omien sanojensa mukaan ”hihhulioppaita”, ja yrittänyt saada selville, miten elämä kannattaa elää.

Nyt hän kuuntelee äänikirjana ruotsalaisen ekonomin ja entisen buddhalaisen munkin Björn Natthiko Lindebladin teosta Saatan olla väärässä ja muita oivalluksia elämästä.

Anni kaivaa puhelimestaan äänikirjasovelluksen ja alkaa lukea kirjan esittelyä: ”Tärkein asia, jonka opin 17 vuotta kestäneen, täysipäiväisen henkisen harjoittelun aikana, on se, että en enää usko kaikkea, mitä ajattelen. Se on minun supervoimani.”

– Tällaisten tarinoiden kuunteleminen on helpottavaa. Eivät edes vuosia meditoineet munkit ole henkistyneitä ja valaistuneita. Minäkään en ole löytänyt sisäistä rauhaa. En tiedä, onko sitä olemassakaan enkä sitä tavoittele, Anni sanoo.

Kohta hänen äitinsä kurkkaa terassin ovesta ja huikkaa, että poika heräsi. Haastattelu pitää kohta lopettaa.

– Ei äitiys ole aina huviajelu, Anni myöntää.

Esimerkiksi silloin kun on megakaikkihuutaatilanne päällä tai kun yöunet jäävät vähiin.

Mutta onneksi enemmän on niitä hyviä hetkiä. Sellaisia, kun unesta raukea lapsi kömpii syliin tai oppii jonkin uuden taidon ja riemuitsee.

– Omaa nukkuvaa ja tuhisevaa lastaan voisi vain tuijottaa onnesta sykkyrällä. Olen hyvin kiitollinen, Anni summaa.