Tv-kasvona Maria Guzeninalle sateli kahvikutsuja miehiltä, uutena kansanedustajana tilanne muuttui radikaalisti – kertoo nyt, mitä tapahtui

Maria Guzenina kertoi lapsuudenkotinsa väkivaltaisesta ilmapiiristä ja teki ensimmäisten joukossa lähisuhdeväkivallasta näkyvän ilmiön. Henkilökohtaisista kokemuksista kertominen ei myöhemmin estänyt tv-kasvoa luomasta uskottavaa uraa poliitikkona.

Maria Guzenina on kertonut vaikeistakin elämänkokemuksistaan ja -vaiheistaan vertaistuen vuoksi. Hänestä ihmisten on hyvä jakaa kokemuksiaan sekä tietoa rohkaisemaan muita elämään omannäköistään elämää – ei siis matkimaan tai kopioimaan puhujaa vaan ottamaan tämän esimerkistä kannustusta omaan tapaansa elää. ”Yhdenkään kokemuksen ei tarvitse määrittää ihmistä loppuelämäksi.”

Kirjastoissa kasvanut tyttö. Niin Maria Guzenina kuvailee lukuintoaan. Kirjojen lisäksi hän on aina lukenut myös naistenlehtiä, ahminut niistä elämäntarinoita ja ideoita.

– Voi, jos eduskunnan täysistunnoissa puhuttaisiin yhtä syvällisiä kuin naistenlehtien haastatteluissa, suorat lähetykset salista keräisivät miljoonayleisön! kansanedustaja sanoo.

Maria Guzenina päätyi itsekin lehtiin, ensin televisiokasvona ja myöhemmin poliitikkona. 30 vuoteen julkisuudessa mahtuu Me Naisissakin niin paljon haastatteluja, että niistä on mahdotonta nimetä vain yhtä käänteentehnyttä. Tabuja Maria tuli rikkoneeksi muun muassa kertomalla lapsuudenkotinsa väkivaltaisesta ilmapiiristä sekä murtamalla ennakkoluuloja vaihtaessaan viihdemaailman vaikuttavaan uraan politiikassa.

” Asenne oli vähän että keitäs tyttö kahvia.

Vielä 2000-luvun alussa sellainen uraloikka ei ollut tavallinen nuorelle naiselle. Ex-missi Tanja Karpela oli edennyt ministeriksi, mutta jätti pelin kolmen edustajakauden jälkeen. Maria tunnettiin parhaiten Music Television -juontajana, kun hän nousi eduskuntaan vuonna 2007, ja siitä lähtien hän on ollut puolueensa SDP:n ääniharavia.

– Siihen aikaan politiikassa oli vasta harvoja vahvoja, näkyviä naisia. Oli suunnilleen Elisabeth Rehn ja Tarja Halonen, ja yleinen asenne vähän että keitäs tyttö kahvia. Sain todistella osaamistani enemmän kuin alanvaihtajat nykyään tai silloin politiikassa aloittaneet nuoret miehet.

Palaute on vaihdellut sen mukaan, mistä roolista käsin Maria on esiintynyt. Televisiotoimittajalle tuli useimmin kehuja kivasta jutusta tai kahvikutsuja miehiltä. Poliitikkona palaute on ollut enemmän henkilöön menevää.

– Varsinkin kansanedustajatyön alkuaikoina palaute oli aika kaunaista ja arvosteltiin, ansaitsenko suunnilleen elää. Nyt kiitetään vertaistuesta, jaetaan omia tarinoita ja kannustetaan jatkamaan, vaikka jostain tulisi vähän shittiäkin.

Juuri vertaistuki on ollut yksi Marian tärkeimpiä motiiveja avautua elämästään.

– Minä esimerkiksi kasvoin ilman isää. Kun sitten luin Lenita Airistosta ja hänen isältään saamastaan kannustuksesta, ne sanat kirittivät myös minua. Rivien välissä Lenitan isä puhui kaikille meille tytöille.

Siksi Maria on vuorollaan kertonut, millaista oli nähdä väkivaltaa lapsuudenkodissaan. Puhuminen toi ilmiötä kotien sisältä näkyväksi ja herkemmin puututtavaksi. Hän on kertonut myös, miten vaikeista kokemuksista on voinut kasvaa onnelliseksi ja tasapainoiseksi aikuiseksi, saada osakseen rakkautta ja nauttia vuorollaan vanhemmuudesta.

” Lapsuuden häpeä oli aivan tarpeeton taakka.

– Lapsena häpesin kotiolojani ja sitä, miten huonosti äitini voi. Häpesin omaa voimattomuuttani ja sitä, että minun oli vaikea keskittyä koulussa. Nyt vaikeuksilleni olisi diagnoosi, posttraumaattinen stressi, sekä ymmärrys, että kaikki se, mitä kotona näin, tietenkin vaikutti käytökseeni. Minun nuoruudessani näistä ei puhuttu, Maria sanoo.

– Sen sijaan, jos haasteista kertookin ääneen, joku toinen voi säästyä tuntemasta samanlaista turhaa häpeää ja löytää apua. Lapsuuden häpeä oli minulle aivan tarpeeton taakka.

Nyt Maria iloitsee siitä, miten avoimesti julkisuudessa puhutaan esimerkiksi terapiasta ja avun mahdollisuuksista.

– Elämänmuutostarinoilla on todeksi tekevä voima: kaikki järjestyy, elämä kantaa. Aina ei mene, kuten on unelmoinut, mutta pelkoihinsa ei pidä jäädä vangiksi. Elämä on liian ainutkertainen ja arvokas siihen, että jumittaisi menneisyydessä, hän miettii.

– En ole koskaan halunnut esiintyä uhrina vaan selviytyjänä, pikkuhiljaa, arkinen asia kerrallaan, kohti valoa. Yhdenkään kokemuksen ei tarvitse määrittää ihmistä loppuelämäksi.

”Aina ei mene, kuten on unelmoinut, mutta pelkoihinsa ei pidä jäädä vangiksi.”

Mariaa ei ole lähipiiri suitsinut puhumasta, ihan itse hän on ollut kovin tuomarinsa.

– Ikä on tehnyt myötätuntoisemmaksi nuorta itseä kohtaan, mutta en edelleenkään oikein tykkää lukea vanhoja juttujani, vaikka ihan järkeviäkin on tullut sanottua. Murehdin aina, etten loukkaisi ketään. Olen eläväinen ja tunteellinen, ja minulle on tyypillistä nähdä huumoria traagisissakin hetkissä. Se voidaan helposti tulkita väärin.

Maria kuitenkin joutuu usein nenätysten lehtileikkeiden kanssa vieraillessaan äidillään. Afasia rajoittaa jo muistisairaan äidin puhetta, mutta vanhoille kuville nauretaan yhdessä. Samoin naiset kikattelevat äidin arkikommelluksille. Sellaisistakin hetkistä Marian mielestä pitää voida puhua: kun ei oikein tiedä, itkeäkö vai nauraa.

– Viimeksi nauroimme vedet silmissä, kun äiti oli vahingossa pukenut alushousut leggingsien päälle ja viiletti asunnossaan kuin joku supersankari. On rankkaa nähdä rakkaan ihmisen mielen hiipuvan, mutta samalla lohdullista tietää, että hänellä itsellään on kaikki hyvin. En pärjäisi noissa tilanteissa, jos niissä ei saisi myös nauraa.

” Oikeastaan feminismin tärkein tehtävä olisi tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Maria näkee yhteistä naistenlehdillä sekä omalla työllään politiikassa: molemmat edistävät tasa-arvoa.

– Minulle feminismi tarkoittaa oikeutta saada tehdä asioita yhdenvertaisesti ilman, että sukupuolta tarvitsee erityisemmin alleviivata.

Vaikka paljon on jo muuttunut, Maria joutuu etenkin poliitikkona aitiopaikalla todistamaan, että valtavasti on vielä tehtävää. Ja että tietyissä asioissa junnataan vuosikymmenestä toiseen: työn arvostus on yhä sukupuolittunutta ja palkkatasa-arvo pitkän matkan päässä.

– Oikeastaan feminismin tärkein tehtävä olisi tehdä itsensä tarpeettomaksi. Vasta sitten voisi sanoa, että työ on valmis.

