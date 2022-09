Kun Annina Holmbergin äiti kuoli, he saivat puhelun tuntemattomalta mieheltä – ”On lohdullista aistia poismenneet”

Annina Holmberg on oivaltanut, että hän on romantikko kuten isänsä, että alkoholisti ei koskaan pysty juomaan kohtuudella ja että rakkaudessa tärkeintä on kyky elää yhdessä arkea.

Annina Holmberg on kirjoittanut isästään ohjaaja Kalle Holmbergista elämäkerran. ”Puhuimme aina suoraan isän alkoholismista, eikä se ollut virtahepo olohuoneessamme. ”

TYTÄR

”Kannattaa elää eikä pelätä kolhuja”

”Olen syntynyt lohikäärmeen vuonna ja ollut varsinainen lohikäärmetytär – sellainen, joka aina puhalsi tulta vanhempiensa puolesta. Se piti paikkansa varsinkin suhteessa isääni Kalleen (Holmberg). Tuntui siltä, että häntä piti puolustaa ikäviltä kritiikeiltä. Hän oli niin monessa tulessa. Isässä oli vikansa, mutta minun on yhä vaikeaa kuunnella hänen henkilöönsä kohdistuvaa moitetta.

Kolmevuotiaana. "Minusta otettiin valokuvasarja oikein ateljeessa. Poseerasin innokkaana!"

Isän elämäkerran kirjoittaminen oli syvä, mutta kiehtova sukellus. Oivalsin, miten kannattaa elää, ei kolhuja peläten.

Ainoana lapsena en ollut vain isän tyttö, vaan molempien vanhempieni tyttö. Äitini Ritvan kuoleman jälkeen kahden vuoden jäljelle jäänyt aika isän kanssa oli tiivistä.

Vuodet 1971–1977 Turussa olivat ihanaa aikaa. Isäni työskenteli silloin Turun kaupunginteatterin pääohjaajana, äiti dramaturgi-ohjaajana Åbo Svenska Teaternissa. Menin teatterille kuin toiseen kotiini.

Isä oli tekevä, aktiivinen isä, ja vaikka hän luki paljon, hän tuntui olevan aina liikkeessä. Hän luki seisoaltaan ja kävellessäänkin, ja hänen ajatuksensa oli valpas. Isä oli myös hassu ja antoi minulle sellaisia lempinimiä kuin Pöppö Pällikäs, Hönö tai Anni Ninni Nönö. Sen hassuttelevan isoisän, Taatin, myös kolme lastani saivat tuntea.

Kun isä ensin sairastui ja sitten kuoli, esiin tuli erilaista jännää surevaa ”leskeä” kuin hattivatteja maanraosta. Silloin minulle tuli halu suojella häntä ja omia muistojani.

Isä ja tytär. "Ainoana lapsena en ollut vain isän tyttö, vaan molempien vanhempieni tyttö. ”

Äidiltä perin järjestämisen taidon ja tietyn dramaturgian hallinnan, mutta luonteeltani muistutan enemmän isääni kuin äitiä. Isä sanoi hääpuheessaan minulle ja miehelleni Jarskille, että Jumala järjesti perheeseen yhden realistin ja kaksi romantikkoa. Se piti todella paikkansa, äiti oli se realisti, me isän kanssa romantikkoja.

Minulla oli vanhempiini aina avoin ja suora keskusteluyhteys. Se loi pohjaa muille ihmissuhteille.

Lapsuudenperheessäni harjoitettiin paljon kirjeenvaihtoa, ja äiti tallensi kirjeet tarkasti. Yksi laatikko on otsikoitu Naisten kirjeitä Kallelle. Onneksi äidillä oli hyvä itsetunto!”

VAPAUS

”Lapsena kaverit olivat turvaverkko”

”Olin seitsemän, kun vanhempani päättivät, että lapsenvahtia ei enää tarvita, tulivathan he kotiin teatterilta jo iltakymmeneltä! Pärjäsin kyllä itsekseni. Minulla oli paljon kavereita, joiden vanhemmat olivat iltaisinkin töissä. Aina pääsi jonkun luokse, ja onneksi taloissa oli äkäiset, mutta turvalliset talonmiehet.

Selvisin hyvin ystävien ja kaverien turvin. He olivat turvaverkkoni. Minulla oli oma avain Heikki Kinnusen ja Rose-Marie Prechtin luokse. Hoidin heidän poikaansa Santeria, joka oli minua viisi vuotta nuorempi.

En pelännyt olla yksin, mutta pimeää ja kummituksia pelkäsin. Minua oli kielletty avaamasta ovea, ja kun yhtenä iltana ovikelloa rimputettiin raivokkaasti, en uskaltanut edes kysyä kuka oven takana on. Se oli Esko Salminen, joka luuli vanhempieni olevan kotona, koska ikkunoista loisti valo.

Tuota aikaa pitää katsoa sen ajan silmälaseilla. Ei meillä ollut mikään boheemi taiteilijaperhe, vaikka oli paljon juhlia ja vielä tuolloin iloista juopottelua. Äiti piti tarkkaan huolta käytöstavoistani, ja niiasin vanhemmille ihmisille ihan aikuiseksi asti.”

ALKOHOLISMI

”Oma päätös on tärkein”

”Puhuimme aina suoraan isän alkoholismista, eikä se ollut virtahepo olohuoneessamme. Hän joi paljon Turun-vuosina, mutta se ei ollut vielä synkkää juomista.

Nuorena en pitänyt isästä humalassa, enkä sen puoleen äidistäkään. Kukapa lapsi siitä pitäisi? Isän juomisen syvin vaihe ei ollut loppujen lopuksi pitkä. Raskainta oli kestää se, etteivät alkoholistin lupaukset ikinä pidä.

Rakkautta. "Äiti ja isä menivät kihloihin vuonna 1963, ja minä olin jo tulossa! Kuva otettiin isäni kodin puutarhassa Mikkelissä."

Moni sanoi, että hän oli humalassakin hyvä seuraihminen. Ei se kotona synkkinä hetkinä tuntunut siltä, vaikka hän ei koskaan ollutkaan aggressiivinen.

Pakokeinoksi juominen muuttui hänen ohjatessaan televisioon valtavasti työtä ja aikatauluttamista vaatinutta Rauta-aikaa. Raitistuttuaan hän kertoi, miten kuvitteli pitkien raittiiden jaksojensa jälkeen voivansa hallita juomista. Sellainen sairaus alkoholismi on, ettei se onnistunut.

Onneksi hänen lähelleen osui sitten oikeita henkilöitä, ja hän lopetti juomisen jo vuonna 1982. Päätös riippui hänestä itsestään, mutta AA-ryhmän tuki oli hänelle äärimmäisen tärkeää.

Yksi tukijoista ja ystävistä oli itsekin raitistunut Junnu Vainio. Myös isä tuki myöhemmin monia. Heistä yksi läheisimpiä oli Samuli Edelmann.

Äiti sanoikin jossain vaiheessa, että isän työhuoneen oven takana on jono avun tarvitsijoita. Isä oli aina valmis tukemaan ja auttamaan muita alkoholismia sairastavia.”

SAATTOHOITO

”Kuolemasta on puhuttava suoraan”

”Kun ihmistä viedään kohti kuolemaa, on turhaa liverrellä, ettei koskaan tiedä, kuka meistä jää auton alle. On tärkeää nimenomaan saattaa ihminen kuolemaan. Saattaminen on kaunis ja lohdullinen sana.

Oli onni, että sekä äiti että isä pääsivät saattohoitoon Terhokotiin, vaikka se vaati taistelua. Terhokodin kodinomaisuus ja monien ammattilaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden panos helpottavat saatettavaa ja omaisia. On järkyttävää, jos Terhokodin kaltaisia pieniä yksiköitä ajetaan alas ja keskitytään aina vain suurempiin yksiköihin.

Kesä 2005. "Ruoveden-mökillä. Kallella on sylissään Mitja, Ritvalla Katinka. Irina kuvan keskellä."

Terhokodissa puhuttiin asioista oikeilla nimillä. Siellä puhuttiin suoraan kuolemasta, ei esimerkiksi liukenemisesta jonnekin, ja se teki tilanteesta vähemmän mystisen.

Äiti joutui olemaan saattohoidossa pitkään, kahdeksan ja puoli viikkoa, isä vain kymmenen päivää. Isän sairaus, verisyöpä ja kaikki siitä johtuvat tulehdukset, olivat raskasta aikaa. Häntä siirreltiin sairaalasta toiseen.

Selvisin vanhempien sairastumisesta ja kuolemasta oman ihanan perheeni ja omien sekä äidin ja isän ystävien avulla. Meillä on äänekäs ja paljon puhuva perhe, ja se on auttanut raskaissa elämänvaiheissa.”

RAKKAUS

”Tärkeintä on kyky elää arkea yhdessä”

”Elämässäni on ollut paljon rakkautta. Rakkaus on elämän suuri voima. Rakkautta ei tarvitse osoittaa joka päivä lemmenaterioin tai kukkakimpuin. Tärkeintä on kyky elää arkea yhdessä.

Parisuhteemme Jarskin kanssa on ollut kestävä. Menimme naimisiin vuonna 1994 vuoden seurustelun jälkeen. Jokaisessa ihmissuhteessa on omat vuorenrinteensä, mutta emme ole kertaakaan olleet jättämässä eropapereita.

Vuosi 1994. "Jarski ja minut vihittiin Uspenskin katedraalissa, ja hääjuhlaa vietettiin Sipulin talvipuutarhassa.”

Tapasimme Mikkelissä Paukkulan opistossa, jossa minä opiskelin kulttuurilinjalla, Jarski nuorisotyön linjalla. Olimme molemmat vähän vaille kolmekymppisiä.

Hänessä ja isässä oli alun alkaen paljon samaa. He kävelivät pitkiä jotoksia yhdessä Ruovedellä ja nauttivat luonnossa kulkemisesta.

Kyky nauraa samoille asioille on tärkeää. Huumori oli tiukassa vanhempieni sairastuessa, mutta saimme ottaa ystävien tukea ja rakkautta vastaan. Oli tärkeää myöntää, että omat voimavarat eivät riitä.”

ÄITIYS

”Lapset opettavat vähemmän kireäksi”

”Meillä on kolme lasta, Irina, Mitja ja Katinka. Olen rakastava ja läsnä oleva äiti. Heidän ollessaan pieniä oli pakko hyväksyä, että muistutin enemmän Vaahteramäen Eemelin isää kuin Muumimammaa. Osaan rähjätä ja korottaa ääntäni. Kotiamme Kumpulassa kutsuimme Melukummuksi. Kristian Smeds sanoi kerran mökillämme, että meistä saisi hyvän Me säätäjät -tosi-tv-sarjan.

Lapsia hoidettiin pieninä kotona, Jarski oli vanhempainvapaalla, ja minä kirjoitin lasten ollessa päiväunilla hevosromaanisarjaa salanimellä Maria Kupias. Jos lapset olisi laitettu päivähoitoon, olisin ehkä voinut kirjoittaa enemmän tai vaativampaa kirjallisuutta. En silti kadu hetkeäkään niitä ratkaisuja, joita teimme.

Kaikki ovat olleet ihania lapsia myös murrosiässä. He ovat auttaneet siinä, että minusta tuli vähemmän kireä ihminen.

Lasten aikuistuminen ja poismuutto tuntuu rajulta, vaikka nautin siitä, ettei pyykkiä ole enää niin paljon ja ruokaa voi kokata vähemmän kuin ennen. Nyt pääsen paremmin kirjoittamaan residensseihin, kuten helmikuussa 2020, jolloin olin Edinburghissa juuri ennen koronaa.”

VIESTIT TÄHTIEN TAKAA

”Poisnukkuneet pystyy aistimaan”

”Lopetin äidistä kertovan kirjani Tahto ja hohto vuonna 2017 niin sanottuun hörhöosastoon. Kerron kirjassa, miten äidin hautajaisten jälkeen isä sai puhelun, jossa tuntematon soittaja esittäytyi äidin autokoulunopettajaksi kaukaa 1970-luvulta. Hän ei ollut nähnyt äitiä sen jälkeen. Norjan tuntureilla vaeltamista harrastava mies kertoi nähneensä äidistäni unta, jossa tämä oli tullut hänen luokseen ja sanonut, että täällä tähtien toisella puolella on hyvä olla.

Valamossa 2014. "Koko perheemme äidin haudan äärellä."

Minäkin näen vanhemmistani aika usein unia. On lohdullista jotenkin aistia poismenneet, vaikka mitään suoraa yhteyttä ei ole.

Isäni hautajaisissa Valamossa oli illalla valtavat revontulet. Se tuntui merkittävältä, kuin viestinä häneltä. On niin paljon kerroksia ja kehiä, joita emme oivalla. Kun rakkaat ihmiset kuolevat, he eivät ole fyysisesti läsnä, mutta heidän henkensä on. Ei mene päivääkään, etten ajattelisi vanhempiani. Kaipaan heitä ja rakastan sitäkin enemmän.

Saaressamme jäi joutsen samana vuonna leskeksi kuin isä, ja toisella mökillämme Ruovedellä oikeaoppisesti huollettu puuvene lahosi äidin kuoleman aikaan. Nyt vene ja äidin haudan ensimmäinen puuristi Valamosta ovat Soutajan maamerkkinä mäellä, joka näkyy järven selälle.

Mökillä 1967. ”Olin kolmevuotias, kun Nulpon mökki rakennettiin. Siitä tuli rakas kesäpaikkamme."

Muutimme entiseen lapsuudenkotiini takaisin vuonna 2020, ja sitä ennen esikoisemme Irina ja hänen tyttökaverinsa asuivat täällä kommuunissa. Hän ja hänen ystävänsä kuulivat samanaikaisesti kahahduksia ja näkivät kirjavan vaatteen hulmahduksia.

Kodissamme on paljon elämän kerroksia, on kattoon asti ulottuva iso peili isänäidin kotoa, tauluja ja esineitä isovanhempieni ja vanhempieni kotoa. Tämä ei ole museo, mutta koen ympärilläni paljon hyvää elämää.”

LUOMISEN ILO

”Vanhemmiten inspiraatiota ei tarvitse niin hakea”

”Näin luovaa työtä ja siitä kumpuavaa innostusta ja hurmosta halki lapsuuteni ja nuoruuteni. Vanhemmillani ei ollut rajoja työn ja lomien välillä.

Näyttelin nuorena Ylioppilasteatterissa ja pyrin kerran Teatterikorkeakouluun. Se oli Jouko Turkan aikaa, ja sain kuulla, että pitäisi juosta enemmän ja ajatella vähemmän. Juoksin viikon ja jatkoin ajattelemista. Sitten menin yliopistoon lukemaan kirjallisuustiedettä. Se oli loppujen lopuksi hyvä ratkaisu, ja samalla pääsin pois vanhempieni työn varjosta.

Annina asuu lapsuudenkodissaan. ”Täällä on tapahtunut myös ikäviä asioita vanhempieni sairastaessa, mutta eivät nekään muistot ole minulle mikään trauma.”

Työssäni kirjailijana koen, että pitäisi tehdä sitä, mikä tuntuu luontevimmalta. Kun löytää oman kertojanäänensä ja tekeillä on kiinnostava aihe, työ sujuu. Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä vähemmän tarvitsen inspiraation hakemista.

Kun flow on päällä, unohtaa tosin pitää kropastaan huolta.”

USKO

”Riitit ja kauneus koskettavat”

”Perheeseemme vaikutti paljon se, että tutustuimme Isä Ambrosiukseen. Ortodoksisuus puhutteli vanhempiani jo Dostojevskin kautta, mutta minä liityin kirkkoon ennen heitä.

Ortodoksisuudessa on vahvana juonteena se, ettei muita uskontoja arvostella. Minuun teki vaikutuksen se, että ortodoksisuus ei ole käännyttävä uskonto eikä väitä olevansa yksin autuaaksi tekevä.

Kirkossamme on paljon riittejä ja kauneutta, joista esteetikkona nautin.

Pääsiäisen ylösnousemuksen sanoma on lohdullinen, ja ortodoksihautajaiset ovat ihanat. Arkku on auki, mutta kenenkään ei ole pakko mennä vainajan lähelle, ellei halua.

Kuollut on kuitenkin hautajaisissa meidän elävien keskellä ja läsnä.”