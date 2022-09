Suurperheessä kasvanut Mimosa Willamo, 27, luovuttaa munasolujaan – kertoo, millainen toimenpide on kyseessä

Suurperheessä varttunut näyttelijä Mimosa Willamo luovuttaa tuntemattomille munasolujaan, sillä haluaa auttaa ihmisiä saamaan kaipaamansa lapsen.

Näyttelijä Mimosa Willamo, 27, on espoolaisen suurperheen kasvatti. Hänellä on neljä veljeä, ja hän on elänyt pienten lasten ympäröimänä.

– Tulen helposti toimeen uusien ihmisten kanssa, ja aiemmin luulin sen johtuvan siitä, että olen luonteeltani sosiaalinen. Viime aikoina olen tajunnut sen johtuvan siitä, että kotonamme asui seitsemän kovaäänistä tyyppiä.

Mimosa tietää, että kaikki eivät saa haluamaansa lasta, ja siksi hän on alkanut luovuttaa munasolujaan.

– Koska voin, en pelkää neuloja ja koska luovuttajista on pulaa, hän selittää.

Mimosa ei koe operaatiosta aiheutuvaa vaivannäköä suurena. Freelancenäyttelijänä ja käsikirjoittajana hänen aikataulunsa ovat joustavat niinä viikkoina, kun kuvaukset eivät ole käynnissä. Niinpä hän pystyy järjestämään välillä aikaa muiden auttamiseen.

– On aika pieni paha pistää itseensä pari viikkoa hormoneja, käydä ultraäänessä seuraamassa munasolujen kasvua ja mennä keräykseen, jos sen ansiosta joku voi saada paljon kaivatun muksun, hän sanoo.

Suunnittelukäynnillä Mimosasta otettiin verinäyte, jolla poissuljettiin tarttuvat taudit kuten hepatiitti ja HIV. Lääkäri teki hänen kuukautiskiertoonsa sovitetun hoitosuunnitelman, ja kun aika oli oikea, Mimosa otti 10 päivän ajan hormonipistoksia, jotka kypsyttivät munarakkuloita.

Henkisesti vaikeimmalta Mimosasta tuntui juuri munarakkuloita kypsyttävien hormonipistosten ottaminen, jotka pistetään itse vatsaan diabeetikon insuliinikynältä näyttävällä neulalla, mutta siihenkin hän tottui nopeasti.

Ennen munasolujen keräystä Mimosan on pitänyt käydä kahdessa ultraäänessä, jossa tutkittiin rakkuloiden kypsymistä.

Keräyspäivän hän on ottanut vapaaksi, ja klinikalla hän on saanut särkylääkkeet, rauhoittavia sekä puudutuksen.

Sitten neula on viety emättimen seinämän läpi munarakkuloihin ja ne on imetty tyhjiksi.

– Kun näin pitkän neulan, ajattelin, että apua, onpa hirveä, mutta se ei tuntunutkaan missään puudutuksen ja lääkkeiden takia. Ja uskallan väittää, että minulla on ihan tavallinen kipukynnys, hän sanoo.

Keräyksen jälkeen Mimosa nukkui lääkärissä pari tuntia lääketokkuraansa pois ja oli loppupäivän sairauslomalla.

