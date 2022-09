Eron jälkeen uusi suhde: Nina Tapio ajatteli ensin, ettei deittailusta tule mitään – sitten löytyi mies, joka ymmärsi Ninan erityisen kuvion

Nina Tapio on seurustellut reilun vuoden miehen kanssa, jota Nina kuvailee hyvin itsensä kaltaiseksi. – Hämmästyimme toisissamme sitä, kuinka helposti asiat yhdessä hoituvat.

Nina Tapio, 50, erosi edellisestä puolisostaan helmikuussa 2020. Eronsa jälkeen Nina kertoo käyneensä jonkin verran deiteillä ja tavanneensa ihan kivoja tyyppejä.

– Mutta hyvin nopeasti tuli olo, että ei tästä mitään tule. En nähnyt heissä mitään henkistä tai fyysistä mahdollisuutta.

Mutta vuosi sitten kesällä hän tapasi miehen, jonka kanssa kaikki tuntui toimivan.

– Tuli heti tunne, että tässä on joku eri fiilis, Nina sanoo.

– Minuun teki vaikutuksen hänen tapansa ajatella asioista ja kohdata niitä sekä hänen kiinnostuksensa läheisiinsä ja suhteensa työhön. Myös se toi hyvän tunteen, kun hän jo ensimmäisillä treffeillä puhui lapsestaan. Perhe on meille molemmille tärkeä.

Nina kuvailee heidän olevan keskenään hyvin samanlaisia.

– Hänkin on empaattinen ja huolehtivainen ja tottunut tekemään paljon asioita. Hämmästyimme toisissamme sitä, kuinka helposti asiat yhdessä hoituvat. Myös fyysinen läheisyys ja hänen tapansa olla kanssani arjessa toimivat.

Aluksi Nina silti vähän epäröi ja ajatteli, voiko olla edes mahdollista, että kaikki palaset loksahtaisivat tarpeeksi hyvin paikoilleen.

– Tämän ikäisinä olemme kaikki omia persooniamme omalla historiallamme. Nuorempana elämä saattoi mennä mihin tahansa suuntaan, mutta tässä vaiheessa minulla on esimerkiksi kaksi ex-miestä pyörimässä elämässä. Asumme vielä kaikki suht lähekkäin, joten miehellä pitää olla aika paljon ymmärrystä, että hän tajuaa kuvioni.

– Jo kuukauden tuttavuuden perusteella olin kuitenkin vakuuttunut siitä, että tässä on niin hyvät palaset kohdallaan, että tästä pidän kiinni. Meillä on omat asunnot, mutta vietämme paljon aikaa toistemme luona.

Nina Tapio kertoo ”kauhujen keväästä” 2020, mitä hän sillä tarkoittaa. Mitä hän on oivaltanut surusta ja kuolemasta? Mitä hän on kahdesti eronneena oivaltanut parisuhteesta? Lue koko Nina Tapion Elämäni oivallukset -haastattelu uudesta Me Naisista 36/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.