Maria Pettersson salakuljetti rintaliiveissään muistikortteja Pohjois-Koreasta Suomeen – tällainen oli hänen ei niin tavallinen häämatkansa

Elvis-häät Las Vegasissa ja häämatka Pohjois-Koreassa. Maria Pettersson elää kuten naiset, joista hän kirjoittaa.

Maria oli Me Naiset Radion iltapäivässä Ida-Liina Huurtelan vieraana.

Journalisti-lehden päätoimittaja ja juuri uutuuskirjansa Suomen historian jännät naiset julkaissut Maria Pettersson kertoo Me Naiset Radion haastattelussa häämatkastaan Pohjois-Koreaan.

– En voi sitä (Pohjois-Koreaa häämatkakohteena) varauksetta tai ehkä edes varauksella suositella kovinkaan monelle, mutta mielenkiintoinen se oli.

Suomen ulkoministeriö on Marian kanssa samoilla linjoilla, sillä nettisivuillaan se kuvailee Pohjois-Korean tilannetta ennalta arvaamattomaksi ja kehottaa välttämään tarpeetonta matkustelua maahan.

Häämatkakohde ei kuitenkaan ollut Marian ja hänen miehensä Juhana Petterssonin ainoa päräyttävä ratkaisu, nimittäin häitä he juhlivat Elvis-häissä Las Vegasissa. Tämä tapahtui, kun pariskunta oli seurustellut 3 kuukautta. Maria selvästi elää, kuten naiset, joista hän kirjoittaa: jännästi.

Ei sanaakaan työstä edes suomeksi

Häämatkan aikoihin, noin 15 vuotta sitten, sekä Maria että Juhana työskentelivät toimittajina. He pitivät ammattinsa kuitenkin salassa, sillä Pohjois-Koreassa ei ole vapaata mediaa, joten muiden maiden toimittajiin ei suhtauduta lämmöllä.

” Sovimme puolisoni kanssa, ettemme mainitse tästä sanallakaan millään kielellä.

– Ennen kuin ylitimme rajan, sovimme puolisoni kanssa, ettemme mainitse tästä (ammateista) sanallakaan millään kielellä. Ei edes oman hotellihuoneen rauhassa suomeksi, koska kuka tietää kuka kuuntelee.

Pariskunta otti reissun aikana kuvia ja teki muistiinpanoja, mutta piti huolen siitä, ettei kukaan hoksaisi, ettei kuvia napsittu lomamuistoja, vaan artikkeleita varten.

Kuvat rajan yli rintaliiveissä

Kaikki meni hyvin, kunnes kotiin lähtiessä kaksikko kohtasi ongelman: osa kuvista oli sellaisia, joita ei olisi koskaan saanut ottaa. He kuitenkin halusivat kielletyt kuvat rajan yli.

Siispä Maria toimi, kuten kuka tahansa samassa tilanteessa arvaamattomassa diktatuurivaltiossa: survoi muistikortit rintaliiveihinsä.

– Me ajateltiin, että siinä kohtaa, kun meille tehdään ruumiintarkastus maasta poistuessa, niin rintsikoiden kaarituet piippaa joka tapauksessa, koska niissä on metallia.

” Jännitti aivan todella paljon.

Näin kävi ja Maria sai kuljetettua rajan yli kaksi kiellettyjä kuvia sisältävää muistikorttia.

– Jännitti aivan todella paljon. Takana oli 12 päivää semmoista pientä jännitystä, mutta siinä kohtaa, kun oltiin melkein päästy ulos maasta, ehkä jännitti kaikkein eniten.

Yhtä hyvä tuuri ei ollut toisella turistilla, joka oli tunkenut muistikortin sukkaansa – sukka piippasi ja kortti tuhottiin. Matkustaja kuitenkin pääsi jatkamaan matkaansa.

Jännitys riitti toistaiseksi

Suomeen saavuttiin ja jutut julkaistiin, eikä mitään kauheuksia tapahtunut. Ainoa taho, joka oli Mariaan yhteydessä, oli Suomen Pohjois-Korea-seura, joka halusi keskustella aiheesta.

” Oli mietittävä jatkuvasti, asettavatko he vaaraan paikalliset ihmiset.

Vaikka moni toimittaja on joutunut vankilaan ja kidnapatuksi Pohjois-Koreassa ja sen rajalla, ei Marian mukaan heillä ollut suurin huoli itsestään, vaan paikallisista, joita he jututtivat ja jotka näkyivät toimittajakaksikon kuvissa. Marian mukaan oli mietittävä jatkuvasti, asettavatko he vaaraan nämä ihmiset.

– Tämä on se, mitä me mietittiin kaikista eniten. Ei se, tapahtuuko itsellemme jotain.

Maria ei menisi maahan – ainakaan nykyisellään – uudestaan, sillä se tuskin olisi mahdollista, saati turvallista.

– Nyt kun olemme molemmat julkaisseet tästä paikasta näitä tarinoita, niin nythän siellä tiedetään, että me ollaan journalisteja.

Voit kuunnella Me Naiset Radiota täällä.

Lue lisää: Timanttiset muijat ovat kautta aikain jääneet keskinkertaisten miesten varjoon – Maria Pettersson tarttui epäkohtaan ja päätti kertoa meille naisista, joista historiantunnilla vaiettiin