Pandoran 12 vuotta nuorempi Mikko-puoliso täytti pyöreitä – laulajatähti osti tälle saman lahjan kuin täysi-ikäistyneelle pojalleen

Laulaja Pandora vaalii adrenaliiniryöppyjä sekä laatuaikaa läheistensä kanssa.

Tästä en luovu -nimisessä juttusarjassa tunnetut henkilöt kertovat asioista, joista he eivät luovu.

Maastopyörä

Rakastan adrenaliini- ja endorfiiniryöppyä, jonka saan esiintyessä sekä maastopyöräillessä. Molemmat antavat iloa ja energiaa ja saavat keskittymään hetkeen. Innostuin maastopyöräilystä muutama vuosi sitten niin, että kouluttauduin pandemian aikana maastopyöräoppaaksi. Haaveilen retkistä Suomessa, Etelä-Ruotsin rannikolle, Pohjois-Ruotsin tuntureille ja Järvsön pyöräilymaastoihin.

Laulaminen

Äitini mukaan lauloin ennen kuin puhuin. Laulaminen tekee hyvää, se on ilon lähde ja sillä voi koskettaa muita. Ääni on suorassa yhteydessä sieluun. Laulan yksin kotona ja autoillessani. Pidän australialaisesta Mumford & Sonsista ja inspiroidun vanhoista tekijöistä, kuten Mark Knopflerista, Bob Dylanista, Cyndi Lauperista ja Carole Kingista. Toisaalta tykkään trancesta – siinä on hyvä biitti.

Laatuaika

Laatuaika läheisten kanssa on tärkeää mutta harvinaista, koska artistina olen paljon tien päällä. Pari viikkoa sitten juhlistimme mieheni Mikon 40-vuotispäivää ja poikani Leonin 18-vuotispäivää antamalla molemmille sup-laudat. On ihana ajatus, että voimme tehdä jotain yhdessä perheenä. Toinen tärkeä hetki oli, kun kävin tapaamassa dementiaa sairastavaa äitiäni. Juttelimme ja pidimme toisiamme kädestä. Siinä hetkessä oli paljon rakkautta.

Loma

Viikonloppureissuja lukuun ottamatta olen ehtinyt tehdä vain kaksi kunnon lomamatkaa äitiyteni aikana. Viimeksi lomailimme Leonin kanssa, kun olin Australian-kiertueella. Koska lomailen niin harvoin, en välitä, jos matka on hintava. Olen ollut Mikon kanssa yhdeksän vuotta, mutta emme vielä kunnolla lomailleet yhdessä. Syyskuussa lähdemme kahdestaan Italian Caprille.

Inspiroituminen

Haluan inspiroitua muista ja inspiroida muita. Inspiroidun esimerkiksi podcasteista: kristilliset antavat elämänohjeita ja sielunravintoa, talousaiheiset kiinnostavat minua yrittäjänä. Hoidan työssäni kaiken manageroinnista markkinointiin ja minua kiinnostaa, mitä muut artistit tekevät. On ihana nähdä, miten nuoret artistit tuntuvat suhtautuvan minua rennommin esimerkiksi sosiaaliseen mediaan.