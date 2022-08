Riikka Pulkkinen omistaa nykyisen miehensä kanssa kaksi kolmiota samasta talosta – perheen uusperhekuvio ei ole se perinteisin

Riikka Pulkkisen uusperhekuvio ei ole se kaikkein perinteisin. Sekä Riikka että nykyinen mies, Tommi Saarikivi, ovat erityisen hyvissä väleissä eksiensä kanssa.

Riikka Pulkkisella ja puoliso Tommi Saarikivellä on 2-vuotias tytär. Lisäksi Riikalla on 9-vuotias tytär ex-puolisonsa kanssa.

Kirjailija Riikka Pulkkinen, 42, on ollut kihloissa nykyisen miehensä kanssa kolmisen vuotta. Mies on juristi, muusikko ja Musiikin edistämissäätiön toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, 47, joka tunnetaan muun muassa Ultra Bran basistina. Kihlaparilla on 2-vuotias tytär. Lisäksi Riikalla on 9-vuotias tytär ex-puolisonsa kanssa ja Tommilla kaksi poikaa ja tytär aiemmasta liitostaan.

Vuodesta 2019 he ovat asuneet perheineen samassa kerrostalossa kahta kolmiota, Riikka ylimmässä kerroksessa ja Tommi muutama kerros alempana. Kun heillä on ”pienperheviikko” eli lapsista on kotona vain kuopus, Tommikin asuu yläkerrassa. Kun talossa ovat myös miehen teini-ikäiset lapset ja Riikan esikoinen, perhe jakautuu kahteen asuntoon.

– Muuttaessamme emme halunneet yhdistää perheitä väkivalloin. Kävi tuuri, että samasta talosta löytyi kaksi sopivaa asuntoa. Meillä on kaksi yhden vanhemman taloutta ja molemmilla vastuu omastaan. Tämä järjestely toimii mutta vain juuri ja juuri. Kaikki on monimutkaista, kun liikkuvia osia on paljon.

Myöskään parin uusperhekuvio ei ole se perinteisin. Sekä Riikka että Tommi ovat erityisen hyvissä väleissä eksiensä kanssa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi joulua ja isän- ja äitienpäivää vietetään usein niin, että paikalla ovat molempien entiset puolisot. Laajennetun perheen voimin on tehty lomamatkojakin.

– Meillä on avattu perhe tai avoin perhe. Kaikista vähiten se on eroperhe tai rikkinäinen perhe. Emme jaa mitään intiimejä asioita, mutta eksät ovat aina tervetulleita meille.

– Esikoiseni luettelee jo sujuvasti, keitä kaikkia hänen perheeseensä kuuluu. Välillä joudun toppuuttelemaan, kun hän puhuu kahdesta äidistään ja isästään, mutta olen kovin ylpeä tästä perhemuodosta.

Riikka tiedostaa, ettei tällainen järjestely ehkä toimi kaikilla, mutta heillä se toimii.

– Koen, että ydinperheen mallissa on jotain kuristavaa.

