Nina Tapio eli vierellä 18 vuotta, kun Hanna-Riikka Siitonen sairastui ja kuoli syöpään – pahin ei ollut ohi ensimmäisen vuoden jälkeen

Nina Tapio on oivaltanut, että musertavistakin tilanteista selviää askel kerrallaan, että uudelta miesystävältä vaaditaan paljon ymmärrystä, kun eksät pyörivät lähistöllä ja että muumimammakin saa puhua ronskeja, jos sille päälle sattuu.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

RAHA

”Asiat selviävät yksi kerrallaan”

”Kevät 2020 oli minulle hetken aikaa kauhujen kevät, jolloin kaikki tapahtui samaan aikaan. Olin juuri eronnut, myynyt ex-mieheni kanssa entisen talomme ja ostanut itselleni remontoitavan talon, kun uudet asukkaat ilmoittivat löytäneensä vanhasta kodistamme hometta. Sitten verottajalta tuli kirje, jossa vaadittiin maksamaan kymppitonnien lasku. Seuraavaksi kuulin, että koronan vuoksi 150 sovittua työkeikkaani peruuntuu.

Päätin, että selviän. Olen aina suhtautunut asioihin positiivisen kautta, ja silloinkin ajattelin, että kyse on vain rahasta.

Keskityin asioihin yksi kerrallaan. Sain talomme ostajien kanssa sovittua summan, jonka korvasin heille. Pähkäilin sen niin, että sitten minulle vain jää vähemmän remonttirahaa uuteen kotiini. Teinkin suuren osan remonttitöistä itse ja tutun kirvesmiehen kanssa. Talo oli pommi, ja siellä piti purkaa kaikki putkia, lattioita ja kattoja myöten. Säästin itse remontoimalla rahaa, ja sain purettua tekemiseen harmitustani. Tein pitkää päivää, mutta minullahan oli aikaa, kun töitäkään ei ollut.

Raksahommia 2022. Oma talon terassi valmistui tänä kesänä.

Kun selvitin verottajan kirjettä, se osoittautui käsittämättömäksi väärinkäsitykseksi. Lasku oli aiheeton.

Tunsin olevani kuin tosi-tv-ohjelmassa, jossa seurataan, miten kanttini kestää. Kyllä se kesti. Vaikka aluksi tuntuisi musertavalta, asiat selviävät, kun menee askel kerrallaan.”

TYÖ

”Kaikessa ei tarvitse olla mukana”

”Pari vuotta sitten huomasin, että olen aika väsynyt. Olin vuosia puskenut töitä ja ottanut kaiken tarjotun vastaan. Kun töitä ei sitten koronan vuoksi ollut, tajusin, että minustahan onkin ihanaa olla kotona tekemässä remonttia.

Nyt tilanne on normalisoitunut, ja töitä on tiedossa pariksi vuodeksi eteenpäin. Iän tuoma kokemus ja varmuus ovat kuitenkin tehneet sen, että minulla ei ole enää tarvetta näyttää kenellekään, mitä osaan. Nuorempana halusin olla kaikessa mukana, etten vain jää mistään paitsi. Unelmoin musikaalien tekemisestä, ja niitä olen päässyt tekemään. Taikapeilin kautta sain nähdä myös sen, mitä artistina oleminen ja tähteys ovat.

Nyt olen osannut valikoida ja sanoa joillekin jutuille ei. Vähempikin riittää. Tärkeämpää kuin olla mukana joka jutussa on miettiä oma jaksaminen ja halu. Mitä enemmän olen tehnyt töitä, sitä enemmän kotihiiri minusta on tullut. Nautin kotona olosta ja läheisten kanssa touhuamisesta.”

VAIKEAT HETKET

”Avun tarvitsijalle ei käännetä selkää”

”Kun olin lapsi, isäni toimi pappina. Asuimme Helsingin edustalla seurakunnan leirikeskuksessa Mustasaaressa ja Lontoon merimieskirkolla. Kasvoin ilmapiirissä, jossa ihmiset tulevat hakemaan apua ja turvaa ja heitä autetaan. Minulle on aina ollut selvää, että autan, jos joku sitä tarvitsee.

Kesä 1973. Puolitoistavuotias Nina Mustasaaressa äidin sylissä.

Läheisen vakava sairastuminen ja varsinkin kuolema ovat asioita, joita voi olla vaikeaa kohdata. Tärkeintä on läsnäolo ja rohkea meneminen tilanteeseen. Se, ettei käännä asioille selkää, vaikka se tuntuisi helpoimmalta. Jos ei osaa sanoa paljon tai lohduttaa, voi silti ilmaista, että olen käytettävissä.

Vielä pari-kolmekymppisenä ajattelin olevani kuolematon. Ajattelin, että sairaudet tai kuolema eivät kosketa elämääni vielä aikoihin. Sitten läheisen ystäväni lapsi kuoli, ja samaan aikaan ystäväni Hanna-Riikka Siitonen oli jo sairastunut kilpirauhassyöpään. Kun sain nelikymppisenä kolmannen lapseni, tajusin, että sekä itselläni että lapsella voi olla raskaudessa riskejä.

Minulle alkoi tulla ajatuksia ja pelkoja, joita minulla ei koskaan ennen ollut. Vuosi sitten äitini oli vakavasti sairaana, ja näytti siltä, että lähtö on lähellä. Silloin aloin kriiseillä. Mietin, kuka minua sitten hoitaa, kun olen huonossa jamassa. Tajusin, että kuulun itse kohta siihen vanhimpaan sukupolveen. Minulle on tullut monesta suunnasta ymmärrys, että elämä on herkän varassa. Se voi särkyä helposti.”

KUOLEMA

”Surusta ei tarvitse päästä yli”

”Hanna-Riikan vakava sairastuminen ja menehtyminen oli minulle tosi iso pala. Kun hän lähti, lähti iso suikale elämästäni. Elimme Hanna-Riikan sairautta 18 vuotta. Siihen liittyi onneksi paljon sellaistakin aikaa, ettei sairautta mietitty. Elimme elämää täysillä ja jännitimme vasta sitten, kun taas tuli lääkärintarkastuspäivä. Onneksi hyviä päiviä oli paljon, vaikka loppuvuodet menivät koko ajan huonompaan suuntaan.

Sanotaan, että ensimmäinen vuosi läheisen kuoleman jälkeen on pahin, ja sitten helpottaa. Minä tajusin vasta ensimmäisen vuoden jälkeen, että tämä ei tästä muutu. Hanna-Riikka ei palaa takaisin. En itke enää päivittäin enkä edes kuukausittain, mutta asia on edelleen lähellä. En ymmärrä, miksi surusta tarvitsisi päästä yli. Ennemmin surun kanssa oppii elämään.

Makedoniassa 1994. Nina ja Hanna-Riikka esiintyivät YK:n sotilaille saunan terassilla. ”Se oli yksi absurdeimmista keikoista.”

Yhdelle ystävälleni on tapahtunut se kauhein: oma lapsi on sairastunut ja kuollut. Jotkut ovat vältelleet puhumasta siitä hänen kanssaan ja odottaneet, milloin tulee se hetki, kun hän on päässyt surusta yli ja voi taas keskittyä muihin asioihin. Tuossa kauheassa tilanteessa ihminen saattaa nimenomaan haluta puhua menehtyneestä lapsestaan ja muistella tätä. Tuntuu pahalta, jos ympärillä olevat ihmiset käyttäytyvät kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ajattelen, että edesmenneet läheisemme kuuluvat edelleen elämäämme. Suru ei ole välteltävä asia, se kasvattaa ja antaa perspektiiviä elämään.”

ÄITIYS

”Lasta ei voi pitää turvassa kaikelta”

”Olen tullut kahdessa ryppäässä äidiksi. Vasta nelikymppisenä saadun kuopukseni myötä olen tajunnut, että kaikki lapset todella ovat persoonia. Nuorempi tyttäreni ja poikani ovat vahvatahtoisia ja itsepäisiä, kun taas vanhin tyttäreni on luonteeltaan enemmän minun kaltaiseni taiteilija: luoviva, pehmeä ja välillä liiankin kiltti. Vaikka kasvattaisin heidät samalla tavalla, lopputulos ei välttämättä ole sama. Vanhempana teet vain parhaasi.

Ensimmäinen musikaali. Muutaman kuukauden ikäinen tytär Ada oli mukana Svenska Teaternilla vuonna 1997, kun Nina esiintyi Me and my girl -musikaalissa.

Vaikka itselläni olisi kuinka paljon kokemusta ja jakaisin sitä lapsilleni, jokainen oppii kuitenkin asiat kantapään kautta. En pysty mitenkään pitämään lapsiani kokonaan turvassa kaikelta. Kun tyttäreni olivat teini-iässä, sanoin heille, että soittakaa aina, vaikka olisitte miten kännissä. Lapseni ovat voineet luottaa siihen, että äiti ei ensimmäisenä suutu, vaan miettii, miten paikataan auki oleva pää tai etsitään hävinnyt lompakko tai puhelin.

9-vuotiaana. Naamiaissyntymäpäiviä vietettiin Lontoon merimieskirkolla vuonna 1981.

Eroissa minulle on ollut tärkeintä, että lasten arki muuttuu mahdollisimman vähän. Asumme poikani isän kanssa samassa korttelissa ja pyrimme auttamaan toisiamme. Kahden eron jälkeen opettelen kuitenkin edelleen sitä, että kun lapsi on toisella vanhemmallaan, minun ei tarvitse ottaa vastuuta. Olen hyvin pienestä saakka tottunut huolehtimaan ja hoitamaan asioita, ja joudun muistuttamaan itseäni siitä, että pidän kiinni omista rajoistani. Meillä ei aiemmin ollut esimerkiksi selkeää viikko-viikko-rytmiä. Nyt päätimme aloittaa sellaisen, koska se tuo lapselle turvallisuuden tunnetta. Se rauhoittaa myös omaa päätäni. Aiemmin en osannut asettua oikein milloinkaan aloilleni, kun en tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi.”

LUONNE

”Muumimammakin voi olla ronski”

”Olen koettanut olla koko ajan avoimempi asioiden suhteen. Niidenkin, jotka satuttavat. Kävin kolme vuotta terapiassa ja opin, että kun asioista puhuu, ne eivät enää ole niin isoja mörköjä. Eron jälkeen olin aika hukassa sen suhteen, mitä elämältä haluan. Mietin, että ok, olen yksin tässä omakotitalossa ja minulla on lapsi – mistä minä oikeastaan tykkään elämässä. Sen miettimiseen ei ollut ollut aiemmin aikaa, kun olin vain tehnyt töitä ja hoitanut perhettä. Huomasin, että puutarhan hoito ja kotona puuhastelu ovat minun juttujani. On ihanaa käydä omalla pihalla joka aamu kurkkaamassa, onko joku kukka auennut.

Minussa on hyvin vahvana äiti ja huolehtija. Toisaalta olen aika vapaa sielu, mutta olen toteuttanut sitä vapaasieluisuutta vain töissä. Välillä itseäni on ihan ärsyttänyt huomata, että heti kun istun keikkabussiin, alan puhua ronskeja juttuja. Kotona olen enemmän muumimamma.

Kesä 1993. Hunajamelonit oli Ninan ensimmäisiä bändijuttuja parikymppisenä.

Nykyään yritän hyväksyä itsessäni kaikki puolet ja voin olla myös kotona ja parisuhteessa se vapaa sielu ja hulvaton Nina. Ehkä siinä on myös iän tuomaa vapautta. Nuorena yritin asettua niihin lokeroihin, joiden kuvittelin olevan olemassa. Enää minun ei tarvitse peitellä mitään. Tärkein perussääntöni on, että aina pitää kunnioittaa muita ihmisiä ja käyttäytyä heitä kohtaan hyvin. Niissä puitteissa: antaa mennä vaan!”

RAKKAUS

”Palasten on loksahdettava paikoilleen”

”Eron jälkeen kävin jonkin verran deiteillä. Minua neuvottiin, että älä ikinä sovi suoraan illallista, vaan kahvit tai kävely. Kun en enää jaksanut istua kahveilla, aloinkin ehdottaa treffikumppaneille hautausmaakävelyitä. Siinä selvisi samalla toisen huumorintaju.

Tapasin ihan kivoja tyyppejä, mutta hyvin nopeasti tuli olo, että ei tästä mitään tule. En nähnyt heissä mitään henkistä tai fyysistä mahdollisuutta. Kun sitten tapasin nykyisen mieheni vuosi sitten kesällä, tuli heti se tunne, että tässä on joku eri fiilis. Minuun teki vaikutuksen hänen tapansa ajatella asioista ja kohdata niitä sekä hänen kiinnostuksensa läheisiinsä ja suhteensa työhön. Myös se toi hyvän tunteen, kun hän jo ensimmäisillä treffeillä puhui lapsestaan. Perhe on meille molemmille tärkeä. Olemme hyvin samanlaisia, hänkin on empaattinen ja huolehtivainen ja tottunut tekemään paljon asioita. Hämmästyimme toisissamme sitä, kuinka helposti asiat yhdessä hoituvat. Myös fyysinen läheisyys ja hänen tapansa olla kanssani arjessa toimivat.

Ajattelin kuitenkin aluksi, onko edes mahdollista, että kaikki palaset loksahtaisivat tarpeeksi hyvin paikoilleen. Tämän ikäisinä olemme kaikki omia persooniamme omalla historiallamme. Nuorempana elämä saattoi mennä mihin tahansa suuntaan, mutta tässä vaiheessa minulla on esimerkiksi kaksi ex-miestä pyörimässä elämässä. Asumme vielä kaikki suht lähekkäin, joten miehellä pitää olla aika paljon ymmärrystä, että hän tajuaa kuvioni.

Jo kuukauden tuttavuuden perusteella olin kuitenkin vakuuttunut siitä, että tässä on niin hyvät palaset kohdallaan, että tästä pidän kiinni. Meillä on omat asunnot, mutta vietämme paljon aikaa toistemme luona.”

17-vuotiaana. Oriveden musiikkileirillä vuonna 1989 Ninan soitin oli huilu.

PARISUHDE

”Rakkaudesta voi aina tajuta jotain uutta”

”Aina kun olen rakastunut, olen ollut että nyt heti kaikki tänne. Tällä kertaa olen tietoisesti koettanut olla vähän varovainen. Sitten olen miettinyt, että miksi turhaan jarruttelen, kun asiat tuntuvat hyviltä. Voisi kuvitella, että vuodessa toisesta tulevat ilmi kaikki puolet. Jos edelleen molemmat ajattelemme samalla lailla toisistamme, se on ihan hyvä merkki.

Luulin, että parisuhdehistoriani olisi valaissut minulle, mitä haluan suhteelta. Se kuitenkin valaistui oikeastaan vasta, kun koin joitain asioita uuden ihmisen kanssa. Yhtäkkiä tajusin, että herranjumala, tämähän voi olla näinkin. Jokaisessa parisuhteessa tottuu tapaan olla ja toiseen ihmiseen. Saattaa ajatella, että olisihan se kivaa, jos asiat menisivät eri tavalla, mutta tämäkin on ihan hyvä.

Nina järjestää 50-vuotisjuhlakonserttinsa Yhtenä iltana Aleksanterin teatterissa marraskuussa. Konsertissa esiintyy myös Ninan sirkusartistitytär Ada.

Nyt koen suhteessani asioita, joita en ole kokenut aiemmin. Jos mieheni tietää, että minulla on pitkä päivä töissä, hän saattaa laittaa viestiä ja ehdottaa, että odottaa minua illalla kotonani valmiin ruoan kanssa. Tai jos olemme mökillä, hän kehottaa minua ottamaan päiväunet, koska tietää minun tarvitsevan niitä. En aiemmin ehkä ole edes antanut tilaa sille, että joku muu huolehtisi jaksamisestani. Nyt se tuntuu mahtavalta.

Tässä suhteessa olen myös oppinut puhumaan eri tavalla. Sulkeudun helposti vaikeissa asioissa. Mieheni näkee sen nopeasti, pyytää minua keskustelemaan ja varmistaa, ettei mitään jäänyt sanomatta. Parisuhteessa on hyvä, että asiat puidaan eikä niitä lakaista maton alle. Muuten matto on jossain vaiheessa niin pullea, ettei sillä pysty kävelemään.”