Samaan aikaan kun Päivi Storgård sai diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, hänen avioliittonsa päättyi eroon – ”Tässä sairaudessa se on aika tavallista”

Yhdeksäntoista vuotta sitten toimittaja Päivi Storgård kaatoi näennäisen täydellisen elämänsä kulissit ja kertoi Me Naisissa mielenterveysongelmistaan. Hän tuli antaneeksi kasvot vaikealle ja vaietulle asialle.

”Sairauteni on vaikuttanut elämässäni aivan kaikkeen. Äitiyteen, uraan, parisuhteisiin, työtilanteeseen”, Päivi Storgård kertoo.

Vaaleahiuksinen nainen katsoo lehden kannesta suoraan kohti. Otsikko kertoo, että hän – tv-toimittajana tunnetuksi tullut Päivi Storgård – puhuu kyseisessä Me Naisten numerossa tärkeästä aiheesta. Kokemastaan vakavasta uupumuksesta.

Mielenterveyden ongelmiin liittyi vielä tuolloin, vuosituhannen alussa, vahva stigma.

– Psyykkisiä sairauksia hävettiin ja niistä vaiettiin. Itsekin mietin pitkään sitä, puhunko mielenterveydestäni julkisuudessa vai en. Lopulta päätin uskaltaa, koska ajattelin, että se saattaisi auttaa jotakuta muuta, jolla on samantyyppisiä ongelmia, Päivi Storgård, 56, muistelee marraskuussa 2003 ilmestynyttä Me Naisten kansijuttua.

Vuonna 2003 Päivin elämä oli kovin erilaista kuin nyt. Hän asui omakoti-idyllissä Sipoossa, oli naimisissa ja kahden pienen lapsen äiti. Täydellisen julkisivun takana hän voi kuitenkin huonosti.

– Olin äärettömän väsynyt, öisin en pystynyt nukkumaan. Pyöritin lapsiperhearkea pitkälti yksin. Jossain vaiheessa idylli alkoi tuntua vankilalta, Päivi muistelee.

– Koin olevani huono äiti, surkea työntekijä ja viheliäinen vaimo. Huono ihminen, kerta kaikkiaan.

Tuolloinen työ kustantamon tiedotuspäällikkönä takkuili. Työt seisoivat, jatkuvat keuhkoputkentulehdukset piinasivat Päiviä.

– Kerran työterveyslääkäri kysyi minulta vakavasti, miten oikeastaan voin. Romahdin siihen paikkaan. Päädyin Porvoon sairaalan psykiatriselle osastolle pariksi viikoksi ja sain diagnoosiksi vakavan uupumuksen.

Se osoittautui kuitenkin pian vääräksi.

” Jouduin psykiatriselle osastolle hypomaniassa paiskitun tiukan työputken päätteeksi.

– Me Naisten juttu teki näkyväksi asioita, joita en siihen asti ollut itselleni myöntänyt. Olen kiitollinen jutusta, sillä luettuani sen moneen kertaan tajusin, että minua kaihersi jokin uupumusta isompi asia.

– Vielä silloin minulla ei ollut tuntemukselleni nimeä eikä sanoja.

Diagnoosi täsmentyi vasta vuonna 2009.

– Jouduin jälleen psykiatriselle osastolle hypomaniassa paiskitun tiukan työputken päätteeksi. Sairauteni sai vihdoin nimen: kaksisuuntainen mielialahäiriö. Muistan, miten sairaalassa tuijottelin ulos ikkunasta itsetuhoisten ajatusten piinaamana. Pahimmassa vaiheessa mietin, että läheisilläni olisi helpompaa, jos minua ei olisi.

– Samoihin aikoihin avioliittoni päättyi eroon. Tässä sairaudessa se on aika tavallista. Läheisten jaksaminen on kovilla. Julkisessa terveydenhuollossa on heille tietoa ja tukea tarjolla huonosti, Päivi miettii.

Oikeasta diagnoosista alkoi pitkä, kognitiivinen psykoterapia sekä lääkitys, jotka yhdessä auttoivat eteenpäin.

Myös Me Naisten jutusta alkanut puhe mielenterveyden ongelmista jatkui julkisuudessa. Vuonna 2013 ilmestyi Päivin kaksisuuntaista mielialahäiriötä kuvaava romaani Keinulaudalla (S&S).

– Sairauteni on vaikuttanut elämässäni aivan kaikkeen. Äitiyteen, uraan, parisuhteisiin, työtilanteeseen. Jo vuosia olen ollut freelance-toimittaja siksi, että välillä pystyn tekemään paljon töitä, toisinaan en juuri ollenkaan. Oloni aaltoilee.

– Sairauden pahimmissa vaiheissa olen ollut työkyvytön ja sen myötä aidosti köyhä, Päivi Storgård sanoo.

” Olen kiitollinen jokaisesta hyvästä päivästä.

Vuosien varrella Päivi on saanut satoja yhteydenottoja ihmisiltä, jotka kamppailevat mielen ongelmien kanssa. Avoimuus on lisääntynyt, mutta silti psyykkiset sairaudet ovat yhä alihoidettuja ja huonosti ymmärrettyjä, Päivi sanoo. Niihin liittyy häpeää, tabuja, vaikenemista ja ennakkoluuloja, mikä osaltaan vaikeuttaa hoidon saamista. Tässä asiassa olisi Päivistä paljon korjattavaa.

– Olen nainen, jolla on ollut monta elämää. Diagnoosini oli yksi käännekohta, reilut kaksi vuotta sitten saamani aivoinfarkti toinen, Päivi sanoo.

Jälkimmäisen seurauksista hän toipuu yhä. Vasen käsi vapisee hieman, ja vasen kylki on usein mustelmilla, koska Päivi ei hahmota kunnolla etäisyyksiä esimerkiksi ovenkarmeihin. Polkupyörällä ajaminen ei onnistu lainkaan, ja muistiongelmat ja yllättäen iskevä, valtava uupumus vaivaavat.

– Olen määräaikaisella sairaseläkkeellä. Elän kuntoutustuella, jonka ohessa pystyn tekemään hieman töitä. Tulevaisuus on vielä kysymysmerkki, Päivi kuvailee tilannettaan.

– Olen kiitollinen jokaisesta hyvästä päivästä. Ja siitä, että kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastuttuani löysin oman ääneni ja rohkeuden tuoda esiin merkityksellisiksi katsomiani asioita, hän sanoo.

Päivi nauttii valtavasti kirjoittamisesta. Työn alla on uusi kirja. Myös suomalaisiin naistenlehtiin on hänestä ilo tehdä juttuja, koska ne ovat korkeatasoisia ja oikealla asialla, yhdenvertaisuuden ja naisten hyvinvoinnin puolella.

Iloa tuo myös yksityiselämä. Aikuistuneet lapset ovat läheisiä ja rakkaita. Jo vuosia rinnalla on kulkenut miesystävä, perinnerakentaja, joka jakaa Päivin kiinnostuksen kaikkeen vanhaan ja kauniiseen. Koti löytyy Strömforsin ruukkikylästä. Sen lisäksi Päivillä on työhuone Helsingissä.

– En tiedä, mitä elämässä vielä keksin. Harras toiveeni olisi, että terveyteni säilyisi.