Riina-Maria, 43, eli vuosia henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisessa suhteessa – hänen oli tajuttava yksi asia, jotta pystyi eroamaan

Suhde oli loppunut monta kertaa. Sen oli lopettanut niin Riina-Maria Metso, 43, kuin hänen väkivaltainen kumppaninsa. Silti pari palasi yhteen uudestaan ja uudestaan, kunnes kumppani löysi uuden kohteen.

Riina-Marian oli vaikea päästä suhteesta irti. Kun hän lopulta erosi, hän huomasi, ettei pelkkä ero riittänyt. Vaikea toipumisprosessi oli vasta edessä.

Väkivaltaista suhdetta kesti kokonaisuudessaan 5–6 vuotta. Suhteessa Riina-Maria koki vuosien ajan monia väkivallan muotoja, joista henkinen väkivalta oli pääosassa.

– Henkisestä väkivallasta uhrille jää hämmentynyt olo ja siitä toipuminen voi tuntua pidemmältä prosessilta kuin fyysisestä väkivallasta selviäminen, Riina-Maria sanoo nyt.

Toimittajana työskentelevä Riina-Maria käsitteli väkivaltaisia parisuhteita aiemmin teoksessaan Miksi se ei vain lähde (Atena Kustannus 2018). Kirjasta seurannut palauteryöppy todisti, ettei hän ollut yksin.

Viesteissä nousi esiin erityisesti yksi teema: toipumisprosessin vaikeus.

– Miksi olo ei ole edelleenkään hyvä, vaikka suhde väkivaltaisen kumppanin kanssa olisi jo takana? Moni halusi kuulla lisää toipumisprosessista, joka poikkeaa hyvin paljon niin sanotusta tavallisesta erosta.

” Haluan antaa toivotonta oloa kokevalle sen tunteen ja tiedon, että sinä tulet toipumaan.

Uudessa kirjassaan Pahuuden jälkeen (Atena Kustannus) Riina-Maria Metso keskittyy siihen, mitä tapahtuu, kun on lähtenyt väkivaltaisesta suhteesta.

– Tavalliset ”näin toivut erosta” -ohjeet eivät auta väkivaltaisessa suhteessa. Tuli ajatus, että jos en itsekään pystynyt löytämään toipumiseen apua kirjoista, niin sellainen pitää varmaan itse kirjoittaa.

Pahuuden jälkeen -kirja tarjoaa apua ja samaistumispintaa väkivaltaisesta suhteesta toipumiseen Riina-Marian omien kokemusten sekä neljän haastateltavan tarinan kautta. Tietoa ja selityksiä tapahtumille antaa traumapsykoterapeutti Jonna Södervall.

– Haluan antaa toivotonta oloa kokevalle sen tunteen ja tiedon, että sinä tulet toipumaan. Eron alkuun liittyy valtava huono olo ja ajatus, ettei tule koskaan voimaan hyvin. Mutta se pelko ei ole totta. Siitä olosta voi selvitä ja toipua, Riina-Maria sanoo.

Aina sama kaava

Riina-Maria kuvaa omien ja haastateltaviensa kokemusten perusteella väkivaltaisia suhteita rakenteeltaan hyvin samanlaisiksi.

– Yleensä kun olet kuullut yhden tarinan, niin olet kuullut kaikki, vaikka tarinoissa onkin omia yksilöllisiä piirteitä.

Salamarakastuminen toistuu tarinoissa, samoin manipulointi ja itsetunnon tuhoaminen. Sekin on yleistä, että väkivaltainen kumppani kajoaa toisen seksuaalisuuteen vallankäytön välineenä, jolloin seksuaalinen itsetunto haavoittuu.

” Suhteessa ei koskaan tiedä, onko parisuhteessa vai ei.

Niin Riina-Marialle kuin kirjan haastateltavillekin oli tuttua jojoilu eron ja yhdessäolon välillä. Väkivaltainen ja manipuloiva kumppani nauttii hylkäämisestä ja takaisin ottamisesta, Riina-Maria kuvaa. Valta yhdessäolosta on aina väkivaltaisella kumppanilla.

– Jälkikäteen katsottuna se on jopa hieman koomista, että suhteessa ei koskaan tiedä, onko parisuhteessa vai ei. Minä tahansa aamuna puhelimessa voi olla viesti, että nyt on erottu – ja illalla ollaan taas yhdessä.

Väkivaltaisesta kumppanista on vaikea olla erossa, sillä kumppaniin on syntynyt traumaattinen riippuvuus ja side.

– Toinen kirjan mieshaastateltava puhui siitä, että ero oli kivun sietoa: kuin vieroittaisi itseään huumeesta. Hän tunsi ihan fyysistä kipua vieroittaessaan itseään kumppanista.

Miksi et vain lähtenyt?

Tämä on usein ensimmäinen kysymys, jota väkivaltaisessa suhteessa olleelta kysytään. Metson mukaan moni asia tekee lähtemisestä vaikeaa.

Ensinnäkin moni odottaa viimeistä pisaraa: milloin kumppani tekee jotain niin hirveää ja peruuttamatonta, että lähteminen on ainoa vaihtoehto.

– Tosiasiassa pahoja asioita tapahtuu niin paljon, että on vaikeaa määritellä, mikä teoista olisi viimeinen niitti.

Toisekseen väkivaltaisessa parisuhteessa eivät päde tavallisen parisuhteen lainalaisuudet. Syynä on manipulointi, joka ilmenee usein jo suhteen alussa.

” Suhteessa tapahtuu niin hulluja ja sairaita asioita, että kynnys puhua niistä kasvaa korkeaksi.

Kumppani keksii aina selityksen pahaan oloosi: tulkitset väärin, ylireagoit tai teko on todellisuudessa sinun syytäsi.

– Jos kumppani pettää sinua, se ei ole väärin. Ei ole oikeaa tai väärää: asiat ovat tulkintakysymyksiä.

Kun manipulointia on jatkunut tarpeeksi kauan, pää on niin pyörällä, että eropäätöstä on vaikea tehdä.

Myös häpeän tunne tekee lähtemisestä vaikeaa. Häpeän takia suhteesta on vaikea puhua ja siihen on vaikea hakea apua. Etenkin henkistä väkivaltaa on vaikea selittää muille.

– Suhteessa tapahtuu niin hulluja ja sairaita asioita, että kynnys puhua niistä kasvaa korkeaksi. Voi alkaa pelätä kuulostavansa itsekin hullulta.

Väkivaltainen suhde aiheuttaa myös pelkoa. Suhteessa on usein uhkailua: jos sinä jätät minut, niin teen elämästäsi vaikeaa, pilaan maineesi, jäät yksin ja tuhoan ystävyyssuhteesi. Kun suhteessa on ollut vuosia, on uhkauksiin helppo uskoa.

– Suhteessa pelkää, että jos tämä on jo nyt näin hirveätä, niin mitä eron jälkeen tapahtuu?

Tavallisen suhteen lailla myös väkivaltaisessa suhteessa odotetaan, että hyvä aika palaisi.

– Suhteethan alkavat niin, että kaikki on ihanaa ja toinen näyttää hyvän puolen itsestään: kumppani saattaa olla hyvin huolehtivainen ja kaikin puolin unelmakumppani. Ajatellaan, että tämä on vain huono vaihe ja hyvän ajan paluuta odotetaan usein vuosia.

Viimeistä pisaraa ei aina tule

Näin kävi Riina-Marialle ja muille haastateltaville. Kaikkia kirjan tarinoita yhdisti se, että oma olo meni niin huonoksi, että suhteen oli pakko loppua.

” Ajattelin, että voin tulla oikeasti hulluksi, jos tämä jatkuu.

– Päätös ei johtunut mistään radikaalista tapahtumasta, vaan kyse oli omasta kasvusta: ajattelin tulevaisuuttani ja ymmärsin, että näin ei voi jatkua. Ajattelin, että voin tulla oikeasti hulluksi, jos tämä jatkuu.

Jokaisella on omat Akilleen kantapäänsä, miksi suhteesta on vaikea päästä eroon yleisten asioiden lisäksi. Riina-Marialla se oli vaikeus kohdata tosiasia, että kumppani pystyy tekemään niin pahoja asioita.

– Selittelin niitä itselleni. Hän toki auttoi siinä paljon ja kertoi, että ylireagoin ja luen häntä väärin, eikä hän tee mitään tahallaan. Halusin itsekin ajatella hänestä hyvää.

Ystäviltä oli tullut kommenttia pitkin suhdetta, sillä he näkivät asiat kuten ne olivat. Lopulta Riina-Mariakaan ei katsonut asioita enää sormien lävitse.

– Vaikeinta oli itse myöntää itselleen, että ehkä kumppani pystyy ja haluaa satuttaa minua ihan tietoisesti. Olisin halunnut toisenlaisen selityksen pahoille teoille.

Vasta erottuaan lopullisesti Riina-Maria oivalsi, että tärkein vinkki toipumiseen on lopettaa kaikki yhteydenpito väkivaltaiseen kumppaniin.

– Siinä menin vikaan vuosien ajan. Ajattelin, että voimme olla ystäviä ja vaihtaa viestejä – sehän oli vain kumppanin peliä, että hän saa minut taas jossain vaiheessa takaisin.

Riina-Maria asetti entiselle kumppanille estot ja rajasi hänet kokonaan pois elämästään, jotta pääsi tervehtymään ja toipumaan ilman jatkuvaa häiriötekijää.

– Välien katkaiseminen on käytännössä ainoa tapa päästä väkivaltaisesta kumppanista eroon. Toki jos on yhteisiä lapsia, se mutkistaa asioita. Itselläni näin ei onneksi ole.

” Sanotaan, että fyysisellä väkivallalla voi tappaa toisen, mutta henkisellä väkivallalla voi saada toisen tappamaan itsensä.

Kun myrkyllisen ihmisen saa pois elämästä, saattaa oma olo yllättävänkin nopeasti alkaa parantua. Sitähän ei tajua suhteessa ollessa, kun jatkuva epämääräinen paha olo myllää.

– Yksi mieshaastateltava kertoi maanneensa lääkärin lattialla itkien, että antakaa jotain millä voin edes hetkeksi helpottaa oloani. Se kertoo, kuinka loppu ihminen on, ja suhdetta oli silti jatkunut vielä joitain vuosia.

Ihmisissä on toki eroja siinä kuinka kauan he kestävät tätä, osa lähtee aikaisemmin. Tämä riippuu täysin ihmisestä itsestään.

– Sanotaan, että fyysisellä väkivallalla voi tappaa toisen, mutta henkisellä väkivallalla voi saada toisen tappamaan itsensä. Se on rajusti sanottu, mutta totta. Lohdutonta on se, että kukaan muu ei sitä lähtöä voi tehdä kuin sinä itse.

Kuinka jatkaa elämää väkivallan jälkeen?

Eron jälkeen tulee usein vaihe, jossa miettii, miksi antoi toisen kohdella huonosti niin pitkään.

– Suhteesta on turha soimata ja syyllistää itseään, että miksi hälytyskellot eivät soineet. Miksi niiden pitäisi soida alussa, kun kaikki vaikuttaa hyvältä?

Myrkylliset ja väkivaltaiset suhteet alkavat usein aivan samalla tavalla kuin tavalliset ja hyvät suhteet: nautitaan yhdessäolosta, näytetään parhaat puolet ja rakastutaan.

” Itselleen kannattaa antaa aikaa, koska käsiteltäviä asioita on paljon.

– Kun on eronnut ja lähtenyt pois, on tärkeää olla armollinen itselleen, eikä suorittaa toipumista. Itselleen kannattaa antaa aikaa, koska käsiteltäviä asioita on paljon.

Samalla pitäisi pitää kiinni pienellä jämäkkyydellä oman hyvinvoinnin edistämisestä.

– Toimintamalli on kuin missä tahansa riippuvuudessa: ei voi raitistua jos juo, eikä voi toipua väkivallasta jos on jatkuvasti yhteydessä väkivaltaiseen ihmiseen.

Riina-Maria kertoo, että kaikenlainen itsetutkiskelu ja omien traumojen työstäminen on tärkeää.

– Kun ottaa vastuuta asioiden käsittelystä, on mahdollisuus post-traumaattiseen kasvuun. Se on yksi parhaita seurauksia vaikeasta kokemuksesta.

Post-traumaattisella kasvulla tarkoitetaan sitä, että hyväksytään traumaattiset tapahtumat ja se, että ne ovat muokanneet itseä jollain tapaa.

Käsittelyn kautta voi saada elämään hyviä asioita, kuten kykyä asettaa ja pitää rajoista kiinni, säädellä omaa oloa, vahvistaa itsetuntoa tai parantaa resilienssiä eli kykyä palautua tulevista vastoinkäymisistä.

Mitä hyvää erosta seuraa?

– Kun sinulta on väkivaltaisessa suhteessa viety kaikki, on melko tyypillistä, että jäljelle jää yksi kysymys: kuka minä olen?

Tämä johtaa usein itsetutkiskeluvaiheeseen, jolloin pysähdytään tarkastelemaan itseä ja omia arvoja, millainen on ja haluaa olla sekä mitä haluaa elämältä.

” On ironista, että suhteessa itsetunto tuhottiin täysin, mutta nyt jälkeen päin se on parempi kuin koskaan aiemmin.

Kasvusta ja itsensä ymmärtämisestä tulee hyvä olo: osaa arvostaa itseään ja asettaa rajat.

– On jotenkin ironista, että suhteessa itsetunto tuhottiin täysin, mutta nyt jälkeen päin se on parempi kuin koskaan aiemmin. Tiedän vahvuuteni ja myös ne asiat, joissa minulla on vielä kehittymisen varaa.

Itsetuntemus ja ymmärrys omista hyvistä puolista ja heikkouksista kasvoi myös kaikilla haastatelluilla.

– Siinä on eroja mitä se kellekin on, mutta kaikki kokivat henkistä kasvua suhteesta toipumisen aikana.

Heti eron jälkeen Riina-Maria ajatteli, että hänen täytyy toipua täysin ja jättää kaikki nopeasti taakse. Nyt hän näkee asian toisin:

– En näe epäonnistumisena, että tuollainen kokemus jättää ihmiseen jäljen. Esimerkiksi traumareaktioihin voi suhtautua muistutuksena siitä, että sellainenkin elämän vaihe on ollut ja siitä minä olen selvinnyt.

– Mielestäni ihminen on toipunut väkivaltaisesta suhteesta, kun hän elää onnellista ja tyytyväistä elämää, eivätkä koetut ikävät asiat vaikuta siihen joka päivä.

