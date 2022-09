Jenny Rostain menetti luottotietonsa ja muutti täysin rahankäyttönsä – yksi asia kirvoitti ystäviltä yllättyneitä kommentteja

Luottotietojen menetys sai Jenny Rostainin opettelemaan rahan käytön kokonaan uudelleen. – On surullista, että ihmiset joutuvat pitämään asioita piilossa häpeän vuoksi. Haluan itse olla avoin, koska se on lääke, jonka olen oppinut häpeään.

Kotiin tullut kirje olisi ollut kuin mikä tahansa posti, ellei sen yläkulmassa olisi lukenut yhtä erityistä sanaa: ”Ulosottovirasto”. Hetkestä on yli kymmenen vuotta, mutta Jenny Rostain muistaa sen edelleen. Kokemus oli niin vahva, että se oli jopa fyysinen.

– Tunne muistutti vapauden menetystä. Koin, että olin epäonnistunut kaikessa, sillä raha jos mikä symboloi meille onnistumista. Luottotiedot on yhteiskunnassamme merkki siitä, kuinka hyvä ihminen olet. Kun epäonnistut taloudessa, epäonnistut ihmisenä, Jenny kuvaa.

Murskaavan tunteen rinnalle tuli nopeasti myös toinen.

– Vaikka tuntui hirveältä todistaa menettäneensä luottotietonsa, ymmärsin, että näinhän tässä pitikin käydä.

Juuri ilmestyneessä kirjassaan Luottohäiriö Jenny käy läpi monelta kantilta sitä, mitä on elää velkaantuneena ja luottohäiriön kanssa. Kirjaansa varten hän on kerännyt tutkimustietoa 390:ltä luottotietonsa menettäneeltä suomalaiselta. Jokaisen tarina on erilainen, mutta kokemus talouden kaatumisesta on usein universaali.

– Identiteettimme rakentuu pitkälti taloudelliseen kyvykkyyteen, ja se menee luottotietojen menetyksen myötä yhdessä hetkessä murskaksi. Yhtäkkiä vapaus elää elämäänsä kuten haluaa katoaa tai ainakin muuttaa vahvasti muotoaan.

Huonojen suhteiden seuraus

Jennyn oma luottohäiriötarina juontaa juurensa kauas, ehkä jo lapsuuteen. Hän muistaa kokeneensa ensimmäisen kerran rahan ja häpeän yhdistelmän jo kymmenvuotiaana. Tuolloin yrittäjäperheessä koettiin konkurssi, ja Jenny kuuli kotona puhuttavan voudista, pakkohuutokaupasta ja siitä, että enää ei ole rahaa ruokaan.

– Rahaan tuli pelon vivahde, ja sen kanssa olen kulkenut elämäni. Myöhemmin tein huonoja kumppanivalintoja, mikä on myös vaikuttanut talouteeni. Yksi ex-kumppaneistani jätti laskuja maksettavakseni, ja toisen kanssa yhdistin rahat, vaikka ei olisi kannattanut, Jenny muistelee.

Pahin taloudellisiin vaikeuksiin johtanut suhde oli väkivaltainen avioliitto Yhdysvalloissa. Suhteen aikana Jennyllä ei käytännössä ollut omaa rahaa lainkaan: hän antoi kaikki raha-asiansa kumppanin käsiin.

” Huonot kumppanivalinnat vaikuttivat talouteeni.

– Ex-aviomieheni hallitsi talouttamme niin, että kaikki asiat kulkivat hänen kauttaan. Kaltaiselleni suomalaiselle feministille oli vaikeaa myöntää, että olin luovuttanut vapauteni toiselle. Lopputulema oli katastrofi monella tavalla.

Kun Jenny pakeni väkivaltaisesta suhteesta, hän jäi täysin tyhjän päälle. Hän oli ilman kotia vieraassa maassa, eikä Suomeen paluukaan tuntunut hyvältä ratkaisulta.

– Pelkäsin menettäväni kasvoni. Otin velkaa, jotta pääsin jaloilleni. Väkivallan aiheuttamien traumojen seurauksena sairastuin, enkä pystynyt maksamaan velkojani suunnitellusti takaisin. Kuten monilla, syyt velkaantumiseeni olivat hyvin inhimilliset.

Jenny Rostain sanoo, että yksi merkityksellisin asia omalla velkamatkalla on ollut itselleen anteeksi antaminen. ”Se sisältää myös tekemäni huonot valinnat.”

Kun tilanne seuraavina vuosina kärjistyi velkojen kasaantumiseen ja ulosottoon, lapsena opittu häpeä oli jälleen voimakkaasti läsnä. Jenny uskoo, että tunne on omalta osaltaan pitkittämässä monen ongelmia luottohäiriöiden kanssa.

– Häpeä lamasi omaa toimintakykyäni hetkellisesti. Olin häpeissäni kokemastani väkivallasta, mutta myös siitä, että sen lisäksi olin menettänyt luottotietoni.

– Vasta häpeän kohtaaminen silmästä silmään alkoi avata omaa tilannettani. Oli valtava lahja itselleni, että nöyrryin ja otin yhteyttä velkojiini. Otin vastuun omista valinnoistani ja päätin leuka pystyssä, että maksan jokaisen euron takaisin.

Ne korkojen korot

Helpoksi päätöstä ei mitenkään voi sanoa. Jenny ei kaunistele omaa ylivelkaantumisen matkaansa. Se on ollut tyypillisen pitkä.

– Mikään ongelma syntyy harvoin hetkessä, varsinkaan taloudellinen ongelma. Aikajänne ensimmäisestä lainasta ulosottoon voi olla hyvinkin pitkä, sillä matkalla on usein läjä pelastusrenkaita, joihin ihminen tarttuu. Välillä tilanne saattaa korjautuakin hetkellisesti esimerkiksi lisälainalla, ja näyttää siltä, että tästä pääseekin jaloilleen.

Niin Jennyllekin kävi. Pelastusrenkaat kuitenkin puhkesivat myöhemmin, kun lisälainat tulivat maksuun korkojen kanssa. Kuinka paljon korkoja ja korkojen korkoja lopulta on? Sen rehellinen selvittäminen on monelle velkaantuneelle suurin peikko. On helpompaa maksaa kertyneitä velkoja aina uudella pikavipillä kuin selvittää, kuinka paljon oikeastaan on eri tahoille velkaa. Siihen Jennykin keräsi rohkeutta pitkään.

– Pakenin ja suljin asian pois mielestäni, koska tuntui, että en voi vaikuttaa siihen. Oli kuitenkin valtava helpotus, kun lopulta kohtasin summat. Kävin läpi, mistä ne tulevat ja mitä niille on tai ei ole tehtävissä. Se toi kontrollin tunteen ja poisti epävarmuutta. Vaikka jollekin velalle ei olisi ollut tehtävissä mitään, sain senkin asian itselleni jäsenneltyä.

Selvitettyään todellisen velan määrän Jenny teki sen lyhentämiseen kuukausittaisen suunnitelman. Maksamistaan velkasummista julkisesti puhumista Jenny ei koe tärkeäksi.

– Sen voin sanoa, että se on paljon. Olisin maksanut sillä omistusasuntoa jo hyvän matkaa pois. Joskus harmittaa, että raha on mennyt sellaiseen – etenkin, kun olen maksanut niin paljon ulosottokuluja. Oppirahana se on ollut silti tärkeä.

Jennylle oli kuitenkin alusta saakka selvää, että hän maksaa velat takaisin. Kirjansa perusteella hän tietää, että on olemassa monta muutakin tapaa.

– Toiset saavat takauksia läheisiltä, toiset sairastuvat eivätkä kykene maksamaan, toiset eivät edes halua maksaa. Itse ajattelen, että minun kuuluu maksaa velkani ja olen maksanut sitä sellaista vauhtia kuin pystyn. Se on vaatinut uhrauksia elämässä.

Uhriutuminen hidastaa

Suurin uhrauksista on ollut aika. Menneinä vuosina Jennyllä on ollut usein tunne, että vuorokauden tunnit eivät riitä velanmaksuun. Talouden korjaaminen on vaatinut valtavan määrän työtunteja. Edelleen hän tekee paljon töitä, koska haluaa maksaa itselleen puskuria yllättäviä kuluja varten.

– Olen uuvuttanut itseni monta kertaa, mutta taloudellisen itsenäisyyden tuoma turva on tullut traumakokemusteni myötä minulle todella tärkeäksi. Se on tapa, jolla pidän itsestäni huolta. Jos minun tarvitsee varata aika yksityiseltä lääkäriltä, haluan pystyä sen tekemään. Taloudellisesta hyvinvoinnista ja koskemattomuudesta en enää luovu.

Vaikka puskuria on kertynyt ja Jenny maksaa tarkoituksella esimerkiksi vuokran monta kuukautta eteenpäin, rahaan liittyvä epävarmuus saattaa välillä nostaa päätään. Etenkin silloin, jos Jenny on väsynyt tai tehnyt liikaa töitä.

– Koska olen oppinut rahaan liittyvän pelon jo lapsena, joudun välillä muistuttamaan itseäni siitä, että en enää elä menneessä. Olen tässä hetkessä, turvassa, ja voin itse vaikuttaa siihen, miten asioihin reagoin.

Oivallus omasta vastuusta oli yksi merkittävä käännekohta Jennyn ”velkamatkalla”, kuten hän kokemuksiaan kuvaa. Monen ylivelkaantumisen taustalla on inhimillisiä syitä ja jopa tragedioita. Itsensä mieltäminen uhriksi voi kuitenkin hidastaa veloista selviämistä.

– Kun on kaiken keskellä, on vaikeaa ajatella olevansa osallisena kokemaansa vääryyteen. Uhrin identiteetti kuitenkin passivoi minua aiemmin. Siitä luovuttuani olin vapaampi tekemään valintoja oman hyvinvointini eteen.

” En voi lähteä yhtäkkiä matkalle Visaa vinguttaen.

Jenny on pohtinut uhrin identiteettiä sekä taloudellisten vaikeuksien että kokemansa väkivallan ja hyväksikäytön näkökulmasta.

– Vaikka minulle tehtiin väärin väkivaltaisessa suhteessa, ovi oli periaatteellisesti koko ajan auki, ja olisin voinut lähteä. Taloudellisissa valinnoissa on sama juttu. Tein rahan suhteen todella paljon hätäisiä pelastustoimia, joista osan olisin jälkikäteen ajatellen voinut jättää tekemättä.

Opettelu vaatii toistoja

Jennyn tapa säästää pahan päivän varalle puhdasta käteistä on kirvoittanut ystäviltä yllättyneitä kommentteja. Monelle ei tule mieleen, että koska luottohäiriön kanssa ei saa esimerkiksi luottokortteja, kaikki on maksettava olemassa olevalla rahalla.

– Se tarkoittaa, että ei voi lähteä yhtäkkiä matkalle Visaa vinguttaen tai ostaa uutta sohvaa ja maksaa myöhemmin. Hankinnat täytyy suunnitella ja säästää etukäteen, Jenny kuvaa.

Rahaan liittyy monta asiaa, jotka Jenny on joutunut opettelemaan ensimmäistä kertaa. Se on vaatinut ennen kaikkea toistoja.

– Omia pelkoja piti kohdata toistuvasti, jotta uskallus kasvoi. Pikku hiljaa huomasin, että minulle ei käykään kuinkaan, jos avaan laskun, soitan velkojalle ja yritän neuvotella sille lisää maksuaikaa. Se tuntuikin itse asiassa hyvältä saada kontrolli omasta elämästä sillä tavalla.

Kun Jenny luopui uhrin identiteetistään, hän tunsi, että oli vapaampi tekemään omaa hyvinvointiaan edesauttavia valintoja. ”Uhrin identiteetti passivoi minua.”

Taloustaitojen opettelusta olisi hyötyä monelle muullekin, selvisi kirjaa kirjoittaessa. Kirjassa ääneen pääsevät monet talouden asiantuntijat kuten taannoinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Heidän kanssaan Jenny kävi pitkiä keskusteluja suomalaisten talousosaamisesta ja talouslukutaidosta. Suomen tavoitteena on olla talousosaamisen kärkimaa Euroopassa, mutta sen eteen tehdään yksilötasolla kovin vähän.

– Minun sukupolvelleni tai aiemmillekaan ei ole riittävän varhain opetettu, kuinka rahaa käytetään. On vain oletettu, että se osataan ilman käyttöohjeita. Emmehän me osaa puhua ranskaakaan, jos joku ei opeta meille sitä, Jenny aloittaa.

– Rahankäyttöä ei ohjeisteta velallisille sittenkään, kun he ovat epäonnistuneet. Ajatellaan, että rangaistus itsessään opettaa, mutta eihän se niin ole. Ihmiset tarvitsisivat rahankäyttöön tietoa ja työkaluja, joita voisivat sitten siirtää myös lapsilleen. Työkalujen avulla myös talouden kriiseissä voisi toimia viisaammin.

Jenny toivoo myös, että ulosottovelallisille tarjottaisiin joustavammin vaihtoehtoja sovittaa velkansa.

– Maksamalla velat mahdollisimman nopeasti pois ihmiset pääsisivät osallistumaan rahan vapaaseen kiertoon, joka on yhteiskunnalle hyödyllistä.

Toisaalta hänen omaa tilannettaan helpotti se ajatusmalli, että ulosottovelassakin on tosiaan kyse vain velasta.

– Minulle oli käänteentekevää, kun aloin suhtautua velkoihini samalla tavalla kuin asuntolainaan. Ajattelen, että se on aivan kuin mitä tahansa velkaa. Samaa rahaa, mutta vain kalliimpaa rahaa.

Häpeä hälvenee puhumalla

Kun Jenny alkoi kirjoittaa kirjaa luottohäiriöistä pari vuotta sitten, hän ajatteli ensin kertovansa vain muiden kokemuksista.

– Tuntui kuitenkin valheelliselta teeskennellä, ettei minulle ole käynyt samalla tavalla.

Kirjoittaessa omasta tarinasta mieleen nousi kuitenkin sama vanha tunne: häpeä. Mitä jos ihmiset hylkäävät minut?

– Meillä on Suomessa valtava häpeäongelma. Pelko kasvojen menetyksestä ja pelko siitä, että suljetaan ryhmän ulkopuolelle.

Kun Jenny Rostain alkoi kirjoittaa kirjaa luottohäiriöistä, hän ajatteli ensin kertoa vain muiden tarinoista. ”Tuntui kuitenkin valheelliselta teeskennellä, ettei minulle ole käynyt samalla tavalla.”

Nyt kun Jenny on kertonut tuttavilleen avoimesti kirjoittavansa myös omasta ylivelkaantumisestaan, tunne on ollut vapauttava. Yhtäkkiä ympäriltä on löytynyt myös monta muuta, joilla on sama kokemus.

– On surullista, että ihmiset joutuvat pitämään asioita piilossa häpeän vuoksi. Haluan itse olla avoin, koska se on lääke, jonka olen oppinut häpeään. Kun asioita sanoo ääneen, yhtäkkiä se sama häpeä, joka saa ihmisiä tekemään itsemurhia, muuttuu kevyemmäksi.

Jenny on aiemmin kirjoittanut kirjoja lähisuhdeväkivallan aiheuttamista traumoista, masennuslääkkeiden lopetuksesta sekä aivovammoista jääkiekossa. Jokaisen kohdalla hän on törmännyt samaan harhaan: ihmisen pitäisi näyttää joltain muulta, jotta hänet miellettäisiin tiettyyn lokeroon. Moni ei nytkään ole ensin uskonut, että juuri Jenny voisi olla velkaantunut.

– Kun vielä elin väkivaltaisessa liitossa, aloin juoda. Tein töitä New Yorkissa mallina ja näyttelijänä, ja olin Suomessakin terveyslehtien kansissa. Samaan aikaan hoidin haavojani kuohuviinillä. Se ei näkynyt päällepäin, kuten ei luottohäiriökään näy.

Tärkeintä Jennylle eivät kuitenkaan ole muiden mielipiteet. Suurimman muutoksen hän on tehnyt oman päänsä sisällä.

– Olen menettänyt aiemmin kaiken ja esimerkiksi jäänyt erojen vuoksi kaksi kertaa ilman kotia. Identiteettini ei ole enää kiinnittynyt mihinkään sellaiseen, minkä voi menettää. Oli minulla velkaa tai ei, se ei vaikuta siihen, kuka olen ihmisenä, Jenny sanoo.

– Varmasti löytyy ihmisiä, jotka ajattelevat minun olevan roskasakkia ja vähän muita tyhmempi, kun kerron avoimesti ylivelkaantumisestani. Mutta jos en kelpaa muille tällaisena kuin olen, sitten en kelpaa. Minun tarvitsee kelvata vain itselleni.