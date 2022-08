Päivi Storgård joutui työterveyslääkärin vastaanotolta suoraan psykiatriselle osastolle – kertoo nyt oireista, jotka näkyivät arjessa jo ennen romahdusta

Päivi Storgård kertoo, että vuonna 2003 hän voi huonosti täydellisen julkisivun takana.

Vuonna 2003 Päivi Storgårdin elämä oli kovin erilaista kuin nyt. Hän asui omakoti-idyllissä Sipoossa, oli naimisissa ja kahden pienen lapsen äiti. Täydellisen julkisivun takana hän voi kuitenkin huonosti.

– Olin äärettömän väsynyt, öisin en pystynyt nukkumaan. Pyöritin lapsiperhearkea pitkälti yksin. Jossain vaiheessa idylli alkoi tuntua vankilalta, Päivi muistelee.

– Koin olevani huono äiti, surkea työntekijä ja viheliäinen vaimo. Huono ihminen, kerta kaikkiaan.

Tuolloinen työ kustantamon tiedotuspäällikkönä takkuili. Työt seisoivat, jatkuvat keuhkoputkentulehdukset piinasivat Päiviä.

– Kerran työterveyslääkäri kysyi minulta vakavasti, miten oikeastaan voin. Romahdin siihen paikkaan. Päädyin Porvoon sairaalan psykiatriselle osastolle pariksi viikoksi ja sain diagnoosiksi vakavan uupumuksen.

Se osoittautui kuitenkin pian vääräksi.

Diagnoosi täsmentyi vasta vuonna 2009.

– Jouduin jälleen psykiatriselle osastolle hypomaniassa paiskitun tiukan työputken päätteeksi. Sairauteni sai vihdoin nimen: kaksisuuntainen mielialahäiriö. Muistan, miten sairaalassa tuijottelin ulos ikkunasta itsetuhoisten ajatusten piinaamana. Pahimmassa vaiheessa mietin, että läheisilläni olisi helpompaa, jos minua ei olisi.

– Samoihin aikoihin avioliittoni päättyi eroon. Tässä sairaudessa se on aika tavallista. Läheisten jaksaminen on kovilla. Julkisessa terveydenhuollossa on heille tietoa ja tukea tarjolla huonosti, Päivi miettii.

